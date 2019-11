Um nome, um apelido: Luís Leal

Rio Ave e Estoril defrontaram-se mais uma vez. Na primeira parte um 0-0 nada fazia prever que Luís Leal marcaria por duas vezes. Muitos foram os avisos durante os primeiros quarenta e cinco muitos, e depois de muitas jogadas individuais, o avançado do Estoril acabou mesmo por fazer o golo, por duas vezes. Luis Leal leva já 9 golos na sua conta pessoal esta época, e ontem, primeiro de livre directo e depois aproveitando uma «prenda» de Vilas Boas, o versátil avançado de São Tomé e Príncipe bisou na partida e foi crucial na obtenção de mais 3 pontos para os «canarinhos».

A Praia Grande

Ao longo dos primeiros quarenta e cinco minutos, o Estoril fez de tudo para marcar. Querendo manter a tradição de marcar fora, a equipa da linha tentou por duas vezes ir à baliza do Rio Ave. Luís Leal foi o primeiro a tentar, aos 33’ com uma grande defesa de Salin. Pouco tempo depois, foi a vez de Sebá combinar a jogada com o avançado, mas a bola perdeu-se.

O Rio Ave também teve boas oportunidades de golo, uma por Lion aos 35 minutos e outra pelos pés de Del Valle aos 39.

Demorou, mas chegou!

Depois do intervalo, o Estoril pareceu continuar a querer o golo e bastaram apenas 5 minutos para que Luís Leal o fizesse. Na marcação de um livre directo o avançado da equipa da linha acabou mesmo por fazer o golo. O Estoril mantinha assim a tradição de ganhar fora, mas para Luís Leal não pareceu o suficiente. Depois do golo, Nuno Espírito Santo substituiu Del Valle por Diogo Lopes e Hanssan por Joeano, apesar de tudo, a equipa de Aveiro continuou sem criar grandes perigos para a baliza dos lisboetas. E aos 85’, Luís Leal volta mesmo a marcar. Um erro de André Vilas Boas, faz com que Luís Leal passe, novamente por Salin e voltasse a fazer o golo.

Até onde vai o Estoril?

A equipa da linha é uma das grandes surpresas deste ano, Marco Silva continua a ser um excelente treinador que conhece os seus pupilos como ninguém. Sabe usá-los e mais do que isso: quando os deve usar. Uma equipa com fome de glória, com uma grande capacidade táctica e com grande vontade de se impor perante os grandes nomes. Se subiu até ao quarto lugar em apenas dez jornadas, com uma diferença de seis pontos do segundo classificado, onde poderá chegar este Estoril? Na próxima jornada, o Estoril recebe a equipa da cidade berço e apesar de parecer um jogo bastante complicado, Marco Silva continuará a manter a sua equipa unida e forte, pronta para continuar a surpreender.

Foto1 | Sebá (AFP)

Foto 2 | Marco Silva (AFP)