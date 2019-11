Benfica x Gil Vicente, directo

22:11. Jogo fácil para o Benfica, que usou da sua qualidade superior para tornar fácil um jogo que poderia ter sido outro, não fosse a grande entrada benfiquista, que torpedeou a defensiva gilista e matou os planos do técnico João de Deus. Uma exibição de luxo da equipa de Jorge Jesus: Lima e Rodrigo bisaram, Markovic marcou também, algo que já tinha feito contra o Gil, na segunda jornada da Liga. O Benfica avança para a ronda seguinte da Taça de Portugal, esperando a sorte do sorteio.

BENFICA 5-0 GIL VICENTE

APITO FINAL

90+3'. Fim da partida.

90+2'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Mão cheia de golos na Luz ao cair do pano, marcou Lima a centímetros da baliza, agora não falhou!!! Excelente exibição de Lima coroada com um golo no final do jogo!!! O brasileiro bisou, encostando depois de um bom passe rasteiro, boa assistência de Maxi!!!

87'. Benfica domina totalmente, gozando de uma avultada posse de bola: 63% contra 37% do Gil Vicente.

86'. Danielson vê o cartão amarelo, o Gil carregado de cartões à medida que o jogo avança para o fim.

83'. Djuricic comete infracção sobre o lateral Gabriel. O ritmo da partida decaiu claramente, o Benfica contenta-se, naturalmente, com este dilatado 4-0, e controla o jogo sem oposição do Gil, que se dá por vencido.

82'. Fejsa faz falta sobre Peixoto.

79'. Djuricic tentou perfurar a área gilista através do flanco direito, mas o lateral fechou o ângulo de passagem e cortou a bola para canto.

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Vitor Gonçalves e sai Brito, que pouco fez na partida.

76'. Lima...quase que marca o quinto das «águias»!! Lance de golo cantado, o brasileiro acerta em Caleb, que defende a bola por instinto! Lima, na cara do golo, falha escandalosamente!!

74'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Fejsa para o lugar de Matic, que fez um jogo impecável.

72'. Bela manobra de Lima, fazendo um túnel num adversário, mas a jogada perdeu-se a meio do caminho, Caleb aliviou para longe com os pés.

70'. Falta sobre Gaitán, que se ficou a queixar da cabeça. Livre a cinco metros da área, Gaitán corre para a bola...chuta...mas o remate passa por cima da baliza!

70'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Luan para sair Leandro Pimenta.

69'. Posse de bola impiedosa por parte do Benfica. Matic desceu pelo flanco esquerdo, tentou fintar o lateral gilista, mas este não caiu no engodo, com o sérvio a acabar por fazer falta atacante.

67'. Falta do Gil, livre para ser batido por Gaitán...lance estudado...mas a bola morre entre as pernas dos jogadores do Gil.

64'. Contra-ataque venenoso do Benfica, Lima leva a bola através do meio-campo gilista, liberta a bola para Markovic, este centra para a entrada de Djuricic...está dentro da área...mas não consegue dominar, a bola sai pela linha de fundo!!

63'. Garay cede canto, bom corte do defesa encarnado, que impediu o cabeceamento do avançado gilista, bem perto da baliza de Oblak.

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rúben Amorim para a saída de Enzo Pérez.

60'. Cartão amarelo para o avançado Paulinho.

58'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Lima marca o 4-0, bola para um lado, Caleb para o outro, Benfica aumenta para 4-0 e começa-se a sentir pena do Gil, que não tem resposta para os golos encarnados!!!

57'. Caleb vê cartão amarelo pelo derrube sobre o uruguaio, Maxi Pereira.

57'. Penalty assinalado, é a favor do Benfica!! Caleb lançou-se para a bola que estava perdida, mas parece ter derrubado o atacante do Benfica, que caiu no relvado! Lima vai marcar a penalidade...arranca para a bola...

57'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO GIL VICENTE: Entra Paulinho para sair Diogo Viana.

56'. Benfica controla a partida de modo calmo e confiante. O Gil pouco faz para se libertar do colete-de-forças encarnado.

54'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Djuricic para sair Rodrigo, que bisou no jogo.

52'. Boa jogada encarnada, começada em Enzo e desenvolvida por Rodrigo e Maxi, mas Vitor Vinha cortou a bola quando esta se encaminhava para a área, Caleb agarrou confortavelmente.

51'. Contra-ataque encarnado...mas Gaitán passa erroneamente para um oponente, morre uma boa chance de perigo para o Benfica.

50'. Gabriel desequilibra o extremo Gaitán, que tentava fugir pelo flanco esquerdo! Cartão amarelo mostrado ao lateral do Gil.

47'. Rodrigo apanhado em fora-de-jogo.

46'. Falta de Matic, livre para o experiente Peixoto: bola na área, intercepção aérea de Matic!

46'. Sai o Gil com a posse do esférico.

SEGUNDO TEMPO

21:07. Grandessíssima primeira parte do Benfica, exibição avassaladora que colocou o Gil Vicente no bolso. Os encarnados entraram a ganhar, com um golo madurgador de Rodrigo, na sequência de uma assistência exímia de Gaitán. Depois do primeiro, o Benfica não parou de ameaçar Caleb, tendo marcado por mais duas ocasiões, sempre com o trio dinâmico que muitos estragos provocou na equipa gilista: Lima, Markovic e Rodrigo assassinaram o Gil nos primeiros 45 minutos.

BENFICA 3-0 GIL VICENTE, Rodrigo (3 e 38), Markovic (16)

45'. Jogo controlado pelo Benfica a meio-campo, ritmo baixo neste momento. O árbitro apita para o fim da primeira parte.

43'. Oblak sai da baliza e encaixa a bola! Atento o guardião esloveno, a sair aos pés do atacante gilista que tentava captar o esférico antes de rematar!

40'. Grande corte do capitão Luisão, excelente jogada do Gil, que conseguiu entrar pela área encarnada! Na altura do remate, Luisão esticou-se e fez uma eficaz parede que rechaçou o disparo.

38'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Passe magistral, profundo, a solicitar a corrida do vívido Lima, que centrou rasteiro para o desmarcado Rodrigo, que encostou para a baliza de Caleb!!! Lima está a fazer a cabeça do Gil em água com as suas desmarcações!!!

37'. Nova falta encarnada, novo livre para o Gil, agora no lado direito: Peixoto centrou mas Oblak segurou de novo, sem problemas.

36'. Livre do Gil, descaído para o lado esquerdo do ataque: Garay cortou, imperial. Tranquila a defesa da casa.

33'. Livre estudado do Gil, cruzamento para a área, mas Oblak subiu e segurou a bola com tranquilidade.

32'. Matic coloca um ponto final no ataque gilista, bom corte do sérvio. A bola sai pela linha lateral.

30'. Lançamento de linha lateral para Vitor Vinha. O Gil tenta subir no terreno mas o Benfica sufoca o meio-campo forasteiro, que nada consegue fazer.

28'. Matic desarma Peixoto na perfeição...o sérvio ganha a bola sem espinhas e avança para o contra-ataque, tem Lima a fugir pela direita...é para lá que a bola viaja...remate cruzado de Lima...a bola rasa o poste!!

26'. Gabriel tenta furar pela área encarnada, a bola sobre Vilela, que remata com potência...mas para fora!

24'. Falta de Luisão, sobre Brito: o central rasteirou o avançado gilista, livre para o Gil a meio do meio-campo das «águias»...sem perigo nenhum, a bola sai pela linha final sem que ninguém nela toque.

23'. Corte magistral de Halisson, impedindo Lima de se isolar, muita atenção do central do Gil.

21'. Corte do lateral Gabriel, lançamento para Maxi efectuar, perto da linha final.

20'. Enzo Pérez a dominar o meio-campo, o ritmo da partida e a cadência dos passes: grande lance em que o argentino domina e com calma descobre Siqueira, o centro do brasileiro vai ter a Markovic mas o sérvio faz falta atacante.

16'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Markovic marcou, apenas um toque para o fundo das redes, belo passe de Rodrigo, que assistiu nas calmas o sérvio!!! A defesa forasteira ficou de olhos em bico, a ver jogar o Benfica!!!

16'. Benfica envolve-se em nova jogada bonita...passe picado a ludibriar a defensiva em linha do Gil, Markovic domina de cabeça...está sem oposição...

15'. Brito derruba Siqueira e o juiz dá falta para os encarnados, livre para ser marcado por Gaitán.

14'. Fora-de-jogo assinalado a Lima.

13'. Luisão, com um remate acrobático...a bola passa a centímetros da barra, a baliza estava escancarada!! Passe de Enzo, Garay ganhou nas alturas ao segundo poste e Luisão...tão perto do golo!!

12'. Cartão amarelo para o extremo Diogo Viana, punindo uma falta que travou a saída do Benfica para o contra-ataque.

11'. Canto para o Gil...a bola fica morta na área, vai sair o remate gilista, mas a bola é bloqueada pela linha defensiva encarnada, perigo a rondar a baliza de Oblak!!

10'. Grande jogada encarnada, de novo o Benfica a deliciar os adeptos!! Grande toque de calcanhar de Lima a solicitar o remate pronto de Gaitán, o argentino rematou de trivela mas a bola foi à figura de Caleb!!

8'. Markovic remata no coração da área, Caleb estica-se e dá uma palmada que salva o Gil de sofrer o segundo golo, que estirada do keeper gilista!! Grande jogada encarnada, Lima correu e passou para Markovic, que trocou com Rodrigo e enganou a defesa contrária!! Grande assistência do espanhol!

7'. Rodrigo mede mal o passe de entrega directamente ao adversário, mau passe de calcanhar do avançado.

6'. Rodrigo ia a fugir perigosamente pelo centro do relvado, mas foi completamente agarrado pelo médio Leandro Pimenta, cartão amarelo mostrado ao jogador gilista!

4'. Canto a beneficiar o Gil, Siqueira e Gaitán aliviam a bola.

3'. GOOOOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Rodrigo ergueu-se mais alto que a concorrência e marcou o primeiro golo, foi de cabeça!!! Belo movimento da equipa da Luz, golo do Benfica logo aos três minutos!!!

3'. Markovic leva a bola pelo centro, sempre em velocidade, vira para o flanco esquerdo, Gaitán prepara o cruzamento...que bem tirado...

2'. Primeiro assédio do Benfica à baliza do adversário, mas a defesa gilista corta sem dificuldade.

0'. Roda o esférico na Luz, começa o Gil Vicente!

APITO INICIAL

20:12. O Benfica alinha sem alterações de maior, o onze é o previsto. Já o Gil Vicente apresenta várias mudanças: Brito e Vitor Vinha e o guardião Caleb ascendem à condição de titulares. Luan fica no banco, assim como o avançado Paulinho, habitual titular do onze gilista.

20:05. FORMAÇÃO INICIAL DO GIL VICENTE: Caleb, Gabriel, Vitor Vinha, Halisson, Avto, Diogo Viana, Brito, Leandro Pimenta, Peixoto, Vilela, Danielson

20:03. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Luisão, Siqueira, Maxi, Garay, Matic, Enzo, Markovic, Gaitán, Lima, Rodrigo

18:05. O Benfica deverá alinhar com o seu habitual sistema de 4-2-4, com dois médios centrais e dois extremos abertos nas linhas. Enzo deverá capitanear as operações, com Matic ou Fejsa a seu lado. Siqueira deverá ficar dono da lateral esquerda e Maxi deverá alinhar na direita do sector defensivo encarnado. Nas alas do ataque deverão pontificar Markovic e Gaitán. Lima e Rodrigo serão a dupla de ataque.

18:01. Luis Martins, lateral esquerdo do Gil Vicente, é o grande ausente no lote de convocados. O defesa, proveniente do Benfica, foi expulso frente ao Arouca. Luis Martins tem estado nas cogitações encarnadas: várias fontes afirmam que o defesa esquerdo poderá voltar à Luz, já que o Benfica detém ainda metade do passe do lateral luso e o direito a reaver o jogador quando entender. Nélson Agra é a novidade no conjunto das escolhas para o jogo de hoje.

17:52. O Gil Vicente, que já esteve na quarta posição da Liga Zon Sagres, encontra-se actualmente na oitava posição, com 18 pontos, 13 golos marcados e 18 concedidos. João Vilela, médio criativo, é responsável por 6 tentos gilistas esta temporada. Paulinho vem a seguir, com 3 golos acumulados em 2013/2014. Avto e Diogo Viana têm sido as revelações da equipa, extremos velozes e capazes de desequilibrar as defesas contrárias.

17:39. O historial do Gil Vicente frente ao Benfica não é, de modo algum, positivo para os de Barcelos: temos de recuar até 27 de Agosto de 2005 para vislumbrar uma vitória gilista sobre os encarnados. Nessa data, a equipa de Barcelos bateu, na Luz, as «águias» por 0-2, com golos de Marcos António e de Anderson, na própria baliza. Ambas equipas defrontaram-se na final da Taça da Liga, versão 2011/2012: O Benfica triunfou por 2-1, com golos de Saviola e Rodrigo.

17:25. A última vez que Benfica e Gil Vicente se defrontaram foi na decorrência da segunda jornada do campeonato nacional: os encarnados estiveram a perder até aos minutos finais, sofrendo o golo através do remate de Diogo Viana. No entanto, numa reviravolta inacreditável, as «águias» empataram, por Markovic, e revolucionaram o marcador com um cabeceamento de Lima, nos segundos derradeiros do encontro. Jorge Jesus obteve assim o seu primeiro triunfo na Liga Zon Sagres 2013/2014.

17:13. No derby frente ao Sporting o Benfica realizou uma das melhores exibições ofensivas da época, combinando o acerto atacante com uma fraqueza e permissividade gritante no bloqueio dos ataques aéreos do oponente. Apesar de marcar 4 golos, o Benfica cedeu ao ímpeto ofensivo do adversário por 3 vezes, facto que só acontecera por uma vez, na derrota diante do Paris Saint-Germain.

16:54. O Gil Vicente chega aos oitavos-de-final da competição depois de, pelo caminho, derrotar Caldas e Cova da Piedade: contra a primeira o Gil goleou (5-0), diante da segunda, foram necessários pontapés da marca de grande penalidade para decidir o vencedor (0-0 após prolongamento, 3-4 a favor dos gilistas nas penalidades). O Benfica eliminou o Cinfães na terceira eliminatória, por 0-1, e bateu, na Luz, o Sporting por entusiasmantes 4-3, num jogo pródigo em golos e bons momentos de futebol. Cardozo, agora ausente, foi o herói da partida, ao completar um «hat-trick».

16:34. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão em VAVEL.com! Hoje trazemos até si o Benfica x Gil Vicente, jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O palco será o Estádio da Luz e espera um bom confronto, desta partida sairá um vencedor, ambas as equipas tentarão marcar e dificultar a vida ao adversário: o Benfica parte com todo o favoritismo mas o Gil já provou, na Luz, que pode abanar a tranquilidade encarnada.