Porto x Olhanense, directo

Análise. Olhanense saiu com muito medo e na segunda metade tratou de igualar o golo inicial do Mangala, mas outro erro na marcação dum canto acabou no segundo golo em contra. A ideia de esticar à equipa na procura do empate, acabou num intercâmbio de golpes que beneficiava aos portistas e assim se demostrou. Os grandes golo do Carlos Eduardo e Héctor Herrera fizeram justiça à exibição no relvado.

Análise. O FC Porto venceu com facilidade a um rival que vinha de pôr em problemas ao Benfica e o fez com o Carlos Eduardo levando o mando dos portitas. A última meia hora foi um "monólogo" dos 'dregões' que mereceram marcar os golos antes. Licá foi outros dos destacados dos locais, num jogo que Jackson teve alguma oportunidade para não sair em "branco" e o conseguiu num canto..

Final do jogo!! Porto 4-0 Olhanense

90' Grande defesa do Belec!!! Não quer o Porto que acabe o jogo, esta vez foi Mangala. Mais três minutos do jogo.

85' Resolveu o jogo no início da segunda metade e senteciou nos último dez. Os 'dragões' vão a sair na cimeira deste jogo.

83' HERRERA faz o quarto do Porto. Um passe do argentino é curtado pela defensa quando parecia que ia a ser uma assistência de golo, mas o médio recolheu a bola para rematar perfeito e que a bola entrara na baliza após de dar na barra.

83' GOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO!!!!

82' Kelvin não chegou ao passe vertical e a bola é do Belec

81' CARLOS EDUARDO completa uma grande exibição com um remate desde longe que entra na baliza impossível para Belec. Recebeu a bola do Kelvin que tinhas entrado bem pela esquerda.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOO!!! GOLAÇOOO!!!

75' Entra Héctor Herrera por Lucho, precisa de alguém que chegue mais a receber para fazer jogo mais pausado e com a posse da bola.

73' Muito calmo o jogo para o FC Porto, embora não consegue acabar as jogada com bons remates à baliza do Belec, não sofre na defensa

69' Coloca melhor à equipa dando entrada ao Koné no lugar do Mehmeti.

66' Pede Paulo Fonseca ao seus jogadores que joguem mais a bola e não queram acabar tão rápido as jogadas.

61' Bola muito longa às costas dos centrais e a partir daí, Jackson cria uma jogada que Carlos Eduardo quase finaliza com remate. Antes saiu Seric e entrou Murilo, primeira substituição do jogo e é ofensiva, na procura do golo para os visitantes.

58' Uuuyyy!!! Varela acabou uma grande saída rápida dos 'dragões'. Olhanense está arriscando e a velocidade dos portistas está aparecendo, muito perigo para os de Olhão.

56' O Porto está a resolver o jogo com as bolas paradas, mas podia ter feito golo noutra das oportunidades que tiveram.

53' JACKSON MARTÍNEZ!! Agora sim rematou ao fundo à rede. Cruzamento longo e o ponta de lança rematou sem oposição para fazer o segundo.

53' GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!

52' Agora Lucho fez um disparo desde longe, mas a bola tocou num rival. O canto quase é rematado no primeiro poste pelo Jackson, pelo que o guarda-redes de Olhanense envia a bola para canta outra vez.

50' Uuyyy!!! Licá acaba um contra-ataque e Belec faz uma boa defesa. Começam os segundos 45 minutos com jogo de ida e volta.

46' Primeiro ataque do Olhanense e falta perigosa na frontal da área do Helton. A bola saiu um pouco acima da barra, mas o guarda-redes não se mexeu.

45' Começa a segunda metade no Dragão!!!

Intervalo. O golo do Mangala começou num canto bem marcado por Carlos Eduardo, que está a demostrar que merece mais minutos, e por um erro da defensa de Olhão. Dois jogadores portistas ficaram com a marca do Dionisi, que não soube a qual dos dois seguir.

Intervalo. No lado local o jogo foi bom, mas o últimos 30 metros faltou paciência para abrir a defensa rival. Também faltou algo de calma quando havia espaços para mover a bola. A posse de bola e a presença constante no campo do Olhanense não se traduziu em verdadeira oportunidades de golo.

Intervalo. O Olhanense dedicou estes primeiros 45 minutos a defender o resultado inicial, colocando duas linhas de quatro quase na altura da frontal da grande área. Só nos minutos depois do golo saiu ao ataque e conseguiu ter alguma oportunidade de golo com cruzamentos desde a direita.

Intervalo no Dragão com o resultado Porto 1-0 Olhanense, golo do Mangala.

45' Mais um minuto de prolongação.

44' Minutos loucos e cheios de imprecisões nas duas equipas. Fonseca deveria ordenar aos seus porque quando Lucho e Carlos Eduardo estão conectando com os extremos os portistas criam perigo.

39' Quase Jackson Martínez de bicicleta!! Bom passe do Carlos Eduardo, que está a jogar bem para os portistas.

35' Maicon curtou para canto numa boa jogada pela direita do Olhanense. Na jogada a seguir ao canto, Celestino recebeu cartão amarelo.

33' Responde ao golo o Olhanense com boas chegadas que acabam com remate acima da baliza do Helton

29' MANGALA aproveita um erro na marcação da defensa do Olhanense para rematar isolado um canto marcado por Carlos Eduardo. Dionisi ficou com dos homens e o FC Porto o aproveitou para marcar.

29' GOOOOOOOOOLOOOOOOOOOO!!!

27' Está começando a ficar dividida a equipa portista com os 4 defensas e Fernado na zona de trás. Facto que está a aproveitar o Olhanenses para sair do seu campo, mas sem chegar bem às zonas de perigo para a baliza do Helton.

24' Muito problemas para criar perigo, os últimos 30 metros são um problema para a equipa do Paulo Fonseca. Os 'dragões' devem tenta-lo com remates desde longe para obrigar a sair à boa defensa de Olhanense.

21' Quase Licá!!! Boa combinação dos portistas pela direita e o extremo chegou para obrigar ao Belec a fazer uma boa defesa.

19' Deve ter cuidado o Olhanense com as saídas com espaços do Porto, agora Carlos Eduardo encontrou o seu na ala esquerda e só o mal controlo do Fernando evitou maior perigo.

16' Tentativa do Fernando desde longe. Sofrem os portista na defensa pelas difilculdades para baixar dos quatro homens mais adiantados.

13' Está muito participativo Licá, mas com Mangala a aparecer pouco no ataque hoje vai precisar de ajuda para safar-se da defesa dos dois homens de Olhanense.

10' Passe muito vertical do Danilo buscando ao Licá, que chega fácil às mãos do Belec. Com as duas linhas defensivas dos jogadores de Paulo Alves, está pode ser uma boa solução para o 'dragão'.

7' Bom remate do Maicon numa falta marcada pelo Porto na frontal da área visitante. A bola sai por acima da barra.

5' O Porto tenta dominar o jogo, mas ainda não consegue superar à boa pressão do Olhanense no centro do campo. O trabalho do Fernando e a movilidade do Lucho e Carlos Eduardo está a dar fluidez ao jogo portista.

0' Começa o jogo no Porto!! Primeira posse para os portistas.

19:55. Tudo pronto no estádio do Dragão para o jogo entre o FC Porto e o SC Olhanense. Lembremos que o jogo será arbitrado pelo Hugo Miguel (Lisboa) de 36 anos e com experiência internacional nos jogos da UEFA Europa League.

19:35. No Porto, Paulo Fonseca volta a confiar no Carlos Eduardo para formar com Lucho e Fernando. Desta forma, Lucho poderia jogar numa posição mais atrasada e próxima ao que tinha sido habitualmente. Chama a atenção que Josué fica fora, deixando toda a criação de jogo nos pés do Carlos Eduardo.

19:25. Finalmente Paulo Alves vai sair com um 4-4-2, com Mehmeti e Dionisi como pontas de lança. Koné, Bigazzi e Murilo vão a ficar no banco esperando uma oportunidade, entrando no seus lugares Regula, Celestino e o próprio avançado do Kosovo.

19:20. Temos onzes confirmados:

FC Porto: Helton; Danilo, Otamendi, Maicon, Mangala; Fernando, Lucho, Carlos Eduardo; Varela, Josué, Jackson Martínez.

SC Olhanense: Belec; Coulbronne, Diakhité, Kroldrup, Seric; Regula, Pelé, Celestino, Femi; Mehmeti, Dionisi.

17:45. Com grande probabilidade de jogar com três no eixo do jogo, Pelé deverá ser o encarregado de mandar no centro do clube do Olhão, com Bigazzi e Koné como companheiros do portuense no meio-campo, deixando o ataque para Femi, Murilo e Dionisi.

17:35. Segundo a convocatória do treinador do Olhanense, e pela forma como tem disposto a seus jogadores nas últimas jornadas, há que esperar para saber se vai optar por um 4-3-3 ou 4-4-2 frente ao Porto, pois há que contar com as ausências de Lucas Souza, ainda castigado por Paulo Alves, e João Robeiro, que também fica de fora por decisão do treinador.

17:25. Na equipa do Porto, Jackson Martínez é a principal arma. Sem estar no seu melhor momento, o avançado está no segundo lugar dos goleadores da Liga e é fundamental nos portistas. Sendo um jogador de números regulares, três por mês até o momento, o 'dragão' tem precisado que Jackson faça golo para vencer.

17:20. Será imporante ver a actuação defensiva do jogadores de Paulo Alves, já que os 'dragões' têm precisado de muitas oportunidades para fazer os 25 golos que têm na época. Sendo assim, a segunda equipa mais goleadora do campeonato, empata com o Benfica, mas o Olhanense é o terceiro que mais vezes vê sua baliza perfurada pelo rival.

17:15. A grande novidade da partida deverá estar no médio portista Carlos Eduardo. Depois da última boa exibição do jogador, Fonseca pode dar a titularidade ao ex-canário nesse sistema tão móvel que este ano tem tentado implementa, mas que ainda não se encontra ajustado. Fernando e Lucho deverão ser os outros dois homens a actuar no centro do campo.

17:05. A equipa de Olhão visita a cidade Invicta com o objectivo de sair dos lugares que levam à Segunda Liga, e para isso deve sair do jogo com um ponto, pelo menos. O clube algaravio mudou de treinador na metade desta primeira volta da Liga e tem a necessidade de se manter na primeira categoria do futebol nacional, para não se afundar em maiores problemas económicos.

17:00. Vital jogo para os portistas na sua persecução da liderança, onde o Sporting manda desde a semana passada. Além da classificação, os homens de Paulo Fonseca devem melhorar a imagem exibida até agora sobre o relvado. Os 'dragões' sofrem de problemas defensivos importantes, que estão a custar pontos e jogos, além de apresentarem dificuldades em chegar ao golo.

16:50. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui, na VAVEl.com. Frente-a-frente vão estar Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Olhanense, que têm encontro marcado às 19h00 no Estádio do Dragão, e com arbitragem de Hugo Miguel.