Rio Ave x Porto, directo

22:26. Danilo fez o 1-3 com uma potente remate pleno de colocação, matando a partida e tranquilizando os adeptos azuis e brancos. O Rio Ave, que apenas tem uma vitória em casa na Liga, perde assim novamente em casa e permanece com os mesmos 16 pontos. O Porto vence de novo para a Liga, depois de perder contra o Atlético para a Liga dos Campeões, amenizando o ambiente nas hostes do Dragão.

22:16. Vitória do FC Porto nesta complicada deslocação: os azuis precisavam de vencer para igualar a pontuação do Benfica (que vencera antes o Olhanense) e para manter a distância de 2 pontos para o líder Sporting. Sob pressão, os «dragões» souberam tornar fácil um jogo que poderia muito facilmente ter-se complicado sobremaneira, pois a reacção dos da casa do golo inaugural (marcado pelo central Maicon, de cabeça) foi rápida e deixou em sobressalto o campeão nacional. Diego Lopes isolou Edimar, que rematou de modo frio para o empate, aos 22 minutos. Mas na segunda parte, o Porto teve em Varela o desloqueador de serviço: grande jogada do extremo, pelo corredor direito, proporcionou a Jackson Martínez o golo do 1-2. O meio-campo do Rio Ave começou a perder a frescura e o discernimento que apresentara na primeira parte (com Wakaso, Diego e Luiz Gustavo) e o Porto foi controlando as operações, com uma boa exibição de Carlos Eduardo, que alinhou ao lado de Lucho, com Fernando mais fixado na linha média defensiva.

RIO AVE 1-3 FC PORTO

APITO FINAL

92'. Corte de Maicon, impedindo que o centro chegasse à área com perigo.

90'. O juiz dá 3 minutos de compensação.

90'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Ghilas para a saída de Jackson.

90'. Alex Sandro comete falta e vê o cartão amarelo, fica fora da próxima partida.

88'. Sempre esforçado e rígido, Wakaso entra sobre Alex Sandro: falta, Wakaso rasteirou o lateral esquerdo azul e branco.

87'. Fernando faz falta e pára a jogada do Rio Ave.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra Renato Santos para sair Ukra.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra o avançado Hassan para o lugar de Diego Lopes.

86'. Herrera pega na bola e avança para a área, boa finta do mexicano, que se enquadra com a baliza...mas o remate sai prensado!! Canto para o Porto.

85'. Danilo tenta de novo o golo...outro potente disparo...Éderson consegue negar o golo ao brasileiro, belo voo do «keeper» do Rio Ave, agora a levar a melhor a Danilo!!

RIO AVE 1-3 FC PORTO marca Danilo

82'. GOOOOOLOOOOOO DO PORTO!!! Tiro de Danilo, a bola parte com potência e direcção, Éderson sem chances bem se estica mas não consegue impedir o golo do lateral do Porto!!! O remate levava selo de golo mal saiu do pé de Danilo!!!

82'. Livre para o Porto: Carlos Eduardo remata...contra a barreira!! Danilo recebe o ressalto...

81'. Cartão amarelo para Marcelo pela falta dura sobre Kelvin, perto da meia-lua do Rio Ave.

80'. Mal Tiago Pinto, perdeu a bola em zona proibida!! Kelvin ganha o lance e cavalga para a área...dança perante Marcelo e faz-lhe um túnel...falta do central da casa!! Parou o extremo quando este ia penetrar na área!!

79'. Lionn ganha a posição e controla o esférico, sendo depois empurrado por Varela, com quem o brasileiro disputava o lance na faixa.

78'. Luiz Gustavo disputa a bola com Herrera: o mexicano acerta com dureza na perna do trinco vilacondense, que fica muito queixoso.

78'. Porto ataca e faz os seus jogadores subirem muito no terreno, o Rio Ave acusa a pressão e recua.

76'. Porto tenta sair para o ataque mas Varela tocou a bola com a mão, perto da linha lateral da faixa esquerda do ataque azul.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Sai Lucho para entrar o mexicano Herrera.

73'. Joeano faz a primeira falta, depois de poucos segundos em campo: jogo perigoso à entrada da área do Porto.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Kelvin para a saída de Licá.

72'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO RIO AVE: Entra Joeano e sai Braga.

69'. Canto a beneficiar o Porto, a defesa do Rio Ave corta a bola sem problemas.

67'. Muita troca de bola no centro do terreno, lentidão de processos de ambas as equipas, o Porto parece contente com esta vantagem de 1-2.

65'. Falta de Carlos Eduardo sobre Ukra: o jogo fica afundado em faltas e perde o interesse.

64'. Braga tenta fugir a todos, correndo contra a defesa do Porto, Otamendi corta a bola e depois é empurrado pelo português. Falta.

63'. Entrada dura e perigosa do lateral Danilo sobre Braga: cartão amarelo!

62'. Varela penetra na área, sempre acompanhado de perto por Marcelo...o central estica-se e corta a bola, esta sai pela linha de fundo! Bom movimento defensivo de Marcelo!

59'. Alex Sandro falha a bola, rasteirando Diego Lopes, falta assinalada. O jogo cai em termos de ritmo.

57'. Alex Sandro chuta mas a bola toma a direcção do guarda-redes do Rio Ave, defesa segura de Éderson.

56'. Carlos Eduardo fura pelo meio-campo adversário e descobre Licá em boa posição, em plena área...passe com peso e medida...Licá remata de primeira mas Éderson sacode!! Bela jogada do Porto, boa defesa de Éderson!!

54'. Muitas faltas, o jogo perde ritmo. Luiz Gustavo fez falta sobre o extremo Varela.

53'. Otamendi entra de modo impetuoso sobre Ukra! Ficou o cartão por mostrar.

53'. Edimar empurra Carlos Eduardo. Falta a beneficiar os forasteiros.

RIO AVE 1-2 FC PORTO marcou Jackson Martínez

51'. GOOOOOOLOOOOOO DO PORTO!!! Varela faz gato sapato do seu marcador, finta exuberante que tira o defesa do caminho...passe para a cabeça de Jackson, que marca um belo golo!!! Que belíssima jogada de Varela, foi dele a obra-prima do 1-2!!!

50'. Excelente iniciativa de Fernando, grande jogada do brasileiro, passe para Lucho que vai tentar cruzar já dentro da área...antecipação rápida do defesa do Rio Ave, na hora certa!!

49'. Bom jogo de Luiz Gustavo, atento aos movimentos do Porto. Sempre pronto para disputar as bolas que sobram a meio do meio-campo da sua formação.

47'. Maicon, imperial, corta a bola e resguarda-a: boa intervenção do central, feroz na acção defensiva.

47'. Otamendi sobe ao meio-campo para cortar o envolvimento ofensivo do Rio Ave.

46'. Recomeça a partida, sai o Rio Ave a jogar!

21:11. Jogo bem disputado, primeira parte com emotividade e bons lances de perigo construídos por ambas as equipas. O FC Porto, com um meio-campo animado por Carlos Eduardo, conseguiu marcar primeiro, mas o Rio Ave, através de uma excelente jogada entre Edimar e Diego Lopes, igualou a partida e mostrou que o jogo não seria um passeio tranquilo em Vila do Conde: os portistas já perceberam que terão de suar bastante para levar de vencida a formação orientada por Nuno Espírito Santo. Diego Lopes tem estado a bom nível na manobra atacante do Rio Ave, Braga e Ukra também têm provocado dores de cabeça à defensiva azul. Edimar, autor do golo do empate, vai mostrando as suas apetências ofensivas: a finalização no 1-1 foi criteriosa e não deu hipóteses de defesa a Helton. O Porto apresenta dificuldades sempre que tenta furar a defensiva atenta dos vilacondenses.

INTERVALO

45'. Jogada estudada do Porto: livre marcado por Lucho, passe feito para a área, confusão no coração da área, Licá tenta marcar na sobra...mas o juiz da partida assinala fora-de-jogo a Otamendi!

42'. Jogada simples e bonita do Rio Ave, combinação inteligente entre Ukra e Braga, o avançado entra na área portista...espaço para rematar...Helton pára o remate com ambas as mãos, que perigo!! Canto para o Rio Ave.

41'. O Porto está com imensas dificuldades em manietar a solidez defensiva do Rio Ave.

40'. Maicon desarma Tiago Pinto, muita atenção do central brasileiro, bom corte!

39'. O Rio Ave remete-se à defesa, tentando ganhar bolas que lhe permitam sair em contra-ataque.

38'. Edimar tenta atacar mas, sozinho, perde a bola perante três jogadores portistas que o pressionavam.

37'. Jogo perigoso de Varela, falta para ser cobrada a meio-campo.

36'. Jackson, agora na linha, passa por Tiago Pinta e cruza, mas Éderson agarra a bola.

35'. Grande passe de Maicon, a bola sobrevoa todo o meio campo do Rio Ave e chega a Jackson...o colombiano domina a bola mas deixa-a escapar no último segundo!! Éderson segura com calma.

34'. Rodríguez corta a bola perante a ameaça do extremo Varela. Lançamento para o Porto.

33'. Otamendi disputa a bola com Ukra, o português depois ceifa o central argentino e o árbitro assinala falta.

31'. Alex Sandro tenta ganhar a linha de cabeceira mas Ukra fecha bem a zona e corta para canto.

31'. Falta de Braga sobre o central Maicon, quando este tentava sair a jogar.

29'. O Porto quase marca!! Maicon ganha a bola a Marcelo, nas alturas, e cabeceia...mas a bola vai embater no poste mais distante!!

29'. Canto marcado por Carlos Eduardo...Maicon sobe entre os centrais e ataca a bola...

28'. Varela ganha a linha e também a posição para cruzar, mas Lionn atento corta a bola e cede canto.

27'. Livre marcado para o interior da área...cabeceamento de Otamendi...a bola é sacudida pelo guardião Éderson!

27'. Jackson carregado por trás pelo central Marcelo. Livre para o FC Porto.

24'. Falta de Wakaso, derrube claro sobre o médio brasileiro Carlos Eduardo.

23'. Remate de Diego Lopes, tentativa gorada do médio pois Helton estava no sítio certo para segurar a bola.

RIO AVE 1-1 FC PORTO empata Edimar

22'. GOOOOOOLOOOOOOO DO RIO AVE!!! Edimar escolhe o lado e remata sem apelo nem agravo, está feito o empate, responde o Rio Ave com categoria!!! Grande combinação ofensiva entre Edimar e Diego, excelente passe final a desmarcar Edimar, belo golo caseiro!!!

22'. Rio Ave sobe no terreno, Edimar arranca com velocidade e combina com Diego Lopes, que belo passe feito pelo jovem médio ofensivo...isola Edimar...só com Helton pela frente...

21'. Boa dobra de Otamendi, que se deslocou até à lateral para interceptar o lance de ataque do Rio Ave. Diego Lopes desarmado.

20'. Alex Sandro cuza a bola mas Éderson sobe às alturas e agarra com facilidade a bola.

19'. Carlos Eduardo vai sendo o motor do Porto, dinâmico e com vontade de abanar a partida.

18'. Boa acção de Lionn, colocando fim à jogada de Varela, que tentava passar a bola a Licá.

17'. Wakaso a fazer uma dobra competente, e depois a ser carregado em falta por Alex Sandro. Rasteira do lateral brasileiro sobre o médio defensivo da casa.

16'. Carlos Eduardo arranca de forma veloz, foge pelo meio e parece ser carregado em falta por Tiago Pinto mas o árbitro manda seguir a partida.

15'. Otamendi carrega Braga em falta, livre para os da casa.

15'. Bom passe de Danilo, permitindo a entrada de Licá dentro da área, mas a defesa vilacondense corta a bola.

12'. Falta de Edimar, livre para o Porto, na imediação da sua própria área.

12'. Corte excelente de Otamendi, impedindo Tiago de penetrar com perigo na área!! Maicon ficou pelo caminho mas o argentino cortou na altura certa!!

11'. Boa dobra do trinco Fernando, acabando com o ataque do Rio Ave.

9'. Danilo resolve a tentativa de ataque dos da casa através de um bom posicionamento e um passe atrasado para Helton.

9'. Lionn vai ao chão devido à acção de Licá, momento de tensão.

RIO AVE 0-1 FC PORTO marca Maicon

6'. GOOOOOOLOOOOOO DO PORTO!!! Cabeceamento de Maicon depois de um belo passe de Eduardo, primeiro golo da partida marcado pelo central brasileiro, Porto na frente muito cedo na partida!!!

6'. Pé direito de Carlos Eduardo, marcando o livre para dentro da área...Maicon ergue-se e ganha destaque na área...

6'. Falta de Wakaso sobre o médio Carlos Eduardo, que volta ao onze portista.

3'. Remate de Danilo, sem perigo para o guardião da casa.

2'. Primeira falta do jogo, feita pelo lateral brasileiro Lionn.

0'. Sai a jogar a equipa da visitante!

APITO INICIAL

19:52 Já há «onzes» oficiais:

Rio Ave: Éderson; Lionn, Marcelo, Rodríguez e Edimar; Luís Gustavo, Diego Lopes e Wakaso; Ukra, Tiago Pinto e Braga.

FC Porto: Helton; Danilo, Maicon, Otamendi e Alex Sandro; Fernando, Lucho e Carlos Eduardo; Licá, Varela e Jackson.

18:10 Rio Ave e Futebol Clube do Porto é, por norma, sinal de jogo com golos. Na época 11/12 os azuis e brancos venceram por 2-5, no jogo que selou a época e coroou o clube da Invicta com o bi-campeonato. Na época transata mais um jogo de cheio de golos mas desta feita o resultado final foi um empate: 2-2. Na memória ficou a espantosa exibição de Tarantini, coroada com dois golos, um deles de nota máxima!

Tarantini é o grande ausente do jogo de hoje.

18:00 Quanto às escolhas de Paulo Fonseca a nota de destaque vai para a ausência de Mangala (castigado) e para os regressados Kelvin e Carlos Eduardo.

Convocados do FC Porto: Helton e Fabiano; Maicon, Danilo, Otamendi, Reyes, Alex Sandro; Fernando, Defour, Lucho, Carlos Eduardo, Herrera, Josué, Licá, Quintero e Kelvin, Varela, Jackson Martínez e Ghilas.

17:45 Dos convocados por Nuno Espírito Santo a nota de grande ausência vai para Tarantini que cumpre um jogo de suspensão. Nivaldo, Ronny e Filipe Augusto ficam de fora por lesão.

Convocados do Rio Ave: Salin e Ederson; Lionn, Rodríguez, Vilas Boas, Edimar, Marcelo, Nuno Lopes e Tiago Pinto; Luís Gustavo, Roderick, Wakaso, Diego Lopes e Braga; Sandro Lima, Hassam, Ukra, Joeano e Renato Santos.

17:35 E do lado dos campeões nacionais a crise teima em não passar e juntar a este facto está a eliminação na principal provas dos clubes europeus. A equipa comandada pelo contestado Paulo Fonseca chegam a este encontro após ter vencido, para o campeonato, a equipa do Sporting de Braga. Mas as recentes más exibições e péssimos resultados não foram apagadas com tal vitória e o facto de ter perdido uma confortável vantagem de cinco pontos para o Sporting (actual líder isolado) não faz acalmar aqueles que mais contestam.

17:25 De um lado a pior equipa em casa, que em 6 jogos efectuados perante o seu público venceu apenas um deles, à segunda jornada diante do Vitória de Setubal. Depois disso deparamo-nos com um cenário feio, 5 derrotas e apenas 1 golo marcado. Hoje e na tentativa de retomar o caminho das vitórias em casa, a equipa vilacondense encontra nada mais nada menos que o... campeão nacional.

17:00 Muito boa tarde. Cá estamos nós para mais uma transmissão aqui na VAVEL.com. Frente-a-frente vão estar Rio Ave e Futebol Clube do Porto, num jogo a contar para a 13ª jornada da Liga Zon Sagres que tem hora marcada para as 20h15.