Gil Vicente x Sporting, directo

Vitória importantíssima do Sporting sobre o Gil Vicente (2-0). O clube de Alvalade é agora líder isolado da Liga Zon Sagres. Fredy Montero, em lances de matador, bisou (19 e 72m) e resolveu um jogo equilibrado, mas com sinal mais para a equipa de Leonardo Jardim. O Gil Vicente vendeu cara a derrota, mas depois da expulsão infantil de Pecks, não resistiu ao poderio leonino. Com esta vitória os leões chegam ao topo da Liga com 29 pontos, mais dois que Benfica e FC Porto. Desde Janeiro de 2005 que o Sporting não era líder isolado do campeonato.

90+3' Fim de jogo. O Sporting isola-se na liderança da Liga

Três minutos de desconto.

90' Amarelo para Adrien Silva.

89' Simy foge à marcação, entra na área e atira ao poste. Era o tento de honra do Gil.

87' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI MONTERO, ENTRA SLIMANI.

86' Livre frontal de Peixoto, muito por cima.

84' Golo bem anulado a Marcos Rojo por posição irregular.

83' Canto para o Sporting!

80' SUBSTITUIÇÃO NO GIL VICENTE: SAI DIOGO VIANA, ENTRA SIMY

SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI CAPEL, ENTRA SALOMÃO.

79' Amarelo para Peixoto por falta sobre Capel. Falha a próxima jornada.

Os adeptos leoninos fazem a festa em Barcelos. Com dois golos de vantagem e um jogador a mais, a equipa vai gerindo o jogo a seu bel prazer.

Fredy Montero!! Quem mais? Capel a flectir da direita para dentro e a rematar para defesa incompleta de Adriano. Montero na recarga a não desperdiçar. Está feito o segundo!

72' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!!!

71' Carrillo a rematar cruzado para defesa segura de Adriano.

70' Cruzamento remate perigoso de Paulinho, para defesa a dois tempos de Patrício.

69' Tiro de André Martins, muito por cima.

67' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI WILSON EDUARDO, ENTRA ANDRÉ CARRILLO.

SUBSTITUIÇÃO NO GIL VICENTE: SAI AVTO, ENTRA BRITO

66´ Cartão amarelo para Rojo.

65' Danielson a cortar com eficácia, jogada perigosa dos leões.

60' CARTÃO VERMELHO PARA PECKS! Entrada duríssima sobre William Carvalho e Jorge Sousa a não perdoar. Gil Vicente reduzido a 10.

59' Remate de Avto ao lado.

57' Defesa milagrosa de Patrício. Paulinho isolado por Peixoto apenas é travado pelo pé esquerdo do guarda-redes leonino. Oportunidade flagrante para o Gil!

56' André Martins, mais uma vez a criar perigo. remate cruzado para boa defesa de Adriano.

55' Livre perigoso de Jefferson. Adriano defende para canto.

54' Falta maldosa de Luan sobre André Martins. Amarelo para o gilista.

52' Wilson Eduardo desperdiça incrívelmente o 2-0. Na sobra do canto, Cédric descobre o extremo leonino que isolado domina bem e atira para o espaço. Oportunidade gigante para os leões!

51' Canto para o Sporting.

48´ Cruzamento tenso de André Martins para fora.

47' Montero atira de fora da área... mas acerta em Pecks.

46' Começa a segunda parte! Sai o Sporting!

O Sporting vence (1-0) ao intervalo. A equipa gilista apesar da boa réplica não está a conseguir criar perigo e chances de golo junto à baliza de Rui Patrício. Montero com mais um golo - já leve 13 golos no Campeonato, coloca os leões em vantagem, que tendo em conta o número de oportunidades leoninas, até poderia ser maior.

INTERVALO NO ESTÁDIO CIDADE DE BARCELOS!

44' Mais um canto para o Sporting...

43' Falta de Maurício sobre Adriano.

42' grande abertura de Adrien para Capel que ganha o canto.

40' Cruzamento/Remate de Luís Martins, sem perigo, ao lado.

37' Cruzamento da esquerda de Capel e André Martins, mais uma vez à ponta de lança, cabeceia com muito perigo ao lado.

Peixoto vai aparecendo no jogo e o Gil Vicente começa a subir no terreno.

35´Bela jogada do Gil, Adrien providencial a cortar no coração da área leonina.

30' André Martins, de cabeça, fica a centímetros do golo. Bela jogada dos leões que quase chegam ao segundo.

27' Peixoto à entrada da área leonina e em zona frontal, remata fraco e ao lado. O Gil cresce no jogo.

26' Diogo Viana remate colocado... mas por cima.

25' Asneira de Cédric. Perde a bola em zona perigosa para Diogo Viana e acaba por cometer falta. Livre em zona frontal! Amarelo para o lateral direito dos leões.

24' João Vilela desperdiça grande chance para o Gil. De fora da área, na sequência do canto, dispara por cima.

23' Grande corte de Maurício para canto.

21' Rojo de cabeça, após canto de Adrien, quase faz o 2-0!

Cruzamento de Cédric para área, Gabriel "corta" para os pés de Fredy Montero que, com a frieza do costume, atira a contar! O Sporting está na frente!

19' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!!

17' Contra ataca rápido do Gil cortado de cabeça por Rojo

14' Tiro de Luís Martins para defesa segura de Patrício no ressalto do pontapé de canto.

13' Canto para o Gil...

11' Cruzamento perigoso de Capel. Luís Martins cede canto.

O Sporting vai se instalando no meio campo gilista, forçando os ataques sempre pela ala direita. A equipa de João de Deus vai explorando o contra golpe nestes primeiros minutos

4' Grande chance para os leões. Rojo na sequência do canto, cabeceia por cima ao primeiro poste!

3'Jogada ao primeiro toque do Sporting, Wilson ganha o canto!

2' Abertura de André Martins para Wilson que se atrapalha com Cédric e não consegue visar a baliza gilista.

1'Rola a bola em Barcelos. Sai o Gil Vicente!

17:40. Do lado gilista João de Deus mantêm-se fiel ao onze que alinhou na última jornada. No Sporting, Jardim troca Carrillo por Wilson Eduardo.

17:30. Já há onzes oficiais. O Gil Vicente vai a jogo com: Adriano, Gabriel, Pecks, Danielson, Luís Martins, Luan, João Vilela, César Peixoto, Avto, Diogo Viana e Paulinho.

O Sporting apresenta-se com: Rui Patrício, Cédric, Maurício, Rojo e Jefferson; William, Adrien, André Martins, Wilson, Capel e Montero.

17:11. O historial de jogos em Barcelos não abona muito para os «leões»: em 2012 o Sporting foi derrotado por 2-0, em 2005 empatou 2-2, em 2004 novo empate 1-1, em 2003 nova derrota por 1-0 e em 2002 outro empate, 1-1 no marcador. Pelo meio, somente uma vitória, em Janeiro de 2005, por claros 0-3, com golos de Sá Pinto (que bisou) e Liédson.

17.00. Na temporada passada os leões, arrancaram a ferros uma vitória no estádio Cidade de Barcelos. A equipa comandada por Jesualdo, que nessa partida promoveu a entrada de vários jovens da formação, acabou por vencer por 3-2 com golos de Bruma, Tiago Ilori e Diego Capel. Do lado gilista brilhou Hugo Vieira com um bis.

16.45. Na antevisão do encontro, Leonardo Jardim alertou para a força caseira do Gil, mas não negou que pretende conservar o primeiro lugar: "O Gil Vicente é uma equipa compacta, com intensidade alta, jogo de transição, veloz nos corredores e que em casa tem tido uma produção acima da média. Os nossos objectivos não passam pela tabela classificativa, o mais importante é o aumento da qualidade individual e a valorização dos jogadores. Se esses objectivos permitiram continuar no primeiro lugar, iremos manter essa posição, mas sem fugir da nossa linha". Já João de Deus falou ontem à comunicação social, confiante num bom resultado da sua equipa: "No momento do jogo temos de ser tão ou mais competentes que o Sporting e estarmos muito fortes e concentrados. O Gil Vicente impõe respeito a qualquer adversário e não só pelo quarto lugar, mas temos sempre de partir do princípio que a qualquer momento de desrespeito pelo adversário a equipa estará mais perto de perder."

16.20. Do lado leonino, não há grandes alterações. Destaque apenas para o regresso de Diogo Salomão e, mais uma vez , para as ausências de Ivan Piris e Carlos Mané. A equipa base dos leões está disponível e deve mais uma vez ser aposta contínua de Leonardo jardim. Já no Gil Vicente, realce para o regresso de Halisson: o defesa está apto após cumprir suspensão e pode ser opção de João de Deus para travar o colombiano Fredy Montero.

16.00. Aqui ficam os convocados de Leonardo Jardim para este jogo: Rui Patrício e Marcelo Boeck; Cédric, Maurício, Rojo, Eric Dier e Jefferson; William, Rinaudo, Gérson Magrão, André Martins, Vítor, Adrien, Capel, Carrillo e Diogo Salomão; Wilson Eduardo, Slimani e Montero.

15.55. Do lado gilista, os escolhidos de João de Deus são: Adriano Facchini e Caleb; Vítor Vinha, Halisson, Luís Martins, Gabriel, Pek’s, Éder, Danielson e Daniel; Pedró, Luan, Leandro Pimenta, Keita, Vítor Gonçalves, Nélson Agra, João Vilela e César Peixoto; Diogo Viana, Simi Nwankwo, Avto, Brito, Paulinho e Cláudio Pitbull.

15.30. Para o Sporting, só a vitória interessa num jogo que, na teoria, será muito complicado para os leões. O Gil fora de portas é um adversário tradicionalmente difícil para os grandes e, a atravessar um momento de forma positivo, pode colocar grandes dificuldades à equipa de Jardim. Os leões têm a possibilidade, em caso de vitória, de subir ao primeiro lugar isolado - com mais dois pontos que Benfica e Porto - e não vão com certeza querer desperdiçar esta chance de ouro. Do lado gilista, o presidente António Fiúza prometeu uma equipa guerreira a querer manter a invencibilidade caseira e a caminhar para o sonho europeu.