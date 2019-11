Sporting x Porto, directo

Fechamos agora a emissão do melhor futebol em VAVEL.com. Agradecemos a preferência e esperamos que continuem connosco nas próximas transmissões. Não percam, já de seguida, a crónica ao jogo. Boa noite e um feliz 2014!

O ano futebolístico termina com um clássico em branco, com as duas melhores defesas da Liga ZON Sagres a conseguirem travar os dois melhores ataques do campeonato. Sporting e Porto arrancam na Taça da Liga com um empate a zeros. Tudo igual e empatado no Grupo B, após o empate, também 0-0, entre Marítimo e Penafiel.

Na zona mista, as declarações de ambos os técnicos são elucidativas. Paulo Fonseca, sereno, admitiu a exibição cautelosa do Porto e diz que o resultado é justo, enquanto Leonardo Jardim se revelou muito agradado com a sua equipa, que diz ter disposto de meia dúzia de chances de golo em que poderia ter saído vencedor.

Jogo bem disputado em Alvalade. Duas boas equipas em campo, com o Porto a entrar aparentando maior domínio, na primeira e na segunda parte, mas com o Sporting, mais organizado e pressionante, a dar a volta aos «dragões» e a assumir a iniciativa do jogo. De facto, com o passar dos minutos, crescia o Sporting, demonstrando mais soluções no ataque, enquanto o Porto se exibia mais cauteloso, chegando parcamente à baliza de Boeck. Na segunda parte, o guardião leonino foi um quase espectador. E se Boeck não era solicitado, Fabiano era uma e outra vez posto à prova pelos homens do Sporting, que produziam inúmeras situações de golo junto à baliza do adversário. O Sporting esteve durante quase todo o jogo em cima do Porto, com os «dragões» a surgir no ataque apenas a espaços, e sempre com a linha defensiva leonina eficaz a limpar o perigo, sobretudo no segundo tempo. Em todos os critérios, fica a sensação de que o «leão» dominou, oferecendo as seus espectadores um belo espectáculo de futebol e um jogo muito bem conseguido, onde ficou a faltar o golo. Fabiano foi sem dúvida o melhor homem do Porto, sendo o sinónimo do 0-0 final. O guardião brasileiro defendeu tudo aquilo que os homens de verde lhe atiraram.

TERMINA A ZEROS O ENCONTRO EM ALVALADE.

90' + 3 APITO FINAL!

90' + 2 Sai amarelo para Cédric! O fiscal de linha assinala falta de Licá sobre Cédric, mas Benquerença discorda e dá falta a favor do Porto. O lateral leonino, descontente, atira a bola contra o relvado e vê o amarelo.

90' + 1 É Dier quem sobe para a bola, mas Maicon impõe-se a cortar de cabeça o lance.

90' + 1 O Sporting ganha canto, na esquerda do ataque. Vítor vai bater...

89' Grande perdida de Vítor, em nova chance soberana de golo! Jogada entre Carrillo e Jefferson, muito bem na esquerda. Jefferson tira belo cruzamento, a bola acaba por sobrar para Vítor que, bem enquadrado com a baliza, tanto procura desviar a bola de Fabiano que atira para fora, mas muito, muito perto do poste esquerdo da baliza. Grande chance para os homens de Jardim!

87' Lucho Conzález coloca a bola fora, para que Adrien, caído no relvado, possa ser assistido.

86' Falta de Licá, a travar Vítor, que construía o ataque leonino.

83' Carlos Eduardo é expulso por acumulação de amarelos! Entrada atrasada às pernas de Vítor.

81' Cartão amarelo para Varela, que vai pedir satisfações a Jefferson, por picardia sobre a linha lateral.

80' Nova chance soberana para o Sporting!! Carrillo isola espectacularmente Vítor, que na cara do guarda-redes dispara, mas uma vez mais é Fabiano quem diz «presente!» e defende para o lado.

79' Na sequência do lance, Carrillo trava atempadamente Carlos Eduardo, que saía para o ataque. Cartão amarelo para o peruano!

79' O Sporting vai beneficiar de novo canto, agora na esquerda do seu ataque, após rosca de Danilo.

78' Carrillo remata, de meia distância, mas a bola sai ligeiramente ao lado do poste direito de Fabiano.

77' O Porto responde de imediato. Sai Ghilas para a entrada de Jackson.

77' O Sporting esgota as substituições. Vítor entra para a saída de André Martins.

76' Licá consegue um bom cruzamento, a bola voa tensa para a área, mas Boeck mergulha para afastar, resoluto, com ambos os punhos cerrados.

75' Varela surgia na área leonina, mas Rojo tem novo corte eficaz, oportuno.

73' O Sporting muito, muito próximo do golo, com três chances numa mesma jogada! Vale ao Porto o guarda-redes Fabiano! Excelente iniciativa individual de Carrillo, muito rapído, na direita, a tirar do caminho vários adversários. Fabiano surge em oposição. A bola sobra para Montero, que dispara, mas o guardião brasileiro torna a ser bem sucedido na mancha A bola muda de flanco, Cédric vem de trás e dispara um tiro de belíssimo efeito, mas Fabiano, que já se havia reposicionado, defende uma vez mais.

72' Jefferson corta o cruzamento de Licá. É canto para a equipa visitante. Danilo bate, mas o Sporting afasta para longe.

71' Varela procurava fugir pelo centro do terreno, mas Cédric faz a falta para cortar a iniciativa portista.

70' Montero recebe de Carrillo, vira-se para a baliza e faz remate cruzado, rasteiro. A bola passa diante de Fabiano, mas Wilson já não chega a tempo para emendar para a baliza.

70' ...Mas o fora-de-jogo é tirado a Marcos Rojo. A defensiva portista já havia limpado o lance pela linha de fundo, porém.

69' Livre para Jefferson bater..

69' Falta tirada a Defour, por rasteirar Wilson.

68' Fabiano procurava lançar o ataque azul e branco, mas havia fora-de-jogo.

67' Dier descobre Fabiano adiantado e, ainda antes do meio-campo, remate à baliza. A bola passa perto do poste direito da baliza, mas Fabiano já a controlava com o olhar.

66' Substituição no Sporting. Entra Carrillo para a saída de Capel.

65' O Porto sobe com Alex Sandro, rápido, a dar um nó em Cédric, mas Dier, atento, corta antes que o portista recuperasse a bola, perto da área.

63' Substituição na equipa do Porto. Fernando deverá estar sem condições para continuar, uma vez que Defour, que entra, nem aqueceu.

62' Substituição promovida por Leonardo Jardim, no Sporting. Troca de pontas-de-lança. Montero entra para o lugar de Slimani.

61' Cartão amarelo para William, a travar de carrinho Varela, que seguia velozmente junto à linha.

61' Perigosíssimo, o Porto! Fernando ficou esquecido dentro da área, o canto vai teleguiado, mas a bola passa ligeiramente sobre a barra de Boeck.

60' Ataca o Porto pela direita. Carlos Eduardo cruza longo, Licá ainda segura, troca com Lucho... Mas Jefferson corta para canto.

58' Substituição na equipa do Porto. Lucho González entra, para a saída de Herrera, que esteve vários furos abaixo da exibição da sua equipa.

57' O Sporting continua a preferir lançar os seus ataques pela ala direita. Slimani troca com Cédric, que repete mais um cruzamento, mas Fabiano volta a agarrar.

55' Grande jogada do Sporting! Wilson Eduardo faz um excelente passe a rasgar a diagonal para Cédric, que surgia adiantado na direita. Cédric é lesto a tirar um bom cruzamento, que encontra Capel, chegando de trás. O espanhol sobe, cabeceia de cima para baixo, mas Fabiano reclama a bola.

53' Cartão amarelo para Adrien! O jogador português faz um carrinho, chega tarde, e apanha os pés de Danilo.

52' A bola descreve um bom arco, sobrevoa a barreira... Mas Fabiano encaixa, irrepreensível.

51' Varela trava Cédric com falta. Jefferson vai bater o livre, algo deslocado para a direita mas já perto da área do «dragão».

51' Cédric recupera a bola, joga pela direita, tira cruzamento... Mas a defesa portista limpa o lance através de Mangala.

49' Está mais forte o Porto neste início da segunda parte. Herrera isola Ghilas, puxado para a direita, que remata forte, mas por cima. Mas o argelino é apanhado nas malhas do fora-de-jogo. Bem assinalado.

48' Fernando surge à entrada da área, em posição para rematar, mas Rojo faz o corte, exempplar.

47' Alex Sandro, na esquerda do ataque, serve bem Licá, a entrar na área do Sporting de pé armado para o remate, mas são os homens de verde que aliviam a pressão.

46' Fernando sobe em velocidade pelo meio do terreno, com os jogadores do Sporting a verem jogar. Combina com Ghilas, que lhe devolve, mas a defesa leonina corta bem o lance.

45' A bola descreve um bonito arco, mas é Fabiano quem sobe mais alto do que toda a gente e agarra, seguro.

45' Jefferson vai bater um livre para a área do Porto...

45' A bola torna a rolar em Alvalade. É do Sporting.

As equipas reentram em campo, aparentemente sem alterações aos onzes que estiveram na quadra na primeira parte.

Jogo interessante no Estádio de Alvalade. Duas equipas balançadas para o ataque, com maior intensidade, a espaços. Embora ambos os emblemas tenham tentado algumas aproximações ao golo, não se deram chances verdadeiramente soberanas para nenhum dos lados. O Sporting protagonizou mais lances de ataque e parece mais sólido em campo, mais pressionante e criativo, com mais soluções, apesar de um par de erros defensivos, sobretudo por Rojo. O Porto chegou menos vezes perto da baliza de Boeck, e só conseguiu verdadeiramente afastar a pressão leonina perto do intervalo. Do lado do Sporting, merece especial destaque Adrien, muito atento e rápido sobre os adversários, a interceptar diversos passes e a lançar bem o ataque verde e branco. No Porto, o eixo central da defesa tem sido eficaz, com Maicon e sobretudo Mangala atentos e em posicionados a cortar as bolas pelo ar. Herrera, inversamente, tem-se revelado nervoso, perdendo sucessivas bolas e falhando passes em zonas proibidas.

INTERVALO EM ALVALADE

45' + 1 Olegário Benquerença leva o apito à boca e conclui o primeiro tempo sem que o marcador tenha mexido.

45' Adrien abre para Jefferson, que pela esquerda entra na área e dispara à malha lateral da baliza de Fabiano. Bem decidido pelo brasileiro, já que nnenhum homem do ataque leonino estava em boa posição para receber o cruzamento.

44' Boa saída do Sporting em contra-ataque, mas os homens do Porto respondem bem por duas vezes, com Herrera, à segunda, a pôr cobro à iniciativa verde e branca.

43' É o próprio lateral sportinguista quem bate. Na sequência do lance, Cédric tira o remate, mas a bola voa sobre a baliza, em direcção à bancada, sem perigo para as redes de Fabiano.

43' Falta de Herrera, com os braços a impedir a finta e progressão de Jefferson.

41' Falta de Capel sobre Danilo, na direita do seu ataque. Sai livre para a área, mas Maicon empurra Cédric. Falta ofensiva, lance interrompido.

39' Carlos Eduardo passa para Ghilas, em zona frontal. O argelino dá a bola para Herrera, que vinha de trás, mas o mexicano dispara alto, muito sobre a baliza de Boeck. Sem perigo.

38' Danilo abre para Varela, que troca as voltas a Adrien e avança no terreno. O português cruza para a área mas Rojo tira sem problemas.

37' Jefferson tira um bom cruzamento, de longe, em arco, para Slimani. O argelino engana a sua marcação e surge na frente de Mangala, lançando a bola para a baliza, mas Fabiano agarra.

36' Cédric cruza para a área, tenso. Fabiano sai dos postes e sobe com Slimani. Vence o guardião portista a socar a bola - e o colega Maicon - para a frente.

35' Capel toca para Adrien, que da posição frontal abre, profundo, para Wilson. Wilson segue para encontrar a bola junto à linha, mas Mangala desliza para oferecer o canto.

34' Wilson abre para Martins, na direita, que devolve para a diagonal interior de Wilson, a entrar na área, mas o Porto corta para lançar o contra-golpe.

33' Bom toque Slimani, de costas para a baliza, para Adrien. Jefferson recebe e sobe a sua lateral para tirar o cruzamento, mas Maicon limpa de cabeça.

32' Herrera continua muito lento. Perde a bola pela quinta vez no jogo, com os meio-campo defensivo leonino muito atento e pressionante.

31' Varela recebia em velocidade, subido na ala direita. Rojo surge veloz para atirar para lançamento lateral.

28' Cédric sobe a ala direita para cruzar para a área. Slimani está ligeiramente adiantado face ao ponto onde cai a bola. Cabeceia já em esforço, mas sem grande perigo para a baliza de Fabiano, que agarra.

27' Jefferson tem sido muito castigado por entradas duras dos homens do Porto. Danilo, que fez a falta, não vê cartão, mas sai o amarelo para Carlos Eduardo, por protestos.

26' Adrien rouba nova bola a Herrera. Rápido ataque do Sporting. Adrien descobre Wilson liberto, a correr, na direita. Wilson recebe a bola e dispara para a baliza, mas Fabiano impõe-se. Grande chance para o Sporting!!

24' Mau alívio de cabeça de Rojo, à entrada da sua grande área. A bola fica nos pés de Licá, em posição para alvejar a baliza de Boeck, mas tira o Sporting, rápido na pressão ao portador da bola.

22' Grande bola do meio-campo leonino, de William, para Wilson Eduardo, que surge, no limite do fora-de-jogo, pelas costas da linha defensiva portista, diante da cara de Fabiano. O fiscal de linha assinala posição irregular, com muitos protestos do banco do Sporting.

21' Licá tira cruzamento alto para a área do Sporting, mas a bola perde-se pela linha de fundo, sem perigo.

20' Capel, fugindo pelo meio entre dois adversários, rasga a bola até Slimani, mas o argelino estava em situação de contrapé e a bola resvala até Fabiano.

19' O Porto constrói pela direita. Carlos Eduardo insiste mas Adrien não cede e pressiona o adversário, que faz a bola recuar até à saua defesa.

18' Wilson desenvolve bem na direita. Tira um adversário do caminho e saca cruzamento tenso. Maicon levanta a perna para cortar a bola.

14' Marcelo chamado a intervir! Licá surge na área e dispara de pé direito, para defesa do guardião leonino.

13' Muito perigo na área portista! Adrien intercepta um passe do adversário, sai a jogar em direcção à área. Liberta Slimani, que toca para André Martins abrir Wilson. O jovem do Sporting esforça-se em corrida até à linha e tira o cruzamento. Slimani alivia para a entrada de André Martins, que dispara contra o corpo de Fernando. Na recarga, há alguma confusão na área. Slimani parece pedir falta, mas o árbitro não concede.

11' Fernando, dominador em terrenos interiores, faz passe a rasgar para a entrada de Varela. Porém, é Jefferson quem chega primeiro, a cortar o ataque.

10' O Sporting reclama uma falta de Carlos Eduardo sobre Jefferson, que Benquerença não dá. Sai o contra-atque do Porto e Varela é rápido na ala direita. Rojo, imperial, corta, limpo, a afastar o perigo.

9' Danilo procurava lançar o ataque portista, mas o passe sai-lhe mal e é o Sporting quem parte para o contra-ataque. A equipa do Porto posiciona-se rapidamente e dificulta o passe aos «leões». O ataque acaba por se perder.

7' Lance de perigo para a baliza leonina! Alex Sandro, rápido na esquerda, passa com veneno para as costas da defesa do Sporting. Em corrida, Ghilas pica a bola sobre Patrício, mas a bola sai por cima.

6' Maicon, como último jogador da sua linha defensiva, finta Slimani e quase perdia. Podia ser uma chance soberana para o Sporting, se a bola tem ficado com o argelino.

5' Wilson, bem aberto na lateral direita, recebe e é lesto a cruzar para a área, mas é o Porto a tirar o perigo da sua área.

4' Boa jogada pela esquerda do ataque leonino. Slimani recua para triangular com Adrien e Jefferson. O último passe, de André Martins, a rasgar a diagonal para a entrada na área do argelino é interceptada pela defensiva portista.

2' Alex Sandro serve Licá, a entrar em corrida na área. Eric Dier, atento, consegue boa cobertura e a bola perde-se pela linha de fundo.

1' O Porto vai gerindo a pose de bola no meio-campo. Fernando subia pelo centro do terreno, mas Dier corta de carrinho, limpo.

20:45 Começa o jogo em Alvalade! Sai o Porto a jogar!

20:43 A poucos minutos do início do jogo, as bancadas de Alvalade animam-se. Os jogadores começam a posicionar-se no campo.

20:28 As equipas aquecem no relvado, quando estamos a pouco mais de 15 minutos do início daquele que será o último clássico de 2013.

20:25 Leonardo Jardim e Paulo Fonseca trazem algumas surpresas para o campo. Nos «leões», Dier entra por Maurício para o eixo da defesa, e Slimani rende Montero na frente de ataque. Do lado portista, outro argelino, Ghilas, confirma-se como ponta-de-lança.

20:18 No Porto, quem alinha de início é: Fabiano, Alex Sandro, Mangala, Maicon, Danilo, Herrera, Fernando, Licá, Carlos Eduardo, Varela, Ghilas.

20:15 Já temos onzes iniciais! Pelo Sporting entrarão Boeck, Jefferson, Rojo, Dier, Cédric, William, Adrien, André Martins, Capel, Wilson Eduardo e Slimani.

16:45 Quanto ao Sporting, sempre assumiu a Taça da Liga como competição a vencer, ainda que não tenha, até hoje, logrado cumprir o objectivo. Leonardo Jardim afirmou, na antevisão ao jogo, que a prova não é prioridade para o Sporting, sempre realçando o seu projecto de dar uma identidade ao futebol leonino e valorizar os seus jovens jogadores, mas deixou claro que, «da parte do Sporting, não será um clássico de segundas escolhas». «A Taça a Liga é mais uma prova do calendário nacional, na qual queremos ter uma prestação positiva e chegar o mais longe possível.», esclareceu ainda o treinador verde e branco. Alheio a esta ambição não pode ser o facto de que além do campeonato, a Taça da Liga é a única competição onde esta temporada o Sporting tem ainda uma palavra a dizer.

(Foto: Fábio Poço | Global Imagens)

16:15 O Porto tem desvalorizado a Taça da Liga, ano após ano, continuando a recusar comparecer à conferência de imprensa em que os técnicos normalmente fazem a antevisão do jogo. Se este silêncio se mantém, a competição parece agora ter outra importância junto dos dirigentes portistas, com Paulo Fonseca a fazer alinhar praticamente o seu onze titular, com as alterações a reduzirem-se ao guardião e, eventualmente, à referência no ataque. Longe vão as épocas em que os portistas encaravam os jogos da Taça da Liga maioritariamente com as suas segundas linhas: em 22 jogos, apenas 10 foram aqueles em que o «dragão» entrou com mais de metade do onze com jogadores habitualmente titulares, dado que se reveste de maior importância quando se verifica que sete desses 10 jogos ocorreram nas últimas duas temporadas. Significa isto que foi com Vítor Pereira que a tendência se inverteu, e Paulo Fonseca parece mesmo querer trazer o primeiro troféu para a Invicta, limitando a duas as trocas que deverá promover ao seu onze.

16:00 Olegário Benquerença é o árbitro nomeado para o confronto desta noite. O árbitro de 44 anos, pertencente à AF de Leiria, está na primeira categoria desde 1997, e é juíz internacional desde 2001.

15:55 Estes números ganham especial relevância se analisado o bom desempenho das duas equipas na Liga ZON Sagres da presente temporada, onde os dois clubes dividem não só o primeiro lugar da classificação (onde se lhes junta o Benfica) como também o estatuto de melhores defesa do campeonato: são os dois únicos clubes que sofreram apenas nove golos nos 14 jogos já disputados. Mas também no ataque Sporting e Porto lideram as estatísticas do campeonato, com o Sporting a afirmar-se como maior goleador, com 33 golos, seguindo dos azuis e brancos, com 29. Veremos como ambos os conjuntos resolvem o problema estatístico que se lhes apresenta: os dois melhores ataques terem pela frente as duas melhores defesas, e vice-versa.

15:40 Como é próprio e razão de ser de um clássico, a história de confrontos entre Sporting e Porto é já longa. São 216 os jogos disputados entre os dois emblemas nas várias competições, e os números são equilibrados, como seria de esperar tratando-se de um derby e face a dois históricos do futebol nacional. Os «leões» venceram 76 partidas, os «dragões» 79, e 61 foram as vezes em que o duelo terminou empatado. No particular do saldo de golos, o Sporting leva ligeira vantagem, tendo alvejado o «dragão» por 314 vezes, enquanto que os azuis e brancos castigaram o «leão» em 294 ocasiões.

15:20 Uma curiosidade une também Sporting e Porto: a nacionalidade dos seus homens-fortes para o ataque. Se o Sporting tem no colombiano Fredy Montero a forma preferida de gritar «golo», o Porto responde com o também colombiano Jackson Martínez como referência frente à baliza adversária. Para tornar tudo mais interessante, Montero e Martínez são também os dois melhores marcadores do campeonato, com o homem dos «leões» a liderar com 13 golos, frente aos 12 do seu compatriota. Mas as similaridades não acabam aqui. Se Nabil Ghilas, utilizado apenas por 21 minutos na Liga, poderá esta noite substituir Jackson em campo, o avançado argelino poderá também encontrar, do lado do Sporting, o seu companheiro de selecção, Islam Slimani, que leva 146 minutos e dois golos no campeonato.

Foto em www.fcporto.pt

15:00 O Porto desloca-se à capital com os seguintes eleitos: Fabiano, Bolat, Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro, Otamendi, Lucho, Josué, Herrera, Carlos Eduardo, Fernando, Defour, Jackson, Ghilas, Varela, Licá e Kelvin. Sendo certo que Fabiano defenderá as redes que habitualmente são de Helton, a grande dúvida do lado portista está na cabeça do seu ataque, já que Jackson Martínez, que voou directamente de Bogotá para Lisboa, para se juntar aos azuis e brancos, realizou apenas um treino com a equipa. Assim, é possível que Ghilas tenha a oportunidade para entrar como titular na testa do «dragão».

14:45 No Sporting, Leonardo Jardim, pela primeira vez na época, convocou todo o plantel: Rui Patrício, Marcelo Boeck; Cédric, Welder, Maurício, Marcos Rojo, Eric Dier, Ruben Semedo, Jefferson e Ivan Piris, William Carvalho, Rinaudo, Adrien Silva, André Martins, Vítor e Gerson Magrão; Carrillo, Wilson Eduardo, Montero, Slimani, Salim Cissé, Diego Capel e Carlos Mané. No onze inicial, porém, não se esperam grandes alterações, com o técnico leonino a prometer, no máximo, uma alteração por sector. Piris poderá ocupar a ala esquerda, no lugar de Jefferson, que treinou condicionado desde a partida com o Nacional, e Wilson deverá ser opção de início para o ataque. Na baliza, Boeck deverá dar descanso a Rui Patrício.

14:40 Sporting e Porto estão no Grupo B da Taça da Liga, onde são acompanhados por Marítimo e Penafiel. Sendo que apenas o primeiro lugar do grupo se apura para as meias-finais da prova, «leões» e «dragões» certamente tentarão aproveitar a oportunidade de se superiorizarem entre si, já que são as duas equipas de maior estatuto no seu grupo. Recorde-se ainda que nem Sporting nem Porto têm qualquer Taça da Liga nos seus museus. Ambos os emblemas já marcaram presença em duas finais, mas saíram sempre derrotados, pelo que Leonardo Jardim e Paulo Fonseca montarão as suas equipas muito perto da sua estrutura habitual.

14:20 Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão no vosso VAVEL.com. Hoje, teremos nova edição de um grande clássico do futebol português: Sporting e Porto defrontam-se no Estádio de Alvalade, em Lisboa, às 20h45, num jogo sempre de grandes emoções e onde ambos os emblemas quererão ganhar, até porque «leões» e «dragões estão empatados na liderança da Liga ZON Sagres, e cada embate é sempre oportunidade para colocar o adversário sob maior pressão.