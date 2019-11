Enredo egípcio termina: Shikabala é do Sporting

Fim do intrincado enredo protagonizado pelo Sporting e pelo Zamalek, com o extremo Shikabala no centro da novela. O jogador egípcio de 27 anos, que militava no Zamalek, foi confirmado como novo reforço do Sporting poucos minutos antes do fecho do mercado, a troco de 500 mil euros, quantia que permitiu desbloquear a situação de impasse que se verificou à mesa das negociações. Mahmoud Abdel Razek Fadlallah, mais conhecido como Shikabala, reforça o meio-campo do Sporting, ingressando assim na segunda aventura europeia da sua carreira, depois de ter, entre 2004 e 2007, representado o PAOK, da Grécia.

Chegado ontem a Lisboa, Shikabala aguardou pela conclusão das negociações, mas a espera tornou-se desesperante e o passar das horas ainda fez temer o pior: o negócio esteve por um fio, assim como a paciência do extremo, que chegou a ameaçar desistir da carreira futebolística: «Não consigo jogar de novo, seja no Egipto ou no estrangeiro, se o negócio com o Sporting falhar», afirmou o jogador à imprensa egípcia. Mais tarde, depois do entendimento, até 2018, estar selado, Shikabala confirmou a realização do sonho: «Foi uma negociação complicada, mas o que interessa, agora, é que realizei um grande sonho e estou num dos maiores clubes da Europa», confessou o extremo ao site do Sporting. Sem competir esta época, o jogador precisará de adquirir forma física rapidamente, de modo a poder ser complemento imediato às potencialidades do plantel leonino.

Matias Pérez também reforça «leões»

O defesa central paraguaio Matias Pérez é o reforço que o Sporting procurava para a zona da retaguarda. O jovem de 20 anos é possante e fisicamente imponente, com 1,92 metros e 85 quilos de peso, e chega ao clube de Alvalade depois de ter sido transaccionado mediante empréstimo de época e meia. Natural de Asunción, Pérez é jogador do Club Nacional, do Paraguai, mas caso o Sporting fique agradado com as suas prestações, poderá contratá-lo em definitivo, já que o negócio prevê a inclusão de uma cláusula de compra. Pela juventude do jogador, é expectável que a sua introdução no plantel principal da equipa se faça de modo lento e paciente, podendo a equipa B ser o destino mais provável, dada a forte competição de Maurício, Rojo e Dier.