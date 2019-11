FC Porto x Atlético, directo

20:00 - O FC Porto não precisou de puxar dos galões para vencer o Atlético. Perante uma equipa que chegava ao Dragão determinada em reencarnar o fantasma de 2007, os comandados de Paulo Fonseca dominaram em toda a linha, criando um número considerável de oportunidades. A resistência do Atlético durou 25 minutos, altura em que Varela abriu as hostilidades; pouco tempo depois Defour fez o segundo, resultado com que se chegou ao intervalo.

A segunda parte começou praticamente com o terceiro golo, através de um auto-golo de Fábio Marinheiro. Animicamente devastada, a equipa da Tapadinha começou a abrir brechas e espaços na sua zona defensiva, proporcionando o aumento de um já elevado caudal ofensivo do FC Porto.

Paulo Fonseca aproveitava a partida para gerir os índices físicos da equipa e tirava de campo jogadores como Lucho ou Jackson. Apesar destas mudanças, os dragões não abrandaram, chegando rápida e naturalmente à goleada, perante um Atlético que ia tentando sair para o ataque, mas nunca de forma consequente.

O FC Porto arranca assim o ano de 2014 com uma goleada, resultado que lhe permite passar aos quartos-de-final da Taça de Portugal. Na próxima semana está reservado um clássico do futebol português, com os dragões a visitarem o Estádio da Luz.

90+2´- FINAL DA PARTIDA

89´- GOLO DO PORTO!! BOLA PERDIDA PELA INTERMEDIÁRIA DO ATLÉTICO E KELVIN A ENTRAR NA ÁREA E A REMATAR, SEM DAR HIPÓTESES A LEÃO. 6-0 PARA O PORTO!

81´- Substituição no Atlético. Sai João Mário, entra Bernardo

75´- O PORTO CHEGA À MÃO CHEIA! LIVRE BATIDO PELA DIREITA POR JOSUÉ E OTAMENDI A DESVIAR COM SUCESSO PARA A BALIZA!

73´- QUARTO GOLO DO PORTO! CRUZAMENTO DA DIREITA, MUITA CONFUSÃO DENTRO DA GRANDE ÁREA, E SILVESTRE VARELA A CABECEAR PARA A BALIZA DESERTA! QUARTO DO PORTO, SEGUNDO DE VARELA!

70´- Cruzamento da esquerda e Ghilas a cabecear ligeiramente por cima

69´- FC Porto esgota as substituições, sai Jackson, entra Ghilas

66´- Cartão amarelo para Da Silva, após falta sobre Defour

65´- Dupla Substituição no Atlético. Sairam Bijou e Marco Bicho, entraram Marco Antunes e Pedro Moreira

64´- MAIS UM LANCE DE PERIGO! KELVIN ESCAPA-SE PELA ESQUERDA E JÁ DENTRO DA GRANDE ÁREA REMATA CRUZADO, MAS AO LADO.

Primeiro quarto-de-hora da segunda parte e nada mudou. O Porto continua a dominar a seu belo prazer, controlando a partida e procurando engordar o resultado. O Atlético tenta chegar perto da baliza de Fabiano, mas sempre de forma inconsequente.

60´- Substituição no FC Porto. Sai Lucho, entra Herrera

59´- Excelente combinação entre Lucho e Jackson com este a receber no peito já dentro da área, mas a deixar a bola sair.

52´- Remate de Lucho a sair muito torto

47´- AÍ ESTÁ O TERCEIRO PARA O FC PORTO! CRUZAMENTO DE VARELA NA DIREITA, E A BOLA A BATER EM FÁBIO MARINHEIRO E A ENGANAR O GUARDIÃO DO ATLÉTICO!

0´- Substituição no FC Porto, sai Alex Sandro, entra Danilo

COMEÇA A SEGUNDA PARTE

18:47 - Primeira parte totalmente dominada pelo FC Porto (74% de posse de bola, contra 26 dos visitantes). Apesar de um onze pouco habital, os dragões entraram dominantes na partida e chegaram com naturalidade aos dois golos de vantagem. O Atlético procura defender o melhor que pode, tentando sofrer o menor número de golos possível. Espera-se uma segunda parte em tudo idêntica à primeira: de um lado um FC Porto dominador e em ataque contínuo, do outro um Atlético fechado e a procurar minimizar danos.

45´- Intervalo

42´- Danilo vai para exercícios de aquecimento. Prevê-se uma alteração para o intervalo.

37´- AÍ ESTÁ O SEGUNDO DO PORTO! JOGADA DE INSISTÊNCIA DE KELVIN PELA DIREITA, O BRASILEIRO A CRUZAR E DEFOUR A ESTICAR A PERNA, DESVIANDO A BOLA O ALCANÇE DE LEÃO. 2-0 PARA O PORTO!

30´- Meia-hora esgotada e a toada mantém-se. O FC Porto adiantou-se no marcador e continua ao ataque em busca do segundo tento.

28- Novo remate de Josué, desta vez por cima

25´- GOLO DO FC PORTO!! VARELA NA GRANDE ÁREA, DESCAÍDO PARA A DIREITA, REMATA E LEÃO DEIXA A BOLA PASSAR-LHE POR BAIXO DO CORPO. ESTÁ INAUGURADO O MARCADOR NO DRAGÃO!

23´- Remate frontal de Josué para defesa segura do guardião do Atlético

21´- Jogada de envolvência do ataque do FC Porto. Lucho lança Jackson na grande área, o avançado remata forte para boa defesa de Leão. Na recarga Kelvin atirou para as nuvens.

19´- Canto batido do lado esquerdo do ataque azul-e-branco. Josué a cruzar para a cabeça de Jackson, o cabeceamento do avançado colombiano saiu ligeiramente ao lado

15´- Esgotado o primeiro quarto-de-hora. Tal como se esperava, os dragões dominam totalmente, perante um Atlético muito compacto e fechado no seu meio-campo. Jackson teve a única e grande oportunidade de golo até agora.

11´- Remate quase de meio-campo de Fábio Marinheiro. O jogador do Atlético tentou apanhar Fabiano desprevenido, a bola não saiu muito longe da trave.

6´ - GRANDE OPORTUNIDADE PARA O FC PORTO! Jogada pela direita de Varela, cruzamento e Jackson a rematar forte, com a bola a esbarrar na trave da baliza de Leão. Este à vista o primeiro golo no Dragão!

COMEÇA A PARTIDA! SAIU O ATLÉTICO

17:45 - Paulo Fonseca faz oito alterações em relação à equipa que iniciou o encontro diante do Sporting para a Taça da Liga. Entram: Ricardo, Otamendi, Reyes, Josué, Defour, Lucho, Jackson e Kelvin. Já Fabiano, Alex Sandro e Varela repetem a titularidade

17:24- Onze do Atlético: Leão; Pedro Caipiro, Fábio Marinheiro, Eridson e Luís Dias; Bijou, Taira e Da Silva; João Mário, Marco Bicho e Bacar.

17:23- Onze do FC Porto: Fabiano; Ricardo, Otamendi, Diego Reyes e Alex Sandro; Defour, Josué e Lucho; Varela, Kelvin e Jackson

17:20 - Já temos equipas oficiais!

17:15 - Até chegar aos oitavos, o FC Porto eliminou em casa o Trofense por 1-0, e foi a Guimarães eliminar o Vitória por 2-0. Já o Atlético deixou pelo caminho o Mirandela, o Santa Eulália e o Camacha.

17:05 - Já o Atlético está bem ciente das dificuldades que vai encontrar no Dragão. O Professor Neca, técnico dos lisboetas, admite o claro favoritismo do campeão nacional, assim como as escassas possibilidades de sucesso da sua equipa. Contudo, o treinador não deixa de recordar o feito do clube de Alcântara há sete anos atrás, confessando que gostaria de repetir a proeza.

17:00 - Na conferência de imprensa de lançamento da partida, o treinador Paulo Fonseca deixou bem claro que a sua equipa tem de entrar completamente compenetrada na partida desta tarde, sendo assim proibido pensar no jogo da próxima semana diante do Benfica. O técnico portista aproveitou para elogiar a organização defensiva do adversário, sublinhando que é preciso respeitar o Atlético. O treinador dos dragões acrescentou ainda que a Taça é uma competição pródiga em surpresas, e que os seus jogadores não querem fazer parte das mesmas.

16:45 - O último embate entre Porto e Atlético proporcionou uma das maiores surpresas nesta competição. A 7 de Janeiro de 2007, em pleno Estádio do Dragão, o Atlético CP venceu o FC Porto por 1-0, golo marcado por David, um dos heróis da partida. Ao contrário do que se esperava, o encontro foi rico em emoção e drama; exemplo disso foi a grande penalidade desperdiçada pelos dragões já ao cair do pano, penalty este desperdiçado por...Ricardo Quaresma, o mais recente reforço de Inverno da equipa de Paulo Fonseca.

16:30 - O FC Porto conta no seu palmarés com 16 Taças de Portugal, sendo apenas ultrapassado pelo Benfica; o último triunfo dos dragões na prova data da temporada de 2010/2011, quando os azuis-e-brancos golearam o Vitória de Guimarães por 6-2. Quanto ao Atlético, o emblema lisboeta pode-se orgulhar de ter chegado por duas vezes à final da competição (1945-46 e 48-49). Em ambas as ocasiões a equipa da Tapadinha saiu derrotada (4-2 diante do Sporting, e 2-1 frente ao Benfica).