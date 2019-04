Estoril Praia x Sporting CP, directo

22:20. Resta-nos agradecer pela sua preferência e desejar um bom resto de fim-de-semana. Até à próxima!

22:19. Com este resultado, o Sporting isola-se no primeiro lugar do campeonato mas apenas por algumas horas, já que amanhã Benfica e FC Porto enfrentam-se no Estádio da Luz e dessa forma só um empate permitirá aos leões continuar no primeiro lugar da tabela. Em caso de vitória de uma das equipas, os leões passam para a segunda posição da classificação.

22:17. Os meio-campos das duas equipas estiveram sempre muito presos um ao outro e contaram com a ajuda preciosa de Gonçalo Santos e William Carvalho, os dois com infinitas recuperações de bola ao longo de 90 minutos. Faltou talvez maior poder de fogo e fantasia, para além do acerto, ao ataque verde-e-branco que volta a não conseguir marcar pelo terceiro jogo consecutivo. Por outro lado, a defesa leonina regista mais um encontro sem somar qualquer golo e Rui Patrício bate assim o seu recorde de 5 jogos com a baliza inviolável.

22:14. Um jogo fechado desde o primeiro minuto e no qual nenhuma equipa se chegou a desproteger. Leonardo Jardim arriscou tudo com as substituições mas a defesa estorilista manteve-se intransponível e não concedeu veleidades ao ataque leonino, mesmo com Islam Slimani e Fredy Montero a jogarem lá na frente.

FINAL DA PARTIDA

90'. São dados 4 minutos de tempo de compensação.

89'. Responde Vagner! Marcos Rojo corresponde a livre de André Martins e remata para uma grande intervenção do guardião brasileiro.

88'. Grande defesa de Rui Patrício! A remate de Gerso, depois de um contra-ataque.

86'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: Sai André Martins, entra Carlos Mané.

85'. Cartão amarelo mostrado a William Carvalho.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO ESTORIL: Sai Sebá, entra Balboa.

78'. Grande oportunidade para o Sporting! Islam Slimani isola-se dentro da pequena área, encosta para Adrien que com espaço remata por cima da baliza de Vagner.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO ESTORIL: Sai Bruno Lopes, entra Gerso.

70'. Livre marcado por Fredy Montero, ao lado. Ainda assim foi com perigo à baliza de Vagner.

67'. Grande penalidade contestada pelo Sporting, por mão de Filipe Gonçalves. As imagens televisivas mostram que a bola vai num primeiro momento ao peito do médio canarinho e depois embate na sua mão.

66'. Carlitos encontra espaço e remata com muito perigo. Primeira oportunidade dos estorilistas neste segundo tempo.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: Saem Wilson Eduardo e Andre Carrillo, entram Diego Capel e Islam Slimani.

64'. Remata de Adrien Silva depois de uma boa jogada do ataque verde-e-branco.

62'. Sebá passa por Marcos Rojo e cruza para as mãos de Rui Patrício.

59'. Andre Carrillo passa e desmarca-se no corredor esquerdo mas André Martins não dá sequência à jogada e remata muito por cima da baliza de Vagner.

56'. Remate de Ivan Píris, ao lado, depois de nova perda de bola de Carrillo. Diego Capel acelera o aquecimento.

54'. Continua muito fechado o encontro, nestes primeiros minutos.

54'. Livre de Tiago Gomes, cortado pela defensiva leonina.

50'. Carlitos recebe de Sebá e remata muito por cima da baliza de Rui Patrício.

48'. Carrillo remata fraco e rasteiro à baliza de Vagner, que defende com facilidade.

47'. Bom lance do Sporting, com Wilson Eduardo a fugir pela direita e a cruzar para a pequena área onde Yohan Tavares voltou a antecipar-se a Fredy Montero.

45'. Sai o Sporting!

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE

21:07. Primeiro tempo de grande equilíbrio na Amoreira. Um jogo muito fechado e com apenas duas oportunidades de golo, uma para cada lado. O Sporting tentou sempre pegar na partida mas esbarrou na boa organização dos canarinhos, que em contra-ataque foram sempre capazes de causar perigo à defensiva leonina. Espera-se um segundo tempo mais aberto e com mais iniciativa de ambas as equipas. Fique para ver!

INTERVALO



45'. Pedro Proença dá 3 minutos de compensação.

44'. Cartão amarelo para Fredy Montero e Filipe Gonçalves. Mais uma decisão discutível de Pedro Proença, sendo que o colombiano vê a sua quarta cartolina amarela e fica também à beira da suspensão.

38'. Livre para André Martins. Sem perigo.

36'. Lance de envolvimento do ataque leolino com a bola a sobrar para Adrien Silva, que remata forte mas à figura do guardião canarinho.

33'. O lateral-direito sai lesionado e obriga Marco Silva a fazer uma substituição forçada.

32'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO ESTORIL: Sai Mano, entra Filipe Gonçalves.

30'. Primeiros 30 minutos da partida com muito equilíbrio entre as duas equipas, que já tiveram, cada uma, uma boa oportunidade para marcar.

28'. Mal Andre Carrillo - segunda perda de bola consecutiva em zona perigosa.

26'. Carrillo perde a bola e provoca um contra-ataque perigosíssimo do Estoril, que acaba por não dar em nada.

20'. Responde o Estoril! Livre indirecto para o Estoril, Sebá e encosta para Tiago Gomes que remata de forma potente para uma defesa soberba de Rui Patrício, com a bola ainda a ir à barra.

16'. Primeira oportunidade do jogo! André Martins isola Wilson Eduardo que remata forte para grande defesa de Vagner.

15'. Cartão amarelo mostrado a Cedric Soares, por falta sobre Evandro. Decisão discutível de Pedro Proença que faz com que o lateral falhe o próximo compromisso dos leões.

14'. Começam os médios leoninos a tentar pegar no jogo e a circular a bola na zona intermediária.

12'. Remate por cima de Gonçalo Santos na sequência do pontapé de canto.

12'. O Estoril ganha o seu primeiro pontapé de canto no encontro.

9'. Corte providencial de Marcos Rojo, a corrigir um mau posicionamento da dupla de centrais leonina. A bola quase sobrava para Bruno Lopes.

6'. Livre indirecto para o Estoril. Carlitos bate mas contra a defesa leonina.

5'. Vagner, muito atento, emenda um erro da sua defensiva e sai muito rápido para tirar a bola a Wilson Eduardo.

4'. Primeiro pontapé de canto da partida: é para o Sporting.

1'. Adrien entra sobre Sebá e o extremo canarinho cai no relvado. Apesar de estar junto à linha lateral, Pedro Proença interrompe a partida.

1'. Grande assistência na Amoreira - o Estádio António Coimbra da Mota está completamente lotado.

0'. Início da partida - sai o Estoril!

20:15. O minuto de silêncio foi cumprido quase na totalidade, à excepção de alguns elementos das claques leoninas.

20:15. Momento solene no Coimbra da Mota: minuto de silêncio em memória de Eusébio.

20:10. Jefferson, castigado, assiste ao encontro a partir de um camarote do recinto estorilista.

20:03. Diego Capel é a única surpresa no onze leonino. De resto, confirmam-se as equipas avançadas por VAVEL.

20:00. EQUIPA TITULAR DO SPORTING: Rui Patrício, Cedric, Maurício, Rojo, Píris, William, Adrien, André Martins, Wilson. Carrillo e Montero.

19:55. Suplentes: Marcelo, Eric Dier, Gerson Magrão, Vítor, Carlos Mané, Capel e Slimani.

19:52. EQUIPA TITULAR DO ESTORIL: Vagner, Mano, Yohan Tavares, Rúben Fernandes, Tiago Gomes, Gonçalo Santos, Diogo Amado, Evandro, Carlitos, Sebá e Bruno Lopes.

19:50. Suplentes: Ricardo Ribeiro, Bruno Miguel, Babanco, Filipe Gonçalves, Ricardo Vaz, Balboa e Gerso.

ESTORIL X SPORTING | 20:15

18:28. Os onzes que apresentamos em cima são por esta altura as equipas prováveis para esta noite. Dentro de momentos, e assim que tivermos essa informação, avançaremos com as formações oficiais.

18:26. Pedro Proença (Lisboa) foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar o Estoril x Sporting desta noite.

18:24. De recordar que na temporada passada o Sporting não conseguiu vencer o Estoril: no jogo da 1.ª volta os leões não foram além de um empate (2-2) no Estádio José Alvalade, e no segundo confronto foram categoricamente derrotados pelos estorilistas por 3-1.

18:22. Destaque na convocatória do técnico madeirense para a chamada de Diogo Salomão e para as ausências de Jefferson, a cumprir castigo, e Fito Rinaudo, emprestado ao Catania até ao final da temporada.

Lista de convocados |

Guarda-redes: Rui Patrício e Marcelo Boeck;

Defesas: Cédric, Maurício, Marcos Rojo, Eric Dier e Iván Piris.

Médios: Vítor, André Martins, Gerson Magrão, Diego Capel, William Carvalho, Carrillo e Adrien;

Avançados: Montero, Slimani, Wilson Eduardo, Carlos Mané e Diogo Salomão.

18:20. Já Leonardo Jardim também fez questão de salientar o valor do Estoril e lembrou os confrontos da temporada passada para defender que os canarinhos vão adoptar uma postura pressionante diante da sua equipa:

«Num passado recente o Estoril venceu muitos dos jogos que disputou com o Sporting. Acho que vai jogar de igual para igual e isso promove o espetáculo e a qualidade de jogo. Já avisei os meus jogadores para o facto de o Estoril querer discutir o jogo com ambições também no resultado».

18:18. Com algumas lesões no seu grupo de trabalho, o treinador dos canarinhos convocou os 18 jogadores disponíveis para o compromisso com os leões:

Lista de convocados |

Guarda-redes: Vagner e Ricardo Ribeiro

Defesas: Yohan Tavares, Bruno Miguel, Tiago Gomes, Mano, Rúben Fernandes e Babanco

Médios: Filipe Gonçalves, Gonçalo Santos, Evandro e Diogo Amado

Avançados: Balboa, Gerso, Sebá, Carlitos, Ricardo Vaz e Bruno Lopes



18:16. Na antevisão do encontro, Marco Silva reconheceu o poderio do adversário desta noite e destacou um dos seus pontos mais fortes:

«Espero um Sporting forte, pressionante, que condiciona muito o futebol dos seus adversários. É uma equipa de processos simples mas que tem tido grandes resultados. Tem três jogadores no meio campo que trabalham muito e bem, mas o Sporting vale, sobretudo, pelo coletivo», afirmou.

18:14. Os leões mantêm-se na primeira posição do campeonato mas agora em igualdade com FC Porto e Benfica, depois de na última jornada terem cedido um empate (0-0) na polémica recepção ao Nacional da Madeira. Este fim-de-semana têm a oportunidade de conservar a liderança e aproveitar um eventual empate dos dois rivais ou simplesmente ganhar pontos a um dos dois adversários. Jogando fora de casa, os leões venceram 5 encontros e perderam apenas por uma vez.

18:12. No que toca ao Sporting, os leões vêm de um empate caseiro (0-0) para a Taça da Liga, frente ao FC Porto, e prosseguem um ciclo de seis encontros sem derrotas e sem encaixar qualquer golo. Se voltar a não sofrer golos esta noite, Rui Patrício bate um recorde pessoal de cinco jogos com a baliza inviolável e amplia-o para seis encontros no campeonato (sete no total das competições).

18:10. Os canarinhos apresentam-se, no entanto, como uma equipa muito mais temível fora de casa do que a jogar no seu recinto. Longe do António Coimbra da Mota, os comandados de Marco Silva apresentam números verdadeiramente impressionantes (6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota; um saldo de 14-6 de golos marcados e sofridos), mas diante dos seus adeptos as estatísticas mudam radicalmente de figura: 3 derrotas, 2 empates e duas vitórias; e um saldo negativo de 9-10 entre golos marcados e sofridos). Dados que certamente merecerão a atenção de Leonardo Jardim.

18:08. Para o campeonato a formação comandada por Marco Silva não perde há três jogos, sendo que no último alcançou um empate (0-0) na deslocação ao Estádio do Restelo, frente ao Belenenses. Os canarinhos ocupam a quarta posição da tabela, com 24 pontos, e podem aproveitar a derrota de ontem à noite do Vitória de Guimarães, no derby minhoto diante do Sporting de Braga (3-0).

18:06. O Estoril parte para este encontro depois de uma vitória contundente sobre o Leixões (1-5), em Matosinhos, e uma consequente passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal. Destaque nesta eliminatória para o avançado brasileiro Bruno Lopes, que em apenas vinte minutos marcou quatro golos aos Bebés do mar. Um póquer de sonho de um avançado que, depois da saída do goleador Luís Leal, se quer afirmar como artilheiro da equipa da Linha.

18:04. Prevê-se que o António Coimbra da Mota registe lotação esgotada nesta partida com o Sporting. Os bilhetes colocados à venda esgotaram em apenas duas horas e nesta altura estão apenas disponíveis alguns ingressos para sócios do Estoril. O recinto dos canarinhos estará por isso pintado de verde e branco, naquela que será mais uma demonstração de forte apoio da massa adepta leonina, que esta temporada tem acompanhado em força a equipa e ajudado o clube verde e branco a contar com o maior nível de assistências da Liga Portuguesa.

18:02. O encontro desta noite assume particular importância numa jornada em que os quatro primeiros classificados do campeonato jogam entre si: o líder Sporting está pressionado a vencer os estorilistas para manter o primeiro lugar já que amanhã, no Estádio da Luz, Benfica e FC Porto enfrentam-se pela primeira vez esta temporada. Com os três grandes empatados nos três primeiros lugares, será sem sombra de dúvidas uma jornada de emoções.

18:00. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão VAVEL Portugal! Este sábado, a partir das 20h15, levaremos até sim todas as incidências do Estoril x Sporting , o jogo que irá opôr o primeiro e o quarto classificado da Liga Zon Sagres. Siga desde já o pre-match e acompanhe todas as informações relativas à partida com os jornalistas VAVEL André Cunha Oliveira e Bruno Gomes, a partir do Estádio António Coimbra da Mota.

Fique ligado!