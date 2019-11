FC Porto x Austria Viena, directo

21.50 Mais um jogo em casa para a Liga dos Campeões, mais um empate para o Porto. A equipa de Paulo Fonseca saiu do primeiro tempo a perder, mas entrou nos segundos quarenta e cinco com a alma revigorada. O golo apareceu 2 minutos depois pelos pés de Jackson. Um empate nada garante, mas dado o empate da equipa do Zenit, o Porto ainda pode sonhar com a presença na Liga Milionária. Apesar de um segundo tempo bem coordenado, continuou a faltar a finalização por parte do Futebol Clube do Porto. Jackson teve o golo na cabeça e nos pés por diversas vezes, mas não o concretizou. Faltou concentração.

93' FINAL DO JOGO : EMPATE A UMA BOLA, com um resultado destes as contas para a equipa de Paulo Fonseca ficam mais complicadas. O porto ocupa agora o terceiro lugar do grupo com 5 pontos, um a menos do que o Zenit.

92' AMARELO PARA LEOVAC depois de uma falta sobre Quintero

91' Jackson teve outra vez o golo nos pés. Dá de caras com Lindner

90' 3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

90' AMARELO PARA ROGULJ depois de falta sobre Quintero. Na conversão, Quintero remata, mas a bola vai directa para as mãos de Lindner

89' Alex Sandro consegue fazer o corte no remate de Royer, lance que poderia ser perigoso para a baliza de Helton

88' O porto tenta fazer pressão nos minutos finais, mas a bola não consegue chegar à grande área

87' Jackson tenta fazer o golo, mas enconta Lindner pelo caminho

86' Danilo faz uma boa desmarcação, mas ao cruzar para a grande área a bola passa por toda a gente, não tocando em ninguém

85' Quintero converte uma falta, mas sem perigo para a baliza de Lindner. Maicon ainda tenta, mas a bola sai fora, pontapé de Baliza. Varela recupera e a bola acaba por sair da linha final. Canto marcado por Quintero, sem perigo para a baliza de Lindner

84' A seis minutos do fim a equipa de Paulo Fonseca continua a pressionar e a sonhar com uma vitória em casa na fase de grupos

82' JACKSON FALHA À BOCA DA BALIZA! Depois de um cruzamento de Varela, Mangala e Jackson estavam a postos para fazer o golo, mas o colombiano atrapalha-se e acaba por mandar por cima

81' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO AUSTRIA VIENA SAI SUTTNER ENTRA OKOTIE

80' A pressão da equipa de Paulo Fonseca, faz com que os azuis e brancos tenham mais confiança

78' Varela combina com Quintero e tudo tinham para fazer o golo! Valeu o corte de Koch

77' Varela chega à grande área, mas a bola é cortada pela defesa austríaca.

76' Depois de esgotadas as alterações na equipa do Futebol Clube do Porto, o jogo parece estar mais parado

74' Maicon cruza a bola para Jackson! O avançado do Porto perde o norte à baliza em frente à baliza!

71' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO PORTO: SAI JOSUÉ, ENTRA QUINTERO

70' Royer converte uma falta, a bola chega à grande Área, mas sem perigo para a baliza de Helton. Na conversão do canto é Mangala quem faz o corte

69' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO AUSTRIA VIENA: SAI DILLAVER ENTRA MADER

68' Danilo faz uma corrida surpreendente e Lucho acaba por lançar por cima da baliza

67' Lucho tenta fazer o cruzamento para Varela, corte de Koch, canto para o Porto. Sem perigo para a baliza de Lindner

66' Depois de uma falta de Josué sobre Dillaver, a bola chega a Helton. Sem perigo para a baliza de Helton

65' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO PORTO : ENTRA RICARDO SAÍ LICÁ

64' SUBSTITUIÇÃO NO AUSTRIA VIENA : SAI MURG ENTRA LEOVAC

63' Depois de um momento de indecisão entre Jackson e Varela, o português remata por cima

62' Falta de Josué sobre Kienast. Naquele que poderia ser o lance de contra-ataque dos austríacos

60' Varela tenta fazer o golo!! Mas uma vez mais a bola passa por cima da baliza de Lindner

59' Depois uma boa combinação entre os centrais Licá falha o pontapé que poderia dar o golo ao Porto.

56' Depois de um cruzamento de Josué Lucho tenta fazer o golo, GRANDE PERIGO PARA A BALIZA DE LINDNER, o guarda-redes defende. Contra-ataque da equipa Austríaca, com Hosiner a criar perigo para a baliza de Helton

55' AMARELO para Suttner, depois de uma falta sobre Varela

54' Murg chega à grande área, Helton recupera a bola com sorte. No contra-ataque Jodué simula uma falta, o àrbitro deixa segui

52' Alex Sandro tenta cruzar para Jackson, corte de Rogulj. Recupera o Porto, bola em Danilo que remata fora da área por cima da baliza

48' PERIGO PARA A BALIZA DE LINDER. boa combinação entre Jackson e Alex Sandro, mas a bola sai para fora

47' GOLO DE JACKSON MARTINEZ NA CONVERSÃO DE UM CANTO! Josué marcou o canto, combinação entre os centrais e Jackson acaba mesmo por fazer o empate

46' Varela passa Licá e Lucho para Jackson, um lance programado, mas sem perigo para a baliza de Lindner

45' ENTRA VARELA, SAI DEFOUR. recomeçou o jogo no Estádio do Dragão. Sai o Porto com a bola

20:43. No final dos primeiros 45 minutos o Futebol Clube do Porto perde por 1-0 com um golo aos 11 minutos pelo pé de Kienast depois de um erro defensivo de Danilo. A equipa de Paulo Fonseca precisa de uma vitória para garantir uma passagem à próxima fase. Um Porto muito fraco, com boas oportunidades, mas sem finalização.

45' FIM DA PRIMEIRA PARTE. A EQUIPA DE PAULO FONSECA SAI DO RELVADO SOBRE UM CORO DE ASSOBIOS

44' Lidner lança a bola e Royer consegue chegar ao lado esquerdo da área. Canto para o Austria Viena. Defesa fácil para Helton

42' Danilo consegue cortar o contra-ataque de Murg, a bola sobra para Danilo que passa para Alex Sandro. Cruzamento para Jackson, pontapé de baliza.

40' Josué tenta cruzar para Jackson, a bola acaba por sair. Canto para o Porto marca Josué. Sem consequências, é pontapé de baliza para Lidner

37' Hollande consegue chegar perto da grande área de Helton, vale Maicon. No contra-ataque Jackson não consegue chegar à bola a tempo e acaba por ser pontapé de baliza

35' Fernando perde a bola e Hosiner acaba por chegar à área do Porto. No contra-ataque, Jackson Martinez dá de caras com Lidner e não consegue fazer o golo

33' Falta sobre Josué de Hollande, sem cartão para o austriaco. Pode ser perigoso, mas Fernando acaba por fazer uma falsa ofensiva sobre Rogulj

32' Danilo marca o canto e combina com Licá, outro canto. Josué marca e a bola chega a Maicon que cabeceia fácil para defesa fácil de Lidner

31' Licá é travado em falta, no seguimento do lance Alex Sandro aparece do lado esquerdo. Canto para o Porto

30' Falta de Shuttner sobre Licá. Defour cruza para Jackson, mas o avançado está em fora de jogo

29' 58% de posse de bola para a equpa de Paulo Fonseca, com um golo ssofrido o Porto precisa de se impor para alterar o resultado

28' Depois de alguns assobios ouvidos no Estádio do Dragão. Alex Sandro tenta cruzar para Jackson, que não chega à bola. Lidner agarra e lança em jogo

26' Alex Sandro, novamente pelo lado esquerdo chega a rematar, canto para o Porto. Marcado por Josué, corta a defesa do Austria Viena

25' Lucho e Alex Sandro tentam combinar a bola, mas a defesa acaba por cortar. Canto para o Porto, marcado por Josué. Sem perigo para a baliza

24' Uma mão de Danilo na grande área do FC Porto poderia ter dado penalti, mas o àrbitro nada assinalou

23' Outra grande oportunidade de golo pelos pés de Alex Sandro do lado esquerdo. Bola para fora depois de tocar em Lucho

22' Defour teve o golo nos pés, depois um passe de Lucho, o golo parecia estar mesmo ali, mas Lidner acaba por defender.

20' Jackson Martinez é travado em falta perto da grande área do Austria de Viena. Ovidiu Hategan deixa seguir

19' Remate de Danilo, defesa fácil para Lidner

17' Royer e Kienast voltam à grande área do Porto, valeu o corte de Mangala a impedir a chegada perto da baliza

15' Falta feia sobre Alex Sandro. O arbitro nada mostra. Josué volta a tentar o remate, mas vai parar às mãos do guarda-redes austriaco

13' Bom cruzamento de Alex Sandro que vai parar à cabeça de Jackson, poderia ser o golo, mas a bola passa por cima

11' GOLO DO AUSTRIA DE VIENA. KIENAST faz o golo depois do lance começar por um erro de Danilo. Sem hipóteses para Helton!!!

9' Danilo corta o contra-ataque austriaco depois de uma tentativa de Licá de chegar à baliza

8' Grande remate de Josué, mas passa por cima da baliza

7' Licá faz um bom cruzamento tentando chegar à baliza, não estava ninguém, directo para as mãos do guarda-redes austriaco

5' O porto continua a pressionar, mas o contra-ataque austriaco pode ser perigoso

3' Jackson remata à baliza do Austria, dá pontapé de canto. Josué é obrigado a marcar por duas vezes. Jackson volta a aparecer, mas de cabeça lança a bola para fora

2' Royer tenta um remate à baliza de Helton, sem dificuldades para o guarda-redes do Porto

19.45 Começa o jogo no Estádio do Dragão! Sai o Austria Viena , os azuis e brancos dependem apenas de si próprios para se manterem na Liga dos Campeões

19.11 Onze inicial Austria Viena : Lindner, Koch, Rogulj, Ortlechener, Suttner, Holland, Dillaver, Kienast, Royer, Hosiner e Murg

19.09 Onze inicial. FC Porto : Helton, Danilo, Fernando, Mangala, Alex Sandro, Defour, Lucho, Josué, Jackson, Licá e Maicon

18:39. Más notícias para o Porto: o Zenit acaba de empatar 1-1 contra o Atlético, auto-golo do defesa belga Tobias Alderweireld, aos 74 minutos de jogo. Ainda assim, o empate permitirá a subida do Porto ao segundo lugar do grupo em caso de vitória caseira, hoje, frente ao Austria Viena.

18:12. O FC Porto tentará repetir a vitória da primeira ronda, em Viena, triunfo único dos portistas até agora na competição. Lucho comandará de novo as tropas do «Dragão» na tentativa de adicionar mais 3 pontos aos 4 até agora obtidos. Numa altura em que o Zenit perde contra o Atlético de Madrid (golo de Adrián), a vitória terá de ser o único caminho para a manutenção do sonho dos oitavos-de-final da Champions.

18:09. Na conferência de antevisão da partida, Fonseca desvalorizou os erros defensivos do Porto, caracterizando-os como particulares, que «não são problemas de organização colectiva». Apesar disso, não deixou de revelar que tais situações são geradoras de incerteza no seio do plantel: «(...) há períodos em que esta intranquilidade nos afecta», confessou o treinador português. Já Bjelica sublinhou a motivação da sua equipa e não deixou de mencionar o momento intermitente do Porto: «Estou optimista por causa do momento de forma da minha equipa, apesar de irmos defrontar uma equipa que sofreu vários reveses nos últimos jogos, o Porto vai querer voltar em força amanhã», disse o técnico.

18:06. Na formação de Nenad Bjelica, a confiança reina: a equipa da capital austríaca vem de uma vitória gorda para a Bundesliga, 0-5 frente ao FC Admira Wacker, com um exuberante «hat-trick» de Hosiner. Murg e Suttner completaram a goleada, que coloca o Austria Viena na terceira posição da liga, com 25 pontos, 31 golos marcados e 19 concedidos. O melhor marcador da equipa é mesmo o avançado Hosiner, que leva 8 golos na competição, enquanto que o médio Holland é o mais indisciplinado da formação, com 5 amarelos e 1 vermelho.

18:02. Quintero, jovem promissor (Foto: Francisco Leong | AP) contratado no último defeso pelo FC Porto, poderá alinhar hoje, estreando-se a titular em jogos da Champions League. Apesar de ser uma opção de claro pendor ofensivo, com capacidades para rasgar muralhas contrárias, Paulo Fonseca não abriu o jogo em relação à sua utilização: «O Quintero tem muito talentoso, mas não posso dizer se vai jogar amanhã, no entanto, tem impressionado e assimilado os nossos processos de jogo», afirmou o técnico.

17.55. Ghilas pode ser uma ausência nas opções de Paulo Fonseca. O argelino chegou do jogo da sua selecção com queixas musculares e provavelmente não será opção. Já Defour deve jogar em vez de Herrera: o belga tem-se esforçado, ao contrário do mexicano que parece bastante perdido no meio campo portista. Mangala está de volta aos convocados (cumpriu castigo) e no caminho inverso está Carlos Eduardo, que ficou fora das escolhas do treinador.

17:33. A defensiva portista tem estado sob uma chuva de protestos e críticas, devido à descoordenação que tem apresentado. Helton, Mangala e Otamendi têm vindo a cometer erros grosseiros que têm valido reparos por parte dos adeptos, e nem o meio-campo se salva: a inversão do triângulo de Vitor Pereira feita por Fonseca (colocando Fernando acompanhado) tem suscitado críticas permamentes. Nos flancos, nem Josué nem Licá nem Ricardo têm agradado, estando o jogo portista sem profundidade atacante nem largura suficiente.

16:49. O FC Porto vem de dois empates consecutivos para a Liga Zon Sagres, um frente ao Belenenses (1-1) e outro pelos mesmos números, no Dragão, ante o Nacional. Em ambas as ocasiões os azuis estiveram a ganhar mas deixaram-se surpreender, tendo dessa forma perdido 4 pontos de vantagem para os seus rivais. Aliás, desperdiçar vantagens tem sido vício deste Porto: a estes dois jogos poderemos juntar o empate (2-2) frente ao Estoril, também para a liga portuguesa, a derrota frente ao Atleti de Diego Simeone (1-2) e o empate frente ao Zenit (1-1).

16:23. Neste percurso pelo grupo G, o capitão Lucho (Foto: Lusa) é o melhor marcador do FC Porto, com dois golos. O médio argentino tem carregado a equipa de Paulo Fonseca às costas mas o colectivo portista tem-se mostrado insuficiente para travar o poderio do líder Atlético de Madrid, que comanda o grupo com uma actuação invencível: 12 pontos. O Zenit de Spalletti vai em segundo lugar com 5 pontos, enquanto que o FC Porto está em terceiro e o Austria em último, com um ponto.

16:12. O FC Porto tem feito uma fraca campanha na Uefa Champions League, não tendo ido além de uma vitória e um empate, aos quais se juntam duas derrotas. De recordar que FC Porto bateu o Austria Viena por 0-1 no primeiro jogo que efectuou, com um golo de Lucho a passe de Danilo; depois disso, não mais os «dragões» venceram: perderam 1-2 frente ao Atlético de Madrid (Jackson Martínez marcou mas Godín e Arda Turan dera a volta ao resultado), perderam 0-1 em casa contra o Zenit, fruto de um golo de Kerzhakov, e empataram 1-1 no frio da Rússia, marcando por intermédio de Lucho e sofrendo pela bota de Hulk.

15:54. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão futebolística, hoje acompanhamos o jogo FC Porto x Austria Viena, referente ao grupo G da fase de grupos da Liga dos Campeões. Siga aqui todas as incidências, todos os lances e toda a emoção, trazidos até si pela VAVEL.com! O jogo de hoje terá lugar no Estádio do Dragão, às 19:45h e será completamente decisivo para a manutenção do desejo portista em passar à fase seguinte da competição.