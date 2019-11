Sporting contrata Heldon ao Marítimo

O jogador cabo-verdiano de 25 anos aterrou esta tarde em Lisboa, tendo abandonado o estágio do Marítimo que este sábado defronta o Futebol Clube do Porto em jogo a contar para a Liga Zon Sagres. Em declarações ao site oficial do clube verde e branco, Heldon disse que este, «é um sonho concretizado« sentindo-se, «muito feliz por representar o Sporting, o meu clube desde que nasci».

Apesar dos leões não terem revelado os valores envolvidos no negócio, estima-se que os mesmos envolvam uma verba a rondar os 1.5 milhões de euros, pagos ao Marítimo, onde actuou nas últimas cinco épocas. Já quanto a Sami, que também se disse estar a caminho de Alvalade, o presidente do clube madeirense Carlos Pereira, referiu que essa é uma «situação diferente, porque o jogador termina contrato no fim da época, podendo depois escolher clube».

Há dois dias os leões já tinham feito uma primeira abordagem pelo médio, mas a proposta foi tida como «ridícula» por parte dos responsáveis madeirenses. No entanto o jogador cabo-verdiano mostrou desde logo vontade em transferir-se para Alvalade, estando disposto a invocar a Lei Webster caso viesse a ser necessário. Heldon é o terceiro melhor marcador do campeonato com nove golos apontados, ficando apenas atrás de Jackson Martinez e do seu agora companheiro de equipa Fredy Montero, ambos com treze remates certeiros.