Sorteio da fase eliminatória da UEFA Europa League 2013/2014, directo

12:51. Obrigado por nos terem acompanhado neste sorteio da Liga Europa, foi um prazer ter-vos desse lado. Encerramos assim a transmissão directa do sorteio referente aos 16 avos e oitavos-de-final da Liga Europa.

12:46. O destino das equipas está traçado: adivinham-se bons jogos e certamente que esta edição da Liga Europa será renhida e sem vencedores antecipados. O Benfica terá de vencer a formação grega do PAOK nos 16 avos-de-final para poder enfrentar, ou Dnipro, ou o Tottenham, que entretanto despediu o português André Villas Boas do comando técnico dos Spurs. O FC Porto terá que bater o Eintracht Frankfurt para, nos oitavos, se debater, ou com o Swansea City ou com o Nápoles de Rafa Benítez.

OITAVOS-DE-FINAL

VENCEDOR 1 VENCEDOR 2 SLOVAN LIBEREC AZ ALKMAAR ANZHI GENK LAZIO LUDOGORETS DINAMO KIEV VALENCIA FC PORTO EINTRACHT FRANKFURT SWANSEA NÁPOLES CHORNOMORETS LYON PLZEN SHAKHTAR DONESTSK NK MARIBOR SEVILHA BÉTIS RUBIN KAZAN DNIPRO TOTTENHAM PAOK BENFICA MACCABI TEL-AVIV FC BASEL AJAX FC SALZBURG

JUVENTUS TRABZONSPOR ---------------------------- ESBJERG FIORENTINA

DEZASSEIS AVOS-DE-FINAL

EQUIPA 1 EQUIPA 2 FC DNIPRO TOTTENHAM BÉTIS RUBIN KAZAN SWANSEA CITY NÁPOLES JUVENTUS TRABZONSPOR NK MARIBOR SEVILHA VIKTORIA PLZEN SHAKHTAR DONETSK CHORNOMORETS LYON LAZIO FC LUDOGORETS ESBJERG FIORENTINA AJAX FC SALZBURG MACCABI TEL-AVIV FC BASEL FC PORTO EINTRACHT FRANKFURT ANZHI GENK DINAMO KIEV VALENCIA PAOK BENFICA SLOVAN LIBEREC AZ ALKMAAR

12:28. O finalista da época passada, Benfica, jogará contra os gregos do PAOK.

12:24. O FC Porto irá jogar contra os alemãos do Eintracht Frankfurt.

12:15. Começa o sorteio dos 16-avos-de-final da Liga Europa.

12:08. Ciro Ferrara, antigo jogador da Juventus, é um dos convidados de honra deste sorteio.

12:04. Passa agora um vídeo alusivo às equipas que se apuraram para esta eliminatória. A Juventus, que estará presente na eliminatória, tem este ano a oportunidade de jogar a final da competição na sua cidade, no seu próprio estádio, um privilégio raro que poderá dar mais alento à formação da «vecchia signora».

11:58. 19 países estarão representados na competição: um recorde, depois das 17 nacionalidades presentes, na edição anterior.

11:52. De relembrar é o facto da contestação aos sorteios das entidades reguladoras do futebol internacional ser cada vez maior, com acusações de fraude e críticas quanto à condução, imparcialidade e idoneidade dos sorteios. O sorteio que definiu os grupos para o Mundial 2014 foi fortemente contestado por variados analistas e pelos adeptos em geral, com suspeitas relacionadas com a eventual manipulação de resultados.

11:44. As equipas que transitam da Liga dos Campeões para a Liga Europa são: Benfica, Nápoles, Ajax e Shakhtar Donetsk enquanto «melhores terceiros lugares». Os restantes são FC Porto, Juventus, Plzen e FC Basel.

11:41. As equipas apuradas da Liga Europa são: Valência, Swansea, Ludogorets, Chornomorets, FC Salzburg, Esbjerg, Maccabi Tel-Aviv, Rubin Kazan, NK Maribor, Fiorentina, Dnipro, Eintracht Frankfurt, Genk, Dinamo Kiev, Sevilha, Slovan Liberec, Lyon, Bétis, Trabzonspor, Lazio, Tottenham, FC Anzhi, AZ Alkmaar, PAOK FC.

11:33. Este sorteio decidirá quais os embates dos 16 avos-de-final, que serão disputados a 20 e 27 de Fevereiro de 2014. A eliminatória seguinte, os oitavos-de-final, serão jogados a 13 e 20 de Março, e o seu sorteio ocorrerá logo a seguir ao sorteio dos 16 avos-de-final. Nele não existirão quaisquer condicionantes já.

11:30. As equipas que tenham competido no mesmo grupo ou que sejam da mesma nacionalidade, não se poderá defrontar de momento.

11:22. O sorteio far-se-á com recurso a dois potes, num deles estarão as equipas (16) que possuem o estatuto de cabeça-de-série: 12 serão formações que foram líderes nos seus grupos (Liga Europa) e 4 serão equipas que obtiveram os melhores segundos lugares nos respectivos grupos da Liga dos Campeões. Esta é a situação do Benfica, que fez 10 pontos no seu grupo. No outro pote estarão as restantes equipas: os segundos lugares dos grupos da Liga Europa e os 4 piores «terceiros lugares» vindos da liga milionária, caso do FC Porto.

11:14. Neste sorteio estarão presentes 32 equipas, 24 que transitaram da própria competição, apuradas nos dois primeiros lugares de cada grupo, e 8 equipas provenientes da Liga dos Campeões.

11:10. O sorteio realizar-se-á na cidade de Nyon, na Suíça, e terá como representantes portugueses Benfica e FC Porto, ambos colocados na terceira posição dos seus respectivos grupos na Liga dos Campeões: o Benfica, com 10 pontos, foi eliminado da Champions League, o Porto apenas obteve 5 pontos e também foi «repescado» para a Liga Europa. Neste sorteio o Benfica será cabeça-de-série, privilégio do qual o Porto não gozará.

11:02. Sejam muito bem-vindos ao sorteio da fase eliminatória da competição UEFA Europa League, edição 2013/2014, que será seguida por VAVEL.com a par e passo! A partir das 12 horas ficar-se-ão a conhecer as partidas que darão forma aos 16 avos-de-final da Liga Europa. No sorteio estarão as equipas que se apuraram através dos grupos da competição, juntamente com as formações vindas da Liga dos Campeões que ficaram na terceira posição.