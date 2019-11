Atitude vimaranense, eficácia gaulesa

Vitória de Guimarães e Olympique Lyonnais entraram em campo já com os respectivos destinos traçados: os franceses traziam consigo a tranquilidade de uma qualificação já assegurada, independentemente do resultado, enquanto que os vimaranenses procuravam despedir-se da Liga Europa com uma vitória, algo que só tinham conseguido na primeira jornada, diante do Rijeka (4-0).

Os benefícios financeiros que poderiam advir de um resultado positivo no encontro - a vitória garantiria 200 mil euros - não impediram Rui Vitória de proceder a diversas alterações na sua equipa. Com efeito, o técnico luso procedeu a sete alterações à formação inicial, em relação ao onze que alinhou diante do Belenenses na última jornada do campeonato; Pedro Correia, Moreno, Crivellaro, Marco Matias e Malonga entraram directamente para o onze inicial, relegando alguns dos habituais titulares para o banco de suplentes.

Início fulgurante

A equipa da casa entrou a todo o gás na partida, tomando conta das operações e procurando impor-se sobre o adversário. O domínio vimaranense, que se fez sentir desde os primeiros instantes, viria a culminar no primeiro golo, logo aos 10 minutos. Apóis um livre batido, a meia altura, na esquerda do ataque português, a bola circula com alguma confusão entre sucessivas disputas aéreas no miolo da área, até que Tomané mata no peito e remata rasteiro, cruzado para o fundo da baliza de Anthony Lopes.

O golo teve o condão de acordar um Lyon totalmente surpreendido pela forte entrada do adversário; os remates de Mvuemba primeiro, e Ferri depois, davam a entender que os franceses não vinham apenas cumprir calendário. Porém, apesar da competente reacção gaulesa, a maior oportunidade de golo pertenceu novamente aos de Guimarães; um remate de Crivellaro salvo em cima da linha de golo pela defesa forasteira. Ao intervalo, a equipa da casa vencia com toda a justiça.

Cinco minutos fatais

A segunda metade trouxe ao terreno um Lyon mais agressivo, como o provam os lances de perigo perto da baliza de Douglas logo nos minutos iniciais da etapa complementar, com os remates de Gomis e Zeffane a colocar de sobreaviso a defensiva vimaranense, que ainda viu o mesmo Zeffane atirar uma bola à trave poucos minutos depois.

O Lyon ia avisando a equipa de Rui Vitória, e à entrada da última meia-hora da partida, concretizou mesmo, em cinco minutos que se revelariam fatais para o Vitória de Guimarães. Aos 62, Pedro Correia faz falta evidente sobre Gourcuff na grande área vimaranense e vê o segundo amarelo, deixando a equipa reduzida a dez unidades. A grande penalidade foi friamente convertida por Gomis, com a bola a sair, forte, para o centro da baliza, e Douglas a arriscar, sem sucesso, na decisão de voar para a esquerda.

O golo veio confirmar o ímpeto que o Lyon ia colocando no seu jogo, e antes que a equipa portuguesa pudesse reagir, eis que o Lyon chegava ao segundo. Aos 66 minutos, um mau alívio de cabeça de Addy deixa a bola à entrada da área, nos pés de Ferri, que não se fez rogado e tirou um defesa do caminho antes de rematar, de pé esquerdo, para a vantagem dos gauleses, com a bola bem colocada a ir enroscar-se na malha lateral, no interior da baliza.

Rui Vitória não demorou a reagir ao golo. Com menos um jogador em campo mas sem nada a perder, fez entrar Nii Plange e Maazou para a frente de ataque. Até final, os homens de Guimarães tudo fizeram para chegar ao empate: ao remate perigoso de André André seguiram-se duas bolas nos ferros de Nii Plange e Freire, respectivamente.

A corajosa exibição dos vimaranenses foi, porém, insuficiente para evitar a terceira derrota consecutiva na Liga Europa. No final do jogo, o técnico Rui Vitória demonstrou-se satisfeito com a exibição da equipa, revelando alguma amargura por não ter alcançado a vitória: «Foi um bom desempenho, mas em pormenores perde-se e ganha-se. Não vou estar a falar de injustiça, mas penso que, se tirássemos os momentos dos golos, todos diriam que não merecíamos. Não fomos inferiores, mas isso não chega para ganhar os jogos». Fora da Taça de Portugal, da Taça da Liga e agora oficialmente fora da Liga Europa, o Vitória de Guimarães poderá concentrar-se exclusivamente no campeonato. Como já o havia feito antes, o treinador vimaranense reconheceu as dificuldades sentidas pelo Vitória neste início de temporada, mas revelou-se optimista: «Foi um processo complicado na gestão dos jogos; naturalmente que agora podemos estar mais focados no campeonato. Vamos tentar trabalhar de forma mais tranquila, com mais tempo, de forma a podermos melhorar a qualidade para a segunda fase da temporada.»

Apesar das dificuldades sentidas ao longo da fase de grupos, e mesmo após a derrota desta noite, o Vitória foi a equipa portuguesa que mais pontos somou na Liga Europa, terminando a prova no terceiro lugar do Grupo I, com 5 pontos.

