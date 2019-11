Académica x FC Porto, directo

22:28. Djavan esteve em bom plano, quer defensiva quer ofensivamente. Makelele esteve impecável na sua zona defensiva, e Ricardo foi decisivo na partida, impedindo, com a sua defesa ao penalty de Danilo, o golo portista do empate. Abdi foi o elemento em destaque na manobra atacante da Académica.

22:22. Na segunda parte, o Porto tentou, tentou, mas nunca foi eficiente, chegando até a falhar consecutivamente o golo, sem oposição pela frente. O jogo continuou com o domínio territorial do Porto, mas a Académica soube sempre anular os intentos do campeão, que novamente se mostrou em total sub-rendimento. Quintero foi a surpresa no onze portista, mas o jovem ficou aquém das expectativas. Jackson ficou em branco e Varela ficou longe de efectuar uma exibição sólida. De referir que o Porto volta a sofrer um golo facilitado por um dos elementos defensivos, desta feita foi Fernando, a deixar escapar a bola, não cortando o lance de imediato.

22:14. Surpresa total no Estádio Efapel! A Académica bate o campeão e acentua a pressão sobre a equipa portista, que conta com três jogos seguidos a perder pontos, no que à Liga Zon Sagres diz respeito. Péssimo percurso do Porto, que vem perdendo pontos consecutivamente. O Porto fez uma péssima primeira parte, não conseguindo manietar o adversário, que controlou o ritmo dos primeiros 45 minutos. Fernando Alexandre marcou o golo que daria a vitória aos «estudantes», passava o minuto 44.

ACADÉMICA 1-0 FC PORTO golo de Fernando Alexandre aos 44 minutos

APITO FINAL

94'. Makelele fortíssimo na zona defensiva, cortando tudo o que há para cortar!!

93'. Helton sobe para os cantos, num acto de desespero atacante!!

92'. Livre perigoso para o Porto, mas a defensiva da Académica corta para canto!

90'. Quatro minutos de compensação.

89'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Sai Magique para entrar João Real.

88'. Cartão amarelo para Reiner, por retardar a reposição da bola.

87'. Falta de Carlos Eduardo sobre Cleyton.

85'. Ricardo adivinha o lado e defende!!! Tremenda defesa, grande Ricardo a impedir o empate!!!

85'. Danilo encaminha-se para a bola, vai marcar a penalidade...

84'. Capela assinala uma grande penalidade a favor do Porto!! De onde saiu esta decisão do juiz?? O árbitro assinala falta de Aníbal Capela sobre Jackson, parece totalmente forçada a decisão!

83'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Entra Reiner para sair Djavan.

83'. Novo corte de Fernando, numa ressaca de bola em plena grande área «estudante», bem o trinco a defender!!

83'. Fernando Alexandre alivia sem contemplações uma bola perigosa.

82'. Lançamento para a Académica.

80'. O Porto vai tentar jogar de modo mais directo.

79'. Livre marcado pelo Porto, a bola sobrevoa a defesa da Académica e descobre Jackson, que está adiantado, fora-de-jogo.

78'. Marinho vai ver cartão amarelo por falta e Fernando também o vê, por protestos!

76'. Licá tenta chegar à bola mas Ricardo sai e amarra com segurança.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Carlos Eduardo para a saída de Josué.

74'. Lance resulta num canto para o Porto, que não resultou em nada.

73'. Capela assinala falta de Magique sobre Danilo, livre perigoso a favor do Porto.

72'. Varela remata, mas sem perigo...mal o Porto na finalização.

71'. Fora-de-jogo assinalado a Djavan: mal assinalado pelo árbitro.

70'. Danilo cede lançamento.

69'. Contra-ataque de Marinho, sempre veloz, passa para o centro, Magique recebe e passa a Abdi que decide rematar! Má opção, a bola saiu por cima!!

68'. Jackson cruza, Licá tenta direccionar o cabeceamento mas a bola sai muito por cima!!

68'. A Académica recua no terreno devido à pressão do FC Porto.

67'. Djavan faz um corte limpo sobre Varela, e depois o português entrada de modo agressivo sobre o defesa da Académica: cartão amarelo!

65'. Falta dura de Danilo sobre Abdi, cartão amarelo para o lateral.

64'. Canto de Josué, Ricardo agarra.

61'. Sucessão de falhanços, que jogada incrível, inacreditável!! O Porto quase que marca, muito muito perto de marcar, com a bola a bailar perto da linha de golo!! Ricardo defendeu o remate de Jackson, Varela falhou a recarga, e depois de bater no poste, a bola fugiu da baliza e Mangala falhou, de novo, com a baliza aberta!!

60'. Makelele tenta o passe em profundidade, que rasgaria a defesa do Porto, mas a bola é recolhida por Helton. Seria um bom passe, de facto.

58'. Livre mal marcado por Cleyton, a bola sai sem força e Licá corta sem dificuldade.

57'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Licá para sair Quintero.

57'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Entra Marinho para sair o lesionado Ivanildo.

55'. Ivanildo está lesionado e precisa de sair.

55'. Falta de Josué sobre Marcelo.

54'. Alex Sandro centra para a área dos «estudantes» mas Halliche corta para fora.

53'. Ivanildo aproveita o balanceamento do Porto, contra-ataque...mas Fernando faz falta sobre o extremo!

52'. Canto marcado para a área da Académica, corte a dois tempos da formação da casa.

49'. Ricardo depois reage e dá uma palmada da bola e afasta o perigo...a bola sobra para Fernando, que remata à figura do guardião português!

49'. Excelente cruzamento de Josué, apanhando a defensiva da Académica desprevenida, Jackson sobe...a bola bate no poste!! Ricardo ficou pregado ao relvado!!

46'. Ambas as equipas voltam dos balneários sem alterações!

46'. Sai o Porto, em busca do empate!

INTERVALO

ACADÉMICA 1-0 FC PORTO marcou Fernando Alexandre

44'. GOOOOOOLOOOOOO DA ACADÉMICA!!! Canto, a bola é lançada para a área, e depois de um erro de Fernando, Fernando Alexandre remata para o fundo das redes portistas!!! Golo merecido, a Académica estava a jogar melhor que o campeão!!!

43'. Tremendo passe para Marcelo aparecer na quina da área portista...tira o chapéu a Helton...mas Mangala corta perto da linha de golo!! O central impede o golo!!

42'. Mangala corta bem um lance de potencial perigo.

41'. Tiro de Josué, a bola passa rente à barra!! Boa combinação entre Lucho e Quintero.

39'. Excelente jogada da Académica, centro tirado através do flanco direito, mas Abdi, bem colocado, falhou a bola!!

37'. Falta e livre para Josué marcar: Fernando Alexandre e Makelele limpam o lance, aliviando a bola para fora da sua área.

36'. Varela desloca-se para o corredor esquerdo agora.

35'. Jackson apanhado em fora-de-jogo.

32'. Jogo interrompido, pois Abdi está estatelado no relvado, queixoso.

30'. Canto para o Porto, mas Ricardo amarra e impede que o lance se repita.

28'. Quintero chuta...mas a bola beija a malha lateral, passou o perigo para a equipa da casa!

27'. Josué comete falta sobre Ivanildo.

26'. Quintero centrou para a área mas a bola foi segurada por Ricardo. Sem perigo a investida portista.

25'. Livre mal marcado por Cleyton, a bola vai direitinha para as mãos de Helton.

24'. Abdi dançou em frente a Maicon, que esticou o pé e derrubou o extremo da Académica.

24'. Marcelo de novo em acção, agora a tocar a bola contra Mangala, ganhando por isso um canto.

23'. Marcelo Goiano fez um passe largo mas a bola sai pela linha lateral.

22'. Fora-de-jogo de Ivanildo.

21'. Abdi tocou de calcanhar para Ivanildo, colocado no flanco direito, mas a bola saiu para fora.

19'. O Porto quase marcava!! Varela puxou do seu pé esquerdo e cruzou para Jackson, que parou de peito e rematou, mas Ricardo fez uma bela defesa!!

18'. Djavan fintou dois oponentes mas Fernando não permitiu a progressão do brasileiro, bom corte do trinco portista!

17'. Abdi lançou-se pela esquerda do ataque «estudante», mas Maicon cortou-lhe as hipóteses de criar perigo. Lançamento.

16'. Falta de Alex Sandro sobre Cleyton, que tentava fugir encostado à linha.

15'. Livre a beneficiar o Porto, Josué para a marcação...mas Makelele corta o passe do médio português.

14'. Falta de Djavan.

13'. Fernando Alexandre desvia o cruzamento de Lucho, canto para Quintero marcar.

12'. Varela tenta o centro, corta o lateral da Académica.

11'. Contra-ataque de Ivanildo, mas na altura de definir a jogada, o médio faz um passe errado e a bola morre no guardião do Porto.

8'. Boa jogada de Abdi, colado à linha, cruzamento parte para a área...corta Maicon.

5'. Cruzamento a partir do pé de Alex Sandro... Varela não consegue atacar a bola! Ricardo recolhe o esférico.

5'. Bem a Académica, a entrar no jogo com garra e vontade de ameaçar a baliza de Helton.

4'. Cleyton tenta o remate, e consegue, mas a bola sai para fora, sem perigo.

1'. Invalido entra pela área do Porto, mas cai!! Josué abeirou-se dele e fê-lo cair, deveria ser grande penalidade!!

0'. Sai a Académica a jogar!

APITO INICIAL

20:10. Supresa na formação titular do Porto, com a inclusão do jovem Quintero, habitualmente suplente. Deverá posicionar-se no lugar de «10».

20:08. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Helton, Mangala, Alex Sandro, Danilo, Maicon, Fernando, Lucho, Varela, Josué, Jackson, Quintero

20:06. FORMAÇÃO INICIAL DA ACADÉMICA: Ricardo, Marcelo Goiano, Halliche, Aníbal Capela, Djavan, Fernando Alexandre, Ivanildo, Cleiyton, Magique, Abdi, Makelele

20:01. Passaram já 43 anos desde que a Académica venceu, pela última vez, os «dragões» no seu próprio estádio. Sérgio Conceição e os seus comandados terão pela frente uma dura tarefa, e a História não está definitivamente do lado dos «estudantes».

19:58. A Académica vem de um duelo de aflitos, jogado na 10ª jornada, quando defrontou o Olhanense: a vitória forasteira (0-1) deu moral ao conjunto de Coimbra, que soma agora 11 pontos. O golo foi de Magique (Foto: Lusa).

19:55. Os erros individuais têm perseguido o jogo do Porto: depois de erros de Helton, Mangala e Otamendi, foi a vez de Danilo: o lateral brasileiro aliviou uma bola para os pés de Kienast, jogador do Austria Viena, e esse erro valeu um golo, na última partida da formação portista. Fonseca admitiu que, por vezes, existe alguma «intranquilidade» dentro de campo.

19:45. O meio-campo do Porto tem estado em destaque, alvo de análises e críticas devido ao sub-rendimento físico de Lucho, e ao posicionamento de Fernando e Defour, por vezes substituído pelo mexicano Herrera. Josué, descaído para uma das faixas laterais, também não tem apresentado um rendimento uniforme e tal opção tem valido a Fonseca críticas veementes. A falta de profundidade atacante tem sido também um tema recorrente na análise das insuficiências portistas.

19:33. FC Porto vem de dois empates para a Liga Zon Sagres, frente a Belenenses e Nacional da Madeira, este último em território do «Dragão». Paulo Fonseca tem sido criticado pela forma como dispõe os seus jogadores em campo e já houve mostras de descontentamento: lenços brancos foram mostrados depois do último encontro, a contar para a Liga dos Campeões, onde os azuis e brancos empataram também, 1-1 contra o Austria Viena, ficando dessa forma muito distantes do apuramento para a fase seguinte.

19:28. Sejam bem-vindos a mais uma noite de futebol na VAVELcom, hoje com transmissão do jogo Académica x FC Porto, para a Liga Zon Sagres. O campeão defronta em Coimbra a equipa treinada por Sérgio Conceição, tentando voltar a ganhar pontos aos rivais perseguidores, Benfica e Sporting, que apenas têm um ponto de desvantagem.