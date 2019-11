FC Porto x Marítimo, directo

E por nós é tudo! Agradecemos a companhia e preferência. Um bom fim-de-semana e até à próxima..

De loucos! Futebol Clube do Porto vence esta noite o Marítimo após um final de jogo dramático, marcando dois golos nos últimos cinco minutos valendo assim a qualificação para as meias-finais da Taça da Liga. Uma explosão de alegria no Estádio quando Josué, ao minuto 94, transformou a grande penalidade valeu a Paulo Fonseca respirar melhor. Em mais uma exibição pobre por parte dos portistas, valeu a raça e vontade de ganhar para dar a volta à situação.

Fim da partida!

90+5' Josué na marcação de uma grande penalidade faz o golo salvador para a equipa dos azuis e brancos.

90+5' GOLOOOOOOOOOO PORTO!

90+4' Cartão vermelho para Igor Rossi.

90+3' Penalty assinalado para a equipa do Porto por falta de Igor Rossi sobre Ghilas.

90' Mais 4 minutos de tempo extra.

89' Cartão amarelo para Mangala, por protestos.

89' Substituição no Marítimo: Sai Danilo Dias e entra Rúben Brígido.

87' Ghilas muito perto de fazer o tento salvador para os azuis e brancos.

86' Canto apontado por Josué e Carlos Eduardo ao segudo poste a fazer o 2-2.

86' GOLOOOOOOOOOO PORTO!

83' Cartão amarelo para Danilo.

82' Ghilas aparece sozinho mas o defesa-central Bauer aparece muito rápido e faz excelente corte.

80' Mais uma vez Danilo Dias com perigo mas Fabiano a segurar à segunda.

79' Contra-ataque de muito perigo para o Marítimo, com Danilo Dias a milímetros do golo.

78' Momento que o Sporting faz o 3-1 em Penafiel, Porto precisa de marcar dois golos para seguir em frente.

77' Até ao momento uma bela exibição de toda a defesa do Marítimo.

76' Substituição no Marítimo: Sai Fidélis e entra Edivândio.

75' Remate muito perigoso de Quaresma, com a bola a passar perto da baliza de Wellington.

73' Varela assume a braçadeira de capitão.

73' Substituição no Porto: Sai Maicon e entra Quintero.

71' Alex Sandro apanha a bola em boa posição, atira forte mas sai ao lado da baliza do Marítimo.

68' Substituição no Marítimo: Sai Theo Weeks e entra João Luiz.

67' Livre indireto batido por Josué com Mangala a cabecear à barra. Lance já anulado por fora-de-jogo.

64' Cartão amarelo para Theo Weeks.

63' Cartão amarelo para Fabiano, por protestos.

59' Substituição no Porto: Sai Defour e entra Ghilas.

57' Bola ao solo afastada pela defesa do Marítimo e Defour tenta a sorte fora de área mas atira muito mal.

56' Grande confusão na área dos insulares com Wellington a largar a bola após cruzamento de Quaresma, com Carlos Eduardo a ser impedido por Igor Rossi de fazer o golo. Árbitro assinala bola ao solo...perto da pequena área.

53' Fora-de-jogo assinalado a Ricardo Quaresma.

52' Belo corte de Igor Rossi a impedir que Jackson que isolasse.

50' Primeiros cinco minutos da segunda parte em que o Porto pouco ou nada fez para inverter o rumo da situação.

45' Começa a segunda parte!

Sob uma enorme assobiadela; foi assim que a equipa de Paulo Fonseca desceu aos balneários. A exibição deixa muito a desejar e o resultado não ajuda: embora o Sporting apenas empate em Penafiel (1-1) a verdade é que vai na frente do grupo com a combinação de resultados que se faz sentir ao intervalo. O Marítimo aproveitou as oportunidades que teve mas a sua exibição, sólida em todas as vertentes não espanta quem acompanha o encontro. Veremos o que os pupilos de Paulo Fonseca irão fazer para mudar as incidências do encontro, claramente desfavorráveis para os azuis e brancos..

45+1' Fim da primeira parte no Dragão!

45' Vai jogar-se mais 1 minuto.

42' Substituição no Porto: Sai Fernando e entra Josué.

40' De referir que o Sporting empata em Penafiel e passa para a frente do grupo.

41' Ricardo Quaresma a tentar a sua habitual trivela mas o remate sai muito longe.

38' Primeira recção da equipa de Paulo Fonseca com Carlos Eduardo a cabecear muito por cima.

35' Ouvem-se assobios no Estádio do Dragão.

34' Excelente jogada de contra-ataque conduzida por Danilo Dias que efectua o cruzamento, sobrando a bola para Artur que faz um belo golo.

34' GOLOOOOOOOOOO MARÍTIMO!

32' Por várias vezes a bola andou a rondar a baliza de Wellington, com Varela, Carlos Eduardo e Defour a ter a oportunidade de bisar a baliza mas nenhuma finalização acabou no fundo das redes.

29' Mais uma vez o Porto ao ataque, desta feita é Danilo a tentar o golo nas o remate sai enrolado e acaba nas mãos de Wellington.

27' Carlos Eduardo aparece em boa posição na área com o cruzamento/remate do brasileiro a sair sem perigo.

26' Cruzamento de Quaresma e Varela ao 2º poste cabeceia para fora.

21' Uma réplica do golo portista, Fabiano faz defesa incompleta após remate de Fidélis e é João Diogo quem aparece para fazer o empate.

21' GOLOOOOOOOOOO MARÍTIMO!

20' Defour aparece sozinho na área e atira para defesa incompleta de Wellington e é Jackson Martínez quem rapidamente aparece para fazer o primeiro no Dragão.

20' GOLOOOOOOOOOOO PORTO!

16' Golo do Penafiel que vence o Sporting neste momento, facilitanto assim a qualificação do Porto.

15' Canto apontado por Carlos Eduardo mas a defesa do Marítimo resolve sem problemas.

13' Primeira tentativa de Quaresma mas Rúben Ferreira bem posicionado efectua o corte.

9' Remate à entrada da área de Rúben Ferreira mas Fabiano atento segura sem problemas.

8' Contra-ataque maritimista bem travado por Maicon. Fica a ameaça..

6' Início de jogo tranquilo no Dragão, com maior controlo e posse de bola para os azuis e brancos.

4' Jackson na área e em boa posição tenta o bonito, com um toque de calcanhar mas o remate sai mal ao avançado colombiano.

1' Já se joga no Dragão!

20:40 Face à ausência de Lucho, o capitão desta noite será Maicon.

20:35 Sem surpresa Fabiano é o escolhido para defender a baliza portista, guardião que normalmente é o escolhido para jogos das taças. Em cinco jogos disputados não sofreu qualquer golo e assinou belas exibições, como por exemplo em Alvalade (0-0) onde foi enorme e travou todas as investidas leoninas. Verdade seja dita, Helton tem um substituto à altura..

20:25 O FC Porto chega líder a este encontro fruto de um empate (0-0) em Alvalade e de uma expressiva vitória sobre o Penafiel (4-0). Já o Marítimo por sua vez aparece em terceiro lugar resultante de um empate (0-0) na Madeira perante o Penafiel e por uma derrota (0-3) diante do Sporting.

20:10 Já há «onzes» oficiais para o encontro de hoje:

Onze do FC Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro; Fernando, Defour, Carlos Eduardo; Quaresma, Varela, Jackson Martínez.

Onze do Marítimo: Wellington; João Diogo, Patrick Bauer, Igor Rossi, Rúben Ferreira; Marakis, Theo Weeks, Nuno Rocha; Artur, Danilo Dias, Fidélis.

19:35. A equipa insular só através de milagre consegue a qualificação, deslocando-se ao Dragão apenas e só para cumprir calendário. Esse facto deverá motivar o técnico Pedro Martins a apostar em jogadores com menos rotação, dando minutos e uma oportunidade àqueles com menos tempo de jogo.

19:25. Convocados Marítimo:

José Sá, Wellington, João Diogo, Igor Rossi, Patrick Bauer, Fábio Santos, Rúben Ferreira, Luís Olim; Marakis, Nuno Rocha, João Luiz, Theo Weeks, Arnar, Artur; Fidélis, Edivândio, Rúben Brígido, Danilo Dias.

19:15. A competição, é certo, é muita vez desvalorizada, inclusive pelo FC Porto mas esse facto não impediu Paulo Fonseca chamar a jogo todos os habituais convocados, à excepção de Licá, para o jogo de hoje. Com a qualificação a disputar-se em dois jogo, Paulo Fonseca não deverá mexer muito naquele quem tem sido o onze inicial.

19:00. Convocados F.C Porto:

Helton, Fabiano; Danilo, Maicon, Mangala, Otamendi, Alex Sandro; Herrera, Josué, Quintero, Carlos Eduardo, Fernando, Defour; Quaresma, Jackson, Kelvin, Ghilas, Varela.

18:45. Para além do encontro de hoje outra notícia marca a actualidade dos portistas, com Lucho Gonzalez de partida para o futebol do Qatar. O capitão dos azuis e brancos deixa assim a equipa orientada por Paulo Fonseca rumo às Arábias, onde assinará um contrato milionário.

18:35. Hoje Futebol Clube do Porto discute a passagem às meias-finais da Taça da Liga frente ao Marítimo, no Estádio do Dragão. Em igualdade pontual com o Sporting, os azuis e brancos seguem na frente por levarem mais um golo marcado do que a equipa de Alvalade, que defronta à mesma hora o Penafiel.

18:30 Sejam bem-vindos à transmissão VAVEL.com, grátis e do encontro F.C Porto x Marítimo, a contar para a 3ª e última jornada do grupo B da Taça da Liga.