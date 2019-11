Vitória de Guimarães x Sporting, directo

21:33. Vitória importantíssima do Sporting, num jogo muito truncado e equilibrado em Guimarães, só resolvido pela fome de golo de Slimani. O argelino foi mais uma vez decisivo, desta vez com um golo ao cair do pano. Os leões assumem o segundo posto em igualdade pontual com o Benfica e estão agora apenas a um ponto do FC Porto.

95´ Fim de jogo.

91´ SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: ENTRA TIAGO RODRIGUES E SAI JOÃO AMORIM.

90´ Paulo Baptista dá cinco minutos de compensação.

Eric Dier cabeceia ao primeiro poste, Abdoulaye falha o corte e assiste involuntariamente Slimani. O argelino aproveita a confusão e coloca o esférico no fundo das redes de Douglas! Está feito um 1-0!

89´ GOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPOOOOORTINGG!!!!! SLIMANI!!

85´ Golo bem anulado a Slimani. O argelino aproveitou uma defesa de Douglas a tiro de Cédric, mas estava adiantado.

82´ SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA:

ENTRA RICARDO GOMES E SAI TOMANÉ

81´ SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING:

ENTRA SLIMANI e SAI o desaparecido ANDRÉ MARTINS. Os leões passam a alinhar em 4-4-2.

Partida muito mal jogada em Guimarães. Duas equipas sem qualidade de jogo e que arriscam muito pouco. Demasiado chutão para a frente e poucos lances de golo.

77´ SUSBTITUIÇÃO NO SPORTING:

ENTRA DIOGO SALOMÃO e SAI um desinspirado DIEGO CAPEL

76´ Amarelo para André André por atrasar a reposição de bola numa falta a meio campo.

75´ SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA:

ENTRA NII PLANGE e SAI BARRIENTOS

71´ SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING:

ENTRA CARLOS MANÉ e SAI o apagado ANDRÉ CARRILLO

69´ Maazou flecte para a direita e cruza para Tomané. Cédric antecipa-se e corta dobrando os centrais.

66´ João Amorim cabeceia de cima para baixo e Patrício voa para defender. Boa oportunidade de golo.

65´ Mais um livre lateral para o Vitória. Vai marcar Addy...

62´ Abdoulaye parte para a bola... e atira muito por cima...

61´ Amarelo para Cédric por falta sobre André André que seguia com perigo para a baliza leonina.

60´ Livre de André Martins, Abdoulaye desvia para canto.

56´ Amarelo para Barrientos por falta sobre André Martins.

55´ Tiro de Carrillo no interior da área para boa defesa de Douglas. É a melhor ocasião de golo desta segunda etapa.

54´ Amarelo para Maurício, por falta lateral sobre Maazou.

52´ Remate sem preparação de Maazou, muito por cima.

50´ Tabela entre Cédric e André Martins, Montero chega atrasado mas ganha o pontapé de canto.

47´ Fora de jogo mal marcado a Adrien Silva. Caricata a decisão do assistente...

46´ Início da segunda etapa, saí o Vitória.

Primeira parte morna, com mais posse de bola para o Sporting, mas com mais perigo e remates do lado vitoriano. A equipa de Rui Vitória tem tentado explorar as costas da defesa leonina enquanto os leões carregam pelo lado direito do seu ataque. Destaque para Maazou com duas boas oportunidades para abrir o marcador.

VITÓRIA DE GUIMARÃES 0-0 SPORTING

INTERVALO NO D.AFONSO HENRIQUES

45´ Amarelo para Abdoulaye por entrada dura sobre Fredy Montero.

44´ Contra ataque perigoso do Vitória. Eric Dier no limite a cortar para canto.

39´ Grande drible de Carrilo sobre Addy, o peruano cruza para Capel, mas João Amorim com um corte espectacular afasta o perigo.

37´ Após o pontapé de canto, Capel reenvia a bola para a área do Vitória. Jefferson surge em boa posição mas acaba por falhar a bola...

36´ Remate de longe de Adrien, que desvia em Abdoulaye. Canto para o Sporting.

34´ Oportunidade flagrante para os leões: Boa tabela entre Adrien e André Martins que isola Carrillo. O peruano hesita entre chutar e assistir Montero e quando solta para o colombiano Paulo Oliveira acaba por cortar o lance.

Jogo morno e equilibrado com sinal mais para os vimaranenses

29´ Novamente Maazou a desperdiçar bela oportunidade: Remate cruzado do avançado para defesa importante de Rui Patrício.

25´ Amarelo para William Carvalho. Livre para o Vitória que Addy bate contra a barreira.

18´Grande tabela entre Maazou e André Santos. Maurício precioso corta para canto.

12´Grande tiro de André Santos a passar ligeiramente por cima da baliza leonina.

10´ Remate de Olimpio de fora da área para muito, muito longe...

7´ Grande chance para o Vitória: Tiro de Maazou a bater com estrondo no poste esquerdo de Patrício.

5´Boa tabela entre Cédric e André Martins, Montero não chega e Carrillo em boa posição hesita e perde boa chance de remate.

2´ Remate frouxo de Maazou, segura Patrício.

1´ Rola a bola no D.Afonso Henriques. Sai o Sporting

19.05. Já há onze oficiais:

O Sporting alinha com Rui Patrício, Cédric, Eric Dier, Maurício e Jefferson; William Carvalho, Adrien Silva e André Martins; André Carrillo, Diego Capel e Fredy Montero.

O Guimarães apresenta Douglas, João Amorim, Abdoulaye, Paulo Oliveira e Addy; Leonel Olímpio, André Santos e André André; Barrientos, Tomané e Maazou.

18.30. Na equipa vimaranense Abdoulaye retorna de lesão e Douglas após castigo. Nii Plange que estava castigado internamente, também está de volta aos eleitos de Rui Vitória. No Sporting há a expectativa por saber quem ocupará o lado direito da defesa: Cédric ou Piris.

18.15. O Sporting, vem com o orgulho ferido depois da polémica eliminação da Taça de Portugal no estádio do Luz. No campeonato as coisas têm sorrido aos jovens comandados de Jardim, que depois de saberem do deslize do FC Porto, vão entrar em campo, motivados para buscar a vitória e ficar a apenas um ponto da liderança. As expulsões de Rojo e Wilson frente aos encarnados devem abrir espaço à utilização de Eric Dier e Carrillo.

18.00. Tem sido um início de temporada complicado para o Guimarães. A equipa de Rui Vitória foi eliminada da Taça de Portugal e da Taça da Liga em apenas uma semana e tem tido vida difícil na Liga Europa. Neste momento soma 4 derrotas consecutivas em todas as competições e já soa o alarme no Castelo.

17.45. Este será também um palco para vários reencontros. Em especial do lado vitoriano com os leões. Do plantel do Vitória, Josué, Marco Matias, Nii Plange e André Santos já vestiram de verde e branco. Os dois primeiros na formação, Plange na equipa B - chegou a ter minutos na equipa A, e André Santos como destaque na formação principal, onde inclusive atingiu o estatuto de internacional A. O médio rumou este ano ao Castelo e tem agora a chance de provar aos responsáveis leoninos que estavam errados ao dispensarem os seus serviços.

17.30. O jogo coloca frente a frente dois dos técnicos mais jovens e com mais qualidade do principal escalão do futebol português: Rui Vitória e Leonardo Jardim. O comandante vimaranense tem subido a pulso na carreira, recorrendo e potenciando o talento do jogador português. Jardim que brilhou em Aveiro, Braga e Atenas, finalmente chegou ao clube do coração e está a ser decisivo na reconstrução do Sporting.

17.00. Depois da vitória de ontem do Benfica e do tropeção do FC Porto, o Guimarães – Sporting promete. Os vimaranenses vêm de uma fase negativa, mas contam com o retorno de vários atletas que têm estado ausentes por lesão. Para os leões só a vitória interessa, para não deixar fugir o Benfica no 2º posto e ficar a apenas um do líder FC Porto.