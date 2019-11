FC Porto x V. Setúbal directo

O resultado transpareceu o que aconteceu em campo. Um Futebol Clube do Porto bem mais superior que a equipa de José Couceiro. A equipa de Paulo Fonseca regressa agora às vitórias para o Campeonato depois de ter perdido na última jornada com o Sport Lisboa e Benfica. Apesar da vitória hoje frente ao Setúbal, os actuais campeões nacionais continuam em terceiro lugar na tabela classificativa. A 3 pontos do líder Benfica e a um do segundo classificado, o Sporting.

93' FINAL DA PARTIDA : FC PORTO 3 - 0 SETÚBAL

92' Quintero tenta o remate, mas a bola sai por cima...

92' O Setúbal está ter muitas dificuldades em lidar com o resultado ....

91' 3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

89' GRANDE DEFESA DE KIESZEK! Grande remate de Josué, valeu o sadino a evitar o 4º golo da partida.

87' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI Carlos Eduardo ENTRA QUINTERO

86' GOLOOOOOOO DO PORTO! GOLAÇO DE CARLOS EDUARDO! A defesa ainda cortou o lance, mas Carlos Eduardo rematou com a ponta do pé. Está feito o terceiro do Porto!

85' POSSIBILIDADE PARA O SETÚBAL! Agarrou Helton. No contra-ataque Kelvin cai na grande área, em contacto com Pedro Queiroz... fica a pedir penalidade o jogador do Porto

84' Danilo faz um cruzamento para a grande área, Pedro Queiroz choca com Josué, ficam as queixas do jogador do Setúbal...

83' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Kelvin demorou muito tempo e a bola sobrou para Queiroz, segue o Setúbal com a bola..

81' CARTÃO AMARELO PARA KIESZEK , por queixas sobre um lance com Josué

80' Kelvin está no chão, com muitas queixas depois de um encontro com Rafael Martins.

79' CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL mas Cardozo estava em fora de jogo...

78' João Mário tenta o contra-ataque, mas estava lá Carlos Eduardo...

77' CARTÃO AMARELO PARA FRANÇOIS por falta sobre Danilo

76' REMATE DE JOSUÉ, para uma defesa fácil de Kieszek.

75' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI Lucho ENTRA JOSUÉ

75' A um quarto de hora do final da partida o Porto continua a ser superior...

74' Rafael Martins no chão.... A equipa médica entrou agora em campo...

73' Alex Sandro e Kelvin tentam o remate à baliza, mas os dois jogadores do Porto acabaram por se atrapalhar...

72' Grande remate de Carlos Eduardo! A bola saiu ao lado, canto para o Porto...

71' GRANDE DEFESA DE KIESZEK! Depois de uma cabeçada de Maicon valeu o guarda-redes a evitar o terceiro para o Porto.

70' Num lance de contra-ataque, Kelvin sobre falta de Queiroz... é livre perigoso para o Porto

69' CANTO PARA O PORTO: Carlos Eduardo a marcar, valeu a defesa do Setúbal...

68' GRANDE CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Rafael Martins valeu a evitar o perigo para a baliza de Kieszek

66' SUBSTIUIÇÃO NO SETÚBAL: SAI Terroso, ENTRA JOÃO MÁRIO

65' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI Quaresma ENTRA KELVIN

64' Livre para o Setúbal, marcado por Tiba, valeu Fernando a evitar o perigo para a baliza de Helton.

63' CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL! A bola era para chegar a Cardozo, mas cortou Mangala.

62' Quaresma apanha velocidade e tenta fazer o cruzamento, mas não chega a tempo, a bola saiu pela linha de fundo...

61' Quaresma aparece na esquerda e tentou cruzar para a grande área, a bola sobrou para a defesa do Setúbal...

60' GRANDE CRUZAMENTO DE VARELA! Cortou François.... a bola ainda sobrou para Alex Sandro, mas o defesa do Setúbal voltou a cortar, está fora de perigo a baliza de Kieszek...

59' O Porto tenta agora o contra-ataque, mas a defesa sadina continua atenta...

58' Varela tentou o remate à baliza, mas a bola chegou calmamente a Kieszek.

56' Cardozo tenta o contra-ataque para o Setúbal, mas estava lá Maicon para cortar....

55' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Varela tenta trocar as voltas a Queiroz, mas Kieszek agarrou a tempo...

54' Cruzamento de Quaresma, era para Mangala, corta a defesa do do Setúbal...

53' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Valeu o corte de Venâncio a evitar o perigo...

51' CARTÃO AMARELO PARA MIGUEL PEDRO

50' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Cheirou a Trivela.... mas a bola saiu ao lado...

49' O Porto tenta o contra-ataque, mas a defesa sadina está bem mais atenta que na primeira parte...

48' Cruzamento de Nelson Pedroso, era para Cardozo, mas Helton agarrou primeiro...

47' CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL! Valeu o corte de Maicon...

45' RECOMEÇA O JOGO NO DRAGÃO! Sai o Setúbal com a bola

45' Sai Bruninho, entra Rafael Martins

Ao intervalo o resultado é justo, a equipa de Couceiro não está a conseguir aguentar o ritmo e apesar de ter entrado bem na partida com 2 grandes contra-ataques, Jackson e Varela fazem o resultado ao intervalo. Aos 10 minutos Jackson aproveitou a bola perdida por Quaresma para inaugurar o marcador, aos 34 apareceu a bomba de Varela que marca o 2-0. Destaque ainda para o lesionado Coehene que obrigou Couceiro a fazer entrar François ao minuto 27.

INTERVALO

45' CANTO PARA O PORTO! Corta a defesa Sadina.

45' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Estava lá François a evitar o perigo.

UM MINUTO DE COMPENSAÇÃO

44' Possibilidade para o Setúbal... Miguel Pedro deixa fugir a bola, quando tinha oportunidade de entrar pela direita.... corta Maicon.

43GRANDE CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Fernando fez um grande passe para Varela que ao cruzar para a grande área, deixa que a bola passe a linha final... Pontapé de baliza para Kieszek.

42' Na marcação, corta François a evitar o perigo para Kieszek.

42' Grande remate de Varela! Valeu Venâncio. Canto para o Porto.

41' Varela tenta cruzar pelo lado esquerdo da defesa, valeu o corte de Vanâncio....

40' Livre para o Setúbal, Nelson Pedroso tenta trocar as voltas a Helton, mas quando a bola cegou a força já era pouca. Defesa fácil para o guarda-redes dos dragões.

38' Livre para o Porto... Maicon a marcar... apanha Quaresma que cruzou à procura de Jackson.... agarra Kieszek.

37' A equipa do Setúbal tenta agora organizar-se e chegar à grande área do Porto, mas está a ter sérias dificuldades...

34' GOLOOOOOO DO PORTO! QUE BOMBA DE VARELA! Depois de um erro na defesa sadina, o internacional português remata fora de área e faz o segundo do Porto!

33' GRANDE REMATE DE TIBA! Um remate bem colocado que obriga Helton a esticar-se. Na marcação do canto, Cardozo fica a pedir falta...

32' O jogo está agora mais parado.... a defesa sadina está mais concentrada. Lucho tenta passar para Jackson, mas é François quem acaba com o lance de perigo.

30' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Resolve François a evitar que a bola chegue à grande área...

28' GRANDE OPORTUNIDADE PARA O PORTO! Quaresma cruzou, mas Varela cabeceou para uma grande defesa de Kieszek.

27' ENTRA FRANÇOIS SAI COEHENE por lesão

27' Livre para o Setúbal... directo para as mãos de Helton

26' AMARELO PARA HELTON! Maicon fez um mau atraso e Cardozo quase que chegou à bola.... o guarda-redes do Porto foi obrigado a sair e viu o amarelo.

25' Na marcação do livre, Maicon atira com força contra a barreira sadina.

24' Coehene está lesionado e sai de maca do relvado....

22' Cartão Amarelo para Nelson Pedroso por falta sobre Quaresma. O Harry Potter estava a chegar à grande área sadina quando foi travado pelo jogador do Seúbal. É livre para o Porto

20' A equipa do Setúbal está agora a pressionar muito mais... Tiba não consegue passar por Quaresma.

19' CONTRA-ATAQUE DO PORTO.... corta Venâncio a evitar que a bola chegue a Jackson.

17’ CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL! Nelson Pedroso tenta chegar à grande área, mas Mangala estava lá outra vez..

16’ O Porto entra pela esquerda da grande área, valeu o corte de Venâncio a evitar o perigo para a baliza sadina.

15’ O Porto está a segurar bem a vitória…

14’ Ramon Cardozo tenta fazer o contra-ataque, mas encontrou Mangala pelo caminho…

12’ CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Corta a defesa do Setúbal por Nélson Pedroso.

10’ GOLOOOOOO DO PORTO! Depois de um cruzamento de Quaresma, Jackson remata com força para o fundo da baliza, está feito o 19º golo do Colombiano e o 1º do jogo.

10’ Canto para o Porto à procura de Jackson corta a defesa do Setúbal

9’ Contra –ataque do FCP, mas a redondinha não quer chegar à grande área3' Primeiro remate do Porto! Carlos Eduardo remata a bola saiu ao lado... canto para o Porto desvia Kieszek

2' CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Corta Nélson Pedroso, é livre para o Porto....

1' CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL! Corta Carlos Eduardo.

0' ROLA A BOLA NO DRAGÃO! Sai o Porto

19.14 As equipas entraram agora em campo, tudo pronto para iniciar a segunda metade do campeonato no Estádio do Dragão!

19.00 Quaresma foi mesmo opção para Paulo Fonseca e José Couceiro optou por Terroso e Pedro Tiba.

18.55 ONZE INICIAL DO SETÚBAL: Kieszek, Pedro Queiroz e Venâncio, Coehene e Nélson Pedroso, Terroso, Pedro Tiba e Dani, Bruninho, Ramon Cardozo e Miguel Pedro.

18.40 ONZE TITULAR DO FC PORTO : Helton, Danilo, Maicon, Mangala e Alex Sandro, Fernando, Lucho e Carlos Eduardo, Quaresma, Varela e Jackson.

18.35 No que a confrontos anteriores diz respeito, em 65 jogos realizados entre as duas equipas, há 55 vitórias dos azuis e brancos, seis empates, e quatro triunfos dos sadinos.

18.10 Do lado do Vitória, espera-se que José Couceiro jogue pelo seguro: Kieszek na baliza, Nelsón Pedroso, Coehene, Venâncio e Pedro Queiroz na defesa, Ney, Pedro Tibá e Miguel Pedro no meio campo, João Mário e Rafael Martins nas alas e Ramón Cardozo na frente

18.00 No que toca aos onzes prováveis, espera-se que do lado do Futebol Clube do Porto o regressado Ricardo Quaresma regresse, tal como aconteceu na Taça da Liga, ao onze inicial jogando com : Helton na baliza, Mangala, Otamendi, Alex Sandro e Danilo na defesa, Fernando, Lucho e Carlos Eduardo a meio campo, Quaresma e Licá nas alas e á frente do batalhão azul e branco, Jackson Martinez.

17.15 Do lado do Vitória de Setúbal, José Couceiro deixou de fora Pedro Tavares e Pedro Coronas por lesão, levando até ao Estádio do Dragão tudo o que conseguiu: Kieszek, Venâncio, Coehene, Pedro Queiroz e Nelson Pedroso, Ney, Pedro Tibá, Miguel Pedro, João Mário, Rafael Martins e Ramon Cardozo, Servín, François, Dani, Bruninho, Diogo Rosado, Tiago Terroso, Marcos Acosta e Zequinha.

17.00 No que aos convocados diz respeito, Paulo Fonseca deixou de fora Reyes, Herrera e Ricardo, chamando para este encontro: Helton e Fabiano, Otamendi, Mangala, Alex Sandro, Danilo, Fernando, Lucho Gonzalez, Carlos Eduardo, Ricardo Quaresma, Licá, Jackson Martinez, Maicon, Josué, Defour, Quintero, Varela, Kelvin e Ghilas.

16.30 As duas equipas vão entrar em campo às 19.15 com uma diferença de 17 pontos. O FC Porto ocupa o terceiro lugar com 33 pontos e duas derrotas, enquanto o Vitória de Setúbal conta com 16 pontos, com sete derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

16.15 Já José Couceiro diz que apesar da derrota que o adversário sofreu no Estádio da Luz, não espera uma equipa fragilizada «Não acredito numa equipa fragilizada. Depois disso o FC Porto já jogou com o Penafiel para a Taça da Liga e ganhou. Acredito que vão querer demonstrar o valor que têm. Vamos encontrar um Porto ambicioso, a querer ganhar o jogo. O FC Porto é uma boa equipa é favorito e joga no seu estádio, tem a necessidade de somar pontos, tal como nós, e é óbvio que, dentro das limitações que temos tido, preparamo-nos sempre para ter uma boa prestação. O Setúbal não é uma equipa defensiva, mas teremos de o fazer quando o Porto nos obrigar a isso».

16.00 Na conferência que antecedeu ao encontro, Paulo Fonseca diz que espera um Setúbal bastante diferente daquele que encontrou na primeira volta. «O Vitória de Setúbal está muito diferente daquele que encontramos na primeira volta e vai tentar surpreender-nos no contra-ataque. Esperamos muitas dificuldades.» Ainda em declarações á imprensa, o treinador do Futebol do Porto acusa os jornalistas portugueses de favorecerem as equipas de Lisboa «Há uma campanha concertada contra o FC Porto, não tenho dúvidas disso. Para favorecer os outros dois clubes e prejudicar o Porto. De quem? Também da comunicação social. Não tenho dúvidas disso...»

15.45 Ambas as equipas vêm de uma derrota. O Futebol Clube do Porto foi até Lisboa jogar com o Benfica e perdeu por 2-0. Já o Vitória de Setúbal, perdeu em Olhão por 2-1. No último encontro, a equipa de Paulo Fonseca levou a melhor ao vencer por 3-1 com golos de Josué, Jackson e Quintero. Já o Vitória de Setúbal marcou com o pé de Rafael Martins na baliza de Helton.

15:30 Muito Boa Tarde, e sejam bem-vindos à transmissão Vavel.com, grátis e do encontro FC Porto x V. Setúbal! Um jogo a contar para a jornada 16 da Liga Zon Sagres e que marca o regresso dos actuais campeões nacionais à competição. Na última jornada o FC Porto perdeu com o Benfica no Estádio da Luz e terá agora que se esforçar para se manter na corrida ao título. Um jogo que promete bom futebol e 90 minutos cheios de emoção!