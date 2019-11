Alerta Dragão!

Fernando Alexandre é o nome do homem que dá à Académica a sua segunda vitória consecutiva e agudiza uma crise já há muito anunciada no reino do Dragão. Numa primeira parte em que o dragões não convenceram coube à equipa de Coimbra recolher os louros da sua organização com o golo, surgido ao minuto 44', golo que põe fim a um total de cinquenta e três jogos sem perder na principal liga do futebol português.

Intervalo com vantagem justa

Apesar da aposta no onze de Quintero, a produção ofensiva do Futebol Clube do Porto ficou sempre muito a desejar. Na primeira parte, apenas um lance ocorrido ao minuto dezassete merece nota de destaque com Jackson Martínez a aparecer cara-a-cara frente a Ricardo mas o guardião português a responder com uma bela mancha. Até ao fim da primeira parte houve muito pouco Porto a nível ofensivo, em mais uma pobre e preocupante exibição. A Académica, bem preparada e organizada aproveitou e da melhor forma esse facto, construindo oportunidades que mais tarde lhe dariam vantagem. Ao minuto 44' e após erro individual de Fernando eis que aparece Fernando Alexandre, ao segundo poste, a fazer o merecido golo.

Fernando Alexandre, min. 44

Nem de penalty...

Com o início da segunda parte esperava-se uma Académica mais recuada, preparada para o assalto portista em busca do golo do empate. Apesar de jogar sobre o meio-campo defensivo academista, a equipa comandada por Paulo Fonseca nunca teve a clarividência suficiente para levar "água ao seu moinho". Teve oportunidades mais que claras com Jackson a acertar no ferro, Mangala a falhar um golo feito e Danilo a desperdiçar um penalty. Ao minuto 84', João Capela descortinou uma grande penalidade muito discutível de Halliche sobre Jackson Martínez e chamado a converter, Danilo permite que Ricardo brilhe mais uma vez, segurando mais três preciosos pontos. O pior cenário imaginável acaba de ser o mais provável, com mais uma péssima exibição portista e consequente perda de pontos(7 em 3 jogos!).

E agora?

É a pergunta que apetece fazer. Pelo lado vencedor são três preciosos pontos, a juntar aos três ganhos na jornada anterior frente ao Olhanense. Uma vitóra que afasta os fantasmas mais recentes que pairavam sobre Coimbra e a sua equipa. Com esta vitória, a equipa de Sérgio Conceição salta provisoriamente para o meio da tabela, ocupando o oitavo lugar. Já no caso da equipa de Paulo Fonseca a questão é mais complexa. É já o terceiro jogo consecutivo sem vitória em jogos do campeonato, a juntar à aos maus resultado europeus. Fantasmas que saem de um lado e aparecem no outro e cada vez Paulo Fonseca é um treinador pressionado. Os maus resultados a juntar às péssimas exibições fazem do ex-Paços um treinador visado e criticado e o seu lugar começa já a ser muito discutido. Veremos que cenas os próximo capítulos nos vão trazer..