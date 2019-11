Olhanense x Benfica, directo

Finalizamos assim o directo, esperamos que tenha gostado e continue a seguir-nos aqui, na VAVEL.com. Votos de uma boa semana, até à próxima..

O Sport Lisboa e Benfica venceu esta noite, no Estádio do Algarve, a equipa do Olhanense por 2-3 a contar para a 12ª jornada da Liga Zon Sagres. Num jogo mexido mas de pouca qualidade futebolística coube ao talento individual dos jogadores benfiquistas fazer a diferença. Lima, Matic e Sulejmani fizeram os golos que valeram os três pontos para a equipa de Jorge Jesus que encurta novamente distâncias para o líder Sporting. Para a equipa do Olhanense só uma certeza, a de que Paulo Alves tem muito trabalho pela frente na turma de Olhão. Femi Balogun e Paulo Regula foram os autores dos golos, porém insuficiente para sequer empatar!

Fim do jogo!

90+6' Koné trabalha bem e serve Murillo que remata ligeiramente ao lado.

90+4' Maior aperto da equipa de Olhão mas sem efeito até ao momento.

90' O árbtiro dá mais... dez minutos de compensação pela paragem para assistência a Artur!

88' Substituição no Olhanense: Entra Murillo e sai Mehmeti.

88' Diakhité falha o corte. a bola sobra para Luisão que cruza mas vários jogadores encarnadas foram apanhados em fora-de-jogo.

87' Livre indirecto potencialmente perigoso para o Benfica.

86' Paulo Alves vai mexer novamente na equipa com a entrada de Murillo, jovem de 18 anos.

81' Cartão amarelo para Diakhité.

78' Substituição no Olhanense: Sai Paulo Regula e entra Koné.

78' Cruzamento de Sulejmani com Belec a segurar sem problemas.

77' Fora de jogo assinalado ao ataque algarvio.

75' Livre indirecto a favor do Benfica sem perigo. Benfica controla o jogo facilmente.

69' E há mesmo necessidade de substituição: Sai Artur lesionado e entra Oblak.

64' Oblak aquece..

63' Jogo parado para assistência a Artur, que não parece em condições.

61' Substituição no Olhanense: Sai o capitão Celestino e entra Bigazzi.

60' Vários homens do Benfica em posição para fazer o golo e é Ola John que atira e a bola sofre um desvio em Kroldrup. O ábritro, mal, assinala pontapé de baliza.

59' Substituição no Benfica: Sai Rodrigo e entra Ola John.

58' Pela segunda vez Luisão aparece sozinho depois de um lançamento longo de Maxi, mas o central faz falta na área.

56' A equipa de Olhão não esboça qualquer reacção. Benfica controla a seu belo prazer o jogo.

46' A defensiva do Olhanense abriu a "auto-estrada" e Sulejmani entra na área, após passe de Rodrigo e quase sem oposição atira para o fundo das redes de Belec.

46' GOLOOOOOOOOO BENFICA !!

Começa a segunda parte!

Substituição no Benfica: Entra Sulejmani para a saída de Ivan Cavaleiro.

Intervalo no Estádio Algarve, 2-2 é o resultado do jogo! Apesar do número de golos, a qualidade do futebol não tem sido de encher o olho. Ambas as equipas a cometer inúmeros erros, principalmente defensivos o que deixou tanto Paulo Alves como Jesus muito irritados. Veremos o que nos trás a segunda parte..

45+1' Na sequência do livre, Diakhité aparece em boa posição mas o cabeceamento sai por cima.

45' Canto à maneira curta com Ivan Cavaleiro a recorrer à falta para parar Regula. Livre indirecto que pode levar perigo.

44' Canto para a equipa de Olhão.

37' Matic, à bomba! Foi assim que a equipa encarnada chegou ao empate, com o sérvio a disparar forte e colocado, sem hipótese para o guardião Belec.

37' GOLOOOOOOOOO BENFICA !!

32' É a primeira vez que o Olhanense marca dois golos no mesmo jogo no presente campeonato.

31' Remate do meio da rua de Paulo Regula com a bola a bater à frente de Artur e a entrar na baliza. O guardião podia ter feito mais!

31' GOLOOOOOOOOOO OLHANENSE !!

30' Regula aparece em boa posição mas atira por cima.

29' O perigo a rondar a baliza de Artur, com Femi a cruzar com força a mais e Mehmeti à boca da baliza não conseguiu chegar à bola.

27' Livre mal batido por Lima com a bola a passar muito por alto.

26' Livre em zona frontal para o Benfica.

25' Grande oportunidade para os encarnados, com Gaitán a fazer excelente cruzamento e Lima, com tudo para fazer o golo atira ao lado.

23' Primeiro amarelo da partida para Pelé por travar a progressão de Lima. Livre sem consequência.

19' Cruzamento de Gaitán e Lima salta mais alto que Kroldrup e de cabeça faz o empate. Belec sem qualquer hipótese.

19' GOLOOOOOOOOO BENFICA!!

17' Excelente combinação entre Matic e Lima com o avançado brasileiro a atirar de pé esquerdo por cima da baliza de Belec.

15' Cruzamento de Gaitán mas Belec segura perante aproximação de Ivan Cavaleiro.

13' Entrada dura de Maxi. Amarelo ficou por mostar ao internacional pelo Uruguai.

11' Primeira tentativa benfiquista com Rodrigo a progredir na zona central mas o remate sai torto.

7' Dionisi aparece sozinho na área, atira para defesa incompleta de Artur e Femi Balogun, à boca da baliza só precisou de encostar.

7' GOLOOOOOOOOOO OLHANENSE!!

3' Livre indirecto batido por Gaitán mas Luisão não recebe a bola por...escorregar. Relvado muito molhado a dificultar os jogadores nos primeiros instantes do encontro.

2' Boa troca de bola benfiquista mas Gaitán escorrega na altura do cruzamento.

1' Começa a partida no Estádio Algarve

18:14 Estamos a instantes do começo da partida!

17:54 Onze do Benfica: Artur; Maxi, Luisão, Garay, Sílvio; Matic, Fejsa; Ivan Cavaleiro, Gaitán; Lima e Rodrigo.

17:52 Onze do Olhanense: Belec; Coubronne, Kroldrup, Diakhité, Mladen; Celestino, Pelé; Dionisi, Regula, Femi Balogun; Mehmeti.

17:50 Já há «onzes» oficiais e com surpresa, Jesus aposta em Ivan Cavaleiro.

15:44. Na última vez que ambas as equipas se encontraram, num jogo a contar para a Liga, o Benfica venceu, fora, por 0-2, com golos de Salvio e de Matic, decorria a jornada 25 da época de 2012/2013.

15:35. Quanto aos convocados dos encarnados a chamada de Ola John e Funes Mori são as surpresas numa lista em que Markovic, Siqueira, Salvio, Cardozo e Ruben Amorim ficam de fora por lesão e Enzo Pérez vai cumprir um jogo de castigo.

Convocados do Benfica: Artur e Oblak; Garay, Jardel, André Almeida, Maxi Pereira, Luisão e Sílvio; André Gomes, Fejsa, Gaitán, Djuricic, Ivan Cavaleiro, Sulejmani, Ola John, Matic; Lima, Funes Mori e Rodrigo.

15:28. Relativamente aos convocados, a equipa da casa conta com algumas baixas de peso como Jander ou o capitão Rui Duarte por lesão, Seric cumpre um jogo de castigo e Lucas Souza por indisciplina, que depois de um bate boca com o treinador Paulo Alves foi-lhe indicada ordem de expulsão do treino.

Convocados do Olhanense: Ricardo e Belec; Ricardo Ferreira, Mladen, Diakhité, Kroldrup, Vítor Bastos, Coubronne e Luís Filipe; Murillo, Pelé, Celestino e Paulo Regula; Femi, João Ribeiro, Dionisi, Bigazzi, Mehmeti e Koné.

15:12. No histórico de confrontos entre a equipa de Olhão e os encarnados, a balança é avassaladoramente favorável ao Benfica: desde a época de 1948/1949 que o Olhanense não bate as «águias», quer o jogo se tenha realizado em casa, quer se tenha realizado em terreno algarvio. Este registo tremendo dá, em teoria, um favoritismo claro aos homens de Jorge Jesus, que, ainda assim, não são estranhos à perda de pontos diante dos jogadores de OIlhão: 0-0 em Março de 2012, 1-1 em Maio de 2011 e 2-2 em Dezembro de 2009.

14:40. Da Luz vem uma equipa pressionada pela recente eliminação da Champions, competição à qual tinha aspirações a fazer muito mais. Internamente a pressão vem do líder Sporting que ontem bateu a equipa de Belém por 1-0, factor de pressão extra visto que em caso de não vitória a equipa da Luz pode ficar a 4 ou 5 pontos de atraso face ao rival. Para a Liga, a equipa de Lisboa vem de um péssimo empate frente ao Arouca, fazendo soar o alarme nas hostes benfiquistas, com contestação à mistura. O jogo desta tarde será o último em que Jorge Jesus assiste da bancada, castigo que remonta aos incidentes de Guimarães.

14:30. A equipa da "casa" chega a este encontro num incómodo 15º lugar, só acima do último Paços de Ferreira. O registo é, no mínimo, decepcionante: em 12 jogos a contar para a Liga a equipa de Olhão tem apenas... 2 vitórias a juntar a 3 empates e 7 derrotas. No que à marcação de golos diz respeito o saldo também é negativo. 6 marcados para 16 sofridos, ajudando a explicar a péssima situação na tabela classificativa. A última vitória registada para o campeonato foi na jornada 8, quando bateu em casa a equipa do Arouca por 1-0, com golo de Dionisi, no jogo que marcara o fim do trabalho de Abel Xavier pelas bandas algarvias.

14:15. Em campo vão estar duas equipas a precisar de pontos mas com objectivos completamente diferentes. Do lado de Olhão está uma das equipas abaixo da linha de água e com um dos registos mais pobres da Liga. De Lisboa vem uma equipa recentemente eliminada de uma das competições às quais queria (e devia) ter feito mais, a Champions.

13:30. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui na VAVEl.com. Frente-a-frente vão estar Sporting Clube Olhanense e Sport Lisboa e Benfica, num jogo a ter encontro às 18h15 no Estádio do Algarve e com arbitragem de Vasco Santos.