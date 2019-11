Sporting x Nacional, directo

22:22. E é tudo por aqui, desde Alvalade. Aproveitamos para lhe agradecer por ter estado connosco e seguido mais um directo VAVEL. Até à próxima!

22:18. A equipa insular veio a Alvalade com o claro intuito de garantir um ponto, enquanto que o Sporting teve muitas dificuldades para criar reais situações de perigo. Na grande oportunidade do jogo, Islam Slimani, lançado por Leonardo Jardim no segundo tempo, acabou mesmo por introduzir a bola na baliza de Gottardi, mas o lance acabaria por ser anulado. Com estes resultado, o Sporting mantém o primeiro lugar do campeonato mas em igualdade com Benfica e FC Porto, que na próxima jornada, já em 2014, vão defrontar-se no Estádio da Luz. Por agora, os três grandes permanecem na tabela classificativa com os mesmos 33 pontos.

22:15. O Nacional volta a roubar pontos a um grande numa partida que certamente dará muito que falar ao longo da próxima semana. Manuel Mota, árbitro de Braga, anulou um golo a Islam Slimani num lance em que não parece haver falta, nem do argelino, nem de Fredy Montero, antes da bola entrar na baliza de Gottardi. No final do encontro, os jogadores leoninos rodearam o juíz bracarense e só a intervenção de Bruno de Carvalho e Augusto Inácio evitou mais protestos.

FINAL DA PARTIDA

90'. São dados 4 minutos de tempo de compensação.

90'. Mesmo tendo oportunidades, o Nacional continua satisfeito com o empate e os leões, por outro lado, não conseguem alvejar a baliza de Gottardi.

85'. Cartão amarelo mostrado a Carlos Mané.

84'. Cabeceamento perigoso de Ali Gazhal, na sequência de um pontapé de canto.

83'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: entra Carlos Mané, sai Diego Capel.

81'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO NACIONAL: sai Mário Rondon, entra Jota.

80'. Cartão amarelo mostrado a Zainadine, que falha o próximo jogo do Nacional.

78'. Cartão amarelo mostrado a Fredy Montero.

76'. Montero consegue progredir e chegar à area do Nacional mas acaba por se atrapalhar na finta e desperdiçar uma situação perigosa para o Sporting.

72'. Wilson Eduardo marca (mal) um livre em posição frontal à baliza do Nacional.

67'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: Sai Andre Carrillo, entra Wilson Eduardo.

66'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO NACIONAL: Sai Candeias, entra João Aurélio.

65'. Na sequência da jogada, Jefferson, por prostestos, vê o cartão amarelo e falha o próximo encontro com o Estoril.

65'. GOLO ANULADO por Manuel Mota a Islam Slimani, por suposto empurrão do argelino antes do cabeceamento certeiro à baliza de Gottardi. Das imagens televisivas não se vislumbra qualquer falta do avançado, nem sequer de Fredy Montero.

58'. Pontapé de canto para o Sporting, dado por Mexer. Jefferson vai bater.

57'. Algumas dificuldades do Sporting, nestes primeiros minutos, em adaptar-se à saída de André Martins e ao novo esquema só com dois médios na zona intermediária.

56'. Grande oportunidade para o Nacional! Djaniny desmarca Diego Barcellos na pequena área que, isolado, remata por centímetros ao lado da baliza de Rui Patrício. Melhor, e única, oportunidade do Nacional no encontro.

54'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO NACIONAL: Sai Lucas João, entra Djaniny.

53'. Grande oportunidade do jogo! Cedric cruza no lado direito com o pé esquerdo e Islam Slimani cabeceia para uma grande defesa de Gottardi.

51'. O jogo mantém a mesma toada, com o Nacional bem posicionado na sua área. O Sporting vai tentando mas não consegue furar a muralha insular.

45'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: Sai André Martins, entra Islam Slimani.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE

21:19. As equipas regressam ao relvado. André Martins, que acabou o primeiro tempo em dificuldades, fica nos balneários.

21:16. Slimani está a fazer exercícios específicos de aquecimento e deve entrar já no reatamento da partida.

21:10. O Nacional entrou bem na partida e a conseguir empurrar o Sporting para a sua área, sem que os jogadores leoninos conseguissem ter posse de bola e criar jogadas de ataque. Com o passar do tempo os leões foram tomando conta do jogo, mas o bom posicionamento defensivo dos insulares tem dificultado a vida à equipa de Leonardo Jardim. Primeira parte muito presa e sem oportunidades. Veremos como vêm as duas formações dos balneários, para este segundo tempo.

INTERVALO

42'. Lance polémico junto à pequena área do Nacional. Jefferson é derrubado em falta por Zainadine mas Manuel Mota manda jogar.

38'. Primeira grande jogada do Nacional. Diego Barcellos lança Marçal no corredor esquerdo, o brasileiro fura e cruza para o cabeceamento perigoso de Lucas João.

36'. Cedric é novamente isolado por Diego Capel, cruza para a área e Zainadine leva de novo a melhor sobre Andre Carrillo, evitando o cabeceamento do peruano.

34'. Lucas João ganha a bola a Cedric e remata depois muito longe da baliza de Rui Patrício. A equipa do Nacional está agora instalada no meio-campo leonino, mas vai jogando a passo...

33'. Jogo muito preso nesta primeira meia hora, jogada ao ritmo da equipa do Nacional, que quer chegar ao itnervalo empatada a 0.

29'. Fora-de-jogo mal assinalado a Andre Carrillo, numa situação potencialmente perigosa, depois de uma grande jogada protagonizada por Adrien e Montero. O peruano acabou por rematar em arco já depois de ouvir o apito de Manuel Mota.

27'. O Nacional não criou até ao momento qualquer oportunidade e não parece muito empenhada em fazê-lo. A equipa joga claramente para o empate e vai aproveitando todas as situações para perder tempo de jogo.

25'. Zainadine, muito rápido, é ultrapassado num primeiro momento por Carrillo mas consegue por fim recuperar e roubar a bola ao peruano, que já estava na pequena área pronto para cruzar para Montero.

23'. Claudemir providencial! Capel avança pelo corredor direito, cruza para a área, Montero segura e encosta para o remate final de André Martins que é evitado pelo médio brasileiro do Nacional. Grande oportunidade para o Sporting.

18'. O Sporting está a começar a criar vários jogadas pelos flancos, depois de nos primeiros dez minutos não o conseguir ter feito. Capel e Carrillo começam a ganhar destaque.

17'. Grande lance de Carrillo, que deixa Marçal nas covas e rompe pelo corredor esquerdo para depois cruzar para a área, onde Nainadine acaba por cortar.

15'. Perigoso o livre de André Martins! A bola ia directa ao ângulo superior direito e Gottardi pelo seguro defende para fora.

14'. Montero ganha posição e Mexer derruba o colombiano numa falta sem nexo. Falta perigosa a favor do Sporting.

12'. Novamente o Sporting! Começam a entrar em jogo os leões. Jefferson cruza do corredor lateral esquerdo e é Mexer a cortar e a evitar o remate de Carrillo.

10'. Bem o Nacional nestes primeiros 10 minutos, a conseguir empurrar o Sporting para a sua pequena área. Os insulares estão a conseguir evitar que os leões tenham bola.

9'. Rondon ganha o terceiro pontapé de canto...

8'. Perigo na baliza de Gottardi! Capel desmarca André Martins, que foge para o lado direito, cruza para a pequena área e é o moçambicano Mexer a fazer um corte provivencial que evita o encosto de Fredy Montero.

7'. Rondon ganha mais um pontapé de canto.

4'. Tal como prevera Leonardo Jardim, os homens do Nacional entram muito pressionantes e a tentar chegar à baliza de Leonardo Jardim. Os leões vão conseguindo controlar estas tentativas nestes primeiros minutos.

2'. O Nacional ganha o primeiro pontapé de canto da partida.

1'. Sai o Nacional!

INÍCIO DA PARTIDA

20:15. Cumpre-se agora um minuto de homenagem aos jovens universitários falecidos esta semana na Praia do Meco.

20:12. As equipas entram agora no relvado, num Estádio José Alvalade com uma forte moldura humana. William Carvalho recebe no relvado o prémio de melhor jogador jovem do mês.

19:57. EQUIPA TITULAR DO SPORTING: Rui Patrício, Cedric, Maurício, Rojo, Jefferson, William, Adrien, André Martins, Capel, Carrillo e Fredy Montero.

19:55. Suplentes: Marcelo, Eric Dier, Gerson Magrão, Vítor, Wilson Eduardo, Carlos Mané e Slimani.

19:52: EQUIPA TITULAR DO NACIONAL: Gottardi, Zainadine Júnior, Mexer, Miguel Rodrigues, Marçal, Ali Ghazal, Claudemir, Diego Barcellos, Rondon, Candeias e Lucas.

19:50. Suplentes: Ricardo Batista, Diogo Coelho, Sequeira, Rafa, João Aurélio, Jota e Djaniny.

19:00. Os onzes em cima são para já as equipas prováveis para o encontro de hoje. Daqui a pouco anunciaremos as oficiais.

Sporting x Nacional

18:00. O árbitro Manuel Mota, de Braga, foi o Juíz escolhido para dirigir esta partida que, recordamos, tem início às 20:15. Esta noite, é esperada mais uma bela casa em Alvalade, com a expectativa dos responsáveis leoninos a situar-se nos 40 mil sportinguistas para a última partida do ano no recinto dos verde e brancos.

17:40. O defesa-esquerdo Marçal, de regresso após castigo, e Ricardo Batista são as duas mudanças de Manuel Machado no lote de jogadores chamados para a viagem a Lisboa.

Convocados Nacional:

Gottardi e Ricardo Batista; Zainadine, Mexer, Miguel Rodrigues, Marçal, Sequeira e Diogo Coelho; Ali Ghazal, Rafa, Claudemir, Diego Barcelos, João Aurélio e Jota; Mário Rondon, Djaniny, Candeias e Lucas João.

17:25. Para o encontro deste Sábado, Leonardo Jardim não procedeu a qualquer alteração na lista de convocados face à recepção ao Belenenses (3-0), na última jornada.

Convocados Sporting:

Rui Patrício e Marcelo Boeck; Maurício, Jefferson, Marcos Rojo, Eric Dier e Cedric Soares; Vítor Silva, André Martins, Gerson Magrão, Diego Capel, William Carvalho, Rinaudo e Adrien Silva; Andre Carrillo, Wilson Eduardo, Slimani, Fredy Montero, e Carlos Mané.

17:20. Manuel Machado, por seu turno, lançou um aviso à equipa do Sporting:

«As viagens de avião estão caríssimas e não vamos passear. Jogaremos em Alvalade com toda a nossa ambição. Vamos com toda a ambição independentemente do que está à nossa frente. Também somos uma equipa competitiva e o quinto lugar da classificação não é por acaso».

17:15. Na conferência de antevisão ao encontro, Leonardo Jardim voltou a usar do seu habitual discurso comedido e alertou para os ventos perigosos vindos do Funchal, recordando precisamente o empate arrancado pelos madeirenses no Estádio do Dragão:

«O Nacional é uma equipa que tem criado dificuldades aos grandes e esta época já roubou pontos ao FC Porto. É uma equipa de qualidade, que está junta há vários anos e que tem um treinador que conhece muito bem os cantos à casa. Em Alvalade vão apresentar-se, certamente, com uma transição muito rápida, muito chegados ao golo e pressionantes. Nós vamos tentar anulá-los, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, de modo a conquistar os três pontos», alertou.

17:10. No Sporting x Nacional da temporada passada, os leões garantiram um triunfo por 2-1, sendo que os insulares têm sido um adversário muito incómodo para os lisboetas nos últimos anos, com vários triunfos conseguidos no Funchal mas também em Alvalade. Em 2012/13, Capel, Candeias e Marcos Rojo - os três potenciais titulares na partida de hoje-, foram então os autores dos três golos desta partida referente à 27.ª jornada da Liga.

16:50. Destaque no percurso insular até ao momento para a vitória por 3-0 sobre o Sporting de Braga, na 7.ª jornada, e para o empate alcançado no Estádio do Dragão frente ao FC Porto (1-1), três jornadas depois. Os alvinegros somam cinco vitórias, cinco empates e três derrotas para a Liga, sendo que destes 5 triunfos 2 foram obtidos fora de portas.

16:45. Os madeirenses fazem-se valer essencialmente pela boa coesão defensiva e pela velocidade do seu tridente ofensivo, formado por Candeias, Rondon e Djaniny. A estratégia passa invariavelmente pelo contra-ataque e certamente que neste Sábado o plano de jogo não será diferente.

16:43. O Nacional da Madeira chega a Lisboa depois de um triunfo na última jornada, por 2-1, frente ao Paços de Ferreira. Candeias e Diego Barcellos marcaram os golos dos insulares que nesta altura se situam na quinta posição da tabela classificativa. Antes desta vitória caseira, a equipa de Manuel Machado tinha somado quatro empates consecutivos para a Liga.

16:40. Em Alvalade, o leão tem rugido a alto e bom som e mostrado uma veia goleadora impressionante: em 7 jogos realizados na sua casa, os verde e brancos já marcaram 21 golos e somam por isso uma média de 3 golos por partida. A equipa, que figura como uma das mais eficazes do campeonato a jogar como visitado, a par do FC Porto, precisa de garantir esta noite os três pontos para manter esse número, aumentando para 6 o número de triunfos obtidos em casa.

16:37. Para além de querer manter a invencibilidade no campeonato, o Sporting vai procurar estender a sua série de quatro jogos sem encaixar qualquer golo. A equipa tem mostrado grande coesão defensiva nos últimos jogos e mantém a sua baliza inviolável há mais de 360 minutos. Rui Patrício pode assim quebrar o seu recorde pessoal e atingir os cinco jogos sem sofrer nenhum golo, igualando o registo de Ricardo, em 2006/07, e chegando a uma marca que até hoje nunca conseguiu atingir com a equipa de Alvalade.

16:35: A equipa de Leonardo Jardim procura esta noite alcançar a sua sexta vitória consecutiva no campeonato, num percurso iniciado após o primeiro e único desaire na prova, à 8.ª jornada, no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, por 3-2. Desde essa derrota, os leões somam cinco triunfos em cinco encontros, três no seu reduto e dois fora de Alvalade.

16:30. Recordando os jogos de ontem, o Futebol Clube de Porto recebeu e venceu o Olhanense por 4-0, enquanto que o Benfica foi a Setúbal vencer o Vitória local por 2-0. Depois de um período de alguma instabilidade, com uma derrota e vários jogos sem conseguir vencer, os dragões parecem estar a encontrar-se enquanto equipa depois de Paulo Fonseca ter promovido a entrada do médio brasileiro Carlos Eduardo no onze portista. Já ás águias continuam a beneficiar dos seus inúmeros recursos ofensivos e da recente veia goleadora de Rodrigo, que parece empenhado em aproveitar a oportunidade nascida com a lesão de Óscar Cardozo. Perante este quadro, Leonardo Jardim e a sua equipa vêem-se pressionados a continuar a sua série de vitórias consecutivas e a bater já esta noite o Nacional da Madeira, actual 5.º classificado no campeonato.

16:28. Depois de ontem à noite FC Porto e Benfica terem levado de vencida os seus opositores, Olhanense e Vitória de Setúbal, respectivamente, hoje caberá ao Sporting cumprir o seu papel para se tornar Campeão de Inverno já este Sábado. Um "título simbólico", indiscutivelmente, mas que não deixa de assumir particular importância para uma equipa que partiu para esta temporada sem ter assumido qualquer objectivo. Em caso de vitória, esta noite, os leões recuperam a liderança do campeonato e partem para a quadra natalícia com mais dois pontos do que os seus principais rivais que se defrontarão na próxima jornada, no Estádio da Luz.

16:25. Muito boa tarde, e seja bem-vindo à transmissão VAVEL, grátis e , do encontro Sporting x Nacional, da 14.ª jornada da Liga Zon Sagres, de Portugal. Uma partida onde em jogo estará a liderança do campeonato português que os de Alvalade vão tentar recuperar a partir das 20:15. Fique connosco!