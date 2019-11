Quatro minutos de polémica

Vinte horas e quarenta e cinco minutos: esta era a hora marcada para o início dos jogos do Grupo B da Taça da Liga. Sporting e Porto estavam em igualdade pontual, contudo a equipa lisboeta precisava de mais um golo que os actuais campeões nacionais para seguir em frente. O Porto tinha vencido em casa a equipa do Penafiel por 4-0 enquanto que o Sporting tinha vencido apenas com 3 bolas de vantagem.

Já Marco Ferreira apitava em Penafiel, quando Manuel Mota ainda estava a entrar em campo para dar início à partida, quatro minutos depois. Quatro minutos que fizeram a diferença: o Sporting terminou a partida à hora certa quando o Futebol Clube do Porto estava ainda empatado a 2 bolas com o Marítimo. Os jogadores esperaram para poderem festejar o suposto apuramento, mas, na espera, Josué converteu uma grande penalidade, já em tempo de descontos, garantindo a vitória ao FC Porto e a consequente passagem à próxima fase da competição.

A indignação leonina

Não foram só os adeptos leoninos que ficaram zangados com esta situação. Também o Presidente verde e branco, Bruno de Carvalho, reagiu a toda esta polémica. Em conferência de imprensa no final da partida, Bruno de Carvalho criticou o facto de o jogo FC Porto x Marítimo ter começado depois da hora prevista e ter terminado mais tarde do que o jogo do Sporting: «Isto faz com que as pessoas comentem que o futebol é algo que não é só jogado dentro das quatro linhas. O nosso jogo começou e quase quatro minutos depois começou o outro jogo. Coincidência ou não, na reunião preparatória do jogo, um elemento do Sporting disse: “Pelo menos o nosso jogo vai começar a horas”. Adivinhou, é adivinho? É triste que as coisas sejam assim, nós trabalhamos, não andamos a brincar.»

Também no final da partida o técnico leonino, Leonardo Jardim, deixou algumas críticas à Liga e à equipa de arbitragem que esteve no Estádio do Dragão: « Quando acabou o nosso jogo estávamos apurados e cinco minutos depois o FC Porto marcou. É de lamentar este tipo de jogos não começarem e acabarem ao mesmo tempo. Pode levantar suspeitas. Não é bom para o futebol.» Adrien Silva, jogador da equipa do Sporting e autor do último golo da partida na conversão de uma grande penalidade, também diz sentir-se «triste» com o que aconteceu. Apesar de tudo Adrien acabou por realçar a vitória dos leões frente a Penafiel «deste jogo fica apenas a reacção da equipa e a vitória que conseguimos alcançar».

A reacção de Paulo Fonseca

O técnico do Futebol Clube do Porto atribuiu culpas à comunicação social por ter dado o favoritismo à passagem do Sporting. Em declarações à imprensa Paulo Fonseca diz que no Futebol Clube do Porto não fazem papel de «anjinhos» e que as criticas à arbitragem pela parte de Bruno de Carvalho acontecem porque o Presidente do Sporting tem de ter «uma desculpa sempre que é afastado de uma competição. Antes do jogo menosprezaram aquilo que seria a passagem do FC Porto às meias-finais, só faltando dizer por quantos golos o Sporting iria ganhar. Havia muita gente a fazer a festa da passagem do Sporting às meias-finais, assim como fizeram ao longo da semana, mas esqueceram-se que nós também jogávamos».

A posição da Liga

A polémica está longe de acabar. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional descartou qualquer responsabilidade pelo atraso no jogo de ontem, dizendo ainda que cabe «à justiça desportiva saber o motivo do atraso do jogo entre o FC Porto e o Marítimo. Os delegados foram buscar a equipa que estava atrasada e esse atraso pode configurar uma de duas situações: ou se trata de um atraso sem dolo ou houve uma intenção deliberada».

A fonte da LPFP que falou à Lusa disse ainda que a equipa do Marítimo se encontrava dentro das 4 linhas «à hora combinada» acrescentando que «não está fora de causa a direção da Liga poder participar o caso ao Ministério Público.» No caso de se verificar que não houve dolo, a equipa do Futebol Clube do Porto pode apenas vir a ser punida com uma multa. É ainda importante realçar que caso seja confirmada a fraude no atraso do jogo de ontem frente ao Marítimo, o Futebol Clube do Porto será mesmo expulso da competição e o lugar acabará por ser ocupado pela equipa do Sporting que receberá o Sport Lisboa e Benfica em Alvalade.

Foto 1: Diário de Notícias