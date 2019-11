«Iniesta» egípcio a caminho do Nacional

Chega no próximo Domingo à Madeira e será o novo reforço da equipa orientada por Manuel Machado. O «Iniesta» egípcio, Saleh Gomaa, está a caminho dos alvinegros mediante um contrato de empréstimo de um ano e meio, pronto para deliciar os fãs do futebol tecnicista.

«Iniesta» egípcio

O jogador egípcio Saleh Gomaa nasceu a 1 de Agosto de 1993, na cidade de Arish, Sinai no Egipto e iniciou a sua carreira como futebolista no clube do seu país ENPPI. O jogador estreou-se na equipa principal do ENPPI com apenas 17 anos, tendo disputado 17 partidas. O atleta de 20 anos joga preferencialmente a médio ofensivo e é com o seu pé direito que tem deslumbrado o mundo do futebol. O mais recente reforço do Nacional tem uma técnica acima da média e é mesmo considerado o “Iniesta” do Egipto, pela sua velocidade e imprevisibilidade nos dribles. Para além destas características, o jogador complementa esta criatividade com um bom transporte de bola e assertividade no passe, o que demonstra uma visão de jogo incomum em jogadores da sua idade. Apesar da sua juventude, Saleh Gomaa já foi internacional A pelo Egipto 9 vezes mas foi nas selecções de sub-20 e sub-23 que despertou o interesse da Europa do futebol, com destaque para a participação na CAN de 2013, onde foi decisivo ao marcar dois golos, um deles de grande penalidade, na final da prova frente à Argélia. Para além desta competição, o atleta participou também no campeonato mundial de sub-20 e nos Jogos Olímpicos de 2012, onde aos 19 anos foi o jogador mais novo a representar o seu país.

A peça que faltava ao xadrez de Manuel Machado

O Nacional da Madeira ocupa, neste momento, o 5º lugar da Liga Zon-Sagres, a apenas 1 ponto do 4º classificado, o Estoril. A equipa de Manuel Machado tem como grande objectivo da época de 2013/2014 chegar a um lugar que lhe permita disputar as competições europeias. Nas primeiras 14 jornadas do campeonato, destaque para o guarda redes Gotardi, que tem dado solidez às redes alvinegras. Ainda na defesa, relevo para o internacional moçambicano Mexer, que é o patrão do sector mais recuado do Nacional. No ataque, é de realçar o tridente composto por Diego Barcellos, Candeias e Rondón, que juntos têm sido uma verdadeira ameaça para as defesas contrárias.

Apesar do bom início de época dos madeirenses, é de salientar que Manuel Machado reitera a necessidade de reforçar o meio-campo com um jogador criativo, com qualidade de passe, de drible e de remate, por forma a servir os atacantes com maior critério. Como é sabido, as equipas treinadas por Manuel Machado são fortes tacticamente e, ao mesmo tempo, privilegiam as alas; como tal, Saleh Gomaa é um jogador que se encaixa perfeitamente na forma de jogar do técnico, não só para criar espaços para os extremos mas também no último passe para o ponta-de-lança. Resumindo, este jogador poderá ser uma peça fundamental no percurso do Nacional na restante época e, preenche assim, uma posição que era, até ao momento, uma lacuna no meio campo dos madeirenses.

Muitos interessados… entre eles, os inevitáveis Benfica e Porto

Antes de rumar ao Nacional da Madeira, Saleh Gomah esteve nas cogitações de vários clubes europeus, entre eles, Manchester United, Inter de Milão, Borussia de Dortmund e Manchester City. No entanto, é de realçar que, tanto Benfica como Porto estiveram perto de contratar a jovem promessa, no que podia ter sido mais um clássico fora das 4 linhas. É importante relembrar que estes dois emblemas têm já um historial alargado de disputas no mercado de transferências como, por exemplo, o caso de Falcão. Quanto a Saleh Gomaa, é de salientar que o Benfica foi o primeiro a demonstrar interesse na sua contratação, quando o médio tinha apenas 17 anos, mas reforçou esse interesse em Abril de 2013, por intermédio de Jorge Jesus que sempre admirou as características do centro campista. Contudo, foi o FC Porto que, em Setembro do mesmo ano, demonstrou interesse no egípcio, acabando o mesmo por treinar à experiência neste plantel. Rivalidades à parte, desta vez, foi o Nacional que ganhou a corrida pelo craque do país dos faraós e que promete deliciar os adeptos dos alvinegros com a sua magia futebolística.