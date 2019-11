Um jogo que podia ter dado muito mais

Se fosse pelo resultado da tabela classificativa, o Vitória de Guimarães teria garantido o triunfo, mas foi a equipa bracarense que saiu do Estádio AXA com mais 3 pontos e mais confiança.

Jesualdo Ferreira apostou em Pardo e o médio não o desiludiu. Aos 31 minutos, depois de uma jogada começada em Alan e com um grande passe de Rafa, Pardo mostrou o porquê de continuar a integrar o 11 inicial. Antes do tão desejado golo, muitas tinham sido as tentativas, Rafa já tinha tido o golo no pé, Alan já tinha tentado, mas foi o menino dos olhos do técnico que brilhou,

O Guimarães pareceu acordar nos últimos dez minutos da primeira parte, mas a baliza defendida por Eduardo estava bem guardada.

Ao começo do segundo tempo, Rui Vitória substituiu André Santos por Crivellaro e Tomané por Maazou, o jogo pedia mais velocidade e o técnico vimaranense sabia que não podia baixar os braços. O Braga baixou as armas e logo ao minuto surgiu a primeira oportunidade de golo para os rivais do Minho.

O Guimarães entrou melhor, mas o Braga recuperou. A partir do minuto 50 começaram a surgir mais oportunidades, mas só ao minuto 64 Rusescu chegou ao golo. Depois de uma jogada brilhante de Alan pelo lado direito do campo, o avançado romeno teve apenas de encostar.

O Estádio AXA acordou e comemorou, volvidos 8 minutos voltou a aparecer o golo. Novamente pelos pés de Rusescu e depois de um cruzamento de trivela bem colocado de Rafa, o avançado limitou-se a encostar. Estava feito o resultado final.

Com este 3-0 o Braga ascende à 6ª posição da tabela com 22 pontos com um ponto a menos que os rivais do Minho e com a esperança que na próxima jornada o Guimarães escorregue com o Olhanense.