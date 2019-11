Benfica x Leixões, directo

22:37. Vitória calma do Benfica, dois golos sem resposta frente a um Leixões que bem tentou, mas foi insuficiente para surpreender na Luz. Dois golos, um de Djuricic na primeira parte, e outro ao cair do pano, por Cavaleiro, garantem a passagem do Benfica à próxima fase da competição. Num jogo em que Jesus aproveitou para rodar jogadores e testar soluções, o Benfica somou novo jogo sem sofrer golos; Amorim liderou a equipa, com uma exibição de qualidade, Cavaleiro também esteve a bom plano e a defesa encarnada não comprometeu. No Leixões, Talles foi sempre elemento perturbador e Anderson confirmou que é jogador com cultura táctica, capaz de outros voos.

APITO FINAL

90+4'. Fora-de-jogo de Sílvio a parar uma boa jogada do Benfica.

90'. Amorim remata, a bola sai deslocada. Amorim tem feito um jogo de grande qualidade.

87'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Golaço de Cavaleiro, o lance começa num lançamento de linha lateral, Amorim ergue a cabeça e serve Cavaleiro, que fugiu ao defesa com uma bonita simulação de corpo, para depois fuzilar Chastre, golo de belo efeito!!!

87'. Bom lance encarnado, Amorim envolve-se no ataque e serve Cavaleiro que está em plena área...simula o remate e tira o defesa do seu campo de visão...

86'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEIXÕES: Sai Talles para dar entrada Pedras.

84'. Sílvio centra, José Pedro intercepta o lance com veemência.

83'. Amorim chuta, Chastre defende, a bola seguiu à figura do jovem guardião.

83'. Entrada dura de Tiago Lenho, cartão amarelo para o leixonense.

82'. Corte nas alturas, Steven a cabecear a bola e a impedir perigos maiores para o Benfica depois do canto do Leixões.

81'. Cruzamento perigoso de Cadinha, Jardel está bem colocado e corta a bola para longe, perigo a rondar a área encarnada!!

80'. Fejsa rouba a bola a Talles, sem falta.

78'. Sílvio sente-se com sorte, sobe no relvado e chuta a vinte metros do alvo...a bola passa por cima!

76'. Rodrigo remata, a bola bate em José Pedro e passa rente ao poste...Chastre estava batido, que sorte para o guardião do Leixões!!

73'. Cartão amarelo para Rodrigo.

73'. Belo trabalho defensivo de Anderson, corte limpo sobre o extremo Markovic.

71'. Tiraço potente de Cavaleiro, remate a dois metros da meia-lua, que boa defesa de Chastre, bola sai pela linha final!! Bom lance de futebol, seguro Chastre a impedir o 2-0!!

69'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEIXÕES: Entra Hugo Moreira e sai Rui Coentrão.

68'. Boa circulação do Benfica, rapidez de movimentos, entrada de rompante de Sílvio pela esquerda depois de um bom passe de Amorim...cruzamento parte...corta Viana!! Estava no sítio certo, belo corte!!

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Lima para o lugar de Djuricic.

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rodrigo para a saída de Funes Mori.

66'. Bom corte de Jardel, foi uma autêntica parede, cortando o lance de Mailó.

64'. Pressão forte de Anderson, obrigando o Benfica a fazer passes à queima.

63'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Markovic, sai Ola John.

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEIXÕES: Entra Cadinha, sai Saldanha.

62'. Falta de Jardel, livre a beneficiar o Leixões, critério confuso do árbitro nestes momentos da partida.

59'. José Pedro desarma Djuricic, corte rijo a deixar o sérvio no chão.

58'. Cavaleiro faz uma recepção perfeita, corre pelo flanco e cruza para a pequena área...corte do defensor contrário, os benfiquistas pedem penalty!! Parece que houve mão aquando do corte!

57'. Amorim cobra o livre...a bola sofre um toque de um defesa leixonense...e sai pela linha de fundo, canto para os encarnados.

57'. Sílvio passa por um adverário e encara o segundo...falta de Saldnha, rasteirou Sílvio no flanco esquerdo.

56'. Ola passa para a entrada de Almeida, mas o português recebe mal e deixa a bola escapulir-se pela linha final.

54'. Nova falta de Amorim, rasteirou o adversário depois do Leixões ter retomado a posse da bola. Livre para José Pedro, a bola passa perto mas sem perigo de maior.

52'. Falta de Amorim, parou a jogada do Leixões perto da linha lateral.

51'. Tremendo passe de Amorim, a bola sobrevoa a defensiva do Leixões e parece chegar a Ola...mas Huguinho faz um corte acrobático e tira o pão da boca de Ola John!! Corte «in-extremis» do defesa leixonense, brutal intecepção!!

50'. Diagonal veloz de Talles...Steven foi surpreendido...mas Artur lança-se para a bola e recolhe-a.

48'. A bola sai da área benfiquista pela mão de Artur e chega ao flanco direito onde Ola passa rasteiro para a boa entrada de Almeida, já dentro da área...vai cruzar com perigo...péssimo centro do lateral luso! Desperdiçou uma excelente jogada!!

47'. Falta dura de Steven sobre Mailó depois de um mau passe do luso-canadiano.

46'. Bom lançamento para a corrida do extremo leixonense, Artur percebeu de antemão e correu para agarrar a bola.

46'. Recomeça o jogo, sai o Leixões.

21: 42. De sublinhar o eficaz entendimento dos jogadores vermelhos no lance do golo: bom passe de Amorim a encontrar a cabeça de Jardel, que prontamente assistiu Djuricic no miolo da área adversária. O sérvio recebeu e pegou de jeito na bola, fuzilando Chastre. Boa combinação ofensiva resultante de um lance estudado nos treinos, mérito para Jesus e para os executantes.

21:38. Primeira parte relativamente tranquila para a equipa da casa, que vence por 1-0 depois de um bom golo de Djuricic, elemento inadaptado ao sistema táctico do Benfica. A equipa da Luz alinha de incício com um onze repleto de caras novas: Artur volta à titularidade, Steven Vitória faz parelha com Jardel, com Almeida a voltar à titularidade. No centro do relvado, a dupla é composta por Fejsa e Amorim, com Ola e Cavaleiro nos flancos. Na frente, Djuricic apoia Funes Mori num sistema que se assemelha a um 4-2-3-1. O Leixões tem tido as normais dificuldades em apoquentar o Benfica, mas Talles dispôs de duas excelentes chances para marcar: a primeira na sequência de uma oferenda incrível de Artur, a segunda através de um belo remate do brasileiro, defendido pelo guarda-redes encarnado.

BENFICA 1-0 LEIXÕES, golo de Djuricic

INTERVALO

45+1'. O juiz apita para o final da primeira parte.

45'. Sai um remate forte rumo à baliza de Artur...defesa complicada do brasileiro, boa estirada do «keeper» a sacudir a bola rematada por Talles!! Bela chance para o primeiro golo do Leixões, atento Artur a safar o Benfica!

42'. Almeida sobe pelo flanco, criando uma boa sobreposição no lado direto...cruzamento para Funes...remate contra a linha defensiva adversária!!

40. Sílvio impõe a sua lei e corta a vaza a Talles, cortando a bola dos pés do médio do Leixões. Talles tem sido dos elementos mais activos da equipa forasteira.

39'. Fejsa lança a bola para a área, esta cruza todo o perímetro defensivo do Leixões...Ola John tenta chegar a tempo mas Chastre foi dono e senhor do lance, bem o jovem guardião.

37'. Funes Mori remata e a bola beija as redes, mas o juiz já tinha apitado: fora-de-jogo marcado do avançado argentino após passe de Djuricic.

36'. Vitória intercepta um lance de Talles, boa intervenção do central, pôs fim à jogada do médio do Leixões!

34'. Saldanha ganha a linha e cruza para a área, Artur sobe e agarra tranquilamente.

34'. Queda de Djuricic na área do Leixões depois de uma bola dividida corpo-a-corpo, o árbitro nada assinala.

32'. Passe de Djuricic tentava isolar Ola, mas a bola saiu com força demais.

30'. Péssimo remate de Talles, falha do brasileiro, ele podia ter atirado para a baliza deserta e empatar a partida, que falha de Artur...e que falha de Talles!! Duas prendas numa só, saiu o Benfica a ganhar pois manteve a vantagem!

30'. Artur compromete, que falha do guarda-redes, deixa a bola escapar quando podia agarrá-la facilmente!! Tales fica com o esférico, a baliza está à mercê...

28'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Djuricic ergue o pé e desfere um potente remate, Chastre nada poderia fazer, a bola levava fogo!!! Primeiro golo da partida, Djuricic marca um bom golo, bom entendimento dos jogadores encarnados!!! Jogada de laboratório do Benfica, dedo de Jesus neste belo golo!!!

28'. Subida de Amorim executa um livre, o português tira um centro bem medido, Jardel deixa a bola à disposição de Djuricic, o médio está no coração da área...

27'. O Benfica aumenta a pressão...falta sobre o sérvio Djuricic, livre perto da área do Leixões.

25'. Cruzamento de Ola John mas ninguém na área foi capaz de captar a bola.

24'. Grande movimento de Vitória, tremendo remate acrobático do central, bela defesa de Chastre, a enviar a bola para canto!! Belíssimo remate de bicicleta, grande lance do Benfica!!

22'. Cavaleiro mostra-se no lado direto, centrando várias vezes para a área. Activo o extremo benfiquista.

21'. Benfica bate à porta do Leixões, com cruzamentos para a área, mas a defensiva leixonense safa-se bem do assédio encarnado.

20'. TIago Lenho remata, mas a bola não leva perigo para o guardião Artur.

19'. Fejsa faz falta sobre Talles.

15'. Jogo duro a meio campo, cortes deslizantes e perdas de bola recorrentes.

14'. Tales é desarmado por Jardel, bom corte do brasileiro do Benfica.

13'. Funes Mori ganha na carambola...pode rematar...mas a bola sai incrivelmente desviada!

11'. Grande jogada de Ola John, finta Viana sem piedade...cruzamento largo para Funes Mori...Chastre defende o remate de cabeça do argentino!! Excelente jogada de Ola John, boa defesa do guardião!!

9'. Fejsa faz falta sobre Saldanha, livre a meio do terreno.

8'. Huguinho põe um ponto final na jogada de Cavaleiro e Almeida, cortando para fora.

7'. Steven corta a bola para fora, lançamento para o Leixões.

6'. Djuricic tenta isolar Funes Mori com um passe inteligente para dentro da área...Chastre sai-se e ganha a bola.

5'. Assédio do Leixões à área encarnada resolvido por Steven Vitória. Benfica cirula a bola mas não consegue ganhar espaços.

4'. Meio-campo de combate do Benfica, com dois médios de combate: Amorim e Fejsa.

3'. Falta de Anderson, a segunda já na partida. Funes Mori foi derrubado pelo médio possante do Leixões.

1'. Canto para Amorim marcar, lance sem problemas para o Leixões.

0'. Roda a bola na Luz, segue o jogo com o Benfica!

20:31. Artur volta à baliza depois de um mês de ausência.

20:26. FORMAÇÃO INICIAL DO LEIXÕES: Chastre, Materazzi, Huguinho, João Viana, Saldanha, José Pedro, Talles, Anderson, Tiago Lenho, Rui Coentrão, Mailó

20:23. FORMAÇÃI INICIAL DO BENFICA: Artur, Jardel, André Almeida, Steven Vitória, Sílvio, Fejsa, Amorim, Cavaleiro, Djuricic, Ola John, Funes Mori

19:09. Rodrigo tem formado com Lima uma dupla de sucesso, que já acumulou vários golos desde a saída de Cardozo da equipa, por lesão. O hispano-brasileiro marcou de novo, frente ao Porto, e vê a sua posição dentro do clube reforçada. Com a saída de Matic, transferido, Fejsa deverá ganhar preponderância no onze do Benfica, jogando ao lado de Enzo.

19:05. No Benfica, as grandes novidades são o jovem lateral João Cancelo e o defesa central sérvio Mitrovic, ambos convocados para a partida de hoje, a par do avançado Funes Mori, que poderá ser titular. João Cancelo poderá estrear-se na equipa encarnada, perfazendo um dos corredores da defesa. Mitrovic deverá alinhar no centro da defesa e Jorge Jesus estará atento ao seu redimento já que existe a possibilidade de Garay deixar um espaço vazio no eixo defensivo. Mitrovic pode, com boas exibições, candidatar-se ao hipotético lugar vago. Steven Vitória também poderá ser chamado ao teste, com iguais possibilidades de entrar no onze. Pedro Correia, treinador do Leixões, deverá alinhar com Mailó na frente, auxiliado por Rui Coentrão.

18:59. O Leixões empatou no primeiro jogo da fase de grupos da Taça da Liga, num 0-0 entediante frente ao Gil Vicente. Com apenas 1 ponto, os leixonenses têm a incrivelmente difícil tarefa de vencer na Luz para manterem a esperança de passar à fase seguinte. A equipa vem de uma derrota (0-1) frente ao Farense, para a Liga Cabovisão, e de uma derrota pesada contra o Estoril, por 1-5.

18:50. O histório de confrontos das duas equipas mostra a superioridade benfiquistas dos dois últimos encontros, com duas vitórias gordas do Benfica, uma por 0-4 e outra por 5-0 na Luz, ambas obtidas durante a bela época encarnada que culminou com o título de campeão, em 2009/2010. Na última ocasião que se defrontaram para a Taça de Portugal, foi o Leixões quem levou a melhor, vencendo no desempate por grandes penalidades, 5-4 depois de um empate a zero nos 120 minutos. Para recordarmos a última vitória do Leixões ante o Benfica, teremos de recuar até à época de 1975/1976, onde os leixonenses bateram os vermelhos por 1-0, golo de Frasco.

18:42. O Benfica avança para esta partida moralizado pela posição de liderança no campeonato e pela grande vitória alcançada na Luz frente ao rival eterno FC Porto. Ocorrida no Domingo passado, a vitória por 2-0 catapultou as «águias» para o topo da tabela com mais 2 pontos que Sporting e 3 que Porto. Os golos de Rodrigo e Garay deitaram os azuis por terra, num triunfo que celebrou a memória de Eusébio, o eterno «King». Na outra competição, o Benfica também somou e seguiu, e de que maneira: 5 golos infligidos ao Gil Vicente deram o bilhete para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Rodrigo, marcou dois golos, Lima outros dois, Markovic apontou um.

18:34. O Benfica começou bem a competição, com uma deslocação complicada à Madeira, transformada numa exibição pragmática e em três pontos encarnados: 0-1 frente ao Nacional, com um auto-golo do defesa central Mexer. O Benfica está assim com três pontos no seu grupo: uma vitória caseira frente ao Leixões poderá deixar as «águias» confortáveis na liderança e com as meias-finais garantidas.

18:29. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão VAVEL.com, esta noite acompanharemos a par e passo o Benfica x Leixões, partida da fase de grupos da Taça da Liga! Este será o segundo jogo da dita fase de grupos, o Estádio da Luz será o palco do duelo que opõe o Benfica, quatro vezes campeão da competição, contra o Leixões, «outsider» que terá a difícil tarefa de tentar bater os encarnados.