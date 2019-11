Benfica x Braga, directo

22:05. Raúl José, adjunto que hoje teve a responsabilidade de liderar a equipa encarnada, menorizou o facto de Jesus ter estado ausente: «Trabalhamos durante a semana e os processos estão consolidados. O treinador não é necessário nestas ocasiões pois os jogadores sabem o que fazer», afirmou o técnico adjunto do Benfica na conferência do pós-jogo. Já Jesualdo, referiu o azar da sua equipa: «Repetiu-se a história do Braga: tivemos o domínio do jogo, fomos melhores que o Benfica mas eles fizeram golo e nós não fizemos nenhum. Sofremos mais uma derrota que consideramos injusta. Foi um bom jogo do Braga, não podemos continuar muito mais tempo sem marcar. Estamos orgulhosos pela forma como jogámos aqui (...)»

22:02. Rafa Silva foi um dos melhores jogadores da partida, pela velocidade que tentou impôr no jogo e pela ameaça que representou para a defesa encarnada. Nuno André Coelho esteve forte no eixo da defesa e Alan, apesar de não ter jogado bem, foi sempre um elemento agitador nas alas. Éder rematou ao poste na primeira parte, Rafa na segunda, mas foi o Benfica a marcar; Artur fez três boas defesas e manteve a sua baliza inviolada.

21:56. O Benfica sai da sua casa com os três pontos no papo, mas a verdade é que mostrou as suas ineficiências e incapacidades, apenas mascaradas pelo golo do médio Matic, que fez tudo sozinho no lance do 1-0, numa altura em que a maioria dos adeptos já não acreditava na vitória, tal era a fraca e amorfa exibição encarnada. Raúl José colocou Djuricic a secundar Lima, mas o sérvio nunca conseguiu encontrar o seu espaço dentro de campo, mostrando estar claramente fora da sua posição. Lima continuou a sua má forma, e Gaitán esteve desinspirado. O Braga teve as grandes ocasiões de golo mas o ferro negou dois golos aos pupilos de Jesualdo.

BENFICA 1-0 BRAGA, marcou Matic aos 73 minutos.

90+4'. FIM DO JOGO

88'. Sílvio foi apanhado em fora-de-jogo.

86'. Bola longa vinda do lado esquerdo do ataque bracarense, Alan salta e cabeceia mas a bola ganha altura e sai fraca.

85'. Hugo Vieira ganha o flanco e em velocidade rasga pela área encarnada...tira o cruzamento rasteiro e apertado....mas Artur sacode!! Quase quase...o Braga com um boa oportunidade para empatar!!

80'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Entra o médio defensivo Custódio para o lugar de Luiz Carlos.

77'. Garay vê o cartão amarelo.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Entra Hugo Vieira para sair Rúben Micael.

BENFICA 1-0 BRAGA, golo de Matic, 73 minutos

73'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Matic fez tudo sozinho: roubou a bola ao adversário, correu até à imediação da área e rematou cruzado, de pé esquerdo!!! Eduardo esticou-se mas nada conseguiu fazer para impedir o golo do sérvio!!!

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Entra Pardo para sair Rafa, elemento em destaque no jogo.

71'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Almeida e sai o lesionado Siqueira.

71'. Siqueira está queixoso.

70'. Cavaleiro tenta mexer com o jogo: remate colocado foi parado pela luva de Eduardo!! Cheirou a golo na Luz!!

67'. Perigo! Lance de golo, Artur impôs a sua lei defendendo um remate de Alan dentro da área encarnada!!

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Cavaleiro entra no relvado para o lugar do Markovic, completamente apagado hoje.

62'. Cruzamento perigoso de Alan depois de excelente finta no flanco, mas o capitão Luisão limpa o lance com classe!

59'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai o desaproveitado Djuricic para entrar Rodrigo.

55'. Markovic alveja a baliza de Eduardo, mas de novo, pontaria desafinada.

52'. Cartão amarelo mostrado a Rafa.

48'. Rafa fura pela defensiva encarnada e remata ao poste, que oportunidade flagrante!! Segunda bola no ferro, Artur nada poderia fazer, ficou imóvel perante a colocação do remate!!

46'. Recomeça a partida na Luz!

BENFICA 0-0 SC BRAGA

45+2'. INTERVALO

43'. Alívio de Artur, que socou a bola, sobrando este para Alan, sai remate...inofensivo!

42'. Siqueira sobe pelo flanco e depois de combinar com um colega, remata de modo cruzado mas a bola cruza a área sem causar danos.

37'. Matic mira a baliza de Eduardo e remata, mas sem causar perigo. Muitas tentativas mas poucas ocasiões reais para o Benfica.

36'. Nuno André Coelho salva o Braga, efectuando um tremendo corte na sequência de um cruzamento de Gaitán!!

33'. Cruzamento para a área bracarense, Eduardo salta e agarra...e quase que deixa a bola escapar!! Que susto para o Braga...

31'. Lima remata mas a bola não leva grande perigo. O avançado brasileiro está fora de forma e isso tem-se notado esta noite.

29'. Fora-de-jogo marcado ao lateral brasileiro Siqueira.

29'. Fora-de-jogo assinalado a Éder.

26'. Baiano tenta a sua sorte mas a bola vai longe da baliza de Artur, remate sem perigo!

22'. Lima isola-se mas Eduardo agarra a bola na saída!!

18' Fora de jogo tirado a Ruben Micael.

16' Livre perigoso para o Benfica. Gaitan bateu em jeito mas a bola não passou a barreira. Passa o perigo.

13' Que grande dupla oportunidade para o Braga! Contra ataque rápido, Ederzito aparece na direita e remata fortíssimo à trave, com Artur a tocar com a ponta dos dedos. Na recarga, Ruben Micael remata cruzado e o esférico passa perto do ângulo.

11' Excelente diagonal de Enzo Perez que serve Markovic mas o sérvio não chegou a tempo.

8' Canto batido na esquerda por Gaitan mas Matic comete falta.

3' Falta de Siqueira.

1' Começa o jogo no Estádio da Luz.

17.50. Alteração de última hora nos encarnados: Oscar Cardozo, lesionado no aquecimento, dá lugar a Djuricic. Fica mais perto do 4-3-3 o Benfica, veremos se Djuricic será o terceiro elemento do meio campo ou o segundo avançado.

17.45. Já temos onzes oficiais. O Benfica jogará com: Artur, Silvio, Siqueira, Luisão e Garay; Matic, Enzo Perez; Gaitan, Markovic, Lima e Djuricic. No Braga teremos: Eduardo, Baiano, Elderson, Aderlan e Nuno André Coelho; Mauro, Luis Carlos e Ruben Micael; Alan, Rafa e Eder.

16.30. Perspectiva-se o regresso do Benfica à táctica habitual, com dois avançados. Com a lesão de Ruben Amorim, Jesus deve abandonar o 4-3-3. André Gomes, que poderia ser uma solução, ficou fora das opções para o jogo.

15.45. No Benfica, as coisas também não começaram muito melhor mas os comandados de Jorge Jesus parecem estar a dar a volta à situação. A continuação na Liga dos Campeões foi hipotecada mas no Campeonato os encarnados recuperaram e juntaram-se ao Sporting numa perseguição próxima e apertada ao FC Porto. O Benfica chega mesmo a este jogo com a motivação em alta, fruto da vitória diante do Sporting para a Taça de Portugal.

15.20. Tem sido um início de temporada complicado para o Sporting de Braga. A uma surpreendente eliminação precoce da Liga Europa, às mãos do modesto Pandurii, juntou-se mau arranque para a Liga, competição para a qual o Braga regista mais derrotas (5) que vitórias (4). Curiosamente, o conjunto de Jesualdo ainda não empatou esta temporada. O técnico tem sido contestado mas Salvador foi renovando confiança.

15.00. Este será também um palco para vários reencontros. A começar pelos próprios técnicos, que sabem bem o que é estar do outro lado da barricada: Jorge Jesus e o seu staff chegaram à Luz provenientes de Braga; Jesualdo Ferreira treinou o Benfica no virar do século. Em campo poderão estar mais seis jogadores com passagem pelo rival de hoje: Artur, Silvio, Ruben Amorim e Lima do lado das águias; Eduardo e Hugo Vieira do lado bracarense.

14.30. O jogo coloca frente a frente dois dos técnicos mais experientes e com mais jogos no principal escalão do futebol português: Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira. O técnico encarnado, contudo, não poderá sentar-se no banco dada a suspensão que foi alvo, por 30 dias. Os dois treinadores hoje em confronto, de resto, são os únicos em actividade na Liga Zon-Sagres que sabem o que é ser Campeão Nacional. No confronto directo, este será o jogo 15 de um duelo clássico, com vantagem para Jesualdo.

14.00. O Benfica - Braga de hoje tem tudo para ser o jogo grande da jornada 10 da Liga Zon-Sagres. A começar pelos intervenientes, de qualidade, que prometem um grande espectáculo dentro das quatro linhas. Apesar do mau início de Campeonato dos bracarenses, o seu plantel continua a ser dos melhores do certame.