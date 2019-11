Portugal - Suécia e em direto

21:50. Aqui está o golo do Cristiano Ronaldo.





21:48. Isto é tudo da nossa parte, esperamos que tínham desfrutado da narração do jogo e convidamos-lhes a seguir a actualidade do futebol português connosco em VAVEL.com. Brevemente estará a crónica, um análeses do jogo e outro dos homens importantes da partida. Até a terça feira onde desejamos voltar a encontrar-lhes. Boa noite e deixamos já o vídeo do golo que decidiu esta 1ª mão da eliminatória.

21:45. Suécia desapareceu na segunda metade e isso fiz que seu principal referente ofensivo não tivera nenhum protagonismo no jogo. Os médios suecos não conseguiram superar a pressão dos lusos e isso se traduziu em poucas oportunidades de golo durante o jogo, apenas as duas dos primeiros 45 minutos podem contar nessa estatística e nem foi Zlatan Ibrahimovic seu protagonista.

21:40. Nuns minutos teremos o vídeo do golo do Cristiano e dá a vantagem a Portugal frente à Suécia.

21.35. Portugal mereceu ganhar este jogo e mereceu fazer-o por mais vantagens, se calhar voutou a faltar acerto na baliza do rival. Porém, para os adeptos deve ficar a pergunta sobre onde esteve na fase de grupos esta qualidade no jogo exibida hoje. Grande participação do Moutinho no jogo, com Meireles fazendo seu papel perfeitamente e os laterais participaram muito no ataque e quando tiveram que defender o fizeram com bom nível.

Final. Portugal venceu o primeiro jogo destes play-off!!!

91' Golo anulado a Portugal por falta de Cristiano sobre seu defensor, parece que é clara a falta do goleador português.

90' Estamos na prolongação, três são os que dá o árbitro italiano.

87' Última subtituição da Suécia no jogo de hoje, saiu Elmander e entrou Gerndt.

85' Cristiano desde longe quase surpreende ao Isaksson para pôr o segundo no lado português. A bola foi a barra!!!

82' CRISTIANO RONALDOOOOOO!!!! Rematou o cruzamento do Miguel Veloso e dar vantagens a Portugal

82' GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOO!!!!

77' Dois admoestações estranhas por parte do Rizzoli. Falta do Cristiano sobre Isaksson numa bola dividida e o árbitro decide que deve mostrar o cartão amarelo a Cristiano Ronaldo e depois ao Elmander pelas protestas. Uma substituição por cada equipa. Em Portugal saiu Meireles e entrou Josué e na Suécia saiu Kallstrom e entrou Svensson.

75'. Quatro minutos de ataque de Portugal, cruzamentos e remates despejados pelos suecos que ainda não conseguem sair da sua metade do campo.

71' Bem Coentrão pela esquerda, que obrigou ao Larsson fazer falta antes de que o lateral entrara na área. Cartão amarelo para o jogador sueco. Também substituição do Erik Hamrén, sai Elm e entra Wernbloom.

70' Rui Patrício agarrou a bola junto antes de que a bola fora rematada pela cabeça do Ibrahimovic.

68' Nani!! Boa combinação do extremo com João Pereira e a bola acabou nas mão do Isaksson.

67' Com a entrada do Hugo Almeida, Paulo Bento deve estar a procurar alguém que fixe mais os movimentos dos centrales da Suécia.

65' Primeira substituição de Portugal, sai Hélder Postiga e entra Hugo Almeida.

61' Está Portugal perto do golo!!! Duas oportunidades agora com uma grande combinação entre Veloso, Meireles e Moutinho. Este último foi a dar o passe da "morte" mas a defensa curtou para canto e foi no canto onde Postiga quase bate ao Isaksson com um remate de cabeça que saiu acima da barra.

61' Pede disculpas Meireles por seu lançamento desde longe que procurava surpreender ao Isaksson, mas era necessário para fazer sair aos médios da Suécia.

59' Grandes minuto de Portugal que está a merecer um golo que o ponha em vantagem. Hugo Almeida, Ricardo Costa e Josué estão a fazer o aquecimento.

56' Coentrão falhou no control da bola quando tinha toda a zona esquerda da área para si e permitiu chegar aos defesas que curtaram para canto.

52' Outra vez inícia Portugal com muita força e pondo em muito perigo à Suécia, fazendo uma boa pressão na mesma.

49' PORTUGAL!!! Três oportunidades na mesma e nenhuma entrou!! Primeiro Pepe, depois Postiga e finalmente Cristiano. O árbritro anulou a jogada por um fora de jogo que não existia, mas a bola tinha saído sem consecuencias.

47' Postiga!!! O avançado aproveitou uma bola que caiu a seu lado e seu remate desde a frontal da área saiu alta.

46' Dura entrada agora do Ibrahimovic sobre Pepe e sem sanção para o sueco.

45' Não há substituições na saída dos balneários das duas equipas. Porém, estão a aquecer alguns jogadores de Portugal.

45' Começou a segunda metade!!!

Intervalo. Suécia tem claro que não quer receber golos neste primeiro jogo e joga a esperar sua oportunidade na baliza do Rui Patrício. Possivelmente tiveram as duas chegadas mais perigosas da primeira metade, uma antes do minutos 10 com Elmader de protagonista e outra sobre o minuto 20 com remate de Larssom bem defendido pelo Rui Patrício. Pouco temos visto do Zlatan Ibrahimovic por causa do pouco jogo da sua equipa no ataque.

Intervalo. Grande primeira parte de Portugal, só faltou o golo que pusera em vantagem à equipa do Paulo Bento. Há muito tempo que não se via ao Moutinho e ao Meireles mandar sobre o jogo assim e com uma pressão que está a dificultar muito o jogo da Suécia. A incorporação dos laterais está a ser muito boa, sobretudo do lado do João Pereira, e se calhar o único que podamos pedir à equipa lusa é a maior aparição pelas alas do Cristiano Ronaldo e Nani.

45' Intervalo em Da Luz!!!. Portugal 0-0 Suécia.

42' Falta do João Pereira sobre Kacanklic à direita da área do Rui Patrício. A falta marcada por Larsson sai directamente acima da baliza de Portugal sem perigo.

40' Que combinação entre Meireles e Nani na saída da bola desde atrás e depois o extremo do United passou para Postiga que com o controlo enganou a um central, mas não ao segundo. É mesmo importante que os jogadores importantes participem no jogo de Portugal.

38' Boa oportunidade de Portugal agora. Primeiro Larsson sacou a bola para canto quando Coentrão ia a rematar e no próprio canto Cristiano rematou alto.

36' Falta feia do Miguel Veloso sobre Ibrahimovic quando o avançado sueco já não tinha a posse da bola. O árbitro italiano não considera que deva admoestar ao médio Português.

33' Pepe curta no último momento a bola que ia direta para Ibrahimovic. As poucas vezes que os suecos conseguem sair ao ataque, o fazem com perigo.

31' Mais uma chegada de João Pereira pela direita e a bola acaba em canto. Se calhar em Portugal está faltando que Nani e Cristiano apareçam mais pelas alas.

28' Grande passe longo do Meireles para Cristiano que ia a isolar ao 'crack' ante Isaksson, mas um defesa tocou para evitar a situação do perigo. Domina Portugal com uma grande pressão no médio, embora as duas oportunidades mais claras foram para a Suécia.

26' Portugal tem encontrado o ponto pelo que mais dano faz. Os cruzamentos de Pereira e Nani pela direita estão a criar muitos problemas para os suecos. Agora Moutinho precisa de atenção médica após dum lançe com Kallstrom.

22' Isaksson saca a bola quando Cristiano chegava para rematar quase a prazer!!!

20' Kim Kallstrom marca uma falta quase na linha da frontal da grande área que sai perto do poste direito da baliza do Rui Patrício.

19' Rui Patrício!!! O guarda-redes faz uma grande defesa sobre o pontapé do do Larsson.

15' Falta perigosa sobre Cristiano, que o próprio jogador lança sobre a barreira.

13' Postiga perto de rematar quando três homens da Suécia sairam a curtar a oportunidade do ponta de lança.

11'. Outro cruzamento do João Pereira para o primeiro poste que não encontrou a nenhum companheiro e foi Isaksson que parou a bola. Grande intensidade de Portugal no início, com boa participação dos homens importantes.

10' Já têm mostrado suas armas as duas equipas nestes dez minutos. Se Portugal chegou quatros vezes rematando à baliza só uma vez, os suecos conseguiram rematar no sua primeira oportunidade.

6'. Primeira jogada pela direita do ataque da Suécia e o remate perigoso do Elmander sai pela esquerda do Rui Patrício.

5'. Cristiano, Meireles e Moutinho!!! O médio do Mónaco não conseguiu bater ao guarda-redes sueco quando estava isolado na área pequena ante Isaksson.

3'. Outra vez Portugal. Agora foi Cristiano Ronaldo quem não rematou um bom centro do João Pereira desde a direita. Boa saída da Seleçã das 'Quinas'.

1' Nem um minuto tinha passado quando Portugal já conseguiu fazer dois bons cruzamentos que levaram o medo à área do Isaksson. Os homens de Paulo Bento parecen quer ganhar o jogo desde o primeiro minuto, boa sinal para os lusos.

0' Apito inicial do árbitro italiano. Começa o jogo!!!

19:43. As duas equipas sobre o relvado e os hinos a soar no estádio Da Luz de Lisboa!!

19:10. Com as duas equipas fazendo exercícios de aquecimento, repassamos alguma das chaves do jogo. Pelo lado de Portugal vai estar a efectividade na baliza rival e a qualidade do jogo que consigam criar Moutinho, Veloso e Meireles com a ajuda da movilidade do Cristiano e Nani. Na parte da Suécia serão importante os cruzamentos desde as alas e a capacidade da dupla do médio, Elm-Kallstrom, para encontrar ao dois avançados em boas posições quando o jogo vá pelo centro.

18:55. Não há novidades nos onzes escolhidos pelos treinadores. Nani será o extremo direito no jogo e Coentrão está de volta depois da sua lesão no lado Português, entanto Erik Hamrén não troca nada do que estava previsto no sua equipa inicial.

18:50. Também temos confirmado o onze da Suécia!!!

Isaksson; Lusting, Antonsson, Nilsson; M.Olsson; Larsson, Elm, Kallstrom, Kacaniklic; Ibrahimovic e Elmander

18:45. Já temos o onze de Portugal para este importante jogo!!!

Rui Patrício; João Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrão; Moutinho, Veloso, Meireles; Nani, Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga.

18:30. As duas últimas vezes que estas duas seleções defrontaram-se os jogos acabram sem golos, tendo que viajar três jogos atrás, no 2004. Nesse ano foi um jogo amistoso que acabou com empate a duas bolas e dois anos antes o confronto acabou com vitória de Portugal por 2-3, depois da Suécia estar a ganhar por dois golos.

17:43. No centro do terreno far-se-á a grande parte dos duelos entre lusos e suecos: o trio português possui boa proficiência técnica, enquanto que o nórdico é constituído pela pujança física. Kallstrom e Elm deverão ser titulares, mas Wernbloom e Svensson são armas «todo-o-terreno» capazes de auxiliar o meio-campo sueco na luta contra a criatividade de Moutinho, a inteligência de Meireles e o passe preciso de Veloso.

17:40. Os olhos estarão focados nas movimentações, quase sempre fatais, de Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Ronaldo faz uso das suas diagonais velozes e possantes para, com técnica e imprevisibilidade, criar rupturas nas defesas contrárias. Além disso, o seu remate forte e as suas desmarcações de longo alcance, são armas a ter em conta e que muitos golos valem ao jogador português. Já o avançado sueco faz-se valer da força, tanto física como técnica, com que segura a bola, jogando bem de costas para a baliza, abrindo espaços nas linhas entre a defesa e o meio-campo adversário, arrastando marcações consigo. É perigoso de cabeça e tem a magia necessária para marcar golos praticamente impossíveis.

17:34. Ambas as selecções estiveram presentes no Europeu de 2012, mas os seus caminhos foram bastante díspares: Portugal ultrapassou o seu grupo e apenas caiu frente à poderosa Espanha, na roleta russa das grandes penalidades, onde Ronaldo nem sequer chegou a tentar. Já a Suécia ficou-se pela eliminação no seu grupo, perdendo os jogos contra a Ucrânia e a Inglaterra e vencendo o encontro ante a França.

17:23. Portugal disputa pela terceira vez consecutiva um «play-off»: nas duas últimas ocasiões, os lusitanos precisaram desta provação extra, tendo nas duas eliminatórias enfrentado, curiosamente, o mesmo adversário, a Bósnia Herzegovina, hoje já apurada directamente para o Mundial de 2014. Depois dois «play-offs» positivos, Portugal espera obter, desta vez, o terceiro feito que confirmará a presença lusa na tão desejada Copa do Mundo, no Brasil. Em 2011, Portugal bateu a Bósnia por 6-2 no conjunto das duas mãos, e em 2009 por 2-0.

17:15. A Suécia chega sem grandes dúvidas sobre seu jogo e na passada fase de grupos realizou um dos melhores jogos que temos visto nos últimos anos. Aquele empate a 4 bolas na Alemanha, depois de estar a perder por 4-0, (com o golo do empate no último minuto do tempo regulamentar) é o jogo mais relembrado desta fase de classificação para Brasil 2014.

17:10. Outro dos focos de atenção em Portugal é Rui Patrício, o guarda-redes do Sporting vem cometendo alguns erros quer com sua equipa quer com a seleção, nomeadamente frente a Israel. Os possíveis substitutos na baliza também têm mostrado um fraco nível, é o caso de Beto, que com o Sevilla tem feito grandes exibições misturadas com erros que acabaram por custar pontos a sua equipa.

17:00. Os dois grandes protagonistas do jogo vão ser Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. O português é o máximo goleador do ano 2013 com 62 golos e nos 18 jogos desta época 2013/14 soma um total de 25. Para o jogador sueco os números também são espetaculares, deixando seu balanço em 18 golos num total de 18 jogos.

16:55. O caminho para cada equipa chegar a este ponto foi muito parecido, mas as sensações de cada uma foram bem diferentes: os lusos só perderam um jogo contra a Rússia mas empataram dois jogos, a priori fáceis, em casa contra Israel e Irlanda do Norte, deixando uma série de más exibições em quase todos os jogos. Por seu turno, a Suécia empatou dois jogos e perdeu outros dois, mas certificou o seu segundo lugar detrás da Alemanha sem grandes problemas.

16:45. Não parece que os treinadores tenham muitas dúvidas sobre as equipas que vão a usar hoje. Erik Hamrén provavelmente vai a dispor aos seus num 4-4-2 com Elm a dirigir o jogo e Ibrahimovic junto a Elmander na ponta da lança sueca. Pela sua parte, Paulo Bento parece que usará seu 4-3-3 típico com seu trio de médios habitual, uma vez que Meireles, Veloso e Moutinho estão prontos para defrontar os suecos.

16:20. Sejam bem-vindos ao primeiro dos jogos entre Portugal e Suécia em VAVEL.com!!! A Luz será o cenário deste primeiro jogo entre o 14º e o 25º classificados segundo o ranking FIFA. Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic comandam as duas seleções e de certeza serão parte importante do espetáculo que iremos ver hoje.