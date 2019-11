Vitória de Setúbal x Benfica, directo

COMENTÁRIO: Um Benfica com nota suficiente menos chegou para levar os 3 pontos do Bonfim. Depois de uma primeira parte fraquíssima e sem oportunidades de golo para os dois lados nem qualquer remate dos encarnados, o segundo tempo trouxe um Benfica diferente e que o Vitória local não conseguiu parar. A passagem de Enzo Pérez para o miolo e o recuo de Matic para médio defensivo foram determinantes. A dupla Fejsa-Matic foi um erro de 'casting' de Jesus, assim como a deslocação de Enzo Pérez para a direita do ataque. A dupla atacante Rodrigo-Lima resolveu e o Benfica cola-se ao FC Porto na liderança do Campeonato, colocando pressão sobre o até aqui líder Sporting, que amanhã recebe o Nacional e procura isolar-se novamente na frente. Destaque ainda para a despedida de Rúben Vezo dos sadinos, de saída para o Valencia. E para a baliza do Benfica, hoje defendida por Oblak, que voltou a ficar a zeros depois de cinco jogos consecutivos a sofrer golos.

90+4' Termina o jogo no Estádio do Bonfim! O Benfica vence por 2-0!

90+4' Grande jogada de Sulejmani na esquerda, tabelando com Lima e tentando servir Markovic mas Nélson Pedroso evita que o esférico chegue a Markovic.

90+1' Está entrege o Vitória de Setúbal. O Benfica vai trocando a bola sem grande oposição.

90' Teremos mais 4 minutos de jogo!

90' Cartão amarelo para Nélson Pedroso , por falta sobre Maxi Pereira.

88' Substituição no Benfica : sai Gaitán, entra Markovic.

87' Remate de Diogo Rosado, com o seu pior pé, o esquerdo, mas Oblak encaixa. Seguro o guardião encarnado na estreia a titular.

86' Amarelo para Ramón Cardozo , por falta sobre Matic.

84' Substituição no Vitória de Setúbal : sai Tiba, entra Tiago Terroso.

82' Cai um jogador do Vitória de Setúbal na área do Benfica e pede-se penalti. Foi Bruno Sabino quem apareceu no chão. Há um 'cheirinho' de Luisão nas costas do jogador sadino mas não parece suficiente para a queda.

79' Com a entrada de Rúben Amorim, o Benfica regressa ao 4-3-3, com Lima sozinho na frente e Matic nas costas de dois médios área-a-área: Rúben Amorim e Enzo Pérez. Quer mais controlo do jogo o técnico encarnado.

78' Lima transporta a bola alguns metros e procura endoçar o esférico para Sulejmani mas o passe sai com demasiada força.

77' Substituição no Benfica : sai Rodrigo, entra Rúben Amorim.

75' Livre muito bem batido por Enzo Pérez na esquerda e Matic aparece para cabecear mas Cohene, com o pé, tira a bola da cabeça do sérvio.

73' Boa combinação no ataque do Benfica entre Enzo Pérez e Lima mas a devolução do brasileiro é interceptada pela defesa do Setúbal. Era lance de golo!

72' Substituição no Vitória de Setúbal: sai Miguel Pedro, entra Diogo Rosado.

69' Na conversão da grande penalidade, Lima não dá hipóteses a Kieszek. Bola para a esquerda do guarda-redes que se atirou para o lado contrário. Dilata a vantagem o Benfica!

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOO! DO Benfica!

68' Penalti para o Benfica! Canto batido por Sulejmani na esquerda, a bola sobra para Matic que cruza mas o esférico é cortado pelo braço de Dani. Amarelo para o jogador do Setúbal.

67' Boa jogada de Rafael Martins na esquerda que cruza atrasado para Tiba mas o remate do médio sai à figura de Oblak. Melhor o Setúbal!

65' Lance perigoso do Vitória de Setúbal! A bola é colocada na área do Benfica, ninguém consegue cortar e o esférico sobra para Pedro Tiba que remata muito por cima. Está a procurar responder o Vitória.

64' Livre para o Setúbal batido na direita por Nélson Pedroso mas Sulejmani corta de cabeça.

62' Substituição no Vitória de Setúbal : sai Ricardo Horta, entra Bruno Sabino.

61' Canto batido por Tiba na esquerda mas Oblak sai com segurança dos postes e agarra.

60' Está muito quente o jogo no Bonfim. Muitas quezílias entre os jogadores. Agora foi Luisão a entrar forte sobre Rafael Martins. Deixou jogar Paulo Baptista.

59' Grande oportunidade para o Benfica! Sulejmani aparece na esquerda, mete rasteiro para Lima à entrada da área que serve Gaitán na direita mas o argentino faz um cruzamento-remate de trivela e Kieszek recolhe com alguma facilidade. Mal decidido pelo Benfica!

54' Nicolás Gaitán volta a aparecer na direita, recua no terreno junto à grande área e cruza com conta, peso e medida para a cabeça de Rodrigo que penteia o esférico para o fundo das redes do Vitória de Setúbal. Golo bonito do Benfica na primeira grande oportunidade que teve no jogo. E apenas ao segundo remate. Na frente os encarnados!

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOO! Do Benfica!

52' Fora de jogo de Ramón Cardozo.

51' Enzo Pérez galga metros no terreno, serve Gaitán na direita e o extremo argentino corta para dentro e remata à figura de Kieszek. Primeiro remate do Benfica no jogo!

46' Jorge Jesus mexe ao intervalo, algo que já vai sendo um hábito esta temporada. Desta feita foi Fejsa o sacrificado, entrando para o seu lugar o compatriota Sulejmani. Enzo Pérez passa para o miolo e Matic recua. As peças ficam agora na sua posição natural.

46' Substituição no Benfica : sai Fejsa, entra Sulejmani.

46' Recomeça o jogo no Bonfim!

COMENTÁRIO: Primeira parte sem história em Setúbal. Foram 45 minutos de um total deserto de ideias, para ambos os lados. O Vitória de Setúbal até começou melhor e com mais bola, ganhando quase todos os duelos a meio campo, onde Fejsa (muito faltoso) e Matic (menos acutilante quando actua mais adiantado) estiveram desinspirados na recuperação de bola e na construção de jogo. Gaitán tem, a espaços, procurado levar perigo à baliza de Kieszek mas até ao momento sem sucesso. O guarda redes polaco não teve nenhuma defesa digna desse nome. O Benfica começou a controlar mais o jogo a partir do meio da primeira parte mas sem conseguir furar o bloco defensivo do Vitória, que tem nos seus centrais dois muros até agora intransponíveis. O lance mais perigoso foi do Vitória de Setúbal, num remate de Miguel Pedro cortado pelo corpo de Luisão. Algumas dúvidas em dois momentos do jogo: primeiro, Nélson Pedroso pisa Gaitán num gesto que, se for propositado, merece expulsão; depois, Luisão cai na área num duelo com Cohene, queixando-se de um agarrão do defesa paraguaio, mas as imagens não são esclarecedoras. Tem que fazer muito mais o Benfica se quiser sair daqui com a vitória!

45+1' Termina a primeira parte no Bonfim!

45' Mais uma falta de Fejsa, agora sobre Miguel Pedro. Amarelo para o médio sérvio , por insistir no jogo faltoso.

44' Falta de Nélson Pedroso sobre Gaitán.

43' Livre batido por Enzo Pérez para a área e Luisão cai na disputa com Cohene. O defesa paraguaio pareceu estar a agarrar o 'girafa' mas a repetição não é clara. Manda jogar Paulo Baptista.

42' Falta de Dani sobre Enzo Pérez a meio campo.

41' Canto batido na direita por Gaitán, afastado por Kieszek.

39' Canto para o Setúbal batido na esquerda por Tiba, com perigo para a baliza de Oblak. A bola é colocada na entrada da pequena área e ninguém a consegue aliviar, ficando aos ressaltos em zona perigosa até que é chutada para longe.

38' Rodrigo chuta a bola contra o corpo de Pedro Queirós e esta sai pela linha de fundo. Mal o árbitro a dar pontapé de baliza.

34' Falta de Pedro Tiba sobre Gaitán quando o Benfica saía com perigo para o ataque. O médio sadino vê o cartão amarelo . Gaitán fica no chão a queixar-se das costas. A repetição mostra que foi pisado por Nélson Pedroso.

33' Falta de Fejsa sobre Miguel Pedro. Muito faltoso o médio encarnado.

32' Falta de Lima a meio campo, mão na bola.

29' Lançamento lateral longo de Sílvio, Gaitán ganha de cabeça mas a bola é interceptada por Kieszek.

28' Falta de Ricardo Horta sobre Sílvio.

26' Gaitán, agora na direita, procura o passe rasteiro para Lima mas Kieszek mostra-se atento e recolhe com facilidade.

23' A meio da primeira parte, o Benfica continua sem conseguir criar perigo. Bom início de jogo dos sadinos, ganhando quase todos os duelos a meio campo.

22' Falta de Pedro Tiba sobre Gaitán.

21' Confusão junto à linha lateral. Gaitán faz falta sobre Pedro Tiba e Maxi aparece também no lance, já com o adversário no relvado. Tudo sanado rapidamente.

20' Rodrigo procura desmarcar Lima mas o passe demora a sair e o passe encontra Lima em posição irregular.

18' Gaitán bate um livre na direita do ataque mas o esférico sobe pouco e é facilmente cortado pela defensiva sadina. Desinspirado o argentino nestes primeiros minutos.

16' Lance muito perigoso do Vitória de Setúbal! Ricardo Horta aparece com espaço na direita, cruza rasteiro para a entrada da área onde aparece Miguel Pedro a rematar, mas a bola é cortada por Luisão. Ficam a pedir penalti os jogadores do Vitória mas a repetição mostra que o esférico bateu no tronco do central brasileiro.

15' Falta de Luisão sobre Ramón Cardozo, junto à linha de meio campo.

14' Canto para o Vitória de Setúbal. Bola batida na direita mas Matic corta ao primeiro poste.

13' Falta de coordenação do ataque encarnado. Lima ganha de cabeça, a bola é tocada por Gaitán para Rodrigo mas o avançado hispano-brasileira vira o jogo para a esquerda onde devia estar Gaitán...

12' Cruzamento bombeado de Gaitán na esquerda e Kieszek sai e segura com facilidade, mesmo pressionado pela presença de Lima.

11' Muitas dificuldades para o Benfica assumir o jogo nestes primeiros minutos. Jogo desligado dos encarnados, com um meio campo pouco povoado e sem criatividade. Vai procurando perigo pelas alas e com bolas nas costas da defesa.

10' Fora de jogo de Rodrigo, servido tarde por Maxi Pereira.

7' Fora de jogo de Rafael Martins.

6' Rodrigo aparecia com espaço na direita do ataque mas o lance é precedido de falta sobre Cohene. Bem o juiz da partida.

4' Primeira intervenção no jogo de Oblak, ao sair junto à entrada da área, evitando a chegada com perigo de Ramón Cardozo.

3' Luisão num passe picado para as costas da defesa onde aparece Lima a cruzar mas um defesa do Vitória de Setúbal alivia para canto.

1' Primeira falta do jogo, de Pedro Tiba sobre Enzo Pérez.

1' Começa o jogo no Bonfim!

20:57 Muito frio no Bonfim e bancadas bastante despidas. Os jogadores já estão no relvado. A bola vai começar a rolar dentro de pouco tempo.

20:50 Confirma-se que o Benfica entra em campo pressionado pelo atraso face aos dois grandes rivais. O Sporting, com o mesmo número de jogos, vai com dois pontos de avanço face aos encarnados. Já o FC Porto vai goleando o Olhanense (4-0), a poucos minutos do final do encontro, e fica assim com três pontos de vantagem face às águias, à condição.

20:45 Algumas novidades nos onzes face ao que era esperado. José Couceiro aposta em Rafael Martins no onze, juntando-o no ataque a Ramón Cardozo e a Ricardo Horta. Pedro Tiba também merece a confiança do técnico para o miolo. No lado encarnado, Jorge Jesus surpreende ao deixar Sulejmani no banco, depois de uma excelente exibição no Algarve. Opta por desviar Enzo Pérez para a direita do ataque, dando o miolo a Matic e Fejsa. Rodrigo e Lima continuam a merecer confiança para a frente de ataque. Por outro lado, Oblak confirmado como substituto de Artur.

20:30 Onze inicial do Benfica : Oblak; Maxi Pereira, Sílvio, Garay e Luisão; Matic e Fejsa; Enzo Pérez, Gaitán, Rodrigo e Lima.

20:30 Onze inicial do Vitória de Setúbal : Kieszek; Pedro Queirós, Nélson Pedroso, Rúben Vezo e Cohene; Dani, Pedro Tiba e Miguel Pedro; Ricardo Horta, Rafael Martins e Ramón Cardozo.

20:00 No Vitória de Setúbal, o jovem central Rúben Vezo fará o último jogo com a camisola dos sadinos. O defesa foi vendido ao Valencia e seguirá para Espanha no início do ano. Rúben Vezo quer, certamente, despedir-se em grande do Bonfim. Por outro lado, destaque também para Diogo Rosado, médio que esteve o ano passado no Benfica por empréstimo do Blackburn Rovers, actuando somente na equipa B encarnada. Terá a possibilidade de reencontrar, por exemplo, Ivan Cavaleiro.

19:30 Na temporada passada, o Benfica bateu o Vitória de Setúbal no Bonfim com relativa facilidade. Reveja os lances cruciais do jogo:

18:45 Nos principais intervenientes, os jogadores, também algumas novidades de ambos os lados: Tiago Terroso e Kiko voltam às opções de José Couceiro e Enzo Pérez é carta no baralho de Jorge Jesus. Ainda assim, do lado encarnado, mais que a novidade do argentino no onze, muita expectativa em volta da baliza. Jan Oblak deverá ser o titular e, se aproveitar a oportunidade, mais pressão colocará nos ombros de Artur que tem sido alvo de algumas críticas nos últimos tempos.

18:30 A deslocação a Setúbal marca também o regresso de Jorge Jesus ao banco encarnado, depois de um mês de suspensão. Na sua ausência, o Benfica não perdeu: vitória por 1-0 na recepção ao Sporting de Braga; vitória por 3-1 no terreno do Rio Ave; empate a 2 golos na recepção ao Arouca; vitória por 3-2 no Algarve, frente ao Olhanense.

18:00 A lista de convodados de José Couceiro foi conhecida ontem: Kieszek, Servín, Frederico Venâncio, Cohene, Vezo, Nélson Pedroso, Kiko, Pedro Queirós, Tiago Terroso, Diogo Rosado, Dani Soares, Ney Santos, Bruno Sabino, Miguel Pedro, Coronas, Pedro Tiba, Ramón Cardozo, Ricardo Horta e Rafael Martins.

17:45 No lado do Benfica, está confirmada a ausência de Artur por lesão, juntando-se a Salvio, Cardozo e Siqueira na lista dos indisponíveis. Só hoje foi divulgada a convocatória, onde se destacam também as ausências, por opção técnica, de André Almeida e André Gomes. Eis a lista de Jorge Jesus: Oblak, Paulo Lopes; Maxi Pereira, Sílvio, Luisão, Garay e Jardel; Matic, Fejsa, Rúben Amorim, Enzo Pérez, Djuricic, Gaitán, Sulejmani, Ivan Cavaleiro e Markovic; Lima, Rodrigo e Funes Mori.

17:20 A equipa da casa ocupa a 10ª posição da tabela, um lugar relativamente confortável para o que têm sido as prestações dos sadinos noutras edições recentes da Liga. A chegada de José Couceiro ao Bonfim coincidiu com uma clara subida de forma e em Setúbal já há quem pense em lugares europeus. Qualquer ponto ganho hoje será um bom resultado, como o próprio treinador da casa admitiu.