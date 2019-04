Resultado Benfica 2x0 FC Porto na Liga NOS 2014

O jogo terminou com uma vitória da equipa encarnada por 2-0. Um jogo completamente dominado pela equipa da Luz que não vencia ao Futebol do Porto para o campeonato desde 2009. Uma vitória dedicada a Eusébio e uma vitória justa. Com este resultado o Benfica segue na frente do campeonato com dois pontos de avanço do segundo classificado Sporting. Já o Porto desce para terceiro ficando a três pontos do líder. Garay e Rodrigo foram as figuras do encontro ao fazerem os dois golos que ditaram o resultado final. Uma vitória dedicada ao Rei num jogo onde todos traziam o nome de Eusébio nas costas.

FINAL DA PARTIDA

93' ÚLTIMO LIVRE DA PARTIDA! Gaitan no remate directo atira para fora

93' CARTÃO AMARELO PARA ENZO PEREZ

91' Grande defesa de Oblak depois de um cruzamento pela direita de Varela

3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

88' Falta feia de Markovic sobre Quaresna que cria uma acesa troca de palavras entre os dois jogadores

87' AMARELO PARA FERNANDO! Falta sobre Markovic perto da grande área. Helton acaba por ver amarelo também por protestos

87' Contra ataque do Benfica pelos pés de Gaitan a bola sobra para os ogadores do Porto

86' Varela entra pela direita mas a bola segue para as mãos do invencivel Oblak

SAI RODRIGO ENTRA RÚBEN AMORIM

84' A bola está agora mais concentrada na metade vermelha e branca do campo

SAI GARAY ENTRA JARDEL

81' A equipa do Porto parece agora mais concentrada

80' Quaresma tenta entrar pela esquerda, mas é travado por Markovic

77' A jogar com dez o Porto sente agora mais diiculdade em chegar à grande área do Benfica

76' Livre para o Benfica, marcado por Enzo Perez, mas corta Defour na grande área azul e branca

75' O Porto joga agora com dez, quando faltam 15 minutos para o final da partida e perdem por 2-0

74' EXPULSÃO NO FC PORTO! SAI DANILO POR ACUMULAÇÃO DE AMARELOS. O jogador do Porto simulou uma falta e Artur Soares Dias não perdoou

ESTÃO 63.508 ESPECTADORES NA LUZ

72' Os adeptos do Benfica gritam agora por Eusébio

71' O Porto começa agora a pressionar mais a equipa encarnada

SAI LUCHO ENTRA JOSUÉ

68' MAIS UMA CHANCE PARA O BENFICA! Matic esteve perto de cabecear para o golo mas a bola sai por cima

67' CARTÃO AMARELO PARA LUCHO GONZALEZ. O capitão portista fez falta sobre Enzo Perez. Livre para o Benfica

66' O Porto não está a conseguir lidar com a pressão do Benfica..

64' Siqueira cruza pela esquerda, mas corta Defour. O Benfica ainda recupera, mas Rodrio não consegue chegar a tempo à bola. Pontapé de Baliza para o Porto

62' O Benfica pressiona agora muito mais o Porto. Maxi entra pela direita, mas Fernando cortou para fora. Na marcação Garay quase que chegou, valeram os pés de Danilo

60' GRANDE LANCE DE PERIGO PARA A BALIZA DO PORTO! Rodrigo estava sozinho de frente para Helton e no remate a bola bateu na barra...

59' Num contra-ataque, Jackson tropeça em Oblak que está agora a ser assistido pela equipa médica

57' Cartão amarelo para Quaresma, Jackson e Danilo. Quaresma por falta sobre Matic, Jackson por protestos e Danilo por protestos

ENTRA RICARDO QUARESMA SAI LICÁ

53' GOLOOOOOOOO DO BENFICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na marcação de um canto Garay salta mais alto e fez mesmo o segundo para o BenficA!

52' Na marcação no canto a bola chega à cabeça de Matic, mas Mangala toca a bola com a mão. Nada marcou Artur Soares Dias

51' GRANDE CONTRA-ATAQUE DO BENFICA! Depois de um cruzamento de Markovic, Helton defendeu com as duas mãos. Canto para o Benfica

50' Djuricic já aquece

50' O Benfica está agora mais encostado ao seu meio campo

49' Livre batido por Carlos Eduardo, mas Oblak defendeu sem problemas. Estava concentrado o guarda-redes do Benfica....

48' Jackson é travado em falta à entrada da grande área por Rodrigo. Livre perigoso para o Porto.....

47' O Benfica começa com contra-ataque. A bola entra para a esquerda pelos pés de Rodrigo, mas a bola foge e é pontapé de baliza para Porto

45' Quaresma e Kelvin já estão a aquecer

45' RECOMEÇA O JOGO NO ESTÁDIO DA LUZ! Sai o Benfica com a bola

O minuto 13 foi o minuto de sorte para a equipa do Benfica. Depois de 2 tentativas na chegada à baliza de Helton, Markovic agarra a bola no seu meio campo e depois de passar por seis jogadores do Futebol Clube do Porto serviu Rodrigo que trocou as voltas a Helton. Um resultado mínimo ao intervalo, mas justo. O Benfica tem estado a jogar com calma e a pressionar a equipa de Paulo Fonseca quebrando os seus contra-ataques. Na segunda parte a equipa de Paulo Fonseca tem de começar a quebrar o ritmo de jogo do Benfica, caso contrário poderão aparecer mais golos na baliza de Helton.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

45' PERIGO PARA OBLAK! Fernando cruza para Jackson que de frente para a baliza atira ao lado

45' UM MINUTO DE COMPENSAÇÃO

44' Luisão trava em falta Jackson ao pé da grande área. Pontapé Livre para o Porto, marca Carlos Eduardo, sem perigo... estava lá Markovic para cortar

43' Markovic é travado em falta à boca da grande área, mas Artur Soares Dias manda seguir

42' Lucho consegue chegar pelo lado direito à grande área, mas estava lá Luisão que lançou para o outro lado do campo

40' A 5 minutos do final da primeira parte, o jogo está agora mais tranquilo. O Benfica continua sereno e o Porto está a tentar pressionar

38' Falta de Siqueira sobre Varela, livre para o Porto. Marca Carlos Eduardo directamente para as mãos de Oblak.

37' Falta feia de Fernando sobre Matic, segue o Benfica e na chegada à grande área Enzo é travado por Defour

36' Livre à esquerda para o Benfica por falta de Danilo sobre Rodrigo. É Gaitan a marcar, mas Rodrigo faz falta sobre Mangala

35' O Benfica recupera a bola e Gaitan estava à boca do golo, Helron chega-se à frente e lança a bola para fora

34' Jackson combina com Danilo mas encontram Lima pela frente... Na recuperação de bola, Carlos Eduardo é travado em falta por Matic.

32' Já não chove no Estádio da Luz, mas o relvado continua complicado...

31' Lucho e Siqueira estão no chão... uma falta do capitão portista, mas sem cartão para o jogador do Porto

29' LANCE DE PERIGO PARA A BALIZA DE HELTON! Lima consegue chegar à grande área e fazer o passe para Rodrigo que atira para longe da baliza....

28' O Porto tenta o contra-ataque mas tem pela frente o gigante Matic....

27' O Benfica começa agora a ter diiculdades em fazer o contra-ataque

26' Garay perde a bola para Fernando e Licá estava à espera do passa, Oblak adiantou-se e agarrou sem problemas de maior

25' No contra-ataque do Benfica, Markovic é travado por Alex Sandro, falta marcada, mas sem cartão para o jogador do Porto

24' Varela aparece novamente pela esquerda e passa a bola para Jackson, mas Siqueira chegou primeiro e passou para Oblak que defendeu novamente sem problemas

23' Contra-ataque do Porto! VARELA E FERNANDO COMBINAM, mas Oblak adianta-se e a bola sai para fora, pontapé de baliza para os encarrnados

22' O Porto pressiona agora a equipa do Benfica, não a deixando passar do meio-campo

20' Depois de uma falta de Enzo, Fernando marca o livre, mas Oblak adianta-se.... No contra-ataque Lima é travado por Jackson e os adeptos ficam a pedir cartão amarelo, mas Artur Soares Dias manteve o cartao no bolso

18' GRANDE LANCE DE ATAQUE DO BENFICA! Markovic, novamente Markovic, consegue passar o meio campo e ao ver-se travado pela defesa passa para Lima, que nao consegue agarrar a bola e atira para fora

17' Varela entra pela esquerda e a bola até chegou a Jackson, mas estava lá Gaitan, que cortou e recuperou a bola. O Benfica segue para o ataque

16' Desde o golo de Rodrigo, a equipa de Futebol do Porto está a ter mais dificuldades em chegar ao meio campo encarnado

13' Markovic sai com a bola ainda no meio campo encarnado, passa por 6 jogadores e passou para Rodrigo, que trocou as voltas a Helton. Está feito o primeiro do Benfica. Dedicado a Eusébio

13' GOLO DO BENFICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rodrigo engana Helton depois de uma grande jogada de Markovic.

11' Ataque forte do Porto! Carlos Eduardo entra pela direita, valeu o corte de Garay antes da bola chegar a Jackson

10' O Benfica começa agora a atacar muito mais

9' GRANDE PERIGO PARA A BALIZA DE OBLAK! Depois de um lançamento lateral, Carlos Eduardo cruza pela direita e a bola passa por toda a defesa encarnada...

8' A bola continua bastante disputada a meio campo

6' Falta de Siqueira sobre Carlos Eduardo, livre para o Porto. Varela chega ao lado esquerdo da grande àrea, mas é o último a tocar na bola. Pontapé de baliza para o Benfica

5' Matic sai do meio campo do Benfica, a bola pela esquerda Por Gaitan que devolve a Matic, a bola sai para canto. Sem perigo para Helton. Canto para o Benfica, Maxi tenta surpreender o Porto.... sem perigo

4' Lima entra pela esquerda e no cruzamento a querer encontrar Rodrigo, tenta passar por Mangala, que lança para fora. Canto marcado e sem perigo

3' Falta feia de Fernando sobre Enzo Perez à entrada da metade Portista. Sem cartão

2' Licá entra do lado esquerdo da grande área e a bola quase que chega a Licá, mas Oblak agarra sem problemas de maior

1' Depois de uma grande confusão a meio campo a bola passa para a metade portista do campo. Markovc segue a passo rápido, mas Helton remata sem problemas

0' Rola a bola na Luz! Sai o Porto com a bola

15.57 Um minuto de silêncio cumpre-se agora por Eusébio. Sem palmas a pedido da família

15.56 Lucho e Luisão já estão ao centro do relvado

15.55 As equipas já entraram em campo!

15.54 As cartolinas pretas deram agora lugar às cartolinas brancas e vermelhas e ao hino do Benfica

15.51 As equipas entrarão em campo com braçadeiras negras, o luto merecido pelo Rei

15.50 Poucos segundos antes da entrada das equipas em campo, o Estádio da Luz levanta cartolinas negras

15.48 Nos ecrans gigantes passou um vídeo de homenagem ao Rei Eusébio

15.47 As equipas já regressaram ao balneário, espera-se agora a entrada em campo e o apito inicial

15.27 As equipas já aquecem no Estádio da Luz!

15.25 Nos onzes a surpresa está mesmo na presença de Otamendi em detrimento de Maicon, Paulo Fonseca decidiu apostar no argentino para este jogo que decide o campeão de Inverno. Já Jorge Jesus decidiu escolher Oblak, um guarda-redes que não sofre golos desde que assumiu a titularidade

15.20 JÁ TEMOS ONZE DO BENFICA! Oblak, Maxi Pereira, Luisão, Garay, Siqueira, Matic, Enzo Perez, Gaitan, Markovic, Rodrigo e Lima

15.15 JÁ TEMOS ONZE DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO! Helton, Danilo, Otamendi, Mangala e Alex Sandro, Fernando, Lucho e Carlos Eduardo, Varela, Licá e Jackson

15.11 Já o FC Porto poderá alinhar com Helton, Danilo, Maicon, Otamendi e Alex Sandro, Fernando, Carlos Eduardo e Mangala, Lucho, Licá e Jackson Martinez

15.08 No que a onzes prováveis diz respeito, o Benfica poderá alinhar com Artur, Maxi Pereira, Luisão, Garay e Siqueira, Matic, Rúben Amorim e Enzo Perez, Gaitan, Markovic e Lima

14.53 Desde 1998 que o campeonato Português não tinha um jogo às 16 horas

14.49 Estão vendidos 64 mil bilhetes para o jogo no Estádio da Luz

14.48 Uma certeza é a de que a chuva marcará presença no Clássico.....

14.46 Oblak não sofre golos desde que assumiu a titularidade da equipa. Será ele o escolhido de Jorge Jesus?

14.46 A equipa do FC Porto já chegou ao Estádio do Benfica

14.45 Artur Soares Dias é o árbitro da partida e faz o seu segundo clássico da época. Esteve presente no jogo da vitória do FC Porto frente ao Sporting na 7ª jornada do campeonato. Um jogo que ditou a vitória da equipa de Paulo Fonseca por 3-1, com golos de Josué, Danilo e Lucho Gonzalez.

14.40 O Estádio da Luz começa a encher, contudo ainda falta mais de uma hora para o encontro.

14.37 Os encarnados querem garantir uma vitória e dedicá-la à estrela do Benfica.

14.35 Este jogo é marcado pela morte do Pantera Negra, Eusébio da Silva Ferreira, o antigo jogador do Benfica faleceu no passado Domingo e terá uma homenagem no final da partida

14.30 Os adeptos e as claques do FC Porto já estão a chegar ao Estádio da Luz e tal como em encontros anteriores, serão colocados na caixa de segurança

14.25 A equipa do FC Porto já se dirige também para o Estádio da Luz.

14.00 A equipa do Benfica já resta a sair do Centro de Estágios do Seixal e ruma agora ao Estádio da Luz, onde daqui a duas horas defronta o actual campeão nacional

13.30 Tal como nos últimos anos, FC Porto e Benfica defrontam-se em igualdade pontual no primeiro lugar da tabela. Desta vez os rivais partilham o lugar com a equipa do Sporting que ontem empatou com o Estoril sem golos. Assim sendo, Porto e Benfica tem agora a oportunidade de se distanciar dos leões de Leonardo Jardim, caso o jogo termine num empate, as contas ficam iguais prometendo mais emoção na próxima jornada

12.45 No último jogo dos Dragões frente ao Benfica, há uma imagem que ficará para sempre na memória de todos os adeptos de Futebol. Jorge Jesus acabou o campeonato em segundo lugar, depois de um golo aos 92 minutos, o Treinador do Benfica cedeu à pressão e ajoelou-se em pleno Estádio do Dragão. Depois de um empate com o Estoril na jornada anterior, a equipa do Benfica só precisava de um ponto para se sagrar campeão. Tal não aconteceu, o Futebol Clube do Porto venceu por 2-1 com um golo de Kelvin e com um auto-golo de Maxi Pereira.

12.30 A última vitória do Benfica frente à equipa do Norte do País remota a 20 de Março de 2012, por 3-2. Com golos de Nolito, Maxi Pereira e Óscar Cardozo. No último encontro para o campeonato, a história é outra. O Benfica não vence FC Porto há 5 anos, o golo de Saviola ditou a vitória dos encarnados a 20 de Dezembro de 2009.

12.00 No que ao passado diz respeito, o FC Porto está à frente no que toca a vitórias. Em toda a sua história o FC Porto venceu ao Benfica por 87 vezes, contra 83 dos encarnados. As boas noticias para Jorge Jesus chegam nos encontros no Estádio da Luz, dos 111 jogos realizados na história dos dois clubes, o Benfica venceu 64 vezes contra 20 vitórias dos azuis e brancos e 27 empates. No que toca a golos, o Benfica também está na frente. Mais 32 golos do que os azuis e brancos.

11.31 Convocados do FC Porto: Helton e Fabiano; Danilo, Mangla, Maicon, Otamendi e Alex Sandro; Fernando, Lucho, Carlos Eduardo, Defour e Josué; Varela, Jackson, Ghilas, Licá, Quaresma e Kelvin

11.30 Convocados do Sport Lisboa e Benfica: Artur e Oblak,; Jardel, Silvio, Garay, Luisão, Maxi Pereira e Siqueira; Djuricic, Matic, Fejsa, Enzo Pérez, Rúben Amorim, Gaitan e Sulejmani; Funes Mori, Rodrigo, Lima e Markovic

11.15. Por sua vez, Paulo Fonseca conta com todos os jogadores. A única dúvida está na presença do regressado Ricardo Quaresma no onze inicial. O avançado regressou a casa depois de 6 anos fora do Estádio do Dragão. Conhecido pelas famosas Trivelas e pela rapidez em campo, Quaresma pode mesmo ser a arma secreta no onze inicial contra o Benfica.

11.00. No que a dúvidas diz respeito, o Treinador do Benfica tem algumas dores de cabeça. Rodrigo e Gaitán estão lesionados e poderão existir surpresas no onze inicial. Uma delas poderá ser mesmo à boca da baliza. Oblak ou Artur? Esta é a dúvida principal no que toca às escolhas de Jorge Jesus. Desde a lesão no ombro esquerdo que Artur passou a ficar no banco dos encarnados. Oblak tem sido a opção mais utilizada e hoje poderá ser mesmo o guarda-redes da baliza do Benfica.