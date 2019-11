Alexandre, o Grande!

É certo que chegou a Coimbra esta época mas Fernando Alexandre assume-se já como uma das figuras da Académica. Orientado por um treinador que bem conhece desde os tempos de Olhão, o médio defensivo é o melhor marcador da equipa de Sérgio Conceição, marcando dois dos seis golos academistas.

A Académica de Coimbra não teve um início de época tranquilo ocupando até há duas jornadas atrás um alarmante penúltimo lugar. Com más exibições e escassez de golos (falta de poderio ofensivo), a pressão começava já a recair sobre o treinador Sérgio Conceição. Até à 7ª jornada a equipa de Coimbra tinha apenas 5 dos 21 pontos possíveis.

Herói: parte 1

Chega a 8ª jornada e a briosa desloca-se a Braga que vinha de duas derrotas seguidas. O favoritismo natural era da equipa bracarense, ainda para mais jogando perante o próprio público num jogo que se via com bons olhos para reatar as boas exibições e bons resultados. Eis que surge Fernando Alexandre, do alto do seu metro e oitenta e quatro e após cobrança de canto, a fazer o único tento da partida aos 4'. Fazia assim o seu primeiro golo na Liga, segundo em toda a temporada (já havia marcado contra o Belenenses, desta feita para a Taça de Portugal). Aliviava assim um pressão e crise que se podia agravar se o resultado fosse outro.

Seguiu-se uma nova "fornada" de más exibições e péssimos resultados. A derrota em casa perante o Benfica (0-3) e a precoce eliminação da Taça da Liga voltavam a assombrar a turma de Coimbra, assombração essa que se fez desaparecer com a vitóra em Olhão por 0-1. Aí o protagonismo foi todo para o autor do golo, Magique, mas Fernando Alexandre assinou uma bela exibição, sendo, a par de Makelele, um autêntico tampão no meio campo.

Herói: parte 2

E sim, Fernando Alexandre foi herói outra vez. Desta feita contra outra grande equipa, o Futebol Clube do Porto. O golo solitário ao minuto 44' permitiu à Académica saltar dos últimos lugares para o meio da tabela. O camisola 65 aproveitou um erro de Fernando e, outra vez na sequência de um canto, apontou o golo que tranquiliza a Académica no campeonato e afunda cada vez mais o F.C. Porto. Mas não só do golo se fez a exibição de Fernando Alexandre, com o médio português a ser essencial no processo defensivo academista, salvando, sobre a linha de baliza, um golo certo de Varela.

É um dos esteios desta "nova" briosa, garantindo um equilíbrio táctico muito importante soltando Makelele e Cleyton para a construção do jogo e sendo igualmente importante não só pelos golos que impede como pelos golos que marca.

Golo de Fernando Alexandre contra o Futebol Clube do Porto