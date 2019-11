Resultado Benfica 2-1 Paris Saint-Germain na Champions League 2013

21:52. O Benfica vence pela terceira vez na Liga dos Campeões, completando 10 pontos e batendo o líder do grupo no último jogo. Apesar disso, o Benfica não consegue melhor que uma entrada na Liga Europa, prémio de consolação que manterá os encarnados nas competições europeias. Enzo deu vida a uma exibição espectacular, carregando o Benfica para o ataque, pensando todos os movimentos ofensivos da sua equipa e dando a garra necessária para que a reviravolta fosse consumada. Lima igualou através de uma grande penalidade e Gaitán fez o 2-1 na sequência de uma bela jogada entre Maxi e Enzo. Fejsa esteve impecável no controlo da zona defensiva, Sílvio foi um elemento activo que deu dores de cabeça à defesa parisiense (especialmente na primeira parte) e Maxi nunca abdicou de fazer a diferença no ataque.

21:44. Vitória encarnada com sabor amargo, a caminhada da Liga dos Campeões acaba aqui para a equipa da Luz, já que o Anderlecht não foi capaz de tirar pontos aos gregos do Olympiakos. Acabou definitivamente o sonho benfiquista de poder estar presente na final da competição que será disputada no próprio Estádio da Luz. O Benfica fez o seu trabalho contra um PSG forte mas alterado: embora tenha vencido, as «águias» vêem o Olympiakos seguir em frente, no segundo lugar do Grupo C, ficando os encarnados na terceira posição, em igualdade pontual.

94'. O árbitro termina a partida, vitória encarnada insuficiente para transportar as «águias» para os oitavos da Champions.

92'. Novo penalty a beneficiar o Olympiakos, é o terceiro já!

91'. Passe em profundidade feito por Matic, Sulejmani apanha a bola e tenta cruzar mas a bola sai directamente para as mãos de Sirigu.

90'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai o incansável e cerebral Enzo para entrar André Gomes.

89'. Pastore cabeceia para a baliza depois de um passe preciso que o deixou isolado...mas a bandeirola estava içada, fora-de-jogo.

88'. Mau cruzamento de Digne, a bola sai para fora.

87'. Grande lance de Sulejmani, boa finta sobre o lateral francês, conseguindo assim ganhar o flanco para tirar o cruzamento...bom corte da defesa!

85'. Passe magnígfico de Fejsa a apanhar Cavaleiro na corrida, grande velocidade de Cavaleiro, pode rematar na diagonal...grande defesa de Sirigu!! Canto a favor dos encarnados.

85'. Novo mau passe de Matic, a bola não encontra nenhum colega e sai pela linha lateral.

84'. Duelo entre Rabiot e Cavaleiro está aceso: falta do extremo encarnado.

83'. Bom passe de Sulejmani a solicitar a corrida de Lima, mas este falha o passe de volta.

81'. Ivan Cavaleiro apanhado em fora-de-jogo.

80'. Maxi derruba Lavezzi a meio do meio-campo encarnado. Falta a favor dos parisienses.

79'. Matic insiste no ataque, obriga a uma perseguição forte por parte dos defesas contrários, mas o esforço do médio é em vão, a bola sai para linha final.

77'. Rabiot rasteira Cavaleiro, o árbitro tem de mostrar o cartão amarelo ao francês!

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai Gaitán para entrar Sulejmani.

75'. Péssimo passe de Matic, colocando em xeque toda a estrutura do Benfica!! Lucas recuperou a bola e lançou Lavezzi que rematou, mas para fora!! Mau tiro do argentino, a bola voou e saiu longe da baliza.

75'. Falta de Cavaleiro sobre Lavezzi.

74'. Lima estava adiantado depois do cruzamento de Gaitán, fora-de-jogo.

71'. Em Atenas, o Olympiakos falha novo penalty!

70'. Cartão amarelo mostrado a Artur.

69'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra o jovem Ivan Cavaleiro e sai o lesionado Markovic, amparado pela equipa médica do Benfica.

69'. Grande passe magistral de Ménez...Lavezzi desmarca-se e fica na cara de Artur...vai ser golo...mas não!! A bola sai rente ao poste, que grande oportunidade de golo para os forasteiros!!

66'. Markovic foge pela lateral direita, impondo a sua velocidade! O sérvio cruza a bola para a área mas surge o corte francês, boa colocação da defesa do PSG!! A bola ainda respinga para Lima mas o brasileiro demora a rematar e acaba por ser desarmado!!

64'. Bom movimento de Maxi, arrastando um defesa consigo, permitindo a Lima entrar dentro da área...com hipótese de remate...mas a bola sai desviada!!

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PSG: Entra o possante Matuidi para sair Motta.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PSG: Entra Lavezzi para a saída de Cavani.

59'. Azar para o Benfica: Olympiakos volta a marcar, de novo Saviola

BENFICA 2-1 PARIS SAINT-GERMAIN marca Gaitán

58'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Gaitán encosta para dentro da baliza de Sirigu, grande combinação ofensiva entre Maxi e Enzo, infelicidade de Camara, cortou a bola mas esta ficou à mercê de Gaitán!!!

58'. Excelente troca de passes entre Maxi e Enzo, o uruguaio é desmarcado por Enzo, cruzamento a partir do flanco direito, corte incompleto de Camara...a bola sobra para Gaitán, é só encostar...

57'. Contra-ataque parisiense, cruzamento que pulveriza o perigo pela área encarnada...mas Artur dá uma palmada atabalhoada na bola!! A bola fica a pingar no coração da área mas a defensiva encarnada completa o corte!

56'. Enzo e Matic têm sido o motor e a alma deste Benfica.

55'. Centro de Gaitán, a bola chega à cabeça de Luisão...consegue cabecear...mas a bola sai inofensivamente pela linha final. Mau remate do brasileiro!

52'. Defende Sirigu!! Estava bom colocado o guarda-redes, defendeu com ambas as mãos!! O remate poderia ter sido colocado junto ao poste mais distante, mas Lima não conseguiu!

52'. Enzo corta a bola, excelente desarme, grande raça! Enzo faz um compasso de espera, coloca a bola para a entrada de Lima, que fura pela quina da área...remata com força...

51'. Falta de Matic sobre Ménez.

50'. Entrada faltosa de Motta sobre Gaitán: entrada dura, por trás, cartão amarelo para o brasileiro.

49'. Boas notícias para o Benfica: Saviola falha um penalty em Atenas e o empate mantém-se entre Olympiakos e Anderlecht.

49'. Matic prepara o remate de longe, mas a bola não leva perigo para a baliza gaulesa.

47'. Matic cabeceia a bola, ela sobra para Enzo...o argentino faz um passe perfeito para a entrada de Lima, dentro da área, recebe e remata...a bola sobra para Gaitán...que falhanço de Gaitán, remate vergonhoso do extremo, lançou a bola directamente para fora sem força nem pontaria!!

47'. Falta de Sílvio sobre o brasileiro Lucas Moura.

46'. Recomeça a partida, saem os franceses a jogar na Luz agora.

20:45. Temos assistido, na Luz, a um jogo muito dividido, bem jogado, repleto de oportunidades de golo e boas defesas. Com dois golos marcados, o empate justifica-se e a imprevisibilidade no resultado deverá ser uma constante até ao final do jogo, dado ao equilíbrio verificado entre ambas as equipas. O Benfica bem tentou marcar cedo, com Enzo a rematar ao canto superior esquerdo da baliza de Sirigu, mas o italiano fez a defesa da noite. Sílvio, em excelente plano, também tentou a sorte mas Sirigu voltou a negar o golo benfiquista. O PSG respondeu sempre e Cavani, depois de ameaçar o golo (negado pelas luvas de um Artur atento) marcou mesmo, aos 37 minutos. Lima empatou através da marcação de uma grande penalidade, aos 45, restaurando a igualdade e dando novo fôlego ao Benfica, que espera uma mão do Anderlecht, que empata em Atenas, por 1-1.

INTERVALO

45+3'. O juiz da partida apita para o fim desta primeira parte, jogo emotivo até agora, espera-se uma segunda parte ainda mais espectacular!

45+2'. Fora-de-jogo assinalado ao extremo Ménez.

BENFICA 1-1 PARIS SAINT-GERMAIN empatou Lima

45'. GOOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Penalty marcado de modo exemplar, remate colocado, a bola beija as redes de Sirigu!!! Bem se esticou o italiano mas nada havia a fazer!!!

45'. Lima olha para a bola, dá dois passos em frente, chuta...

44'. Segue a jogada, Sílvio volta a insistir, toca de calcanhar e vai entrar pela área...Traoré abalrroa Sílvio!! O português cai no chão, está estatelado...o árbitro assinala penalty!!

43'. Lá vai o Benfica a descer pelo flanco esquerdo, passe para o espaço interior, aparece Matic, puxa a bola para o pé esquerdo...remata...a bola embate em Marquinhos, corte que impede o golo encarnado!!

40'. Ménez foge com a bola para a área furando através de um meio campo despovoado, Luisão estica-se e corta a bola mas esta sobra para Lucas Moura, vai disparar com força...Artur soca para fora, boa defesa!!

BENFICA 0-1 PARIS SAINT-GERMAIN marca Cavani

37'. GOOOOOOLOOOOOO DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! Golo de Cavani, antecipou-se a Garay e tocou para dentro da baliza completamente deserta, Artur estava nas couves!!! Falta de coordenação encarnada, pouca pressão da zona recuada do Benfica!!! A bola sobrou para Ménez, na direita, que cruzou rasteiro para o golo fácil de Cavani!!!

37'. Desatenção de defesa do Benfica, a bola cruza a área e Artur embrulha-se com Camara...a bola sobra para a faixa lateral que limita a área...passe rasteiro para Cavani...

36'. Cruzamento de Ménez...Artur sacode para fora e dá canto para os parisienses.

35'. Boa recuperação defensiva de Fejsa, anulando o ataque do PSG e impondo a sua lei.

33'. Má notícia para o Benfica: o Olympiakos vence por 1-0 o Anderlecht, golo de Saviola.

32'. Exuberante jogada dos encarnados, Maxi sobe pelo flanco direito, combina com Matic, que devolve o passe com um toque soberbo de calcanhar, e só a falta impediu Maxi de entrar na área!! Péssimo critério do árbitro, ficou a faltar o cartão amarelo para Marquinhos.

31'. Maxi entra de modo impetuoso sobre Motta, o uruguaio vai ser admoestado: cartão amarelo!

29'. Enzo cruza para a área, Matic calibra o remate de cabeça...a bola passa perto da trave de Sirigu!! Matic cabeceou sem oposição, excelente visão do argentino, passe teleguiado para a cabeça do sérvio!!

27'. A bola rasa o poste, que perigo, gritou-se golo na Luz!!

27'. Jogada entre Maxi e Gaitán a fazerem estragos no flanco direito...passe interior, Gaitán surge dentro da área...remata com efeito...

26'. Falta de Lucas Moura sobre Sílvio.

26'. Contra-ataque do Benfica, Markovic segue em alta velocidade, pode abrir jogo na direita...Marquinhos dá o corpo ao manifesto e corta a jogada, belo corte, bela antecipação!!

25'. Perigo a rondar a área encarnada...Cavani entrada pela área, pode fazer o passe fatal para o meio da área...corte vital de Fejsa a desarmar Cavani!! Excelente recuperação do médio defensivo! Matic completou o corte.

24'. Lima encaminha-se para a área, goza de espaço para rematar, chuta...a bola choca contra um defesa francês e sai pela linha de fundo!

23'. Falta de Rabiot, médio possante, sobre o franzinoi Enzo.

23'. Maxi, rijo e atento, lança-se ao chão para cortar o lance de ataque de Digne. Boa intervenção do uruguaio!

22'. Ménez dança perante Luisão, mas o central experiente aguentou a posição e desarmou o extremo sem dificuldade.

21'. Lima roda sobre si e tenta passar a bola para a entrada de Markovic, no flanco esquerdo, mas o sérvio estava desatento e nem se mexeu.

20'. Markovic foge e cruza, mas o centro sai largo demais, mau passe do sérvio. Gaitán ainda tentou recuperar a bola mas Camara cortou para fora.

19'. Pérez com hipótese de remate, dentro do coração da área...mas Ménez ergue o pé e desarma o argentino! Corte providencial do francês que veio ajudar a defesa!!

18'. Marquinhos intercepta uma jogada encarnada, atento o central brasileiro. O passe encaminhava-se para a área.

17'. Pastore descobre Digne que, na corrida, entra pelo flanco, mas depois remata cruzado sem direcção nenhuma. Digne desperdiça um tremendo passe do argentino Pastore.

16'. PSG tenta chamar o Benfica, trocando a bola perto da sua área. Os adeptos da casa assobiam.

15'. Passe de Garay para Sílvio mas o lateral deixa a bola escapulir-se por entre as suas pernas, lançamento para o PSG.

13'. Passe errado de Enzo, que obriga Matic a fazer falta para parar o ataque parisiense.

11'. Sílvio comanda o ataque, passa curto para a entrada de Lima...pode rematar mas enrola-se com a bola..que sobra para Markovic...corta a defesa francesa!!

9'. Que contra-ataque perigoso dos franceses, o Benfica foi apanhado em contrapé, falha grave do meio-campo da casa!!

8'. Ménez quase marca!! Remata rasteiro e em jeito, mas Artur estende-se e vai buscar a bola rente ao relvado, depois Fejsa completa a defesa, aliviando a bola!!

7'. Sílvio muito activo, sobe de novo pelo flanco esquerdo, tira um adversário do caminho e remata ao ângulo mais próximo...Sirigu defende de novo!!

6'. Sílvio sobe de modo eficaz, tira o cruzamento...óptimo corte de Digne, belo posicionamento do francês! Tirou o pão da boca ao avançado encarnado!

5'. Dois cantos beneficiam o Benfica mas nenhum leva perigo.

5'. Sirigu faz uma defesa tremenda, que grande estirada, que grande sapatada na bola, levava selo de golo, sem dúvida!! Primeira grande oportunidade do Benfica, remate em jeito de Enzo!!

5'. Fejsa faz um desarme excelente, o Benfica consegue lançar-se para o ataque, a bola chega ao virtuoso Enzo, tem espaço para rematar...

4'. Paris Saint-Germain circula a bola com tranquilidade, sem pressas.

3'. Rabiot sai a jogar mas é ceifado por Fejsa, falta a beneficiar os parisienses.

3'. Bem, o PSG a sair bem da zona de pressão que os encarnados formaram à saída da área francesa. Boa movimentação de Motta a abrir o jogo para os colegas.

2'. Falta ofensiva, Markovic puxou a camisola ao lateral francês Digne.

1'. Camara lança o ataque mas Sílvio corta de cabeça.

1'. Enzo está no centro, confirma-se o 4-3-3 benfiquista.

0'. Roda a bola no dia das decisões, sai o Benfica!

APITO INICIAL

19:38. No Paris Saint-Germain, Rabiot confirma-se no meio-campo ao lado de Pastore, assim como Cavani na frente de ataque. A surpresa é Digne na lateral esquerda assim como a inclusão de Kalifa Traoré.

19:14. A surpresa encarnada é personificada em Sílvio, lateral que irá ser titular em detrimento de André Almeida. De resto, a estrutura táctica é a esperada: 4-3-3 com Fejsa a médio defensivo, Enzo e Matic na linha central do terreno. Nas alas não existem surpresas e na frente, Lima será titular e Rodrigo ficará no banco. Ainda assim, existem possibilidades de se gerar um 4-2-4 com Enzo na direita a fechar no centro, fazendo de médio-ala, subindo Markovic para o redor de Lima.

19:06. FORMAÇÃO INICIAL DO PARIS SAINT-GERMAIN: Sirigu, Marquinhos, Camara, Digne, Kalifa Traoré, Motta, Rabiot, Lucas Moura, Pastore, Ménez, Cavani

19:05. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi Pereira, Sílvio, Garay, Luisão, Fejsa, Matic, Enzo, Gaitán, Markovic, Lima

18:34. Nos últimos 15 embates realizados em contexto europeu, o Paris Saint-Germain apenas foi derrotado por uma vez, precisamente contra uma equipa lusitana, o FC Porto. Espera-se, na Luz, que o Benfica seja capaz de quebrar a boa sucessão de jogos internacionais dos campeões franceses, que deverão alinhar num 4-3-3 com várias alterações nos seus protagonistas: Rabiot deverá ser titular no meio-campo parisiense, enquanto que Lucas Moura deverá assentar arraiais na faixa direita do ataque. Alex, de fora, deverá ser substituído por Camara, e o holandês Wiel, ausente, terá no seu posto o francês Jallet. Em baixo, podemos ver o galhardete que será usado na cerimónia que antecederá o jogo.

18:04. As baixas do Benfica são Rúben Amorim, Siqueira, Cardozo e Salvio, todos lesionados. Sílvio estava em dúvida mas conseguiu debelar a lesão que o atormentava e foi convocado para a partida. Do lado dos parisienses, Verratti e Van der Wiel não poderão participar no jogo, ambos estarão a cumprir castigo. A vedeta do momento, Zlatan Ibrahimovic, não estará presente em Lisboa pois será poupado, assim como o central de renome, Thiago Silva. É esperado que Laurent Blanc, treinador forasteiro, coloque uma equipa com mais elementos de segunda linha.

18:00. Vindo de um 4-2-4, o Benfica deverá alinhar hoje num 4-3-3, arma táctica que Jorge Jesus tem usado ultimamente para fazer frente a equipas mais poderosas que não permitem grandes veleidades. Já contra o Olympiakos, em Atenas, Jesus fez a sua formação adoptar o 4-3-3 com Rúben Amorim ao lado de Enzo e Matic na posição de médio defensivo. O Benfica mostrou boa ligação entre sectores e foi capaz de criar imensas chances, desperdiçando todas elas: Roberto foi gigante na baliza dos gregos.

17:58. O registo passado demonstra que o Benfica leva vantagem na hora de se recordar os confrontos entre as duas formações: 1-1 no Parque dos Príncipes em 2010-2011, 2-1 para o Benfica na Luz nessa mesma eliminatória, 3-1 a favor do Benfica em 2006-2007 e 2-1 para os franceses na primeira mão desse duelo europeu, em ambas as eliminatórias jogava-se o troféu da Liga Europa.

17:51. O Benfica vem de um empate chocante em casa contra o Arouca, antepenúltimo da Liga nacional, por 2-2, com golos de Rodrigo e Lima, ambos a cavalgar uma onda de golos: Rodrigo marca há 3 jogos sucessivos, enquanto que Lima bisou em Vila do Conde e marcou, de penalty, ao Arouca. O Paris Saint-Germain vem de uma goleada de 5-0, em casa, obtida contra o Sochaux, com golos de Thiago Silva, Lavezzi, Cavani e um bis de Ibrahimovic.

17:34. Enzo Pérez, com 2 assistências para golo, é o melhor elemento encarnado nesse parâmetro. O médio argentino tem sido o cérebro ofensivo do Benfica e um grande dinamizador da manobra de ataque da equipa. A sua dupla com Matic vai empurrando o Benfica para a frente e disfarçando as debilidades estruturais da sua táctica. No PSG três assistentes surgem logo nos primeiros lugares da tabela: Thiago Motta e Van der Wiel com 4 e Lavezzi com 3, são os elementos que mais golos proporcionam.

17:17. O temível ataque dos franceses não se resume a Ibrahimovic, mas tem sido o sueco a protagonizar a maioria dos momentos de terror perto das balizas contrárias. Ibra leva já 8 golos no seu portfólio desta edição da Liga dos Campeões, tendo actuado durante 439 minutos. É, a par de Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da competição. No Benfica, nenhum jogador foi capaz de marcar mais que um único golo: Djuricic, Luisão, Cardozo, Matic e Rodrigo são, foram, por este ordem, os marcadores dos tentos obtidos até ao momento pela turma da Luz. Rodrigo é o jogador com menos minutos jogados na competição, apenas 11, mas também é aquele que apresenta o melhor nível de produtividade, com um golo assinado, frente ao Anderlecht, nos instantes finais.

16:49. No último encontro entre as duas equipas, o Benfica foi derrotado de modo conciso e rápido, encaixando três golos quase sucessivos sem ter conseguido dar resposta nenhuma. Cedo começou o Paris Saint-Germain a construir a sua vitória calma e relaxada: Ibrahimovic marcou o primeiro, Marquinhos o segundo e Ibra de novo, fechando a contagem, ao cabecear para o fundo das redes de Artur. O Benfica realizou um fraquíssimo jogo, alvo de críticas em relação à atitude das «águias» e à incapacidade em reagir às adversidades.

16:32. O Paris Saint-Germain visita a Luz já com o apuramento garantido. O Benfica precisa de bater, indirectamente, o Olympiakos, que está empatado com as «águias»: o Benfica precisará que os gregos percam pontos no seu jogo frente ao Anderlecht, ao mesmo tempo que, na Luz, a equipa lisboeta seja capaz de vencer o campeão francês ou pelo menos empatar, caso o Olympiakos seja derrotado. Em todo o caso, o caminho único para os oitavos-de-final nunca dependerá somente do Benfica, grande parte do seu destino está nas mãos da equipa da capital grega e da sua actuação em casa.

16:19. Este é o sexto e último jogo da fase de grupos: no grupo C, o líder é o parisiense Paris Saint-Germain, com 13 pontos, seguido dos atenienses do Olympiakos com 7 pontos; o Benfica segue logo atrás, com os mesmos 7 pontos mas perdendo no confronto directo para os gregos. O último lugar é reservado para os belgas do Anderlecht, que apenas acumularam 1 ponto. O PSG é a equipa que mais golos comemorou: 15, contra 7 dos vermelhos de Atenas e 6 dos encarnados. Os de Bruxelas apenas marcaram por 3 vezes. No reverso da medalha, o Anderlecht é quem mais golos sofreu: 14, contra 7 do Olympiakos e 7 do Benfica, sendo a melhor defesa a dos franceses, com apenas 3 tentos concedidos.