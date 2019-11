Grupo B da Taça da Liga: tudo pode acontecer

Uma coisa é certa, a passagem à próxima fase vai ser atribuída aquando do apito final do árbitro: FC Porto ou Sporting vão (re)encontrar o já apurado, Benfica. Os 4 pontos unem dragões e leões no primeiro lugar da tabela do grupo B, mas a verdade é que são os actuais campeões nacionais que vão na frente. No jogo com o Penafiel, a equipa de Paulo Fonseca fez o que quis e acabou a partida com um 4-0. Já o Sporting também venceu na recepção ao Marítimo, mas apenas por 3 bolas a zero.

Os golos são decisivos

Um 3-0 ou um 3-1 podem garantir três pontos, mas não garantem a passagem. Os treinadores são unânimes em dizer que a diferença entre golos marcados e golos sofridos pode ser crucial nos jogos de amanhã. Para ultrapassar o Porto, o Sporting precisa de pelo menos mais um golo para conseguir chegar à próxima fase.

Caso a equipa de Paulo Fonseca sofra golos frente à equipa do Marítimo no Estádio do Dragão, os leões de Leonardo Jardim apenas têm de garantir que na baliza verde e branca os golos não vão entrar e claro, ter a vitória como objectivo.

Já em caso de igualdade de número de golos marcados e sofridos, o factor de desempate passa pela média de idades dos jogadores mais utilizados nas equipas da competição e aí a passagem é garantida para a equipa de Leonardo Jardim. Os leões contam com os jogadores mais novos do campeonato, tendo uma média de quase 23 anos. Já no Futebol Clube do Porto, a média bate nos 25.

Para além de todos estes factores, há outro factor que pode trazer mais pressão para os jogadores de Porto e Sporting. Os dois jogos realizam-se amanhã e à mesma hora. Às 20.45h os dois juízes vão pegar no apito inicial e dar início às duas partidas que decidem quem vai passar às meias finais e receber o Sport Lisboa e Benfica em casa.

Onde está o Marítimo e o Penafiel?

Porto e Sporting são, desde o início, os favoritos à passagem às meias finais, mas o grupo é feito por 4 onzes. Penafiel e Marítimo empataram a zeros, tal como Sporting e Porto, no primeiro jogo do grupo e deixaram tudo em aberto na chegada à 2ª jornada.

O Marítimo foi até Alvalade e o Sporting conseguiu trocar as voltas à equipa de Pedro Martins. Carlos Mané foi um dos autores dos três golos que puseram o Sporting à espera do resultado da equipa de Penafiel frente ao Porto. O dia chegou e o Porto ganhou. Com Ricardo Quaresma no onze, a equipa do Penafiel limitou-se a ver jogar. Ao minuto 10 já o «Harry Potter» metia a bola dentro da baliza, depois foi a vez de Jackson, aos 56 e aos 72 minutos o Colombiano aumentou a vantagem para os portistas. Ainda houve tempo para um golo de Varela, estava feito o resultado final com a garantia de estar no primeiro lugar do grupo.

Esperar para ver

Resta esperar para que chegue a hora do jogo para sabermos quem será o primeiro do grupo. Porto ou Sporting, um deles estará na meia final a jogar em casa contra a equipa de Jorge Jesus. Espera-nos mais um Clássico, ou mais um Derby nas meias-finais da Taça da Liga. Um jogo que com certeza nos trará bom futebol e boas emoções.

Foto 1: Lusa

Foto 2: Carlos Alberto Costa