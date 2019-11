Vitória precocemente eliminado da Taça da Liga

Em apenas uma semana, o Vitória de Guimarães, foi precocemente eliminado da Taça de Portugal – era detentor do troféu, e este domingo da Taça de Liga. Duro revés para a equipa de Rui Vitória.

Semana Infernal

Na semana passada a equipa vimaranense recebeu no Dom Afonso Henriques o FC Porto em partida da Taça de Portugal. Os actuais detentores do troféu não resistiram ao poderio do campeão nacional e caíram por 2-0 na 4ª eliminatória da prova rainha do futebol nacional.

Uma semana depois, a equipa de Rui Vitória voltou a entrar em campo, desta vez para receber o Leixões em partida de acesso à segunda fase de grupos da Taça de Liga. Depois de uma derrota por 2-1 em Matosinhos, o Guimarães contava com o factor casa para reverter o quadro negativo.

Addy, Paulo Oliveira e Amorim ao serviço das selecções e Abdoulaye, Moreno, Marco Matias e Malonga lesionados não fizeram parte dos eleitos para a partida. Apesar dos desfalques, o Vitória era totalmente favorito. A verdade é que não soube justificar esse estatuto e acabou eliminado.

Um autogolo de André Santos ao minuto 57, colocou os leixonenses em vantagem que Mailó viria a dilatar a nove minutos dos 90. Dois minutos depois Tomané reduziu mas tal esforço final foi insuficiente para evitar a eliminação precoce do Guimarães. A sorte não esteve do lado da equipa de Rui Vitória que ainda endereçou três bolas aos ferros da baliza do Leixões. Mesmo assim, a derrota no somatório dos dois jogos foi clara (4-2), e os de Leixões prosseguem assim para a próxima fase da Taça da Liga.

Fase Negra

A derrota do Vitória afasta da segunda fase de grupos um claro candidato à vitória final e agrava a crise da equipa que soma agora 3 derrotas consecutivas em todas as competições internas, a que se junta a derrota contra o Bétis em casa, com um golo tardio de Chuli.

Depois da Taça de Portugal, a Taça da Liga era a grande oportunidade de somar um título à época vimaranense. Com esta eliminação restam dois objectivos difíceis: o apuramento para as competições europeias na próxima época e a quase utópica permanência nesta edição da Liga Europa.

O Leixões com esta vitória avança para próxima fase com a companhia de Marítimo, Beira-Mar, Sporting da Covilhã, Belenenses, Gil Vicente, Penafiel e Vitória de Setúbal. Porto, Benfica, Paços de Ferreira, Braga, Estoril, Rio Ave, Sporting e Nacional que ficaram nos primeiros oito lugares da última Liga Zon Sagres estavam automaticamente classificados para esta segunda fase.

Como jogou o Vitória de Guimarães: