Rememorando 2013

Outro ano está a sair do terreno de jogo, e 2014 deverá entrar em cena com muitas mudanças. Porém, não vamos olhar já para frente, mas sim aproveitar os seguintes dias em torno do Natal para olhar o passado, este 2013 que nos tem deixado muita emoções no campo desportivo, e no futebolístico não é diferente. Ficam momentos de alegria incontida, esperanças para o futuro, tristezas que passaram e uma enorme dose de sucesso.

Sem grandes eventos durante o ano, a ConfeCup do Brasil era o prato mais emocionante que oferecia 2013. Assim, os amantes dos desportos tiveram de procurar a emoção noutros sítios, e Portugal teve aos seus próprios protagonistas desportivos em diversas modalidades: Rui Costa explodiu definitivamente como ciclista de topo, e fehcou um grande ano proclamando-se campeão Mundial, da mesma forma como Paulo Gonçalves se colocou no Olimpo Mundial do motociclismo todo-o-terreno. E o bom trabalho na ginástica acrobática do combinado português também merece destaque, encabeçado pelo par Leonor Oliveira e Gonçalo Roque.

No sempre atendido futebol, o ano fica marcado pela queda catastrófica do Benfica - com segundo título do Vitória de Guimarães na Taça de Portugal - e a agonia da Seleção para chegar pela terceira vez a um campeonato internacional através do “play-off”. Pela positiva, salienta-se o sucesso do Porto tricampeão e a alegria do regresso do Belenenses à Primeira Liga. Juntamente com os azuis do Restelo, chegou pela primeira vez o Arouca ao maior patamar da competição nacional. Também a resolução favorável ao Boavista, que este ano ficou a saber que voltará a Liga Zon Sagres na época 2014/15.

Estes são alguns dos factos ocorridos no desporto de Portugal neste 2013 que agora nos deixa e que, para o VAVEL, será sempre recordação da edição portuguesa, pelo começo de uma aventura cheia de grandes objectivos. Por tudo isto, queremos celebrar estes dias oferecendo resumos detalhados sobre as equipas da Liga Zon Sagres e o sucesso desportivo luso nos outros desportos, antes de iniciarmos um 2014 que esperamos repleto de sucessos.

