Raio X ao Leão: William Carvalho

Nascido em Luanda há 21 anos, William Silva de Carvalho joga no Sporting desde os 13. Esteve emprestado ao C.D.Fátima e aos belgas do Cercle Brugge, mas regressou ao Sporting pela mão de Leonardo Jardim e destacou-se de imediato como surpresa da pré-época 2013/2014, vindo depois a confirmar-se como uma das melhores revelações do plantel leonino que esta semana alcançou a liderança do campeonato. Estreou-se pela Selecção Nacional no playoff do passado mês, frente à Suécia, e está feliz pela sua actual situação: «Jogo no clube em que sempre sonhei jogar.», afirma o médio defensivo.

O líder precoce que rejeitou o Benfica...

Antes de chegar aos escalões jovens do Sporting, William Carvalho passou uma época no Algueirão (2003/2004) e outra no Mira Sintra (2004/2005). O seu técnico nos sintrenses, Bruno Rodrigues, recorda que já aos 12 anos via em William um líder, muito jovem mas já muito maduro. Boa prova disso é que, no Mira Sintra, o actual trinco do Sporting era iniciado mas jogava nos juvenis (era dois anos mais novo do que a maioria dos colegas), e apesar disso era o indisputado capitão da equipa. O seu treinador de então recorda: «era o capitão e era também um líder de balneário, que resolvia os problemas entre miúdos de bairros rivais que andavam muitas vezes à porrada.» Estas mesmas qualidades mantém hoje no Sporting, seu clube do coração, compensando a jovem idade com uma maturidade muito acima da média. «Continua um miúdo humilde e calado, mas muito maduro.», afirma Bruno Rodrigues.

De facto, é já desde tenra idade que William Carvalho se apresenta discreto, mas também sempre seguro de si, das suas capacidades e decisões. No ano de 2005, na noite de um jogo que o Mira Sintra perdeu com o Sporting no escalão juvenil mas em que William fora considerado o melhor em campo, fazendo um tento pelos sintrenses, teve uma proposta do Benfica. Recebeu em casa a visita do coordenador da prospecção encarnada, Bruno Maruta, e do actual avançado do Marítimo, Sami, então pertencente aos escalões jovens do clube da Luz. O dirigente das águias, que já há três meses observava o jogador do Mira Sintra, colocou um contrato nas mãos de William, mas o jovem não parecia disposto a assinar. Percebendo que algo se passava, o técnico do Mira Sintra chamou-o de parte. Recorda: «Aquilo era o que qualquer miúdo desejava, mas ele não estava convencido. (…) Ele sempre foi sportinguista e tinha o sonho de jogar no Sporting. Por isso voltámos para dentro e avisámos o Bruno Maruta [Benfica] que não iria assinar.»

William Carvalho nas camadas jovens de Alvalade (Foto: Notícias do Futebol)

...Para concretizar um sonho chamado «Sporting»

Foi no jogo desse dia frente ao Mira Sintra que o Sporting pela primeira vez observou aquela que viria a ser uma das jovens estrelas da sua Academia. Os leões não precisaram de mais para se convencerem das qualidades do jogador, e assim que o encontro terminou, o treinador verde e branco, Nuno Lourenço, falou de imediato com o técnico do Mira Sintra, que se lembra de que «o Sporting foi muito profissional»: 20 minutos depois deste primeiro contacto, era já Aurélio Pereira, responsável pelo recrutamento da Academia, quem ligava para o pai do jogador. E o Sporting fez bom uso dos seus trunfos: Aurélio Pereira perguntou a William Carvalho qual era o seu jogador preferido do Sporting, e ao cabo de uma hora era Nani, o ídolo de William, quem estava ao telefone com o jovem, convencendo-o a mudar-se para o clube de Alvalade.

Algumas semanas depois do dia em que rejeitou o Benfica e recebeu um telefonema de Nani, William Carvalho assinava pelo Sporting e cumpria o seu sonho de criança. William passou pelos vários escalões da formação leonina entre 2005 e 2010, sendo sucessivamente chamado para a Selecção Nacional entre os escalões sub-17 e sub-21, mais recentemente. Estreou-se na equipa sénior do Sporting em 2011 (temporada 2010/2011) pela mão de José Couceiro, jogando nos minutos finais de uma visita a Guimarães, onde Sporting e Vitória empatariam a uma bola. De William, pouco ou nada se pôde ver nessa ocasião, mas o mote estava dado: o jogador concretizara o seu sonho com apenas 19 anos, e mantê-lo seria uma questão de tempo, o tempo de ganhar competitividade e experiência. Hoje em dia, William é peremptório: «Jogo no clube em que sempre sonhei jogar e, por isso, digo que não jogo em mais clube nenhum em Portugal.»

De emprestado a titular indiscutível

Depois de ter estado emprestado ao Fátima por meia temporada e ao Cercle Brugge durante ano e meio para poder ter rotação -- na Bélgica, marcou presença em 48 jogos e assinou três golos --, William foi chamado a casa no início da Era Bruno de Carvalho, pela mão do técnico madeirense Leonardo Jardim, e bem se pode dizer que pegou de estaca. William chegou, viu e venceu, reclamando para si a posição que até então era de Fito Rinaudo, capitão da equipa e jogador que, além de muito querido pelos adeptos de Alvalade, se assumia como um portentoso número 6, jogador de grande raça, incapaz de virar a cara à luta e de dar uma bola por perdida.

(Foto: O Jogo)

Os adeptos encontraram em William, porém, bom substituto para a sua admiração, especialmente sendo o jogador oriundo da Academia de Alcochete. William destaca-se também pelo seu porte físico. Conquanto não dê ares de ser um jogador tão robusto quanto outros, William pode bem valer-se do adjectivo, já que mede 1,87 metros e pesa uns generosos 87 quilos, o que faz dele, indiscutivelmente, um jogador possante e que pode usar a sua estatura como arma, no momento de colocar pressão sobre o portador da bola na construção das ofensivas adversárias e de se opor a lances pelo ar que visem os terrenos mais recuados do meio-campo leonino. Porém, é precisamente no capítulo defensivo onde residem algumas fraquezas do trinco de 21 anos, a quem por vezes parece faltar alguma capacidade de sofrimento e poder de reacção para correr atrás de lances menos favoráveis, e que ocasionalmente peca por não colocar o seu pujante poder físico ao serviço de disputas de bola mais acérrimas. Mas um verdadeiro número 6 não deve limitar-se a defender, e é na saída a jogar, na primeira instância da construção dos processos ofensivos que William dá cartas e onde tem feito a mais notória diferença ao serviço da turma de Leonardo Jardim. Mesmo quando a pressão do adversário se faz sobre o sector mais recuado da construção leonina, William é um jogador seguro com a bola nos pés, calmo e capaz de se desenvencilhar dos adversários com aparente tranquilidade, para então definir o tom em que se vai organizar o ataque. Além disso, tem critério na hora de fazer o passe, que geralmente executa com qualidade. É um bom tecnicista, embora não use da espectacularidade na finta; prefere processos simples e eficazes. Não é também um velocista, como outros que estão à disposição de Leonardo Jardim, e se por vezes isso o pode trair na hora de recuperar em tarefa defensiva, William é dotado de singular capacidade na leitura do jogo, bom na antecipação aos lances e, consequentemente, forte no momento de se posicionar.

Da equipa principal do Sporting à Selecção A em três meses

Às tais qualidades que William demonstra no relvado soma-se a notabilidade de as testemunhar num jogador de apenas 21 anos, mas onde a idade é apenas ilusão, e que bem compensa a ausência da experiência que o seu percurso ainda não lhe permite ter. Paulo Bento seguiu Leonardo Jardim e Rui Jorge – que também já o utilizava como trinco na selecção nacional sub-21 −, e deixou-se convencer pelas características do jogador luso. Assim, apenas três meses depois de garantir a titularidade como número 6 do Sporting, William foi convocado para a Selecção A de Portugal para o playoff frente à Suécia, que decidiria o apuramento para o Mundial 2014, no Brasil. O jogador estreou-se no jogo da segunda-mão, rendendo Raul Meireles nos últimos 15 minutos da partida. «Sinto-me contente porque foi um sonho realizado estrear-me pela Selecção Nacional. Mas melhor que tudo, o nosso objectivo foi conseguido. Agora é trabalhar no clube para ter outra oportunidade.», declarou o jogador no flash interview no final da partida.

William estreou-se na Selecção A a 19 de Novembro 2013 (Foto: ASF)

A Academia do Sporting goza já de grande reputação internacional, e os talentos que vão chegando à equipa principal dos leões são sempre seguidos de perto por grandes emblemas de toda a Europa. William não é excepção, e é conhecido o interesse de clubes como Arsenal e Manchester United, este último habitual consumidor dos talentos leoninos, como Cristiano Ronaldo e Nani, havendo até rumores de que ambos os colossos ingleses possam avançar com propostas já na reabertura do mercador, em Janeiro. O Sporting, porém, não vê com bons olhos uma saída tão precoce do jogador, uma vez que a grande margem de crescimento do jovem podem valorizá-lo nos próximos anos e resultar numa avultada transferência, e sabendo-se também que Bruno de Carvalho pretende investir na recuperação de 40% do passe do jogador; percentagem anteriormente alienada pelo clube a um fundo de investimentos onde se encontram outros jogadores dos leões. A cláusula de rescisão do jogador cifra-se actualmente nos 45 milhões de euros.