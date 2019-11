Águias voam até Barcelos para defender liderança

Uma semana volvida após os dois clubes se defrontarem para a Taça da Liga, com uma vitória do Benfica de 1 bola a 0, os encarnados voltam a encontrar-se com o Gil Vicente para mais uma partida, desta vez a contar para o Campeonato Nacional. Os dois clubes já se defrontaram 3 vezes na actual época, com o Benfica a vencer todos os jogos, que se realizaram sempre em Lisboa, em casa das águias - com a exceção do último que, devido a más condições do relvado do Estádio da Luz, foi realizado no Restelo.

Estes resultados, contudo, não desanimam o clube de Barcelos que, apesar de reconhecer a dificuldade do jogo, vem com esperanças de um resultado positivo, esperando criar "mossa" nos encarnados, altamente moralizados para a partida, qual candeia que alumeia duas vezes por seguir na frente.

Não vencendo desde novembro - há 12 jogos consecutivos - o Gil Vicente deseja mudar a sua situação actual rapidamente, procurando resultados mais positivos após uma boa «performance» na primeira metade de época que, recentemente, se tem desvanecido. João de Deus, técnico do clube, reconhece que o jogo frente ao Benfica pode não ser o ideal para a desejada recuperação , mas tal não desmotiva o desejo do clube de se esforçar ao máximo para conseguir o melhor resultado e, se possível, roubar três pontos ao líder do Campeonato, que está à sua frente por 21 pontos.

Não sofrendo golos há sete jogos consecutivos, os encarnados encontram-se também numa maré de vitórias que parece não ter fim, e que, por sua vez, deve assustar o adversário, que já foi inclusivamente goleado na Luz, a contar para a Taça de Portugal, por 5-0. O técnico do Benfica afirma por isso que o adversário não será subestimado, que será um jogo difícil, e que o Benfica dará o seu melhor para adquirir mais uma vitória. Lima é o goleador crónico que costuma triturar os galos de Barcelos: 5 golos marcados nos últimos 4 encontros que disputou contra o gilistas, exceptuando a partida da semana passada, na qual ficou de fora.

Gil semelhante procura vitória

Para o novo jogo frente ao Benfica, o Gil Vicente não deverá optar por um onze inicial muito diferente do utilizado na semana passada. De facto, não se registaram alterações ao plantel, pelo que será provável que a equipa inicial se mantenha similar. De destacar o regresso de César Peixoto que, após uma ausência mais longa que o desejável, devido a uma lesão, se mostra apto para voltar à equipa, após ter regressado aos treinos normais com os colegas.

João de Deus, contudo, não deverá colocar o jogador a titular, devendo simplesmente introduzi-lo durante o jogo. Refire-se também a possibilidade de utilização por parte do técnico dos novos contratados na sequência do mercado de inverno, com destaque para a possível entrada directa de Hugo Vieira, ex-Benfica, na partida.

Jesus não subestima, Cardozo regressa

Para o jogo frente ao Gil Vicente, Jorge Jesus afirmou que não existiriam qualquer tipo de «poupanças», referindo-se a Enzo Pérez e Maxi Pereira, os dois jogadores do plantel no limite dos cartões amarelos e, por isso, que não podem cometer qualquer infracção punível com cartão se querem fazer parte da lista de convocados para o «derby», na próxima semana.

Nesta convocatória é ainda de registar o regresso de Cardozo que, após quase três meses de ausência, está finalmente apto a voltar a desempenhar a sua função. Face à dúvida que teve na convocatória deste jogador até ao último treino antes do confronto, é possível que Cardozo não faça parte do 11 inicial, mas que venha a ser utilizado por Jesus durante o jogo. Destaque ainda para a lesão de André Almeida, que se apresenta por isso indisponível para marcar presença no embate.

Onze inicial provável