Nacional x Benfica, directo

22:48. Candeias esteve em evidência, irrequieto e mexido, o português foi ameçando a defensiva encarnada com os seus cruzamentos, mas quer Rondón quer Lucas João não foram capazes de atirar a contar. No Benfica, Markovic fartou-se de correr mas não conseguiu furar pela defensiva madeirense, Sulejmani também tentou desequilibrar, mas poucas foram as vezes em que o sérvio quebrou a organização defensiva dos da casa. Enzo voltou a estar em bom plano, provando ser o pêndulo da equipa.

22:42. Vitória magra do Benfica sobre o Nacional, golo de Mexer na própria baliza depois de um cruzamente insidioso de Gaitán: assim se descreve o único golo da partida que dá os 3 pontos aos encarnados, que se situam na liderança do grupo da Taça da Liga. Segundo jogo de Oblak, segunda partida sem sofrer golos, ainda assim, o «keeper» benfiquista viu a bola esbarrar no poste da sua baliza, depois de um remate de Lucas João, pleno de técnica e habilidade. O Benfica baixou de rendimento na segunda parte, à medida que os minutos passavam: o Nacional foi pressionando, ganhando terreno e forçando decisões erradas por parte do Benfica, que perdeu muitas vezes a posse de bola.

APITO FINAL

90+3'. O Benfica mostra não ser capaz de segurar a bola: erra passes constantemente. Agora foi Gaitán, que passou a bola directamente para o oponente.

90+2'. Cartão amarelo para Ghazal: «cueca» de Enzo sobre o trinco, que depois segurou Enzo e impediu a sua progressão.

90'. João Aurélio cai perto da área benfiquista, é já a terceira vez que o médio pede falta. Protestos veementes do jogador da casa.

88'. Falta de Marçal sobre o defesa encarnado, entrada forte, empurrão nas costas do jogador adversário, neste caso Enzo.

87'. Fora-de-jogo marcado, Bruno Moura estava adiantado aquando do passe de Candeias.

86'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rodrigo para a saída do inconsequente Markovic, que muito correu mas pouco fez.

84'. Garay, atento, compensa o lateral e corta a bola para canto perante a ameaça alvinegra, que tentava penetrar pela área.

83'. Atrapalhação dos defesas da casa, a bola sobra para Lima, que corre até descobrir Markovic encostado à direita...o passe sai, o sérvio foge à marcação...mas o remate sai inofensivo, para as mãos de Gottardi!

81'. Bom corte de Enzo, desarmando Candeias perto da linha lateral.

80'. Gaitán, coordenado com Markovic, que fugiu para o flanco, furou pelo centro, rematando. A bola tomou uma direcção enviesada e não levou perigo.

78'. Entrada de Amorim refreia o ímpeto do Nacional. O médio veio encurtar espaços e pressionar mais o portador da bola.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO NACIONAL: Bruno Moura entra para o lugar do capitão Claudemir.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim para sair Sulejmani.

75'. Lucas João vai dividir a bola com Jardel no coração da área...toque de calcanhar sublime...a bola vai beijar o poste!! Que finalização espectacular de Lucas, este toque merecia golo!! Jardel, ficou passsivo, nas couves, enquanto o avançado angolano desferia um excelente remate ao poste depois de um cruzamento rasteiro de Candeias!!

72'. A impetuosidade hiperactiva de Markovic, Gaitán e Sulejmani, não tem permitido ao Benfica congelar o ritmo de jogo e repensar a sua estratégia.

71'. Cruzamento do Nacional, tirado perto da linha de fundo, Fejsa estica-se e corta mas a bola pinga ainda na área...alivia o central encarnado! Descoordenação do Benfica, que não consegue manter a posse de bola.

71'. Nacional pressiona cada vez mais, ascendente claro dos da casa!! O Benfica perde bolas e o Nacional sobe no terreno, acreditando no empate!

69'. Enzo Pérez agarrou-se à bola e acabou por ser desarmado, óptimo roubo de bola de Ghazal, Candeias pega na bola e cruza para Lucas...ninguém toca na bola, ela passa pela área e morre na linha de fundo! Apesar de tudo, o perigo rondou a baliza de Oblak!!

67'. Tabela eficaz por parte do Benfica, Siqueira prepara-se para entrar na área...rasteira de Candeias, falta dura, carrinho a derrubar o lateral: cartão amarelo.

67'. Lima é rasteirado por Mexer, que efectuou um «tackle» agressivo e fora de tempo: cartão amarelo para Mexer.

66'. Fejsa recupera a posse de bola, boa acção do sérvio, estava em estado de alerta e cortou a iniciativa adversária.

64'. Corrida a dois, Gaitán contra Zainadine, ganhou o lateral do Nacional, que protegeu a bola e rematou contra o argentino, conseguindo um pontapé de baliza para o colega Gottardi.

63'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO NACIONAL: Entra Jota para sair Miguel Rodrigues.

63'. Marçal estava fora-de-jogo, bem ajuízado o lance por Xistra.

61'. O Nacional parece ter manipulado a posse de bola por momentos, o Benfica dá sinais de alguma intranquilidade.

60'. O Benfica começa a perder o controlo do meio-campo, perdas de bola sucessivas, Jesus está irritado.

60'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Maxi Pereira para a saída de Sílvio.

57'. Responde o Nacional, remate potente de João Aurélio, Oblak faz uma bela parada, boa defesa do guardião encarnado!! Ameaça o Nacional, excelente recuperação de bola dos alvinegros, que roubaram a bola ao meio-campo das «águias»! Passividade encarna e pró-actividade dos da casa neste lance!

55'. Lima, a centímetros da baliza, falha o segundo golo!! Jardel cabeceou para trás, assistindo Lima que se lançou para a bola, pressionado pelo defensor nacionalista!! O brasileiro conseguiu cabecear mas a bola saiu por cima, grande chance de golo!!

55'. Rodrigues encavalita-se em Lima, falta assinalada. Livre a favor dos encarnados.

53'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO NACIONAL: Entra João Aurélio e sai o lesionado Rondón.

51'. Rondón está queixoso, estirado no chão. Mazelas da entrada de Siqueira, há poucos minutos atrás.

50'. Lançamento efectuado por Zainadine, bola enviada directamente para a área...confusão na área, remate alvinegro prensado pela barreira encarnada: canto para o Nacional.

49'. Falta de Siqueira sobre Rondón.

48'. Siqueira abeira-se da área, enrola-se com a bola, Enzo chega para ajudar, levando a bola até à área nacionalista, endossa depois a bola para Siqueira...parte o centro atrasado, Gaitán remata!! A bola bate num defesa, corte na altura certa...a bola encaminhava-se para a baliza!!

47'. Lucas João ganha o flanco e cruza com efeito...Garay, imperial, corta o lance de cabeça!

46'. Falta de Lima sobre o médio Claudemir: segundos depois do recomeço, nova falta!

45'. Sai o Nacional agora, rola a bola.

SEGUNDO TEMPO

21:38. Primeira parte pautada por equilíbrios, o Benfica sempre com a maior iniciativa de jogo e o Nacional tentando explorar insuficiências posicionais do oponente, através do poder de drible de Candeias e da força de Lucas João. Luta acesa no meio-campo, muitas faltas, ritmo de jogo vivo e clara vontade de ambas as equipas na persecução do golo, que surgiu apenas por uma vez, na sequência de um infeliz auto-golo de Mexer após centro de Gaitán. Enzo tem sido um dos elementos mais esclarecidos do Benfica, espraiando o seu futebol por todos os cantos do campo, num raio de acção gigantesco. Markovic tentou ser o jogador «joker» da equipa, com velocidade tenaz, fintas imprevisíveis e movimentos de ruptura inesperados, mas as suas acções têm-se pautado pela inconsequência. Pela parte do Nacional, Lucas João, sempre muito solicitado, ainda não conseguiu acertar com a baliza de Oblak - o lance mais acutilante do Nacional foi de autoria de Rondón, que, de cabeça, ficou perto do golo.

INTERVALO

45+1'. Siqueira corre pelo franco, velozmente, mas é travado por uma falta dura de Rondón, que rasteira o lateral, falta assinalada.

44'. Lima congela a bola esperando por opções: bom trabalho do brasileiro, tentando manter a bola na sua posse, esperando por colegas, fintando e protegendo o esférico da pressão adversária.

42'. Gaitán vê a boa desmarcação de Lima, isolado no flanco direito: passe longo na diagonal, Lima recebe de forma primorosa e depois tenta servir Markovic mas a defensiva da casa corta a bola sem mácula!!

39'. Rondón encaminha-se para a área com um assinalável controlo de bola...choque aparatoso entre Rondón e Jardel! O avançado queixa-se, mas o juiz da partida deixa seguir!

37'. Candeias tenta fugir pela esquerda, parte o centro rasteiro mas Oblak segura sem dificuldade, lance inofensivo.

36'. Barcellos apanhado na armadilha do fora-de-jogo.

34'. Markovic foge pela via central, sem oposição, lança depois Siqueira pela faixa esquerda...centro do brasileiro...mas a bola sai longa demais! Boa corrida de Markovic, sempre fulgorante e imprevisível.

32'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Jogada de Gaitán e Sílvio na extremidade direita do ataque, o argentino decide-se pelo cruzamento para a área e, depois, Mexer cabeceia, fazendo um auto-golo!!!

32'. Gaitán manobra pela direita do ataque das «águias», olha para a área e cruza a bola com muita intensidade...Mexer lança-se para tentar o corte, a trajectória da bola pode tomar um rumo imprevisível...

31'. Jardel corresponde com a cabeça a um passe longo bombeado para a área, mas, de novo, sem perigo: faltam lances de golo na partida.

30'. Disputa de bola renhida no meio-campo, Ghazal lança-se contra a bola mas apanha Fejsa no caminho, falta dura do trinco sobre o outro trinco da partida, o árbitro pede calma ao jogador do Nacional.

29'. Livre de nada resultou, segue-se um canto...Garay chuta mas falha o alvo, perigo reduzido para Gottardi.

27'. Falta dura de Miguel Rodrigues sobre Lima! Entrada por trás, virando Lima sem piedade: cartão amarelo mostrado ao defesa central.

27'. Boa recuperação de bola de Gaitán já no meio-campo do Nacional, atento o argentino.

25'. Markovic avança no terreno, toca para a frente prevendo a entrada de Lima...mas Lima não segura a posse de bola e Gottardi agarra sem problemas.

23'. Sulejmani, com um toque hábil, tenta fugir a Zainadine, mas este faz uma placagem ao sérvio, falta.

22'. Enzo comete falta sobre Barcellos, cortando pela raiz uma jogada perigosa de contra-ataque: cartão amarelo.

22'. Markovic aparece de rompate na área, que rapidez do sérvio...controla a bola ainda nas quatro linhas, pode cruzar...intercepta a defesa alvinegra!!

21'. Perda de bola de Fejsa, boa pressão do Nacional!! Candeias foge pelo corredor esquerdo, lança a bola para a entrada de Lucas João, mas o remate sai sem direcção!!

19'. Bela finta de Rondón sobre Fejsa, o luso-venezuelano tira o centro...mas Jardel alivia à entrada da área!

18'. Lucas João solicitado no corredor esquerdo, mas Jardel não cai em cantigas e desarma o avançado com tranquilidade.

17'. Bom passe, longo, a desmarcar Sulejmani, mas o árbitro descobre um fora-de-jogo.

15'. Enzo Pérez deambula por todo o meio-campo, o argentino descai para as alas com facilidade e parece abraçar todos os lances da equipa.

13'. Rondón...quase que o Nacional inaugurava o marcador!! Cabeceamento do avançado, a bola saiu centímetros ao lado da baliza, boa desmarcação, a defensiva encarnada ficou estática!! Belo centro, apanhou a defesa das «águias» desposicionada.

13'. Marçal entrava pela esquerda, excelente corte do lateral encarnado.

11'. Combinação ameaçadora de Lima e Gaitán...mas Mexer estira-se e faz um corte essencial!!

10'. Grande oportunidade para o Benfica, falhanço total de Sulejmani!! Cruzamento de Siqueira, à medida, mas Sulejmani falhou o remate, péssima finalização, excelente cruzamento...que desperdício!!

9'. Rondón comete falta sobre Siqueira, entrada perigosa do avançado.

8'. Nacional corta a bola de modo eficiente e sai para o contra-ataque, pelo meio: Jardel empurrou Lucas, falta para o Nacional.

7'. Jogada bonita entre Enzo e Lima, Markovic recebe a bola e leva-a para a área, mas o remate não sai!

6'. Siqueira lança a bola para Sulejmani, que estava colado ao flanco: bom passe do sérvio para dentro da área, Lima serviu para o remate central mas a bola bateu na defensiva nacionalista.

5'. Nova falta de Claudemir sobre Lima.

4'. Nacional bombeia a bola para a área encarnada, o Benfica corta, com Fejsa a completar o alívio.

4'. Claudemir derruba Gaitán, falta a favor dos forasteiros.

3'. Jardel pontapeia a bola e corta o centro do lateral esquerdo alvinegro.

2'. Miguel Rodrigues alivia e corta a bola já dentro da área.

1'. Falta sobre o jovem Markovic, Candeias foi o infractor. Primeira falta logo no primeiro minuto: típico do futebol português!

0'. Sai o Benfica a jogar.

APITO INICIAL

20:42. Ambas as equipas entram agora no Estádio da Choupana, o jogo está prestes a começar.

20:24. Formação do Nacional sem surpresas, como adiantámos na antevisão do jogo. Zainadine recuperou a tempo e ocupará o seu lugar na linha defensiva alvinegra.

20:21. Siqueira salta directamente para o onze, com Sílvio a deslocar-se para a direita da defesa, deixando André Almeida no banco de suplentes. Fejsa ficará, como adiantámos na antevisão, ao lado de Enzo, com Markovic na extrema direta e Gaitán na esquerda. Sulejmani estreia-se de facto, mas a médio ofensivo centro, atrás de Lima, que jogará sozinho na frente de ataque: Benfica apresenta um 4-2-3-1 teórico, que poderá mudar à medida que a partida avance. Jardel volta ao onze encarnado.

20:17. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Garay, Jardel, Sílvio, Siqueira, Fejsa, Enzo, Markovic, Gaitán, Sulejmani, Lima

20:16. FORMAÇÃO INICIAL DO NACIONAL: Gottardi, Marçal, Zainadine, M. Rodrigues, Mexer, Claudemir, Ghazal, Rondón, Candeias, Lucas João, Diego Barcellos

19:29. Só por uma vez estas duas equipas digladiaram-se no contexto da Taça da Liga, este duelo de hoje será o segundo. O primeiro foi em 2010, vitória encarnada por 1-0 na Luz, com um golo do argentino Saviola.

18:12. Pelo lado do Nacional, Djaniny é opção fora do baralho, por estar ao serviço da selecção cabo-verdiana. Zainadine está em dúvida, devido a lesão, e Mateus está a caminho de um novo clube, o 1º de Agosto. Manuel Machado deverá fazer alinhar a equipa num 4-3-3 com Miguel Rodrigues e o moçambicano Mexer no miolo defensivo, Marçal e Zainadine (caso recupere) nas alas, Claudemir e Ghazal como pivots defensivos, Barcellos como médio ofensivo, Rondón e Candeias nas pontas, e o esguio Lucas João no centro do ataque da formação do Funchal.

18:04. Cardozo continua de baixa, Ola John ficou fora do plano de Jesus enquanto que Matic e Luisão foram poupados. Artur também ficou em Lisboa, recuperando da lesão no ombro. Oblak, Paulo Lopes e o jovem debutante Miguel Santos foram as escolhas de Jesus para compor o trio de guarda-redes convocados. Depois do contratempo físico que atingiu Artur, na partida contra o Olhanense, Oblak foi o substituto escolhido e deverá permanecer titular da baliza vemelha. De referir o regresso do versátil médio Rúben Amorim, recuperado da lesão que o afligiu. Siqueira voltou igualmente aos convocados, ultrapassados que estão os problemas físicos.

17:56. A última vez que Nacional e Benfica se defrontaram no Estádio da Madeira, o empate foi o resultado verificado: 2-2 no final dos 90 minutos, com golos de Mateus e Diego Barcellos para os da casa, e de Urreta e Mexer (na própria baliza) para os forasteiros.

17:40. A última vez que o Nacional conseguiu vergar o Benfica foi no ano de 2010, a 21 de Agosto, mediante uma vitória por 2-1, no Estádio da Madeira. Na altura, Luis Alberto e Orlando Sá deram a vitória ao conjunto alvinegro, enquanto que Carlos Martins, com um golo aos 90+5 minutos, reduziu a desvantagem. O triunfo mais expressivo do Nacional remonta a 2009, no dia 2 de Maio, quando, de novo em casa, os madeirenses bateram o Benfica por 3-1, com golos de Nené, Rúben Micael e Fidalgo. Fora estes dois resultados, é o Benfica quem possui a hegemonia no que ao confronto directo diz respeito: nos últimos 8 anos as «águias» têm 13 vitórias, tendo empatando 5 vezes. Quanto ao triunfo mais gordo do Benfica, esse aconteceu a 26 de Outubro de 2009, na caminhada dos encarnados para o título: 6-1 na Luz.

17:23. Jorge Jesus avisou os seus jogadores na conferência de imprensa de antevisão da partida e, de facto, tem razão: nesta época, o Nacional já causou surpresa frente aos grandes, tendo empatado para a Liga com FC Porto e Sporting. A única derrota frente a um candidato ao título nacional foi precisamente aos pés do Benfica, num 2-0 a favor dos encarnados, com golos de Siqueira e Cardozo.

16:52. O Benfica é a equipa mais premiada no contexto da Taça da Liga, com 4 vitórias na competição, tendo para tal batido o Sporting (na marcação de grandes penalidades), o FC Porto (3-0), o Paços de Ferreira (2-1) e Gil Vicente (2-1). O detentor do troféu é, actualmente, o SC Braga. Jorge Jesus, treinador encarnado, conta já com 3 triunfos na Taça da Liga, já que o primeiro troféu erguido foi através do comando do espanhol Quique Flores, na época de 2008/2009, na polémica final diante do Sporting.

16:13. Seja bem-vindo a mais uma transmissão VAVEL.com, Nacional x Benfica será o duelo que poderá acompanhar connosco, lance após lance, com todos os pormenores e a análise sempre cuidada. O jogo terá lugar no Estádio da Madeira, casa do Nacional, que recebe o Benfica para o primeiro jogo das duas equipas na Taça da Liga, competição que ontem viu Sporting e Porto empatarem 0-0. Nacional e Benfica fazem parte do grupo D, onde também estão inseridos Leixões e Gil Vicente.