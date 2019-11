Rio Ave x Benfica, directo

19:54. Com estes três pontos, o Benfica sobe ao primeiro lugar do campeonato, ultrapassando o Porto. O Sporting joga neste momento em Alvalade e pode também, em caso de vitória, ascender ao topo, partilhando o primeiro lugar com o rival lisboeta.

19:43. Bis de Lima dá grande ajuda para cimentar a vitória do Benfica esta tarde, que começou a ganhar forma através de um frango monumental de Éderson, aproveitado por Rodrigo. O jogo foi sonolento nos primeiros 45 minutos, com um bom trabalho vila-condense a meio do meio-campo, que foi perito em impedir transições encarnadas. Apesar do competente jogo defensivo do Rio Ave, os da casa nunca foram capazes de perturbar Artur, exceptuando o lance do golo de Ukra, onde o extremo foi servido de modo perfeito por Hassan. Na segunda parte, o Benfica encavalitou-se numa grande exibição de Enzo, sempre muito voluntarioso, e num belo jogo de Matic, que empurrou o Benfica para a frente. Lima marcou um golo de belo efeito, que vale a pena rever.

APITO FINAL

90+3'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai o cansado Enzo e entra André Gomes.

90+2'. Fora-de-jogo de Del Valle.

90+1'. Mexeu tarde o treinador do Rio Ave, pouca diferença conseguiu incutir ao jogo do Rio Ave com as substituições que fez.

90'. Livre de Lion, cabeçada na molhada, a bola sobra para Joeano, mas este está fora-de-jogo!

89'. Matic agarra Lionn quando este fugia para atacar a área do Benfica: cartão amarelo para o sérvio.

88'. Lançamento para André Almeida, o controlo do jogo é encarnado, o Rio Ave reduzido a dez homens pouco ou nada pode fazer.

86'. Canto para ser marcado por Sulejmani.

86'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra Del Valle e sai Braga, muito apagado.

84'. O jogo cai num registo mais calmo, que agrada ao Benfica.

83'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra Roderick Miranda para sair Diego Lopes.

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra Joeano e sai Hassan na frente de ataque.

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Sulejmani para o lugar de Rodrigo.

RIO AVE 1-3 BENFICA marca de novo Lima

79'. GOOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Lima volta a marcar, 1-3 para os encarnados, bela jogada do Benfica, passe de rasgão para o flanco esquerdo, passe rasteiro para dentro, onde aparece Lima de primeira a marcar!!! Assistência de Rodrigo!!!

76'. Corte monumental de Enzo, que recupera a bola e lança o ataque, a bola chega até Lima, na grande área, pode aumentar a contagem...mas falha!!

75'. Falta de Lima, livre para o Rio Ave, ainda dentro da sua própria área.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai Gaitán e entra Markovic.

74'. Matic, perfeito, a fazer um passe soberbo para André Almeida, que fura pelo flanco e cruza...vai sair remate de Gaitán...mas a bola bate num colega e não leva, por isso, o rumo da baliza!!

73'. Ataque do Benfica aos soluços, a bola saltita e quase acaba em Lima, mas o cruzamento saiu longo demais.

72'. Empurrão de Tarantini sobre Matic.

69'. Fejsa corre e foge aos médios do Rio Ave, levando a bola para o ataque, mas Wakaso carrega sobre o sérvio e faz falta: cartão amarelo, é o segundo...vermelho para Wakaso!!

66'. Entrada dura de Lionn sobre André Almeida, o português fica a queixar-se com dores, terá de ser avaliado pela equipa médica.

65'. Fora-de-jogo marcado a Diego Lopes.

RIO AVE 1-2 BENFICA Lima faz o 1-2

63'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Lima, Lima, Lima, a marcar de modo exemplar um livre, tiraço colocado, Éderson não poderia fazer nada para impedir o golo do brasileiro!!!

63'. Livre para o Benfica, quem marcará, na ausência de Cardozo? Parece ser Lima...corre para a bola o avançado...

61'. Gaitán cruza mas o corte é fácil, bom posicionamento da defesa da casa!

58'. Wakaso vê a cartolina amarela.

RIO AVE 1-1 BENFICA empata Ukra

57'. GOOOOOLOOOOOOO DO RIO AVE!!! Empate mais que merecido, Ukra recebe, a bola fica à mercê do seu remate, Artur não consegue impedir golo dos da casa!!! Excelente o passe que descobriu Ukra, foi de Hassan!!!

57'. Ukra recebe a bola e fica com a possibilidade de rematar...vai entrar...

56'. Excelente iniciativa de Rodrigo, que faz o corredor central em alta velocidade...depois passa para Lima, puxa para o pé esquerdo...mas o remate bate nas pernas de um adversário!

55'. Matic tira a bola a Ukra, boa movimentação do médio defensivo sérvio.

54'. Falta, agora de Rodríguez, que sobe nas alturas apoiado em Lima.

53'. Falta de Gaitán sobre o central peruano Rodríguez, que antes tinha cortado a bola ao argentino.

50'. Maxi entra de modo duro sobre um a adversário, cartão amarelo claríssimo!

50'. Lima combina com Maxi mas quando o uruguaio se encaminhava para a baliza, surge o corte do Rio Ave.

48'. Maxi lança forte para a área, mas a bola é cuspida pela defesa do Rio Ave.

47'. Enzo empurra Edimar, falta marcada.

47'. Luisão intercepta na antecipação, bom posicionamento do defesa.

46'. Sai a jogar a equipa da casa, começa a segunda parte!

18:39. Um frango clássico do guardião vila-condense, Éderson, vai dando ao Benfica a liderança da partida, o golo foi da autoria de Rodrigo, que, em frente à baliza, apenas agradeceu a prenda do brasileiro. Segundo golo do hispano-brasileiro em dois jogos consecutivos, mas, na verdade, nem ele nem a restante equipa estão a corresponder à exigência do encontro: o Rio Ave sim, tem controlado as operações, manietando os encarnados aquando das suas saídas para o ataque, que têm sido constantemente tumultuosas e imperfeitas. Lima tem estado longe do jogo, sem apoio real, e Enzo, descaído para a direita, tem estado fora do radar das «águias». Só Matic tem abanado com a sonolência encarnada. No Rio Ave, destaque para o bom trabalho a meio-campo.

INTERVALO

45'. Paixão apita e coloca um ponto final na primeira parte.

44'. Falta, no ar, de Matic, em plena área vila-condense.

44'. Tarantini impede a fuga de Enzo, falta! Os adeptos pedem o segundo amarelo para o médio do Rio Ave.

43'. Livre para Gaitán executar, a bola não traz perigo nenhum para o Rio Ave, que neste momento tem mais posse de bola que o Benfica, 51% contra 49% dos encarnados.

42'. Lima queria virar-se mas Marcelo rasteirou-o, falta para o Benfica.

40'. Garay faz falta, vai ver o cartão amarelo.

RIO AVE 0-1 BENFICA marcou Rodrigo

38'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Frnago total de Éderson, incrível erro, uma autêntica oferenda para Rodrigo, que ficou com a baliza aberta, foi só encostar!!! Golo inacreditável, o Benfica não merecia este golo!!!

38'. Cruzamento que vem da esquerda, Éderson estica-se para segurar com facilidade...mas, o guardião larga a bola...

38'. Pressão do Rio Ave, que empurra o Benfica para a sua área!!

37'. Rio Ave está mais forte nos duelos a meio-campo, ganhando a bola aos médios encarnados.

36'. Livre para o Rio Ave, na lateral, mas Maxi corta de cabeça.

35'. Assinalada falta a Gaitán sobre Lionn, cartão amarelo para o argentino, que protesta com o fiscal de linha!

34'. André Almeida corta a bola e impede Ukra de receber o esférico.

33'. Tarantini é solicitado mas remata em posição deficiente, a bola sai para fora.

32'. Edimar ganha velocidade e passa a bola ao avançado, em profundidade, boa desmarcação...mas é assinalada falta, devido à acção de Enzo: cartão amarelo!

31'. Poucos passes acertados, muitas falhas de ambas as equipas, mau jogo de futebol em Vila do Conde.

30'. Passe de Wakaso tentando descobrir Diego, mas a bola vai mal direccionada e sai pela linha lateral.

29'. Passe desastrado de Gaitán: o espelho deste Benfica, apático, confuso, lento.

28'. O Benfica não tem fio de jogo algum, passes desconexos, falta de espaço para jogar, poucas ideias.

27'. Livre de Enzo sem consequências, contra-ataque do Rio Ave nasce devido a um erro de Maxi mas Garay corta sem piedade!!

26'. Tarantini toca com o pé em Rodrigo, por detrás: cartão amarelo para o médio.

26'. Lima pressiona a defesa do Rio Ave, mas encontra-se sozinho nessa tarefa.

25'. Fejsa alivia a bola, Edimar ganha o ressalto, na entrada da área, e remata, mas para fora: remate inofensivo e sem direcção.

24'. Artur impede o canto, bem jogado pelo «keeper».

23'. Enzo foge pelo corredor direito, envia para o centro, a bola viaja até Matic, na esquerda. O sérvio tenta cruzar mas a bola é cortada,

22'. Tremenda recuperação de Lima, corre desalmadamente e ganha o lance ao meio-campo adversário, ajudando a equipa a manter a posse.

21'. Fejsa protege a bola e sofre falta de Hassan.

20'. Matic, em estilo, passa por três oponentes e é derrubado à entrada da área, a bola sobra para um colega mas o lance perde-se.

19'. Canto encarnado, Éderson soca a bola! Enzo tenta o remate mas a bola sobe e sai sem problemas de maior para o Rio Ave.

18'. Wakaso e Rodrigo dividem a bola, que sai pela linha lateral: boa acção do jogador encarnado, que ganha canto.

18'. O jogo está morno e ainda não houve nenhuma oportunidade de golo.

17'. Wakaso faz falta ainda no meio-campo do Benfica.

16'. Rodrigo faz falta atacante, depois de ter fintado dois adversários em velocidade.

15'. Edimar centra a bola para a área das «águias» mas Luisão, imperial, corta.

15'. Rodrigo corre pelo flanco esquerdo, muito activo até agora, e cruza...mas sem força nem colocação.

14'. Fora-de-jogo de Hassan.

13'. Atraso de bola para Élderson, que é pressionado rapidamente por Lima!! O guardião chuta e a bola sai para fora, lançamento para o Benfica, excelente pressão de Lima!!

12'. Gaitán cruza para a área mas o Rio Ave limpa o lance sem dificuldades!

11'. Matic recupera e imediatamente levanta a cabeça, desmarcando Lima com um passe longe para as costas de Marcelo, que pára o avançado, mas em falta.

10'. Matic tenta ganhar o flanco esquerdo, e consegue, mas quando vai centrar, Lionn tapa o caminho e corta a bola, que morre nas mãos de Élderson!

9'. Almeida efectua o lançamento para Lima, mas este não controla a bola dentro das quatro linhas.

8'. Gaitán marca o canto mas Rodríguez sobe e cabeceia para longe, Almeida falha o remate de ressaca.

7'. Almeida muito bem! Ganha o lance ao lateral, centra, mas a bola é interceptada, canto para os encarnados.

6'. Edimar subia pelo flanco mas Maxi fez um bom corte, lançando um contra-ataque rápido, Gaitán mudou o flanco mas o Rio Ave controlou o lance.

5'. Ukra marca o livre mas Gaitán faz de defesa e corta a bola!

4'. Fejsa faz falta sobre Diego Lopes no meio campo encarnado.

1'. Fora-de-jogo assinalado ao ataque encarnado.

0'. Roda a bola, sai a jogar o Benfica!

APITO INCIAL

17:41. Salin deixa a baliza do Rio Ave para dar lugar ao brasileiro Éderson.

17:39. Benfica volta de novo a actuar com um 4-4-2 que na prática será o habitual 4-2-4, com dois médios centrais e dois extremos. Enzo, na direita, poderá ajudar a fechar a zona central do terreno tornando o esquema mais equilibrado, veremos como Jesus disporá do argentino.

17:36. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi, Luisão, Garay, André Almeida, Fejsa, Enzo, Matic, Gaitán, Rodrigo, Lima

17:34. FORMAÇÃO INICIAL DO RIO AVE: Éderson, Lionn, Edimar, Marcelo, Rodríguez, Wakaso, Tarantini, Ukra, Diego Lopes, Braga, Hassan

17:32. Jorge Jesus tem um histórico extremamente positivo no que toca a confrontos com o Rio Ave: ao longo da sua carreira enquanto técnico benfiquista, Jesus disputou 10 partidas tendo saído vitorioso de nove duelos, empatando somente um. O Benfica tem um favoritismo grande tendo em conta o historial passado, mas o futebol imprevisível e dinâmico do Rio Ave poderá ser uma arma poderosa contra um Benfica à procura da melhor forma, confundido com as alterações tácticas constantes.

16:45. O Rio Ave deverá alinhar com Wakaso e Tarantini na linha média, ficando algumas dúvidas por esclarecer: quem será titular na frente de ataque, Hassan, Braga ou o contratado Joeano? Ukra deverá ser a arma mais difícil de travar nos flancos, enquanto que Edimar regressa para tomar conta da lateral defensiva. No Benfica as dúvidas centram-se, precisamente, no centro: que meio-campo apresentará a Águia? Dois médios em linha ou um trio de centro-campistas? E no ataque, será Rodrigo o titular, ou Lima terá nova oportunidade?

16:43. Nuno Espírito Santo, apesar de reconhecer que o Benfica tem todo o favoritismo, não esqueceu a vontade de ganhar: «Temos a convicção absoluta que podemos ganhar ao Benfica porque temos qualidade para isso e e essa crença nunca nos vai abandonar», disse o técnico na antevisão do embate.

16:41. Jorge Jesus cumpre o segundo jogo longe do banco das «águias». Depois da suspensão de 30 dias, Jesus foi substituído pelo seu adjunto, Raúl José, e esta tarde, o mesmo se repetirá. Garay, em relação a este tópico, preferiu realçar a importância que o seu colega Luisão tem dentro de campo: «Sem Jorge Jesus no banco, precisamos ainda mais de um treinador dentro de campo e o Luisão é um comandante. Não estando o treinador no banco, precisamos de um em campo e o Luisão cumpre bem esse papel», afirmou o argentino.

16:38. O Rio Ave tem tido um percurso sinuoso em casa: jogando no seu estádio, a equipa parece distante da glória. Na última partida, o Estoril bateu o Rio Ave por 0-2, com um bis de Luis Leal, e no encontro anterior em casa, foi o Gil Vicente a derrotar os vila-condenses, por 0-1. Na jornada 6 foi a vez do Nacional, que goleou a formação da casa por 0-3. Na jornada 4, o Vitória Sport Clube também levou os três pontos, vencendo por 0-1. Resumindo: o Rio Ave apenas tem uma vitória em casa neste campeonato, que remonta à jornada 2, frente ao Vitória Futebol Clube.

16:33. O Benfica vem de uma vitória suada e «in-extremis» em Bruxelas, frente ao Anderlecht, vitória essa que permitiu às «águias» manterem-se na corrida por um lugar nos oitavos-de-final da Champions League. O 2-3 final foi feito por Rodrigo, avançado que tem andando fora de forma e afastado da titularidade. Matic (Foto: Jorge Amaral | Global Images ) também marcou nesse jogo, depois de ter decidido o encontro da Luz contra o Braga.

16:28. A última vez que ambas as equipas se digladiaram em Vila do Conde, o Benfica saiu vencedor, pela margem mínima, 0-1, com um golo de Lima, jogador que actualmente vive um momento de baixa forma goleadora. Para encontrarmos uma vitória caseira no histórico de duelos entre as duas formações, temos de recuar até à época 2004-2005, num jogo em que o Rio Ave bateu os encarnados por 1-0, com um golo tardio (90+1) de Miguelito.

16:23. O melhor marcador da equipa comandada por Nuno Espírito Santo é o médio dos golos brilhantes e vistosos, Tarantini (Foto: Manuel Araújo) . O jogador que actua na zona central do terreno leva 4 golos marcados (todas as competições) e 2 na Liga, tendo uma apetência especial para decidir jogos complicados. Depois dele, outros jogadores da linha avançada se perfilam para o secundar na tarefa nobre da execução do golo: Del Valle leva 2 tentos esta época, assim como Hassan e Braga.

16:11. O Benfica tem uma excelente e imperdível oportunidade de dar um pulo na tabela, ultrapassando o rival nortenho Porto, que ontem foi parado pela formação da Académica, perdendo por 1-0. Em caso de triunfo fora de portas, os encarnados passam a somar 26 pontos, relegando o «Dragão» para uma posição de desvantagem. Já o Rio Ave, que ocupa a décima posição, quererá vencer e surpreender, tentando passar a somar 16 pontos e ultrapassando o Braga na escalada classificativa. Actualmente, o saldo dos vila-condenses é negativo: 9 golos sofridos para apenas 8 marcados.

16:03. O Benfica ocupa a terceira posição na tabela classificativa, atrás de FC Porto, que tem 24 pontos e lidera, e atrás do Sporting, que conta com 23 pontos, os mesmos que a turma da Luz. A equipa encarnada já marcou 17 golos, tendo visto a bola beijar as suas redes por 7 vezes apenas, o que actualmente faz do Benfica a melhor defesa da Liga. No topo dos goleadores da equipa está o incontornável paraguaio Cardozo, que marcou 5 golos na competição e que, para infelicidade de Jorge Jesus, está indisponível para esta partida, devido a uma lombalgia.