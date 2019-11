Arouca x Sporting, directo

O Sporting regressou às vitórias, mas acabou com a marca da invencibilidade que mantinha há 8 jogos consecutivos. Na segunda parte a equipa de Leonardo Jardim entrou melhor e conseguiu dar a volta ao resultado com o golo de Slimani ao minuto 71'. Destaque ainda para o muito apagado William Carvalho que só apareceu a partir do minuto 60'. Com este resultado o Sporting ocupa o 1º lugar da tabela com mais um ponto que o Benfica que recebe o Marítimo amanhã. Importa ainda realçar as duas expulsões da partida, Rojo e Tinoco abandonaram o jogo mais cedo por acumulação de amarelos. Uma vitória com a margem mínima, num jogo onde o Sporting mostrou muitas dificuldades em lídar com o relvado.

FINAL DA PARTIDA

92' Luís Dias pressionado por Wilson Eduardo tenta cortar a bola que sobra para Slimani, o avançado do Sporting rematou ao lado da baliza.

91' OPORTUNIDADE PARA O AROUCA! Corta a defesa do Sporting a bola sobra para Patrício.

90' CARTÃO AMARELO PARA MAGRÃO

89' Cruzamento de Pintassilgo para a grande área, corta a defesa do Sporting.

89' A Equipa do Sporting está a lidar bem com a pressão... Nuno Coelho estava decidido a ir até à baliza, cortou Slimani.

88' Slimani está com dificuldades....

87' Slimani entra pela direita, mas é travado pela defesa do Arouca.

86' SAI FREDY MONTERO ENTRA MAGRÃO

85' Na marcação de um canto, a bola chega à cabeça de Roberto... por pouco não chegou ao fundo da baliza de Patrício...

85' Nos últimos 5 minutos, o Arouca começou agora a pressionar. Lassad agarra a bola, valeu Jefferson a cortar.

84' Cruzamento de Luís Dias, era para Lassad, mas a bola saiu pela linha lateral.

82' Cruzamento de Montero para a grande área, corta a defesa do Arouca.

81' SAI BALLIU ENTRA PINTASSILGO

80' CARTÃO DE AMARELO PARA NUNO COELHO, por falta sobre Slimani

80' O jogo está agora muito distribuido.

79' Cruzamento de Slimani à procura de Montero... a bola sai pela linha de fundo...

78' O Arouca não está a conseguir lidar com a pressão do resultado...

76' CARTÃO AMARELO PARA WILSON EDUARDO por falta sobre Luis Dias.

76' Jefferson bateu o livre corta a defesa do Arouca.

75' Falta de Luís Dias sobre Montero, livre para o Sporting...

73' A menos de 20 minutos do final da partida o Sporting está na frente do marcador... mas os jogadores começam a acusar o cansaço.

71' GOLOOOOOO DO SPORTING! Slimani agarra no peito e remata para o fundo da baliza. Está feito o 2º do Sporting!

68' SAI William Carvalho entra Eric Dier

68' SAI André Claro entra Lassad

68' SAI Serginho entra Luís Dias

66' As duas equipas estão agora a jogar com dez...

65' EXPULSÃO DE ROJO 2º CARTÃO AMARELO POR FALTA SOBRE SERGINHO

62' EXPULSÃO DE TINOCO! 2º CARTÃO AMARELO POR FALTA SOBRE SLIMANI

61' CONTRA-ATAQUE DO AROUCA! Valeu o corte de Maurício.

60' GRANDE OPORTUNIDADE DE GOLO PARA O SPORTING! Depois de um livre de Jefferson, William rematou e a bola foi ao poste, na recarga Rojo ainda tentou, mas encontrou David Simão....

58' O Sporting está agora a pressionar muito mais.

57' O Sporting mudou e trocou bem.... Slimani nas alturas não chegou para Cássio.

55' Num livre marcado por Adrien, Maurício saltou mais alto e atirou por cima da baliza de Cássio. Boa oportunidade para o Sporting....

54' AMARELO PARA TINOCO por falta sobre André Martins

54' MONTERO TEVE O GOLO NO PÉ! Depois de uma assistência de Slimani o colombiano atira com pouca força para defesa fácil de Cássio....

53' SAI Diego Capel Entra Slimani

52' BRUNO AMARO QUASE NO SEGUNDO! A bola saiu por cima da baliza do Sporting...

51' BOA OPORTUNIDADE PARA O AROUCA! Valeu o corte de Rojo...

49' OPORTUNIDADE PARA O SPORTING! Depois de um passe de William Carvalho, Wilson Eduardo tentou chegar à bola, mas Cássio chegou primeiro.

48' Boa hipótese para o Arouca, mas a defesa do Sporting estava atenta...

47' O Sporting mostra-se agora mais concentrado do que na primeira parte e começa a criar alguma pressão para o Arouca.

46' Boa possibilidade para o Sporting.... a bola sobra para Cássio.

45' Recomeça a partida! Sai o Sporting com a bola....

Uma primeira partte bem conseguida pelo Arouca. O golo de Bruno Amaro resultou de uma grande jogada, já o Sporting quebrou a invencibilidade e tem tido problemas em lídar com estado do relvado. 45 minutos com uma única oportunidade de Marcos Rojo que resultou no golo do empate para a equipa do Sporting. Apesar do estado do relvado, se depois do intervalo a equipa de Leonardo Jardim permanecer neste registo poderá ter muitos problemas para resolver.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE NO MUNICIPAL DE AROUCA

46' Ataque do Arouca, cruza David Simão, a bola sobra para Patrício.

45' UM MINUTO DE COMPENSAÇÃO

44' Livre para o Arouca, é assinalado fora de jogo a Roberto.

43' Bola novamente para o Sporting. André Martins tenta passar para Montero, mas o avançado estava em fora de jogo....

43' Cruzamento de Bruno Amaro à procura de Roberto, a bola sobra para Wilson Eduardo. Na grande área Diego cortou a bola.

42' O Sporting conta apenas com 43% de posse de bola.

41' Ivan Píris cruza para a grande área, corta a defesa do Arouca.

39' GRANDE REMATE DE BRUNO AMARO! Mas a bola chega a Patrício sem força, defesa fácil para o guarda-redes leonino.

38' Lançamento lateral para o Sporting à procura de Montero, a bla sobra para a defesa do Arouca. No contra-ataque valeu Rojo a evitar o perigo.

37' O Arouca tá a criar muita pressão sobre o Sporting, que mostra dificuldades em lidar com o relvado.

35' Canto para o Arouca corta Wilson Eduardo.

34' BOA POSSIBILIDADE PARA O AROUCA! Valeu o corte de Rojo antes da bola chegar a Patrício.

33' Livre para o Arouca mas a bola sai por cima da baliza de Patrício.

32' CARTÃO AMARELO PARA ROJO. O defesa do Sporting cortou a bola com a mão pela 2ª vez na partida e Cosme Machado não teve outra opção se não atribuir o Amarelo

32' O Sporting mostra-se agora mais concentrado.

30' Possibilidade para o Sporting... corta David Simão.

29' O meio campo do Sporting tem mostrado algumas dificuldades em enfrentar o Arouca...

28' O Arouca voltou a pressionar o Sporting....

25' GOLOOOO PARA O SPORTING! Depois de um canto pela esquerda de Adrien Silva, Marcos Rojo faz o empate com um chapéu ao guarda-redes do Arouca.., bonito golo para o defesa do Sporting.

24' Contra-ataque do Arouca, valeu William Carvalho a tirar a bola a Roberto.

23' Eric Dier e Slimani estão a aquecer do lado do Sporting

22' Remate de David Simão de frente para a baliza, a bola saiu ao lado.

21' Corta a defesa do Arouca. Na recuperação a equipa do Arouca está agora a pressionar muito mais.

21' Falta de Balliu sobre Capel. O extremo do Sporting estava perto da grande área. Livre para Adrien Silva.

20' Na recarga, Cássio acaba no chão, sem lesão.

19' OPORTUNIDADE PARA O SPORTING! Cássio agarra no último segundo a bola cruzada por André Martins.

18' Livre para David Simão depois de uma falta de Jefferson sobre Serginho... Agarrou Patrício sem problema.

16' A equipa do Sporting parece desconcentrada. É o décimo golo sofrido pelos leões na Liga

15' GOLO PARA O AROUCA! Depois de uma distração da defesa do Sporting Bruno Amaro viu-se de frente para Rui Patrício e volta a marcar ao guarda-redes.

13' OPORTUNIDADE PARA O AROUCA! Bruno Amaro cruza para a cabeça de Serginho, agarra Patrício.

12' MAIS UMA OPORTUNIDADE PARA OS LEÕES. Um passe de André Martins sobrou para Capel que ao cruzar para a grande área chega à cabeça de Montero que atira por cima.

11' NOVA OPORTUNIDADE PARA O SPORTING: Montero tentou aproveitar, mas o remate saiu ao lado...

10' PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA O SPORTING! Depois de um grande passe de André Martins, Wilson Eduardo atira por cima da baliza.

9' Adrien Silva agarra a bola, mas o relvado está complicado e a bola sobra para os jogadores do Arouca.

8' O Arouca continua com a posse de bola.

7' GRANDE CORTE DE MAURÍCIO! O Arouca está atrevido e o defesa do Sporting conseguiu cortar a tempo antes de a equipa da casa conseguir criar perigo.

6' Rui Patrício esmurrou a bola para fora da grande área. Oportunidade de contra-ataque para o Sporting, valeu a defesa do Arouca.

5' Boa possibilidade para André Claro, mas a bola sai para a inha de fundo. Canto para o Arouca.

4' GRANDE REMATE DE CLARO, mas a bola vai directa para as mãos de Rui Patrício, na recarga é Roberto quem tenta, sem chances para a equipa da casa.

3' O Arouca está a pressionar bem a equipa do Sporting...

2' Corte de Jefferson sem perigo para a baliza de Patrício.

1' Oportunidade para o Arouca, mas Rojo toca com a mão... livre para o Arouca para Bruno Amaro.

1' A chuva não pára de cair no Municipal de Arouca.

0' ROLA A BOLA NO MUNICIPAL DE AROUCA! Sai o Arouca com a redondinha...

20.18 A baliza de Cássio apresenta problemas nas redes, o jogo ainda não começou.

20.13 As equipas já estão no relvado prontas para começar a partida.

19.59 Já Pedro Emanuel optou por deixar Pintassilgo no banco e dar o lugar a Soares.

19.57 Leonardo Jardim optou mesmo por Píris e apostou em Wilson Euardo e Capel no apoio a Fredy Montero.

19.55 ONZE INICIAL DO AROUCA: Cássio, Balliu, Nuno Coelho, Diego, Tinoco, Soares, Bruno Amaro e David Simão, Claro, Roberto e Serginho.

19.50 ONZE INICIAL DO SPORTING: Patrício, Píris, Maurício, Rojo e Jefferson, William, André Martins e Adrien, Wilson Eduardo, Montero e Capel.

17.15 O Sporting vem de uma série de oito jogos consecutivos sem sofrer golos, algo inédito na história do clube de Alvalade. Já do lado do Arouca, a história é outra, a equipa de Pedro Emanuel tem apenas 13 golos marcados, menos 20 que os leões, e 19 sofridos.

17.00 Do lado do Arouca é provável que esteja Cássio na baliza, Tinoco, Nuno Coelho, Diego e Ivan na defesa, Pintassilgo, Bruno Amaro e David Simão no meio campo, Roberto e Claro nas alas e Serginho na frente do batalhão

16.50 Quanto aos onzes prováveis, espera-se que do lado Sporting alinhem Rui Patrício, Jefferson, Rojo, Maurício e Ivan Píris, William Carvalho, Adrien Silva, André Martins, Carrillo e Capel e na frente Fredy Montero

16.20 Para a recepção ao Sporting, Pedro Emanuel chamou todos aqueles que conseguiu. A novidade está no regresso de Rui Sampaio à lista de convocados: Cássio, Rui Sacramento e Igor Rocha, Miguel Oliveira, Diego, Luís Dias, Tinoco, Stephane e Iván Balliu, Nuno Coelho, David Simão, Bruno Amaro, Soares, Rui Sampaio e Pintassilgo, Hugo Monteiro, André Claro, Serginho, Ceballos, Roberto e Lassad

16.10 Para o jogo em Arouca, Leonardo Jardim deixou de fora Cédric Soares e Welder. Os dois jogadores que fizeram parte do onze inicial no jogo em Alvalade frente ao Marítimo para a Taça da Liga ficaram de fora das escolhas do Madeirense para este encontro, onde todos esperam que os leões consigam regressar às vitórias depois de 2 empates nas duas últimas jornadas. Tudo indica que serão Vitor e Ivan Píris a ocupar os lugares. Eis os convocados: Rui Patrício e Marcelo Boeck, Ivan Píris, Maurício, Rojo, Eric Dier e Jefferson, William Carvalho, Adrien Silva, André Martins, Vítor, Diogo Salomão e Gerson Magrão, Montero, Slimani, Capel, Carrillo, Wilson Eduardo e Carlos Mané .

15.55 Já Pedro Emanuel, garante que de tudo fará para contrariar o favoritismo leonino. «O Sporting é o favorito, mas nós vamos ser o Arouca de sempre. Vamos apresentar-nos no nosso registo, humildes e vamos disputar o jogo. Disputamos todos os jogos para conquistar pontos. O Sporting também está motivado e luta pelos lugares cimeiros. Vam os ter pela frente o melhor ataque da Liga, reconhecemos a superioridade dos adversários, mas queremos conquistar pontos.»

15.50 Na conferência de imprensa que antecedeu à partida, o treinador do Sporting mostrou que não está à espera de um jogo fácil no Municipal de Arouca «O Arouca não entrou mal no jogo, mas a seguir nós conseguimos dar a volta e golear. Agora não vamos ter as mesmas facilidades que na primeira volta. O Arouca é uma equipa mais madura, mas mesmo com esta melhoria do adversário temos de procurar ser mais fortes e ir em busca, desde o primeiro minuto, da vitória. Temos de potenciar os jovens jogadores e valorizar a Academia.»

15.45 No último encontro entre as duas equipas, os leões levaram a melhor com uma goleada que terminou num 5-1 com um hat trick do recém chegado Fredy Montero. Apesar da vitória, a equipa de Pedro Emanuel foi a primeira estrear-se no marcador logo ao minuto 19'. Dez minutos depois foi a vez de Maurício fazer o golo do empate para os leões. Fredy Montero marcou aos 38 minutos e aos 15 minutos da segunda parte foi a vez de Wilson Eduardo. Contudo o Colobiano ainda fez mais dois golos. Um ao minuto 70 e outro a 4 minutos do final da partida.

15.30 Muito Boa Tarde, e sejam bem-vindos à transmissão Vavel.com, grátis e do encontro Arouca x Sporting, que se disputará no Municipal de Arouca! Um jogo a contar para a jornada 16 da Liga Zon Sagres. Está em jogo o regresso da equipa de Leonardo Jardim ao primeiro lugar da tabela. Um jogo que promete bom futebol e 90 minutos cheios de emoção!