Benfica contrata Parzyszek para o ataque

A época 2013-2014 ainda nem vai a meio, mas no Benfica já se prepara a próxima temporada. O avançado polaco Piotr Parzyszek, do De Graafschap (Holanda), tem tudo acertado com as águias, mas o acordo entre o Benfica e o clube holandês determina que o jogador só se juntará ao plantel encarnado no final da temporada. Até lá, continuará nas fileiras do clube holandês, que milita na segunda divisão local.

Com 20 anos, Piotr Parzyszek é um avançado possante (1,88m), que joga bem com os dois pés e que leva já 16 golos em 19 partidas disputadas esta temporada, sendo o melhor marcador da competição até ao momento. A boa prestação no De Graafschap despertou a cobiça de vários clubes europeus ((falou-se também em Ajax, PSV ou Aston Villa) mas os encarnados terão ganho a corrida, pagando cerca de 650 mil euros ao clube holandês e assinando com o avançado para os próximos quatro anos. Parzyszek já esteve mesmo em Lisboa para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Ronald Vroomans, diretor desportivo do De Graafschap, confirmou o negócio: ''É uma grande transferência, tanto para o Piotr como para o De Graafschap. Estamos muito felizes pelo facto dele termninar a época aqui".