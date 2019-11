Sporting x Académica directo

Por nós é tudo, resta-nos agradecer a sua preferência e pedir desculpa por alguma incómodo. Uma boa semana sempre na companhia da VAVEL.com!

Sporting falha assalto à liderança após em empatar, em Alvalade, com a equipa da Académica de Coimbra por 0-0. Num jogo sempre dominado pelos leões, faltou o golo para animar a boa moldura humana presente em Alvalade. O jogo fica marcado por mais uma arbitragem de qualidade muito duvidosa, com pelo menos uma grande penalidade por assinalar a favor dos leões. Também fica marcado pelo amarelo a William Carvalho, que o impedirá de se deslocar à Luz.

Fim da partida!

90+5 Na última oportunidade, Slimani ganha nas alturas mas Ricardo segura.

90+4 Canto para os estudantes.

90+3' Académica consegue afastar a pressão da sua área.

90+2' William Carvalho vê o cartão amarelo e vai falhar o derby da Luz!

90+1' Rojo tenta a sua sorte de fora da área mas sem qualquer perigo.

90' Vão ser jogados mais quatro minutos.

89' Bola a sobrar para William Carvalho que atira por cima.

89' Aproxima-se o final da partida e o Sporting tenta o tudo por tudo. Canto para os leões.

86' Que perigo! Na sequência de um canto, Slimani aparece na segunda bola mas Ricardo, destemido, impede o golo dos leões.

85' Bola afastada pela defesa com Ivanildo, na ressaca, a rematar sem perigo.

84' Incurssão academista acaba com canto para os estudantes.

82' Tentativa de William Carvalho do meio da rua mas sem perigo, bola muito por cima.

81' Cartão amarelo para Ivanildo.

80' Canto perigoso com Ricardo a resolver de forma corajosa.

79' Livre indirecto sem consequência, é assinalada falta ofensiva.

78' Livre indirecto a favor do Sporting. Cartão amarelo para Djavan.

76' Sporting continua na procura do golo e Slimani já faz dupla com Montero.

75' Pedimos desculpa pelo erro sucedido. Acompanharemos até ao final. Jogo continua 0-0 !

26´CARTÃO AMARELO PARA MARCOS ROJO POR ENTRADA SOBRE MARINHO

Primeiros quinze minutos de domínio total do Sporting que já acertou na barra e obrigou Ricardo a aplicar-se. Rui Patrício tem sido um mero espectador.

9´Jogada pelo Sporting, novamente pela esquerda, Mané a servir Jefferson, este a rematar com o pé direito com a bola a embater no poste.

7´Boa jogada do Sporting pela esquerda, Montero a entrar na área e a rematar de ângulo apertado para defesa de Ricardo

3´ Conforme o prometido, os adeptos leoninos viraram as costas ao relvado durante 3 minutos, em nome da justiça desportiva

18:15. Já rola a bola em Alvalade

17:57. Académica: Ricardo, Marcelo, Halliche, João Real, Djavan, Fernando Alexandre, Makelele, Cleyton, Marinho, Magique e Ivanildo

17:56. Sporting: Rui Patrício, Cédric, Jefferson, Maurício, Rojo, William, Adrien, André Martins, Wilson Eduardo, Carlos Mané e Montero

17:55. Já temos onzes!

17:53. Daqui a momentos serão apresentados os novos reforços de Inverno do Sporting.

17:45. As três equipas já aquecem no relvado.

17:40. No Sporting há ainda a realçar Freddy Montero. O colombiano é o melhor marcador do campeonato com 13 golos, em igualdade com Jackson Martinez, mas não marca há sete jogos.

16:32. A Académica, nona classificada na Liga, atravessa um excelente período de 3 vitórias consecutivas, diante de Beira-Mar (para a Taça de Portugal), Paços de Ferreira (para a Liga) e Gil Vicente (também para a Liga).

16:30. O Sporting vem de uma vitória suada contra o Arouca, depois de ter estado a perder, com um golo de Bruno Amaro. Os «leões» empataram através da cabeça de Rojo, com Slimani a marcar o tento decisivo. Isto se falarmos na Liga Zon Sagres, pois se atendermos ao último jogo leonino, reportar-nos-emos à reviravolta dada contra o Penafiel: vitória por 1-3 a contar para a Taça da Liga, com golos de Mané, Wilson Eduardo e Adrien.

16:25. Já Leonardo Jardim aproveitou para elogiar o adversário, afirmando que esta Académica está bem diferente daquela que enfrentou na primeira volta. «Será mais um jogo para o campeonato contra uma equipa que tem vindo a melhorar bastante ao longo dos últimos seis meses. Esta é uma Académica mais forte, do que aquela que encontrámos na 2.ª jornada e é uma equipa que, nos últimos cinco anos, tem criado sempre muitas dificuldades ao Sporting e que faz do seu ataque rápido e contra-ataques as suas maiores armas.» Em vésperas do derby diante do Benfica, o técnico leonino relembra que o foco principal neste momento é o encontro desta tarde. «O nosso foco está na Académica e, se queremos ficar nos lugares cimeiros, temos que convencer. Não pensamos nos jogos que vêm a seguir, porque todos valem três pontos e, neste momento, este é o mais importante.»

16:03. Na antevisão do encontro desta tarde, Sérgio Conceição relembrou os incidentes da passada semana na Taça da Liga, mostrando vontade em que a partida não tivesse a influência de terceiros.«Espero sinceramente que ganhe a equipa que conseguir ser melhor e que não haja interferências de outros lado e que não possamos no fim queixarmo-nos de alguma coisa». O técnico dos estudantes alterou ainda para uma entrada forte do Sporting, algo que exigirá total concentração dos seus jogadores. «Temos de entrar bem no jogo. […]penso que o Sporting vai entrar muito forte no jogo, e, por isso, temos de entrar muito concentrados e vivos na partida, pois os primeiros 15 a 20 minutos vão ser essenciais», afirmou.

16:00. Esta é a primeira jornada após o fecho do mercado de Inverno. Durante o mês de Janeiro, tanto Sporting como Académica mostraram-se activos no ajustamento dos seus planteis. Na Académica destaque-se Salvador Agra, emprestado pelo Braga, e ainda Rafael Lopes, oriundo do Penafiel. Do lado do Sporting, realce para Shikabala (ex-Zamalek) e Héldon (ex-Marítimo), a estes juntam-se ainda o paraguaio Matías Perez e Dramé.

15:45. Se atentarmos ao histórico recente, podemos verificar que nos últimos dez encontros entre Sporting e Académica em Alvalade, os leões contam com cinco vitórias, contra duas dos estudantes, sendo ainda contabilizados dois empates, o último dos quais na temporada passada.

15:30. No encontro da primeira volta, no Estádio Municipal de Coimbra, o Sporting não teve dificuldades em bater a Académica por claros 4-0, com golos de Carrillo, Marcos Rojo, Adrien e Freddy Montero.

15:00. Sejam bem-vindos à transmissão VAVEL.com, grátis, e do encontro Sporting x Académica, a contar para 17ª jornada da Liga Zon Sagres, que será disputado no Estádio Alvalade XXI. Depois dos tropeções de FC Porto e Benfica, o Sporting tem a oportunidade de aumentar a diferença para os dragões, ao mesmo tempo que se cola aos encarnados na liderança do campeonato.