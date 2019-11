F.C. Porto x Sp. Braga, directo

O Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Sporting de Braga por duas bolas a zero, apanhando assim o Benfica no topo da classificação, ficando os dois clubes à espera do que fará amanhã o Sporting. Numa primeira parte de mau futebol, principalmente praticado pelo FC Porto, coube a Pardo e Josué desperdiçarem as únicas oportunidades de golo. E foi Jackson Martínez, mais uma vez a resolver o encontro, logo com um bis (40' e 79'). Resultado que pode ser importante para os próximo confrontos azuis e branco, tendo a meio da semana um embate muito importante para a Champions. Pôs fim a um ciclo negativo de resultados e alivia, por momentos, a contestação que se fazia ouvir. Para o Braga é a sexta derrota em sete jogos para o campeonato. A organização bracarense apenas aguentou os primeiros 45 minutos, com a equipa de Braga a sucumbir perante maior intensidade da equipa de Paulo Fonseca.

Recorde aqui os golos do encontro:

Jackson Martínez, 48 min.

Jackson Martínez, 79 min.

90+3' E é o fim da partida no Estádio do Dragão. O FC Porto venceu o Sporting Clube de Braga por 2-0, com um bis de Jackson Martínez.

90+2' Canto sem perigo.

90+2' Carlos Eduardo a aparecer em boa posição na grande área mas Aderlan Santos faz grande corte para canto.

90' O árbitro dá mais três minutos de jogo.

89' Substituição no Porto: Sai Varela e entra Kelvin.

88' Quase o hat-trick de Jackson, belo passe de Varela a isolar o avançado colombiano mas Eduardo a defender bem.

87' Éder aparece em boa posição mas o árbitro assinala fora-de-jogo.

82' Livre directo batido por Salvador Agra mas sem perigo.

81' Cartão amarelo para Herrera.

80' Substituição no Braga: Sai Alan e entra Salvador Agra.

79' Bis de Jackson Martínez, que após cruzamento de Varela e com Eduardo fora do lance só precisou de saltar e encostar. O colombiano fez o seu 10º golo no campeonato.

79' GOLOOOOOOOOOO Porto !!

74' Contestação no Dragão com Carlos Eduardo a cair na área após rasteira de Custódio. Paulo Baptista e bem manda seguir.

72' Substituição no Porto: Sai Josué e entra Licá.

69' Dupla alteração na equipa bracarense: Sai Luiz Carlos e Rafa; entram Custódio e Hugo Vieira.

66' Cruzamento de Josué ligeiramento comprido, por pouco Jackson não chega à bola.

61' Josué remata a meia distância com a bola a desviar em Nuno André Coelho. Canto sem qualquer perigo.

60' Primeiros quinze minutos da segunda parte de claro domínio portista, um contraste autêntico com a exibição da primeira parte.

57' Grande oportunidade para a equipa azul e branco. Após um canto, Carlos Eduardo desvia ao 1º poste e Herrera ao 2º poste, com a baliza à sua mercê atira por cima.

56' Mais um lance de perigo para o FC Porto, com Jackson a aparecer em boa posição na área mas o chapéu a Eduardo ficou curto, com Nuno André Coelho a cortar.

50' Josué atira diretamente à baliza com Eduardo a fazer mais uma bela intervenção.

49' Mão de Elderson perto da área arsenalista. Cartão amarelo para o defesa nigeriano.

48' Jackson Martínez recebe de costas para a baliza, vira-se e na zona do penalty atira, com a bola a sofrer um desvio em Nuno André Coelho, para o fundo da baliza de Eduardo.

48' GOLOOOOOOOOOO PORTO !!

46' Entrada forte do FC Porto, com Danilo a atirar por cima da baliza.

45' Começa a segunda parte!

Paulo Fonseca mexe ao intervalo, tirando o capitão Lucho fazendo entrar Carlos Eduardo para o seu lugar.

Estão 31 mil espectadores no encontro desta noite.

O resultado de 0-0 ao intervalo não é surpresa para quem está a ver o jogo. Uns primeiros trinta minutos de sinal mais para o Braga, com o FC Porto a acusar alguma pressão devido aos mais recentes resultados e contestação. No entanto, a grande oportunidade do encontro esteve nos pés de Josué, com o internacional português a rematar para enorme defesa de Eduardo, levando a bola a bater na trave.

45+1 Fim da primeira parte sublinhada com alguns assobios para a exibição da equipa de Paulo Fonseca.

44' Na sequência do canto, Pardo remata mas muito mal.

43' Grande passe de Alan a desmarcar Rafa mas Maicon faz grande corte. Canto para o Braga.

41' Mal aproveitado o livre pelo Braga, com Alan a cruzar muito mal..

40' Cartão amarelo para Mangala, o 5º na Liga e falha o próximo encontro dos azuis e brancos, em Vila do Conde.

40' Falta de Mangala sobre Pardo, livre perigoso para o Braga..

39' Cruzamento de Varela que quase chega a Jackson, Elderson a estar bem no corte

33' Grande jogada de Josué com remate do médio português a ser desviado por Eduardo, com a bola ainda a tocar na barra.

31' Remate muito torto de Alan.

30' Até este momento estamos a assistir a um jogo de muito pouca qualidade.

25' Jogo interrompido por choque entre Aderlan Santos e Eduardo.

22' Cartão amarelo para Alex Sandro.

18' Mais uma vez Eduardo a mostrar segurança após cruzamento de Lucho.

15' Primeira tentativa portista mas sem perigo, cruzamento de Jackson fácil para Eduardo.

13' Mais um ataque bracarense, com Éder e Pardo a rematarem contra a muralha portista.

11' Primeiros sinais de alguma insatisfação nas bancadas, com maus passes a ser coroados com pequenas assobiadelas.

8' Primeiros minutos com sinal mais para a equipa visitante.

3' Pardo quase que faz o primeiro golo do jogo.

2' Belo trabalho de Pardo sobre Alex Sandro, tirando o cruzamento que Maicon aliviou para canto.

1' Já se joga no Dragão!

20:14 Equipas colocadas em campo, adeptos na bancada e bola ao centro, tudo pronto para o início da partida.

20:07 Adeptos portistas aplaudem a equipa à entrada e à saída do aquecimento, num sinal de claro apoio antes do apito inicial.

19:50 Já há «onzes» oficiais:

FC Porto com Helton, Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro; Defour, Herrera, Lucho; Josué, Varela, Jackson Martínez.

Sporting de Braga com Eduardo, Baiano, Aderlan Santos, Nuno A. Coelho, Elderson; Luiz Carlos, Mauro, Rafa; Alan, Pardo, Éder.

19:19. Nos duelos em casa, o FC Porto tem conseguido marcar vários golos, frequentes têm sido as partidas em que os campeões actuais marcam três ou mais golos contra o Braga, na condição de visitados: 3-1 no ano passado, 3-2 no anterior, 3-2 em 2010-2011, 5-1 em 2009-2010 e 4-0 em 2007-2008, com a última vitória dos bracarenses a ser obtida na época de 2004-2005, com 3 golos dos «guerreiros» contra apenas um dos «dragões».

18:56. A última vez que ambas as equipas se defrontaram no estádio azul e branco, foi o Porto a levar os três pontos, depois de uma entrada fulgorante de Kelvin, o extremo do título 2012-2013. O Braga começou a vencer, com um golo de Alan, tendo James Rodríguez empatado. Depois, perto dos minutos finais, Kelvin bisou e deu a vitória sôfrega ao Porto de Vitor Pereira, 3-1 para os da casa. Nas duas últimas partidas jogadas no antro do Dragão, o Porto acabou o jogo com três golos marcados: em Novembro de 2011, Hulk bisou e Kléber marcou também, contra dois golos de Lima, na altura avançado do Sp. Braga.

18:35 Porto e Braga não são apenas cidades lindas para se visitar, são também cidades em que se respira e sente futebol. F.C. Porto e Sporting de Braga é já um clássico do futebol português, ganhando cada vez maior dimensão ao longo das últimas épocas. Com a equipa arsenalista a intrometer-se nas contas do campeonato, os jogos entre as duas equipas do norte do país são sempre acompanhados de grande emoção e expectativa. Para juntar a este facto são as duas finais a opor uma e outra equipa.

Em Dublin, Porto e Braga encontravam-se para a final da Liga Europa da época 2010/2011, a primeira a envolver duas equipas portuguesas na Europa. O Porto saíria vencedor com um golo do avançado colombiano Falcão.

Na época passada mais uma final entre estes dois históricos do futebol português.

Em Coimbra e com o troféu da Taça da Liga em disputa, a sorte caiu aos pés bracarenses com Alan, de grande penalidade, a fazer o tento vencedor.

18:20 Face à ausência de Fernando a escolha deverá recair sobre o belga Defour, contando com Herrera e Lucho para completar o trio do meio-campo. A outra dúvida sobre as escolhas de Paulo Fonseca será na defesa, com a dúvida entre a manutenção de Maicon ou o regresso de Otamendi ao onze inicial.

18:15 Quanto aos escolhidos de Jesualdo Ferreira os destaque vão para as ausências de Ruben Micael e Paulo Vinicius por lesão e para a estreia do defesa francês Sasso.

Os convocados: Cristiano, Eduardo; Sasso, Nuno André Coelho, Baiano, Dabó, Elderson e Aderllan Santos; Custódio, Alan, Mauro, Vuckevic, Luiz Carlos, Rafa; Pardo, Éder, Edinho, Salvador Agra e Hugo Vieira.

18:00 Quanto aos eleitos de Paulo Fonseca, destaque para a chamada de Kelvin. O talismã da época passada estreia-se nos convocado em jogos a contar para o campeonato. Já Fernando falha o encontro de hoje por cumprir um jogo de suspensão.

Os convocados: Helton, Fabiano; Danilo, Otamendi, Mangala, Alex Sandro, Maicon; Lucho, Josué, Defour, Carlos Eduardo, Herrera; Quintero, Varela, Licá, J. Martínez, Kelvin e Ghilas.

17:30 O Sporting Clube de Braga aparece no Dragão depois de na jornada transacta ter regressado às vitórias, frente ao Olhanense. Para trás estavam nada mais nada menos do que cinco derrotas consecutivas para o campeonato e um modesto lugar no meio da tabela classificativa. Os minhotos vão querer certamente dar seguimento ao melhor momento que a equipa atravessa, aliviando a contestação que se faz ouvir e colocar olhos no principal objectivo, o 3º lugar (nove são os pontos que afastam os bracarenses do pódio).

17:15 O Futebol Clube do Porto chega a este jogo num nada habitual 3º lugar, depois de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos do campeonato. Em consequência, os azuis e brancos perderam a liderança para os rivais de Lisboa, desperdiçando uma vantagem que chegou a ter cinco pontos. Mas a equipa orientada por Paulo Fonseca tem hoje uma motivação extra, é que face ao empate verificado ontem na Luz podem, em caso de vitória, apanhar no topo da classificação o Benfica.

17:00 Hoje terá encontro no Estádio do Dragão o jogo grande da 12ª jornada. Frente-a-frente estarão Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga, cujo a época está longe de convencer os adeptos de ambos os clubes. O encontro começa às 20h15 e pode acompanhar tudo aqui na VAVEL.com.