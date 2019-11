Porto x Nacional da Madeira, directo

Os momentos do jogo

1-0 por Jackson Martínez

1-1 por Mario Rondon

É tudo por agora. Não perca a crónica e as incidências do encontro e mantenha-se na companhia da VAVEL Portugal. Boa noite e bom fim-de-semana!

Fim da partida: Porto e Nacional empatam a uma bola no Estádio do Dragão, com os azuis e brancos a verem a sua vantagem no topo da classificação reduzida após a vitória benfiquista. O Nacional da Madeira confirma a ideia de "besta negra", roubando mais uma vez pontos à equipa comandada por Paulo Fonseca.

94' Após bela jogada de Danilo, Fernando cabeceia para muito longe.

92' Enorme oportunidade para Jackson que após grande passe de Lucho aparece cara a cara com Gottardi que faz a defesa da noite.

91' Lucas João desaproveita bela jogada contra ataque conduzido por Mateus ao efectuar um disparatado remate.

90' Chega o tempo extra no Estádio do Dragão e já há sinais de impaciência nas bancadas. Xistra deu mais quatro minutos.

86' Substituição no Porto: Sai Herrera e entra Ricardo.

85' Cartão amarelo para Sequeira

84' Licá com muito perigo não consegue fazer o segundo golo portista.

82' Após grande corte de Otamendi na linha de golo é Rondon a aparecer na recarga e a fazer o empate no Estádio do Dragão.

82' GOLOOOOOOOOO Nacional !!

80' Mais um momento infeliz da finalização azul e branca, desta feita é Herrera a rematar para a bancada.

76' Substituição no Porto: Sai Varela entra Licá.

74' João Aurélio, do meio da rua, tenta a sua sorte mas Helton faz defesa fácil.

72' Livre directo apontado por Danilo sem qualquer perigo.

70' Bela jogada de entendimento do ataque portista e é Danilo quem aparece a rematar ao lado da baliza.

64' Substituição no Porto: Sai Josué e entra Quintero, que regressa à equipa quatro jogos depois.

60' Cartão amarelo para Herrera.

56' Substituição no Nacional: Sai Candeias e entra Lucas João.

55' Grande oportunidade para Lucho, com o internacional argentino a aparecer em excelente posição mas a rematar ao lado da baliza madeirense.

53' Substituição no Nacional: Sai Rafa por lesão e entra Diego Barcellos.

52' Cruzamento de Danilo e Jackson Martínez, à ponta-de-lança, a fazer um belo golo de cabeça. Porto em vantagem!

52' GOLOOOOOOOOO DO PORTO!!

46' Estão 26.404 espectadores no Dragão.

45' Começa a segunda parte do encontro.

Uma primeira parte completamente dominada pelo F.C Porto, muito pressionante e agressivo na busca pelo golo, contabilizado uma mão cheia de oportunidades desperdiçadas. Um Nacional bem organizado defensivamente raramente se viu ofensivamente, apenas por algumas vezes tenta aproveitar a rapidez dos seus atacantes e construir jogadas de contra-ataque.

Intervalo com o resultado a estar como começou, com um 0-0.

45' O árbitro dá mais 1 minuto de jogo.

43' Josué pede penalty após o seu remate esbarrar em Sequeira, por alegada mão do defesa nacionalista.

35' Cabeceamento de Jackson muito por cima da baliza, após canto de Josué.

33' Primeira aparição do Nacional no ataque, com Candeias na esquerda a efectuar um remate sem perigo para Helton.

30' Porto domina mas apesar das várias oportunidades criadas, ainda não conseguiu concretizar qualquer uma delas. Nacional na expectativa mas muito fechado na sua defesa ainda não se viu no ataque.

26' Após canto mal cobrado por Varela, Danilo recupera a bola e com o pé esquerdo remata forte mas mal.

21' Mais uma tentativa de Josué com a bola a passar mais uma vez perto da baliza de Gottardi.

19' Agora é a vez de Lucho tentar a sua sorte mas mais uma vez sem perigo.

18' Josué tenta a meia distância, sem perigo para a baliza madeirense.

16' Mais um remate perigoso para Jackson.

14' Porto entrou muito forte no jogo, muito ofensivos buscando rapidamente o primeiro golo.

10' Bela defesa de Gottardi a remate de Jackson Martínez.

8' Josué, de primeira, deixa Varela com boa posição mas o internacional português remata muito mal.

7' Terceiro canto sem perigo do FC Porto.

6' Mais um lance de grande perigo do Porto. Josué cruza, Jackson amortece e Varela remata com a bola a passar muito perto da baliza.

4' Subida de Maicon no campo com o central a rematar cruzado para defesa fácil de Gottardi.

2' Perigo na área do Nacional, com várias carambolas perto da baliza de Gottardi e é Mexer a salvar a situação.

1' Depois de um minuto de silêncio em memória de Alex Marques, a bola já rola no Estádio do Dragão.

20:10. Porto entra pressionado em campo após o fim do jogo no Estádio da Luz, com o Benfica a bater o Braga por 1-0.

20.05. 11 do Nacional: Gottardi, Zainadine, Mexer, Rodrigues, Sequeira, Rafa, Claudemir, João Aurélio, Rondon, Candeias, Djaniny.

20.03. 11 do Porto: Helton, Danilo, Maicon, Otamendi, Alex Sandro, Fernando, Herrera, Lucho, Varela, Josué, Jackson.

20.00. A quinze minutos do início do jogo já há "onzes" oficiais.

19.38. Do lado madeirense, Manuel Machado reconhece a força e grandeza portista mas acredita que é possível sair do Dragão com pontos «Da mesma maneira que o Santa Maria nos eliminou da Taça de Portugal também é possível tirar pontos ao FC Porto no seu próprio terreno. No futebol a surpresa é sempre um fator que está presente»

19.33. Na antevisão do encontro, Paulo Fonseca avisou a sua equipa para os perigos: «O Nacional está a fazer um excelente campeonato, tal como revela o sexto lugar. Eles costumam ser a besta negra do FC Porto...» Embora antevendo dificuldades, o treinador portista afirma que um Porto à altura consegue mais uma vitória.

19.14. Do lado madeirense as baixas são duas e ambas por castigo: o defesa Marçal e o médio Ali Ghazal, colmatadas com as entradas de Sequeira e de Diego Barcellos.

19.10. O Porto tem como baixas Mangala(castigado), Ghilas(lesionado) e Izmailov(ausente). Maicon será o substituto natural do central francês e fará dupla com Otamendi. Quanto ao russo, faz hoje dois meses que deixou de treinar com a equipa azul e branca. Os dragões falam em problemas familiares, num "mistério" ainda por resolver.

19.00. Hoje é o dia que marca o regresso do campeonato, após paragem para a realização dos compromissos internacionais. De um lado, o actual tri-campeão nacional e líder do campeonato, do outro a equipa que é a "besta negra" no Estádio do Dragão. Porto e Nacional, às 20h15 para acompanhar aqui na sua VAVEL Portugal.