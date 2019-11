Penafiel x Sporting directo

TERMINOU A PARTIDA NO DRAGÃO, o Sporting não conseguiu chegar às meias-finais da Taça da Liga. Mesmo tendo feito o seu trabalho frente ao Penafiel a equipa de Leonardo Jardim fica pelo caminho na Taça da Liga devido à diferença de golos marcados. Ao longo de toda a segunda parte o Sporting dominou a partida e acabou por anular o jogo do Penafiel. Os leões deram a volta ao resultado pelos pés de Wilson Eduardo e de Adrien Silva. Uma segunda parte bem conseguida pelos jogaores lisboetas que contudo não bastou para a passagem às meias-finais.

JOSUÉ CONVERTEU A GRANDE PENALIDADE, está feito o segundo do Porto! Com este resultado, a equipa de Leonardo Jardim ficará pelo caminho devido à diferença de golos...

Os jogadores regressam agora aos balneários, aguarda-se ainda o final da partida no Estádio do Dragão...

Os jogadores aguardam agora o final do jogo do Futebol Clube do Porto, para saber se efectivamente receberão o Sport isboa e Benfica nas meias-finais da Taça da Liga.

PENAFIEL 1 SPORTING 3

FINAL DA PARTIDA

93' Wilson Eduardo tenta o contra-ataque, mas faz falta sobre o jogador do Penafiel...

92' Cédric tentou o contra-ataque, mas Diego Capel não chegou a tempo....

90' 3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO.

Carlos Eduardo empatou a partida no Dragão...

88' Cruzamento de Guedes pela direita, mas a bola saiu pela linha de fundo...

87' Substituição na equipa do Sporting: entra Ricardo Esgaio, sai Carrillo.

86' GRANDE REMATE DE ALDAÍR! A bola saiu ao lado da baliza defendida por Boeck, o Penafiel não desiste!

85' Contra-ataque do Sporting, mas a bola sobrou para a defesa do Penafiel...

83' CARTÃO AMARELO PARA VÍTOR BRUNO por protestos.

81' GOLOOOOOO DO SPORTING! Adrien fez o terceiro da partida, na marcação da grande penalidade Coelho quase que consegue agarrar a bola, mas a velocidade era muita e a bola acabou no fundo da baliza do Penafiel...

80' GRANDE PENALIDADE! Fábio Ervões vê o cartão amarelo por falta sobre Eric Dier

78' Substituição no Penafiel: sai Ferreira, entra Fontes.

.77' GRANDE DEFESA DE COELHO! Fredy Montero passa pela defesa e tenta o remate à baliza, estava lá o guarda-redes nortenho.

77' CARTÃO AMARELO PARA CARRILLO, por falta sobre Aldaír.

75' CARTÃO AMARELO PARA FERREIRA, por protestos.

74' Fredy Montero tentou o remate pela direita da baliza de Coelho, uma grande defesa para o guarda-redes do Penafiel!

73' Wilson Eduardo tenta o cruzamento para a grande área, estava lá Fredy Montero, mas também Fábio Ervões que aliviou a bola.

72' Contra-ataque do Sporting! Fredy Montero tenta o remate, mas a bola bateu num jogador da equipa adversária.

70' Substituição no Penafiel: sai Gabi, entra Fábio Ervões.

68' GOLOOOOOO DO SPORTING! Wilson Eduardo faz o segundo golo para os leões de frente para a baliza, uma jogada estudada depois de um grande cruzamento de Carrillo.

64' Substituição na equipa do Sporting: Sai Carlos Mané, entra Diego Capel.

63' Jefferson tenta o cruzamento para a grande área, mas Coelho agarra primeiro.

62' Contra-ataque do Penafiel, era para Guedes, mas Maurício chegou primeiro.

60' A bola passa pela grande área e sobrou para Adrien que ainda rematou à baliza, a bola ainda bateu na cabeça de Montero, mas saiu por cima da baliza de Coelho...

59' Livre para o Penafiel, alívio de Wilson Eduardo, segue o Sporting no contra-ataque... Cédric tenta cruzar, mas a bola bateu em Pedro Santos, canto para o Sporting.

58' A velocidade começa agora a ser uma das caracteríticas deste jogo....

57' Vítor Bruno marcou o canto, valeu Maurício mais uma vez a evitar o perigo para a baliza de Boeck.

56' Substituição na equipa do Penafiel: sai Paulo Roberto entra Guedes.

55' CARTÃO AMARELO PARA CÉDRIC, por falta sobre Vítor Bruno.

54' O Penafiel tentou o contra-ataque, mas mais uma vez valeu Maurício na defesa leonina. No contra-ataque William Carvalho fez um grande passe para Carrillo, mas o jogador do Sporting estava em posição irregular..

53' Wilson Eduardo tentou o cruzamento pela direita, mas a bola já tinha saído pela linha de fundo...

52' Contra-ataque do Penafiel, valeu o corte de Maurício...

51' Wilson Eduardo estava desmarcado, mas a equipa de arbitragem assinala o fora de jogo ao homem do Sporting!

50' Fredy Montero tenta o contra-ataque, mas é travado por Pedro Santos, livre para o Sporting.

47' GRANDE OPORTUNIDADE PARA O SPORTING! Na marcação de um canto os jogadores do Sporting ficam a reclamar mão da defesa do Penafiel...

46' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO SANTOS

45' Recomeça a partida em Penafiel!

O Sporting entrou mal na partida e deixou que a equipa de Miguel Leal se adianta-se no marcador logo ao minuto 19'. Aldaír rematou fora da área e trocou as voltas a Marcelo Boeck. Apesar de estar a perder, era pedido ao Sporting que criasse algumas situações de perigo, algo que ainda demorou, dado que só a partir da meia hora de jogo, os leões começaram a criar algumas oportunidades de golo. Leonardo Jardim viu-se obrigado a substituir Vítor por Wilson Eduardo ao minuto 35'. O jogo pedia velocidade e o técnico leonino achava que era a melhor opção. Ao minuto 44' o médio do Sporting ajudou Carlos Mané a fazer o golo do empate. Depois de um livre marcado por Montero, a bola sobrou para o jogador do Sporting que cruzou para Carlos Mané. Apesar de ter empatado a partida, o Sporting ainda esteve a perder. Contudo está a ter uma ajuda no jogo entre o FC Porto x Marítimo, os insulares estão a vencer por 2-1.

INTERVALO

45' Um minuto de tempo extra.

44' GOLOOOOOOO DO SPORTING! Depois do livre de Fredy Montero bater na barreira, Wilson Eduardo cruzou pela direita para Carlos Mané que cabeceou para o fundo da baliza! Está feito o empate.

43' Falta sobre Fredy Montero à boca da grande área, pode ser um lance de perigo para a baliza de Coelho....

41' Podia ser o golo do Sporting! Wilson Eduardo estava ligeiramente adiantado e é assinalado o fora de jogo ao jogador do Sporting.

40' Carlos Mané tentou o remate e depois de trocar as voltas a Pedro Ribeiro tenta o remate à baliza... estava lá Pedro Santos a cortar a bola.

38' Wilson Eduardo entrou bem na partida e em velocidade pela direita tentou fazer o passe para Fredy Montero, valeu o corte da defesa do Penafiel.

O Marítimo está agora em vantagem frente ao Futebol Clube do Porto.

37' Substituição na equipa do Sporting: Sai Vítor, entra Wilson Eduardo.

35' Carrillo cruzou para a grande área, estava lá Fredy Montero que não conseguiu apanhar a bola...

33' Novo remate de Fredy Montero e nova bola ao lado da baliza de Coelho....

32' Vítor entrou em velocidade pela direita e cruzou para a grande área onde Fredy Montero tenta cabecear, mas a bola saiu do outro lado da linha de fundo.

31' O Sporting acordou e está agora a criar mais perigo no meio campo do Penafiel.

30' Adrien de frente para a baliza deixa que a bola sobre para a defesa nortenha...

30' Contra-ataque do Sporting, mas Vítor estava ligeiramente em fora de jogo...

28' O Penafiel continua no comando da partida, vale a presença de Maurício na defesa a evitar perigos de maior para a baliza leonina...

27' O Sporting está a ter algumas dificuldades em lidar com o resultado...

26' A bola bateu na barreira leonina, está fora de perigo a baliza de Boeck...

25' Falta feia de Eric Dier à entrada da área do Sporting, é livre para o Penafiel.

Marítimo empatou agora no Estádio do Dragão, João Diogo bateu o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, as contas estão melhores para a equipa leonina.

Golo de Jackson, as contas estão complicadas para o Sporting....

21' GRANDE JOGADA DO SPORTING! William Carvalho tentou o remate, mas Coelho conseguiu agarrar a bola que parecia acabar no fundo da baliza!

21' O Sporting tem agora as contas mais complicadas para seguir em frente, não só tem de marcar mais golos que o Futebol Clube do Porto, como terá de «pedir» ao Marítimo para marcar na baliza azul e branca.

19' GOLOOOOOOOO DO PENAFIEL! Está feito o primeiro da partida! Aldaír rematou fora da área e Boeck bem se esforçou, mas não conseguiu apanhar a bola.

18' Vítor Bruno tentou cruzar, mas encontrou Maurício pela frente. É canto para o Penafiel

15' GRANDE OPORTUNIDADE PARA O SPORTING! Valeu Pedro Santos a cortar a bola à frente da baliza a evitar o primeiro golo da partida de Fredy Montero.

14' Livre para o Sporting, marcado por Jefferson, a bola sobrou para Pedro Santos que lançou para fora. Na marcação do canto, a bola passou por toda a área do Penafiel, sem perigo para a baliza de Coelho.

12' CARTÃO AMARELO PARA MAURÍCIO ! Os protestos do defesa do Sporting levaram o árbitro Marco Ferreira a mostrar o primeiro cartão da partida.

11' Montero tentou o pontapé fora da área, mas o remate saiu muito ao lado da baliza de Coelho...

8' O Sporting volta a tentar o contra-ataque, mas a defesa do Penafiel está concentrada e bem posicionada...

6' GRANDE REMATE DE PAULO ROBERTO! Valeu a defesa de Boeck a evitar o golo da equipa da casa.

5' O Penafiel tentou o contra-ataque, mas perto da grande área de Boeck foi William Carvalho a cortar a bola.

4' Carlos Mané tentou o cruzamento pela esquerda, valeu a intervenção de Pedro Ribeiro a evitar o perigo para a baliza de Coelho.

3' Contra-ataque do Sporting, mas Montero estava em posição de fora de jogo.

1' Primeiro lance de perigo para a baliza do Penafiel, Carrillo cruzou para a grande área, cortou a defesa do Penafiel, a bola ainda sobrou para Adrien, mas mais uma vez, a defesa do Penafiel levou a melhor..

20.45 Rola a bola no 25 de Abril!

20.42 As equipas subiram agora ao relvado, prontas para iniciar a partida!

20.35 As equipas regressam agora ao balneário.

20.33 As esperanças leoninas no que toca a golos estão postas em Fredy Montero, o colombiano não marca há mais 8 jogos e a equipa técnica espera que seja neste jogo que quebre o «jejum».

20.24 As equipas estão já a aquecer, quando faltam pouco mais de 15 minutos para o apito inicial.

20.23 Leonardo Jardim optou então por colocar Carlos Mané no onze inicial, deixando o espanhol Diego Capel no campo. Vítor voltou a ser chamado para onze inicial da Taça da Liga e Eric Dier regressou à defesa leonina depois do castigo de Marcos Rojo.

20.19 ONZE INICIAL DA FORMAÇÃO DO PENAFIEL: Coelho, Dani, Pedro Ribeiro, Pedro Santos e João Pedro, Romeu Ribeiro, Ferreira, Gabi, Aldaír, Paulo Roberto e Vítor Bruno

20.17 ONZE INICIAL DA FORMAÇÃO DO SPORTING: Boeck, Cédric, Maurício, Eric Dier e Jefferson, Adrien, William e Vítor, Carlos Mané, Carrillo e Montero

19.45 Do lado do Penafiel espera-se um onze bastante defensivo. Com Coelho na baliza, Vítor Bruno, João Pedro, Fábio Ervões, Pedro Ribeiro e Dani na defesa, André Fontes, Gabi e Ferreira devem ser os jogadores a meio campo, Aldaír e Guedes na frente a completar o onze nortenho.

19.15 Quanto aos onzes prováveis, do lado do Sporting a certeza está na presença de Marcelo Boeck na baliza, na defesa e em detrimento do castigo de Marcos Rojo, esperam-se Cédric e Eric Dier, acompanhados por Maurício e Jefferson, no meio campo espera-se que a bola seja repartida entre André Martins, Adrien Silva e William Carvalho. Nas alas estarão Diego Capel e Carrillo a dar o apoio a Fredy Montero.

18.45 O Sporting tem de garantir um número de golos superior aos marcados pelo Futebol Clube do Porto para passar à próxima fase. Em caso de empate no número de golos entre Dragões e Leões, o critério de desempate passará pela média de idades de jogadores utilizados na competição. Nessa situação a passagem está garantida para a equipa de Leonardo Jardim. Os jogadores do Sporting são dos mais novos do campeonato, com uma média de idades a bater nos 23, enquanto que os jogadores do Futebol Clube do Porto chegam aos 25 anos.

17.15 Do lado do Penafiel, Miguel Leal chamou tudo o que pode. 18 convocados, mas apenas 11 que de tudo farão para contrariar o jogo leonino. Eis os convocados: Coelho, Nuno Santos, João Pedro, Fábio Ervões, Pedro Ribeiro, Nélson Sampaio, Dani, Pedro Santos, Ferreira, José Coelho, André Fontes, Romeu Ribeiro, Gabi, Vítor Bruno, Guedes, Aldaír, Paulo Roberto e Mbala .

17.00 Quanto aos convocados, do lado do Sporting apenas ficaram de fora Slimani, por lesão, e Marcos Rojo por castigo. Ricardo Esgaio, Ivan Píris, Welder e Rúben Semedo são as novidades na convocatória do Madeirense para o jogo com o Penafiel. Eis os convocados: Marcelo Boeck e Rui Patrício, Welder, Maurício, Jefferson, Eric Dier, Ivan Píris, Rúben Semedo, Cédric Soares, Vítor Silva, André Martins, Gérson Magrão, William Carvalho, Adrien Silva, Ricardo Esgaio, Diego Capel, Fredy Montero, André Carrillo, Wilson Eduardo e Carlos Mané.

16.30 Já Miguel Leal, treinador do Penafiel, quer contrariar o favoritismo leonino e mostrar que o Penafiel também tem uma palavra a dizer na Taça da Liga «Vamos fazer um jogo aberto como fizemos no Dragão e vamos desfrutar ao máximo este jogo que é um prémio para todos. Este é um grande Sporting pela carreira que está a fazer. É uma equipa muito ofensiva que certamente nos vai colocar muitos problemas. Mas nós também temos as nossas armas, sabemos o favoritismo do nosso adversário, mas nunca desistimos. Queremos, através da nossa organização, anular os ataques rápidos e os contra-ataques do Sporting que, apesar de dominar os jogos, é nessas situações e em bolas paradas que chega ao golo na maioria dos casos.» (Foto: SapoDesporto)

16.15 Na conferência de imprensa que antecedeu a partida, o treinador do Sporting garantiu que a equipa vai jogar na máxima força: «Queremos vencer e fazer o maior número de golos possível. Vamos jogar na máxima força e temos de entrar em campo no comando do jogo. Nunca vamos parar de procurar mais golos. O Penafiel é uma equipa que baixa muito nas linhas e defende com quase dez jogadores aproveitando as transições ofensivas através dos jogadores das alas. O Penafiel vai tentar procurar o melhor resultado, mas temos de estar concentrados no nosso objectivo e para isso temos de fazer um melhor resultado que o nosso adversário directo.» (Foto: SapoDesporto)

16.00 Das doze vezes que as duas equipas se encontraram, a equipa do norte alcançou 2 vitórias e 2 empates , tendo sido derrotados por oito vezes. No caso do jogo de hoje, o Sporting está obrigado a vencer. A equipa do madeirense Leonardo Jardim ainda não sofreu golos na competição e, apesar de para o campeonato Bruno Amaro ter acabado com a invencibilidade leonina, a equipa de Alvalade vai até Penafiel na máxima força.

15.30 Muito Boa Tarde, e sejam bem-vindos à transmissão Vavel.com, grátis e do encontro Penafiel x Sporting! Um jogo a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga! Está em jogo a passagem para à próxima fase da competição. Sporting e Porto estão em igualdade pontual, mas os leões terão de marcar mais um golo que a equipa de Paulo Fonseca, para receberem o Benfica em casa nas meias-finais. (Foto: viva-agenda)