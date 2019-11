Sorteio do Mundial do Brasil 2014, directo

17:43. E é tudo por aqui, resta-nos agradecer-lhe por ter estado connosco neste directo VAVEL e desejar o melhor das sortes para a Selecção Portuguesa no Mundial de 2014 no Brasil. Até à próxima!

17:41. Voltando aos três "Grupos da Morte" deste Mundial, será curioso verificar qual das três fortes selecções de cada grupo ficará de fora na próxima fase. Brasil, Croácia e México no Grupo A; Espanha, Holanda e Chile no Grupo B; e Uruguai, Inglaterra e Itália no Grupo D. O plano teórico pode, no entanto, ser uma vez mais sair furado se qualquer um dos outsiders destes grupos (Camaões [A], Austrália [B] e Costa Rica [D]) conseguir surpreender e superiorizar-se aos favoritos.

17:35. A final do último Mundial, Espanha x Holanda, vai ser reeditada logo no segundo dia da competição, a 13 de Junho, com as duas selecões europeias a protagonizarem o primeiro confronto do Grupo B.

17:33. Destaque, neste sorteio, para os Grupos A, B e D, dos quais Portugal conseguiu escapar. Ainda assim a "Equipa das Quinas" jogará com a poderosa Selecção Alemã, com quem não costuma ser feliz, e enfrentará uma sempre fisicamente forte Selecção do Gana e uma equipa dos Estados Unidos que é sempre uma incógnita. A França, debaixo de forte pressão neste sorteio, acabou por entrar num grupo teoricamente fácil e conseguiu evitar os grandes tubarões. Ainda assim, a Suiça e até o Equador serão fortes opositores, com as Honduras a terem grandes hipóteses (teoricamente) de aspirar ao que quer que seja.

17:28. Esta é a disposição final dos grupos do Mundial 2014 no Brasil. Portugal ficou inserido no Grupo G, com Alemanha, Portugal, Gana, Estados Unidos:

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Brasil Espanha Colômbia Uruguai Suiça Argentina Alemanha Bélgica Croácia Holanda Grécia Costa Rica Equador Bósnia-Herzegovina Portugal Algéria México Chile Costa do Marfim Inglaterra França Irão Gana Rússia Camarões Austrália Japão Itália Honduras Nigéria Estados Unidos Coreia do Sul

17:18. Primeiro jogo de Alemanha x Portugal no dia 16 de Junho em Salvador (17 horas portuguesas); segundo jogo no dia 22 de Junho (20 horas portuguesas) Estados Unidos x Portugal, em Manaus; terceiro jogo no dia 26 em Brasília (17 horas portuguesas) Portugal x Gana.

17:17: PORTUGAL NO GRUPO G: ALEMANHA, PORTUGAL, GANA E ESTADOS UNIDOS.

17:16. Rússia no Grupo H com Bélgica, Algéria e Coreia do Sul.

17:15. PORTUGAL no GRUPO G com Alemanha, Gana e Estados Unidos.

17:15. Bósnia joga com Argentina, Nigéria e Irão no Grupo F.

17.14. França no Grupo E com Suiça, Equador e Honduras.

17:13. Inglaterra fica no Grupo D com Itália, Costa Rica e Uruguai.

17:12. Grécia joga com Costa do Marfim e Colômbia.

17.12. Holanda joga com a Espanha e fica no Grupo B, também com Chile e Austrália.

17:10. Retirada bola do Pote 4. Croácia! Brasil-Croácia será o primeiro jogo do Mundial 2014.

17:09. Coreia-do-Sul no Grupo, da Bélgica e da Algéria.

17:09. Irão vai para o Grupo F, da Argentina e da Nigéria.

17:09. Honduras vai para o Grupo E, da Suiça e do Equador.

17:08. Costa-Rica vai para o Grupo D, com Uruguai

17:07. O Japão vai para o Grupo C, com Colômbia e Costa do Marfim.

17:06. A Austrália (posição B 4, defronta o Chile na primeira jornada) vai para o Grupo B, da Espanha.

17:06. O México joga na Grupo A, do Brasil e dos Camarões.

17:05. A Algéria segue para o Grupo H, da Bélgica.

17:05. O Gana joga no Grupo G, da Alemanha.

17:04. A Nigéria fica no Grupo F, da Argentina.

17.04. A Costa do Marfim joga no Grupo , da Colômbia.

17:04. O Equador joga no Grupo da Suiça.

17:03. Os Camarões ficam na posição A4 do Grupo E, com o Brasil.

17:02. O Chile vai para a segunda posição do Grupo B, com a Espanha.

17:00. Uruguai, no Grupo D, será adversária da Itália. É a equipa do Pote 4 transferida para o Pote 2 que fica na posição 4 do Grupo D com o Uruguai, cabeça-de-serie sul-americano saído do Pote 1.

16:57. Brasil na primeira posição do Grupo A, já sabemos. Espanha segue para o Grupo B. Colômbia no Grupo C. Uruguai no Grupo D. Suiça no Grupo E. Argentina no Grupo F. Alemanha no Grupo G. Bélgica no Grupo H.

16:57. Vai agora ser sorteada a ordem dos cabeças-de-série.

16: 56. É retirada uma bola do Pote 4 e colocada no Pote 2.

16:52. Potes colocados sobre a mesa do sorteio, cumpre-se o protocolo até sortear as bolinhas das equipas.

16:50. O sorteio propriamente dito está prestes a começar. Numa primeira fase será feito o pré-sorteio da Selecção Europeia que integrará o Pote 2.

16:46. Pelé volta a subir ao palco e diz acreditar piamente que o «Brasil vai disputar a final».

16:36. É apresentada a mascote do torneio, o "Fuleco".

16:33. Ronaldo, o brasileiro, sobe ao palco e afirma convicto que este será "o melhor Mundial de sempre".

16:31. Vicente Del Bosque, o treinador da actual campeã do Mundo, a Espanha, já subiu ao palco e disse que vai ser complicado revalidar o título. Vão sendo agora mostradas imagens da História da Competição, iniciada em 1930.

16:28. Vanessa da Mata e Alexandre Pires protagonizam novo número musical.

16:16. Já com Dilma Russef, Presidente do Brasil, e Joseph Blatter, líder da FIFA, em palco, cumpre-se agora 1 minuto de silêncio e com toda a sala de pé em homenagem a Nelson Mandela.

16:00. Começou a cerimónia com um número musical protagonizado pela canora Alcione.

15:55. Dentro de minutos, iniciar-se-á a cerimónia. Fique connosco!

SORTEIO DO MUNDIAL DO BRASIL 2014, DIRECTO ONLINE E AO VIVO |

15:38. Em reacção à distribuição dos Potes e à alteração de última hora da FIFA nas regras do sorteio, Humberto Coelho, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, demonstrou confiança na prestação da equipa portuguesa e lembrou a qualidade sempre demonstrada pela formação Nacional nas fases finais das grandes competições: «Nós habitualmente jogamos muito bem contra as equipas grandes, portanto estamos tranquilos, porque nas fases finais somos fortes. Vamos ver se conseguimos ir um bocadinho mais longe, o que era ideal», revelou o responsável federativo.

15:20. Em relação ao último Mundial, realizado na África do Sul, destaque para um aumento de 37% na distribuição de prémios às selecções participantes. Um total de 420 milhões de euros, 25 milhões para o vencedor, 18 para o vice-campeão, 16 para o terceiro e 14 para o quarto. Os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º classificados encaixam 10 milhões de euros cada e os restantes classificados, até ao 16.º, recebem 6,5 milhões e meio. Quem não passar da fase de grupos recebe 5,8 milhões e aos restantes participantes está destinado um valor na ordem do milhão de euros para despesas relacionadas com a logística da prova.

15:12. Esta transferência de uma selecção europeia para o pote 2, que tanta polémica tem gerado, faz também com que cada um dos oito grupos formados pelo sorteio apresente uma equipa de cada um dos 4 Potes.

15:05. Com esta alteração introduzida pela FIFA, que na prática vem beneficiar a selecção da França (era a pior selecção europeia do ranking, logo seria colocada no Pote 2), Portugal pode ver a sorte a juntá-lo num grupo extremamente difícil, uma vez que no Pote 1, conforme já dissemos, estão as equipas melhores classificadas do Ranking e no 3 as selecções da Ásia e do CONCACAF.

15:02. Assim, a selecção filiada na UEFA que for integrada no Pote 2 não poderá "cair" em nenhum grupo que contenha duas selecções europeias, pelo que haverá um quinto pote, designado como "Pote X", onde à equipa europeia lançada no pré-sorteio para o Pote 2 juntar-se-á uma das quatro cabeças-de-série sul americanas do Pote 1: Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai.

15:00. A restante distribuição dos potes está definida tendo em conta o critério geográfico das equipas: o Pote 2 é formado pelas selecções do continente Africano e da América do Sul (Chile e Equador não se cruzarão com qualquer cabeça-de-série sul americano do Pote 1), o Pote 3 pelas selecções da Ásia e da CONCACAF e o Pote 4 pelas Associações filiadas na UEFA (excluindo as já presentes no Pote 1). Porém, o elevado número de selecções europeias a juntar às nove que não são consideradas cabeças-de-série fez com que a FIFA promovesse a realização de um pré-sorteio em que qualquer equipa do Pote 4 pode vir a integrar o Pote 2, "para que nenhum pote possa conter mais do que duas selecções europeias", justifica o órgão.

14:50. A constituição dos 4 potes do sorteio foi revelada há alguns dias pela FIFA, destacando-se o primeiro pote com os sete cabeças-de-série e no qual estão presentes as selecções do Brasil (já definido na primeira posição do Grupo A que lhe sair em sorteio, por ser o anfitrião da prova), Alemanha, Espanha, Argentina, Colômbia, Uruguai, Suiça e Bélgica. A ordem das equipas é baseada no ranking da FIFA e nos sete melhores classificados da tabela geral de pontos amealhados por todas as Selecções Mundiais.

14:40. Já foi apresentada a bola do campeonato, nomeada Brazuca. Uma bola que tem o recorde de ser a que mais provas teve de passar para que a FIFA aceitasse-o como bola oficial e assim evitar os problemas do Jabulani.

14:30. Primeiro lembremos os 4 potes com 8 equipas cada um. Portugal estará no último pote, se não tem a sorte de cair no pote 2, e poderá defrontar seleções como Brasil, Alemanha ou Espanha.

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Brasil Costa de Marfim México Itália Alemanha Chile Irão Holanda Espanha Argélia Estados Unidos Portugal Argentina Camarões Japão Croácia Colômbia Equador Coreia do Sul Inglaterra Uruguai Ghana Honduras Grécia Suiça Nigéria Austrália Rússia Bélgica * Costa Rica Bósnia França

*Um dos lugares do pote 2 poderá ser ocupado por qualquer equipa do pote 4.

14:20. Sejam bem-vindos a VAVEL.com para a retransmissão do Sorteio para o Mundial do próximo verão no Brasil. Já está tudo pronto na Costa do Sauipe em Bahía e às 16:00 da tarde hora portuguesa começará o um evento que terá o seu momento alto a partir das 16:45 com a definição dos rivais para a ‘Seleção’.