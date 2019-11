Benfica x Marítimo, directo

18:54. Vitória benfiquista, justa e conseguida com competência. Rodrigo foi o marcador de serviço, marcando por duas vezes e chegando à dezena de golos nesta temporada. Enzo foi o maestro de serviço, nunca abdicando de vestir o fato de macaco para se sujar em trabalhos defensivos, sempre com garra e com espírito de liderança táctica. Lima e Markovic também estiveram em bom plano, contribuindo para o carrossel de jogadas bonitas que tantas vezes colocou o Marítimo em dificuldades. Gaitán, um dos melhores elementos em campo, destacou-se pela abnegação, pela atitude e pelo volume do seu trabalho, quer a atacar quer a defender. O Marítimo, tirando, a reacção que ia dando o empate - negado por Oblak - ainda na primeira parte, pouco conseguiu fazer para negar o domínio dos da casa. Heldon e Derley, goleadores crónicos da equipa, ficaram a zeros, assim como a baliza de Oblak, de novo inviolada.

BENFICA 2-0 MARÍTIMO, marcou Rodrigo por duas vezes.

APITO FINAL

90+3'. O árbitro apita para o fim, vitória encarnada na Luz por 2-0.

90+2'. Lance de perigo para o Marítimo, bola a pingar na área...mas é assinalada infracção ofensiva, passa o perigo.

90+1'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Gomes e sai o maestro da partida, Enzo Pérez.

90'. Falta de Enzo sobre Rossi.

89'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Cavaleiro para sair Markovic, que fez um jogo competente.

86'. Ataque rápido do Marítimo, Luisão fecha a posição lateral e corta de carrinho, a bola sai para canto. Insiste o Marítimo com um par de bons passes, corta Fejsa.

84'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO MARÍTIMO: Entra o possante Fidélis e sai Heldon.

83'. Heldon foge a Maxi, que velocidade a do cabo-verdiano...tem espaço para marcar...que defesa brutal de Oblak!! A sua mão impediu o 2-1!!

82'. Enzo tem sido intransponível e incansável: recupera as bolas e coloca a equipa a jogar com «suplesse».

81'. Lima está com azar: novo remate, nova tentativa de golo, mas a bola sai descontrolada e vai para fora.

79'. Enzo empurra a bola pelo campo abaixo, é uma ataque perigoso do Benfica com clara superioridade numérica...Enzo cruza a bola para Lima, é só encostar para a baliza...José Sá ganha tamanho e defende o remate do brasileiro, que perdida!!

78'. O árbitro parece ter perdido o critério, ajuizando os lances de modo precipitado.

77'. A bola beija a barra e sai!! Jogada exemplar do Benfica, Enzo saltou na área qual avançado entre os centrais, ganhou o lance e atirou à barra, que perigo!!

77'. Amorim faz um passe repleto de classe, descobrindo Maxi na ala, o uruguaio mete a quinta e arranca um cruzamento milimétrico...Enzo vai cabecear de rompante...

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rúben Brigido para sair Nuno Rocha.

76'. As claques do Benfica têm estado a apoiar a equipa de forma ininterrupta.

76'. Cartão amarelo para Gégé!

75'. Markovic entra numa sequência de dribles, já está dentro da área, pode ir para a diagonal...cai na área!! O árbitro, em cima do lance, mostra-lhe o cartão amarelo por simulação!

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim para a saída do herói da partida, Rodrigo.

71'. Gaitán capta a bola que lhe é endossada, foge pela linha e tenta cruzar no limite da linha final...corta o lateral, marcação cerrada compensou e o argentino não foi capaz de centrar a bola.

69'. Markovic vai para cima da defesa do Marítimo, finta dois mas acaba por perde a bola, ela sobre para Rodrigo que lança Lima com um «lob»...mas o brasileiro não consegue completar a jogada e a bola é interceptada pelo defensor que o marcava!

68'. Lançamento lateral de Gaitán feito com pressa, apanhando o Marítimo em contrapé...Lima controla a bola e dispara com objectividade de ponta-de-lança...Sá estica-se e sacode a bola para canto, bela defesa do guardião do Marítimo!!

65'. Dois cantos seguidos para o Marítimo, mas o Benfica corta ambos os lances com segurança.

62'. Ataque corrido do Marítimo, foge o extremo pela área...mas Gaitán recupera a posição, ajuda o lateral e faz uma tremenda dobra!! Que importante foi a acção defensiva de Gaitán, bom carrinho a desarmar o oponente.

59'. Siqueira é desarmado e o Marítimo ganha um lançamento de linha lateral.

58'. A bola morre nas mãos de Oblak depois de uma tentativa maritimista de lançar um ataque que surpreendesse a defesa encarnada, mas a bola saiu com força a mais.

57'. Remate algo enrolado de Danilo Dias, a bola vai torta mas Oblak segura com relativa estabilidade.

56'. Falta de Siqueira sobre Danilo Dias, quando este tentava organizar o ataque da sua equipa.

55'. Benfica balanceado para o ataque por Siqueira, corridas desenfreadas de Markovic e Rodrigo, combinação inteligente entre os dois, a bola é levada pelos pés do brasileiro, entra na área, faz uma finta de corpo e tenta o remate em vez do passe...a bola vai contra as redes laterais!! Tinha de ter tentado assistir um colega na pequena área, estava sem ângulo para rematar!!

54'. Canto para o Marítimo, a defesa encarnada limpa a zona e sai a jogar num perigoso contra-ataque...

53'. Grande lance do Benfica! Passe de Markovic deixou desequilibrada a defesa madeirense, Gaitám meteu a sexta e correu até cruzar de primeira para o flanco contrário onde aparecia Lima...mas o passe foi demasiado puxado e Lima não captou a bola dentro das quatro linhas!

51'. Passe picado a surpreender a defesa do Marítimo...Markovic mata no peito, roda e remata...mas a bola é parada pelas pernas do defesa, muito atenta a defesa forasteira, lance do golo eminente!

50'. Enzo dá festival de técnica e confiança a meio do relvado, tirando dois adversários do caminho e descongestionando o jogo com um passe criterioso e de belo efeito: simplesmente genial.

49'. Passe inteligente de Markovic a descobrir Maxi, o uruguaio cruza mas Rossi opõe-se com um corte tranquilo.

47'. Gégé alivia de qualquer maneira, sem contemplações nem rodriguinhos, bola para fora, lançamento para o Benfica.

46'. Recomeça o encontro, sai agora a equipa da casa!

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO MARÍTIMO: Sai Marakis para entrar Weeks.

17:56. Boa primeira parte na Luz: o Benfica começou com gás, ameaçou com a sua dinâmica ofensiva, e, de facto, marcou primeiro: Rodrigo não perdoou e bateu Sá aos 18 minutos. Quando o Marítimo ganhava corpo no jogo e capacidade de amedrontar os encarnados, Rodrigo voltou a marcar, calando a reacção maritimista e dando segurança a toda a equipa. Um erro crasso de João Diogo ofereceu o golo ao avançado, que não desperdiçou.

INTERVALO

45'. O juiz da partida apita e manda todos para o balneário, intervalo na Luz.

45'. Falta de João Diogo sobre o extremo argentino Gaitán, que tem estado incrivelmente mexido na partida, muitas vezes orientando a manobra da equipa e incitando-a ao ataque.

44'. Enzo e Fejsa são vistos imensas vezes na linha defensiva recuada, buscando jogo e carregando a bola para as jogadas da equipa enquanto os laterais abrem nos flancos, alargando o jogo e obrigando o adversário a dispersar-se.

43'. O jogo ficou mais tranquilo para as «águias». Circulação de bola interrompida apenas com falta, sobre Lima. O infractor foi Marakis.

41'. Fora-de-jogo marcado a Danilo Dias.

39'. Fora-de-jogo assinalado ao posicionamento de Derley.

37'. O Benfica cala assim a reacção do Marítimo, que estava cada vez melhor na partida. Oblak defendeu por duas vezes o resultado e o perigo rondava a sua baliza mas Rodrigo, aproveitando uma falha defensiva, castigou o Marítimo.

36'. GOOOOOLOOOOOOOO DO BENFICA!!! Rodrigo bisa no jogo, caminhou triunfalmente para a baliza e bateu Sá sem dificuldades!!! Erro craso da defensiva do Marítimo, desconcentrou-se totalmente!!! João Diogo foi o causador do descalabro, que falha imperdoável!!!

36'. Atrapalhação na linha defensiva do Marítimo, pressão de dois jogadores encarnados...a bola sobre para os pés de Rodrigo!! Pode correr até á baliza em oposição, segue sozinho, vai ficar na cara de Sá...

34'. Luisão senhorial nas alturas, corta a bola de cabeça e alivia o perigo que o livre poderia ter causado!

33'. Falta de Siqueira, livre para ser marcado muito perto da linha lateral: poderá sair um centro tenso e perigoso...

30'. Derley solicitado, corre para a bola mas Oblak sai do seu posto e alivia com os pés.

30'. Markovic apanha a bola depois de um corte algo atribulado da defesa maritimista, mas o remate sai desastrado e foge para a atmosfera.

28'. Grande corte de Danilo Pereira, bela habilidade do médio defensivo, que conseguiu interceptar com um toque de calcanhar a bola carregada pelo lateral Siqueira!

24'. Tremendo assédio maritimista! Canto lançado para a área, bom cabeceamento de Nuno Rocha a obrigar Oblak a nova intervenção, a melhor da noite seguramente, que reflexos!! O guardião joga a bola para canto, mãos preciosas as de Oblak!!

24'. Oblak a valer ao Benfica, excelente ataque rápido do Marítimo!! Remate cruzado do goleador Derley, o avançado fugiu a Luisão e só Oblak conseguiu negar o golo!!

23'. Rodrigo vai captar a bola, pode fazer o segundo golo...pega mal na bola e remata em carambola, passou o perigo! Que belo cruzamento de Gaitán!!

22'. Livre inclinado para o lado esquerdo a favorecer o Maritimo, bola lançada para o duelo aéreo...Agarra Oblak com calma!

20'. Markovic de novo em correria individual mas a bola é travada pelo corte do central forasteiro! Enzo insiste, passa em profundidade para o interior da área...corta Gégé e faz o Marítimo sair a jogar.

18'. GOOOOOOOOLOOOOOOO DO BENFICA!!! Rodrigo a marcar de novo pelo Benfica, tiro do avançado a deixar Sá sem chances de parar o fogo da bola rematada!!! Benfica parte em vantagem, Rodrigo mostra o seu «killer instict»!!!

18'. Lançamento rasteiro com boa profundidade, Lima tenta captar dentro da área mas é desarmado...a bola sobra para Rodrigo...vai explodir um tiro na cara de Sá...

16'. José Sá vai deixando os adeptos encarnados impacientes com as demoras de reposição de bola: ouvem-se assobios na Luz.

15'. Gaitán cruza com força e tensão para Rodrigo, na área...mas o central sobe e corta de cabeça: canto para as águias.

14'. Remate de Lima, sai cruzado...mas a bola sai lenta e Sá agacha-se para agarrar com facilidade.

13'. Heldon sobe em velocidade pelo flanco esquerdo depois de uma boa saída em contra-ataque do Marítimo, mas o remate foi mal calibrado e passou ao lado!

10'. Marítimo claramente na expectativa, dando espaço ao Benfica e esperando por uma aberta, para explorar o contra-ataque.

8'. Markovic tenta de novo fugir a tudo e todos, mas é desarmado de modo eficaz à entrada da área maritimista.

7'. Markovic remata...mas a bola vai rasteira e sem força, defesa fácil de Sá.

4'. Boa jogada de Enzo a passar a bola a Maxi mas surge o corte óptimo do lateral forasteiro.

2'. O Benfica começa de modo pressionante, Gaitán muito solto e ameaçador, Maxi bem incorporado nos lances ofensivos.

0'. Roda a bola na Luz!

APITO INICIAL

FORMAÇÃO INCIAL DO MARITIMO: Sá, José Diogo, Marakis, Rocha, Heldon, Derley, Rossi, João Diogo, Danilo Pereira, Gegé, Olim

FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Luisão, Siqueira, Garay, Maxi, Fejsa, Enzo, Markovic, Gaitán, Lima, Rodrigo

15:17. No Marítimo existem algumas ausências importantes, como as de Márcio Rozário, Sami e João Luiz, todos lesionados. O lateral Rúben Ferreira ficou de fora dos convocados por opção técnica, assim como Alex Soares. O Benfica terá de estar alerta com a linha atacante do Marítimo, Derley e Heldon constam como ameaças reais às defesas contrárias e os números provam tal preocupação: Heldon leva 11 golos em toda a época, Derley 10.

15:11. Este será o primeiro encontro onde a equipa encarnada já se apresentará sem Matic nas suas fileiras. Para o substituir alinham-se Amorim e Fejsa, sendo que entre eles permanecerá a dúvida da titularidade, só desvendada perto do início da partida. Lima e Rodrigo serão os atacantes de serviço: a dupla tem rendido muitos golos ao clube e o avançado hispano-brasileiro goza de motivação adicional devido ao bom jogo (e ao belo golo) realizado ante o Porto. Já Lima é o melhor marcador do Benfica nesta época, com 10 golos assinados, mais um que Cardozo e mais dois que Rodrigo.

15:03. Nas últimas ocasiões que o Marítimo se deslocou à Luz, encontrou uma oposição feroz e saiu, por várias vezes, goleado: 4-1 em Dezembro de 2012, 4-1 em Abril de 2012 e 3-0 em Fevereiro do mesmo ano. No último encontro para a Liga disputado na Luz, Cardozo foi o herói do jogo, com 3 golos apontados. Rodrigo também entrou na lista de marcadores.

14:48. O Marítimo, algo pressionado pelos resultados medíocres, desloca-se à Luz vindo de uma pesada derrota em Alvalade, por 3-0, para a Taça da Liga. No encontro anterior, a contar para a Liga, o Marítimo empatou 1-1 contra o Rio Ave, aumentando para seis jogos um registo limpo de derrotas. O último desaire maritimista na Liga reporta ao dia 2 de Novembro, frente ao Sporting, num emocionante 3-2. Apesar de se manter afastado das derrotas durante 6 jgoos, o Marítimo não tem conseguido realizar uma temporada à sua altura, estando, neste momento, na 11ª posição do campeonato.

14:29. A equipa do Benfica vem de um período emotivo e sólido, depois da vitória importante sobre o rival Porto, por 2-0, com golos de Rodrigo e Garay. Com essa proeza, os encarnados subiram ao primeiro posto, beneficiando do empate do Sporting diante do Estoril. Vencendo o Marítimo, o Benfica retem a liderança da Liga, isolando-se no topo, com mais dois pontos que Sporting e três que os portistas. No passado jogo dos encarnados, a vitória voltou a sorrir na Luz aos benfiquistas, 2-0 frente o Leixões, num embate da Taça da Liga. Os golos foram marcados por Djuricic e Cavaleiro.

14:14. No jogo da primeira volta, o Benfica entrou no campeonato a perder, tendo-se deslocado aos Barreiros e lá averbado uma derrota por 2-1. Os encarnados entraram com o pé esquerdo na Liga, caíndo aos pés do Marítimo, marcando apenas um golo, por Rodrigo, contra dois dos madeirenses, assinados por Derley e Sami, sendo o primeiro marcado através da marca da grande penalidade. Lima assistiu Rodrigo para o empate, mas Sami deu a vitória aos da casa.

14:03. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.com, com lugar marcado no Estádio da Luz, às 17 horas deste Domingo, para o Benfica x Marítimo, jogo a contar para a Liga Zon Sagres, segunda ronda! O Benfica, líder do campenato depois da vitória frente ao Porto, quererá retomar o topo da Liga, mas para tal terá de bater os madeirenses.