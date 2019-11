Uma subida à primeira liga que podia ser perfeita

Ainda a época 2012/13 não tinha terminado, já o Belenenses dava como garantida a passagem à primeira divisão. Com mais de 34 pontos de diferença do segundo classificado, Arouca, o clube lisboeta regressa à primeira liga ao comando de Mitchel Van der Gaag. Um treinador de renome e com provas dadas de que poderia levar a equipa liderada por António Soares a bom porto.

Tudo apontava para um início de temporada perfeito. Mas durante um jogo, Van der Gaag sentiu-se mal e após uma conversa com o seu médico, o treinador decidiu afastar-se do comando técnico, tendo sido substituído por Marco Paulo, treinador dos juniores.

Em nove jornadas, o Belenenses conta com nove pontos e ocupa o 10º lugar da tabela classificativa. Apesar de três derrotas consecutivas nas três primeiras jornadas da Liga Zon Sagres, com o Rio Ave, com o Braga e com a Académica, a equipa de Belém conseguiu arrancar uma vitória no jogo em casa com o Marítimo por 1-0.

Mitchel Van der Gaag, treinador do Belenenses. Foto: desporto.sapo.pt

Depois da primeira vitória, a equipa agora orientada por Marco Paulo, acordou e surpreendeu no jogo do Estádio da Luz com o Benfica. Um empate a uma bola, fez ver todos os adeptos que o Belenenses voltou a jogar para ganhar. Venceu o Olhanense em casa, foi a Setúbal empatar e quando recebeu os actuais campeões nacionais, o Futebol Clube do Porto, empatou a uma bola.

No que à Taça de Portugal diz respeito, o Belenenses foi afastado da competição pela Académica a 20 de Outubro. Num jogo bastante equilibrado em que a equipa de Coimbra, depois do empate a duas bolas aos 90 minutos, venceu em grandes penalidades.

O regresso de Mitchel Van der Gaag é cada vez mais esperado, quer pelos adeptos, quer por toda a equipa técnica. O antigo treinador do Marítimo orientou o último treino da equipa lisboeta e espera regressar ainda no final deste mês. Fredy, o extremo luso-angolano, voltou a renovar contrato com a equipa até 2016 e a sua cláusula subiu de 2 para 4 milhões de euros.

A questão coloca-se: será que com o regresso de Van Der Gaag, a equipa do Belenenses voltará às vitórias que lhe garantiram a passagem à primeira liga?