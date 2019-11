Estoril x Braga, directo

Se ao Intervalo, o resultado não era justo para o Estoril, no final da segunda parte o resultado mostra-se justo para a equipa de Jesualdo Ferreira. Apesar de terem ido para o intervalo empatadas, as equipas vieram bastante diferentes. O Estoril entrou a pressionar, mas foi o Braga quem levou a melhor. Ao minuto 53 Rafa acaba mesmo por fazer o resultado final, dando a vitória à equipa bracarense. Com este resultado, o Sporting de Braga é o primeiro do Grupo C. Jesualdo Ferreira considerou o resultado justo, dizendo ainda que também seria justo se o Estoril tivesse empatado. Já Marco Silva revelou-se bastante zangado com a arbitragem - o treinador acabou por ser expulso no final do jogo.

FINAL DO JOGO

93' No último lance do jogo, e na sequência de um canto do Estoril, Santos toca a bola com a mão, mas o árbitro nada marcou

92' Grande remate de Bruno Lopes que dá a sensação de golo, mas a bola sai ao lado

91' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO BRAGA SAI ALAN ENTRA AGRA

3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

90' EDUARDO DEFENDE O IMPOSSÍVEL! O remate forte de Sebá podia ter dado o empate, mas Eduardo foi gigante

89' Sebá tenta agora pressionar e apesar do grande cruzamento, Santos chega primeiro

88' CARTÃO AMARELO PARA GERSO

86' O Estoril começa a ver-se pressionado para o empate, apesar de tudo, os jogadores estão exaustos e o ritmo de jogo diminuiu

85' A cinco minutos do fim Sebá é travado em falta à boca da grande àrea, mas o árbitro nada marca.

84' SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL: SAI TIAGO GOMES, ENTRA GERSO

83' GRANDE REMATE DE PARDO, mas a bola sau por cima

81' Balboa cruza para Sebá, mas Sasso acaba por levar a melhor

81' SUBSTITUIÇÃO NO BRAGA! SAI RAFA ENTRA JOÃOZINHO

79' O Estoril acordou! Na sequência do canto é Sebá quem remata, mas a bola sai ao lado

78' O Estoril continua a querer chegar à baliza de Eduardo. João Pedro Galvão faz um grande remate fora da àrea, mas a bola é defendida por Eduardo

77' Edinho é travado em falta por Evandro e o árbitro mostra o cartão amarelo!

75' Ao chegar à grande área, Mano, Evandro e Sebá são travdos pela defesa bracarense

74' Perigo para o Estoril! Pardo chega à bola primeiro que Tiago gomes, vale Vagner que lança a bola para fora

73' O jogo está agora mais parado, as equipas começam a mostrar o cansaço

71' O Estoril tem tentado manter a pressão sobre o Braga, contudo sem sucesso. A equipa de Jesualdo Ferreira veio diferente do intervalo e a 20 minutos do fim mostra-se equilibrada

69' SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL- SAI DIOGO AMARO E CARLITOS, ENTRAM JOÃO PEDRO GALVÃO E BALBOA

68' GRANDE PERIGO PARA A BALIZA DE VAGNER! Rafa remata, a bola ressalta, mas passa ao lado da baliza

66' O Estoril volta agora a pressionar o Braga, depois de um passe de Sebá, Evandro quase que chega à bola

64' GRANDE LANCE DE PERIGO PARA A BALIZA DE EDUARDO! Evandro, Sebá e Carlitos fazem uma boa combinação e quase que chegam ao empate

63' O Braga consegue agora chegar àa grande área canarinha com mais facilidade, vale a intervenção de Rúben Fernandes

61' CARTÃO AMARELO PARA ELDERSON por falta sobre Sebá

60' CARTÃO AMARELO PARA TIAGO GOMES depois de uma entrada a pés juntos sobre Baiano

58' Carlitos é travado em falta à boca da grande área. Na marcação Sebá acaba por rematar muito por cima da baliza

56' 2 CARTÕES AMARELOS! RAFA E ALAN protestam e Vasco Santos acaba por puxar do cartão. Uma falta sobre Evandro e a marcação do livre foram os motivos de discórdia.

56' Depois do golo do Braga, o Estoril continua a acreditar, apesar de tudo, a aquipa do norte começa agora a não deixar jogar

53' GOLO DO BRAGA! Depois de um grande passe de Edinho, Rafa desmarca-se, passa por Tiago Gomes e remata directamente à baliza de Vagner, muito mal a defesa do Estoril

52' Tiago Gomes entra e cruza, mas é Santos quem salva a baliza de Eduardo do perigo

51' Na marcação de um canto Alan atira ao primeiro poste, mas Vagner foi mais rápido e agarra directamente a bola

50' Na recuperação, Sebá remata à baliza, a bola ainda ressalta, mas Eduardo defende sem problemas

49' Sebá entra pela direita, mas é Rafa quem consegue chegar à bola

48' O Estoril continua a conseguir entrar pelas laterais. O braga começa agora a não deixar passar

48' O Braga tenta pressionar mais a equipa Canarinha, contudo os jogadores do Estoril continuam motivados

47' Bruno Lopes entra para o contra atraque, mas é travado pela defesa bracarense que agora pressiona muito mais

46' Ao começo do segundo tempo o Estoril recomeça a criar perigo

As equipas continuam com os mesmos 11

45' COMEÇA A SEGUNDA-PARTE! Sai o Estoril com a bola

Apesar de ao intervalo existir um empate, o Estoril tem sido a equipa mais equilibrada deste encontro. Sofreu o golo cedo, mas acabou por recuperar. Já Jesualdo Ferreira tem visto os seus jogadores bastante parados, o Estoril não deixa a equipa de Braga jogar e tem mostrado uma defesa bem colocada. A figura dos primeiros 45 minutos vai para Carlitos. O jogador tem conseguido mostrar a Marco Silva que merece a sua confiança. Alan tem estado muito apagado e apesar de ter criado alguns lances de perigo não houve concretização.

47' FINAL DA PRIMEIRA PARTE

46' O Braga tenta agora cruzar para a grande àrea, mas Rúben Fernandes acaba por cortar a bola. Canto para o Estoril, marcado por Alan, sem perigo! Na recarga, BAIANO ainda remata mas atira por cima da baliza de Vagner

DOIS MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

44' Na marcação do livre, a cabeça de Carlitos tenta chegar à baliza, mas a força foi pouca e Eduardo defende sem problemas de maior

43' CARTÃO AMARELO PARA CUSTÓDIO, por uma falta sobre Sebá que preparava o contra-ataque

43' O Braga organiza-se melhor agora, mas a defesa canarinha está imparável.

41' O Braga cria agora mais pressão sobre o Estoril. Apesar de tudo, a defesa canarina mostra-se equilibrada

40' Pardo e Custódio tentam chegar à baliza de Vagner, mas a falta de velocidade fez com que a equipa do Estoril se reorganizasse e impedisse a sua passagem

38' Apesar de ter diminuido, o ritmo de jogo mantém-se intenso. O Estoril continua a querer rolar a bola e não dar espaço aos jogadores do Braga

36' O Braga contra ataca pelos pés de Pardo que é travado, sem falta, por Yohan Tavares

35' Sebá e Carlitos continuam a conseguir entrar à vontade pelas laterais da baliza defendida por Eduardo.

34' Evandro entra na área , mas a defesa bracarense estava atenta, a muito custo acabou por conseguir tirar a bola da sua grande área

33' Na sua primeira intervenção Edinho trava em falta Evandro, contudo o árbitro não mostra cartão

31' Rúben Micael demonstra alguns problemas físicos. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO BRAGA: SAI RÚBEN MICAEL ENTRA EDINHO

29' Livre para Alan, mas com alivio da defesa do Estoril

27' Grande cruzamento de Tiago Gomes pela esquerda, mas a bola sai com força e passa por todos os jogadores da grande área

26' A menos de 15 minutos do fim da primeira parte, o Estoril é claramente a equipa que mais está a pressionar, o Braga está com sérias dificuldades em chegar à grande área canarinha

24' Bruno Lopes estava desmarcado e tenta fazer um cruzamento para a grande área, Eduardo chega-se à frente e lança a bola para fora. Na marcação do canto, a defesa do Braga consegue tirar a bola da grande área sem problemas

23' Depois de uma combinação entre Sebá e Evandro nas alas, Carlitos aparece à boca da grande área, mas remata ao lado da baliza de Eduardo

22' O Braga não consegue chegar à grande área do Estoril, a defesa canarinha está presente e consistente.

20' O Estoril conta com 61% de posse de bola, os canarinhos não largam a bola e tudo têm feito para chegar à grande área de Eduardo

18' GOLO DO ESTORIL! Um bom trabalho de Evandro, depois um cruzamento, Carlitos chega à bola e faz o empate à vontade para a equipa da linha

16' Evandro é travado em falta por Custódio de frente para a livre, livre para Tiago gomes, que bate na barreira

15' O Estoril recupera e leva o perigo até à grande área do Braga, Carlitos faz um remate, mas a bola bate no corpo de um defesa

13' GOLO DO BRAGA! Na sequência de um canto, Custódio salta à frente do guarda-redes. Na recarga Sasso faz o primeiro para o Braga!

12' MUITO PERIGO PARA A BALIZA DE VAGNER! Depois de um cruzamento de Alan, Rafa quase que consegue à baliza,

10' CARTÃO AMARELO PARA SANTOS. O defesa cometeu um falta feia sobre Carlitos e aos 10' Vasco Lopes puxa do cartão amarelo

8' Elderson passa para Pardo que ao fazer o cruzamento para a grande àrea perde a bola para a linha final

7' Alan e Baiano combinam o lance pela direita, mas não conseguem passar na muralha defensiva do Estoril

6' Livre para o Estoril, Evandro a marcar, apesar do alívio Sebá ainda agarra a bola, mas atira a bola para o lado direito da baliza de Eduardo

5' Depois de um grande passo de Diogo Amaro, Carlitos tenta chegar à bola, mas é travado por Sasso

4' Elderson cruza pela esquerda, mas a bola é travada por Sebá antes de chegar a Rúben Micael

4' A bola chega até Bruno Lopes que apesar de ter chegado à bola Eduardo acabou por defender. No contra-ataque o Braga chega até à grande àrea canarinha, mas sem sucesso

3' O Estoril entrou na partida decidido a pressionar a equipa de Jesualdo Ferreira

1' Cruzamento de Tiago Gomes! A bola não passa na defesa bracarense. No contra ataque o Braga tenta chegar à baliza de Vagner, mas o guarda-redes adianta-se

0' E ROLA A BOLA NO COIMBRA DA MOTA! Sai o Braga com a bola.

17.47 O Sporting de Braga conta com Eduardo, Elderson, Santos, Sasso e Baiano, Custódio, Mauro e Rúben Micael, Rafa Silva, Pardo e Alan

17.45 JÁ TEMOS ONZES! O Estoril vai jogar com Vagner, Mano, Rúben Fernandes, Yohan Tavares, Tiago Gomes, Gonçalo Santos, Diogo Amado, Sebá, Evandro, Carlitos e Bruno Lopes

17.15 Já Marco Silva, chamou também 18 jogadores para defrontrar a equipa do Sporting de Braga. O técnico continua apenas a não contar com Babanco, o jogador continua lesionado e não é de todo opção para este encontro. Eis os convocados: Vagner e Ricardo Ribeiro, Yohan Tavares, Bruno Miguel, Tiago Gomes, Mano e Rúben Fernandes, Filipe Gonçalves, João Pedro Galvão, Gonçalo Santos, Evandro e Diogo Amado, Balboa, Gerso, Sebá, Carlitos, Ricardo Vaz e Bruno Lopes.

17.08 No que aos convocados diz respeito,Jesualdo Ferreira chamou os guerreiros para o duelo com os canarinhos: Eduardo e Cristiano, Joãozinho, Hebert, Elderson, Baiano, Aderlan e Sasso, Rúben Micael, Custódio, Patrão e Mauro, Hugo Viana, Rafa, Salvador Agra, Alan, Edinho e Pardo

16:55 No que ao Estoril diz respeito, o trófeu de melhor marcador vai para os pés de Evandro. O médio conta com seis golos nos pés e é o 7º melhor marcador da Liga, estando, inclusive, à frente do avançado do Benfica, Óscar Cardozo.

16:45 Alan é o melhor marcador da equipa do Sporting de Braga. O avançado conta com quatro golos esta época, mas muitas foram já as vezes em que o avançado levou a equipa de Braga às vitórias e é, neste momento, o 16º melhor marcador da Liga.

16:30 No que a confrontos diz respeito, o Braga vai à frente. A equipa de Jesualdo Ferreira já defrontou o Estoril por 41 vezes e ganhou à equipa da linha 18 vezes, contando com seis empates pelo meio e com 17 vitórias dos canarinhos. Relativamente aos golos, os números são igualmente próximos, dado que o Estoril conta 60 golos marcados na baliza arsenalista e o Braga com 56. No que toca aos encontros realizados em casa, o Estoril mostra-se mais forte, acabando por vencer 12 dos 20 jogos já disputados.

16:20 Já Jesualdo Ferreira continua a admitir a vontade de manter o título de vencedor da Taça da Liga: «É perfeitamente possível o Braga voltar a vencer o título, eu quero muito e o Sporting de Braga também. O Estoril também tem aspirações muito fortes, espero um bom jogo, competitivo e correcto, mas também muito díficil. O Estoril pensa o mesmo, mas nós vamos com determinação e espírito vencedor, por sermos o Sporting de Braga e por sermos dententores do Troféu.

16:15 Na antevisão do encontro, os técnicos das duas equipas mostraram ambição em chegar mais longe. Marco Silva está confiante e diz que «queremos entrar com o pé direito e ganhar alguma vantagem jogando em casa com uma equipa forte como o Sporting de Braga. Queremos e temos aspirações de chegar às meias-finais, apesar de sabermos que o favorito é o nosso adversário».

16:05 No último encontro entre Estoril e Braga, a vitória foi dos Arsenalistas por 3-2. Os golos de Alan e o golo de Custódio ditaram o resultado final. O jogo da 4ª jornada da Liga foi há 3 meses atrás, e desde essa altura já muito mudou: o Braga perdeu o ritmo e desde então só conta com três vitórias, o que lhe dá um total de 19 pontos. Já a equipa de Marco Silva, depois da 4ª jornada voltou a ganhar ritmo e conta com cinco vitórias, dando-lhe um total de 24 pontos.

16:00 Ambas as equipas vêm de um empate. O Estoril foi até Belém e, apesar de ter feito um jogo bastante ofensivo, não conseguiu inaugurar o marcador. Já o Braga empatou a duas bolas com o Marítimo. Os golos de Alan e Pardo garantiram o empate para os arsenalistas. Com este resultado, a equipa de Jesualdo Ferreira consegue manter-se na 7ª posição, três lugares abaixo do Estoril, que segura o 4º lugar com 24 pontos.

15:30 Muito Boa Tarde, e sejam bem-vindos à transmissão Vavel.com, grátis e do encontro Estoril x Braga! Um jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. O Grupo C conta com Estoril, Braga, Belenenses e Beira-Mar. Está em jogo a passagem à próxima fase da competição. Um jogo que promete bom futebol e 90 minutos cheios de emoção!