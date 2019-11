Olhanense x Académica: Antevisão

Olhanense frente Académica, jogo de máximo risco para ambos os emblemas.

Jogo de últimos

Olhanense : Com a paragem de 15 dias no campeonato, o técnico Paulo Alves aproveitou para preparar o jogo com Académica de modo a conseguir a vitória perante a Académica. Num momento em que a equipa algarvia não tem tido os melhores resultados, na liga, este jogo é um bom tónico para trazer tranquilidade à equipa, estabilidade na tabela classificativa e aumentar a moral dos jogadores. É neste jogo com a Académica que o Olhanense tem de monstrar o seu valor e dizer que quer ficar na Liga.

Académica : Como o Olhanense, a Académica vai ao Algarve para discutir o resultado. Numa fase menos boa no campeonato e com uma eliminação na Taça da Liga perante o Penafiel, a Académica quer apagar as fracas exibições dos últimos jogos. Este é o jogo em que a turma de Coimbra terá de puxar dos galões para levar de vencida a turma algarvia, num reduto onde não tem sido muito favorável para os estudantes.

Treinadores

Segundo Paulo Alves: «Será, seguramente, um jogo difícil, entre duas equipas que querem fugir à zona perigosa da classificação. Compete-nos encarar o jogo de uma forma muito coletiva e muito solidária, com um espírito competitivo muito forte e uma grande entreajuda, pois só assim conseguiremos conquistar os três pontos. Iremos lutar por eles até à exaustão. Preparamos a equipa a pensar em encontrar sempre um adversário forte e determinado, e é isso que penso que irá acontecer. Porque, independentemente das fases menos boas que algumas equipas por vezes atravessam, não será por causa disso que a Académica deixa de ter bons jogadores, experientes e com qualidade, alguns com algum passado importante no futebol português. Temos que ser humildes e respeitar essa situação, porque só respeitando o adversário e reconhecendo-lhe as melhores capacidades - que as tem -, é que as poderemos combater.»

Palavras de Sérgio Conceição: «É mais um jogo de campeonato, que vamos tentar ganhar. Sabemos das dificuldades, mas a semana correu bem, dentro do esperado. Depois de uma prestação menos conseguida no último jogo, penso que o grupo reagiu bem. Vai ser um jogo difícil para nós, e para o Olhanense. Pelos objetivos que têm as duas equipas, pela diferença pontual, que é mínima, podemos considerar um jogo de 50/50. Assim, ninguém do Olhanense fica mal disposto comigo. O Olhanense é uma equipa com diversas nacionalidades, jogadores não muito conhecidos na Liga, e ainda teve uma mudança no comando técnico há pouco tempo. Toda a informação que tínhamos com o Abel deixou de ter algum significado, em termos de organização. Espero um Olhanense um pouco à imagem do Gil do ano passado, com jogadores de características diferentes, mas dentro desse registo.».

Histórico dos confrontos

Nos confrontos entre os dois, os algarvios levam vantagem sobre os estudantes: em 45 partidas realizadas o Olhanense conta com 21 vitórias, 13 empates e 11 vitórias para a Académica. Nas 18 deslocações ao reduto do Olhanense a turma de Coimbra só venceu por uma vez e foi na época 2011/2012, com dois tentos do actual jogador do Sporting, Adrien Silva. Na última época registou-se um empate entre os dois emblemas.

Onze provável do Olhanense:

Onze provável da Académica: