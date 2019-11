FC Porto x Estoril directo

O Porto está nas meias-finais da Taça de Portugal! A formação nortenha vai receber o já apurado Benfica para a passagem à final da prova. Aquilo que a equipa de Marco Silva provou conseguir fazer na primeira parte, ao longo de todo o segundo tempo pareceu ficar no balneário. Destaque para Ghilas que para além de ter feito o golo da vitória azul e branca, voltou a marcar no Estádio do Dragão 9 meses depois.

FINAL DA PARTIDA! PORTO 2 1 ESTORIL

92' CARTÃO AMARELO PARA JACKSON por falta sobre Carlitos

91' A equipa de Marco Silva aparenta já ter perdido todas as esperanças... Está a deixar o Fc Porto jogar como quer.

3 minutos de compensação

89' CARTÃO AMARELO PARA JOSUÉ por falta sobre Galvão

89 ' ENTRA GALVÃO SAI BABANCO NA FORMAÇÃO DO ESTORIL

87' GOLOOOO DO PORTO ! GHILAS FOI GRANDE! 9 meses depois o Argelino apareceu ao segundo poste, sem hipóteses para Vagner! Está feito o segundo do Porto!

86' Varela tentou o cruzamento pela esquerda, valeu novamente o corte de Yohan Tavares...

85' O Porto tenta de novo o contra-ataque valeu o corte de Yohan Tavares...

83' SAI QUARESMA ENTRA GHILAS NO FC PORTO

82' A oito minutos do fim tudo indica que haverá prolongamento no Dragão...

80' Varela tenta o cruzamento, mas a pressão de Yohan Tavares faz com que a bola sobre para a defesa canarinha. Quaresma ainda recuperou e rematou, mas a bola saiu por cima da baliza de Vagner.

78' CARTÃO AMARELO PARA HERRERA por falta sobre Carlitos

77' CARTÃO AMARELO PARA YOHAN TAVARES por protestos.

77' GRANDE POSSIBILIDADE PARA JACKSON ! Mas Vagner acabou por se adiantar e evitar o perigo.

74' O Porto está muito mais agressivo e muito mais pressionante agora quando faltam apenas 15 minutos para o apito final de Rui Costa.

72' Josué fez o cruzamento para a grande área, mas Vagner acabou por se adiantar e salvar a sua baliza do perigo...

71' Quaresma tenta o cruzamento pela esquerda e a bola sobra para Varela do lado contrário, que cruza novamente, valeu o corte de Tavares a evitar o perigo.

69' ERA O GOLO DO PORTO! vagner adiantou-se e Jackson ainda saltou... a bola passa muito perto do poste esquerdo, podia ser o segundo do Porto!

68' Canto batido e sem perigo para a baliza de Vagner....

67' Livre batido por Babanco com um bom corte de Herrera. Na recuperação Jackson tenta o remate à baliza, mas a bola saiu muito ao lado, canto para o Porto!

64' SAI BALBOA ENTRA GERSO NA EQUIPA DO ESTORIL

64' CARTÃO AMARELO PARA QUARESMA por falta sobre Carlitos.

62' Quaresma tenta o passe longo para Herrera, mas a bola saiu pela linha de fundo...

60' DANILO OUTRA VEZ! O Brasileiro trocou as voltas a Carlitos e tentou o remate à direita da baliza de Vagner, a bola saiu ao lado...

58' SAI LICÁ ENTRA VARELA NO FC PORTO

56' ERA O GOLO DO PORTO! Danilo rematou forte e apesar da pressão de Yohan Tavares, o jogador do Porto rematou mesmo à baliza, mas a bola saiu por cima...

55' Aos dez minutos da seginda parte, os actuais campeões nacionais estão agora mais concentrados e a criar mais situações de perigo.

54' Entra o Estoril no contra-ataque mais uma vez, valeu o corte de Quaresma a evitar o perigo!

52' O Estoril tentou o contra-ataque, valeu o corte de Reyes. Na recuperação Mangala faz com que a bola chegue a Jackson, mas o colombiano estava em posição irregular...

51' SAI TIAGO GOMES ENTRA EMÍDIO RAFAEL NA FORMAÇÃO CANARINHA

50' Tiago Gomes regressou ao jogo apesar das dificuldades...

49' Tiago Gomes tenta o contra-ataque, mas Danilo acabou por cortar. Está no chão o jogador do Estoril...

48' Corte fácil de Carlitos, está fora de perigo a baliza de Vagner.

48' Quaresma tenta passar por Carlitos, mas o defesa do Estoril acabou por fazer falta. Livre para Quaresma...

47' Licá tenta o cruzamento pela esquerda, a bola era para Quaresma, mas saiu pela linha lateral...

46' Estoril entrou no contra-ataque valeu o corte de Alex Sandro...

45' Recomeçou a partida no Estádio do Dragão!

Ao intervalo Porto e Estoril estão em igualdade no marcador, mas não em igualdade de oportunidades. A equipa de Marco Silva entrou melhor e acabou mesmo por estrear o marcador ao minuto 27'. Babanco entrou na grande área de Fabiano como quis e depois de ter passado pelo guarda-redes azul e branco só teve de rematar até ao fundo da baliza. A equipa de Marco Silva continuou a ser superior até ao minuto 27', altura em que Ricardo Quaresma acabou por fazer o golo do empate. Apesar do mérito do harry potter, no ínicio da jogada, Jackson Martinez estava ligeiramente adiantado. Um lance complicado e depois de uma grande confusão na grande área canarinha. Destaque ainda para Carlos Eduardo que saiu lesionado ao minuto 21 e acabou por dar o lugar a Josué.

INTERVALO

45 + 1' O porto tenta o contra-ataque, mas Licá estava novamente em fora de jogo.

1 minuto de compensação

44' CARTÃO AMARELO PARA MANO por falta sobre Licá

43' GOLOOOOO DO PORTO! Depois de uma grande confusão na grande área, Ricardo Quaresma empurrou para o fundo da baliza! Está feito o golo do empate!

41' Balboa cruzou pela direita, mas a bola foi direitinha para as mãos de Fabiano, mais um erro na defesa azul e branca...

39' Quaresma ofereceu a bola a Licá, mas a pressão da defesa do Estoril não deixou que o extremo chegasse à bola...

38' Carlitos está de regresso ao jogo numa altura em que um contra-ataque do FC Porto é , mais uma vez cortado, por Tiago Gomes.

37' Carlitos está caído em campo e é obrigado a sair de dentro das 4 linhas...

35' Alex Sandro cruzou para a grande àrea à procura de Jackson Martinez, valeu mais uma vez o corte de Tiago Gomes... Na recuperação Quaresma tentou o remate, mas a bola saiu ao lado da baliza.

33' O Porto tenta o contra-ataque valeu o corte de Tiago Gomes a evitar o perigo!

30' A um quarto de hora do final do primeiro tempo, a formação liderada por Marco Silva mostra-se na frente do marcador de forma justa. Na mesma altura em que nas bancadas do Dragão pode ser lida uma faixa que coloca a questão «Será que estamos a ser Porto?»

29' O Porto tenta o contra-ataque, mas a defesa do Estoril mostra-se segura de si e consegue evitar o perigo para a baliza de Vagner!

27' GOLOOOOOOO DO ESTORIL! Babanco entrou como quis depois de um grande passe de Yohan Tavares e só teve de empurrar para o fundo da baliza.... ESTÁ FEITO O PRIMEIRO DA PARTIDA!

25' Balboa preparava-se para entrar pelo lado direito da área de Fabiano, valeu o corte de Alex Sandro a evitar o perigo.

23' Canto para o Estoril e a bola bateu na cabeça de Ruben Fernandes que atirou por cima da baliza de Fabiano...

22' O FC Porto tentou o contra-ataque cortou Yohan Tavares.

21' ENTRA JOSUÉ SAI CARLOS EDUARDO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO

20' ERA O GOLO DO ESTORIL! Sebá estava de frente para a baliza, mas a bola acabou por sair ao lado da baliza de Faibiano, uma grande oportunidade para a equipa da linha!

19' Amado tenta novo remate à baliza, mas a bola saiu novamente ao lado...

18' Carlos Eduardo continua com muitas queixas no tornozelo direito e Josué seguiu para o aquecimento.

16' Carlos Eduardo está com muitas queixas e é assistido fora das quatro linhas.

15' Balboa tenta o contra-ataque pela direita, mas a defesa do Porto agarrou a bola primeiro que o extremo canarinho...

14' Livre para o Estoril, a bola ainda bateu na cabeça de Babanco, mas a defesa foi fácil para Fabiano...

13' Depois de um grane passe de Quaresma, Licá tentou agarrar a bola, mas Vagner chegou primeiro que o jogador do FC Porto!

11' Quaresma faz um bom cruzamento, cortou Yohan Tavares antes da bola chegar a Jackson...

10' O Porto tenta o contra-ataque mas Licá estava em posição irregular...

8' Amado tentou o remate, mas a bola saiu por cima da baliza de Fabiano...

6' Contra-ataque do Estoril, Babanco tentou que a bola chegasse a Sebá, mas a redondinha saiu pela linha lateral...

5' Contra-ataque do Estoril, valeu o corte de Reyes. Na recuperação, Licá tenta que a bola chegue a Quaresma, mas o jogador do Porto não teve velocidade...

3' Carlos Eduardo tenta levar a bola até Quaresma, mas cortou a defesa do Estoril...

1' Começa o Porto no contra-ataque, mas a bola saiu ao lado da baliza de Vagner...

0' Começa a partida no Dragão!

20.17 Onze inicial do Estoril: Vagner; Mano, Yohan Tavares, Ruben Fernandes e Tiago Gomes; Gonçalo e Diogo Amado; Carlitos, Balboa e Babanco; Sebá

20.15 JÁ TEMOS ONZES! FC Porto: Fabiano; Danilo, Reyes, Mangala e Alex Sandro; Defour e Herrera; Ricardo Quaresma, Carlos Eduardo e Licá; Jackson

19.15 Do lado do Estoril, Vagner é certo na baliza canarinha. Na defesa estarão Tiago Gomes, Yohan Tavares, João Pedro e Mano. O meio-campo será preenchido com Diogo Amado, Galvão e Filipe Gonçalves, e nas alas espera-se que sejam Balboa e Babanco a dar o apoio a Luís Phillype.

19.00 No que aos onzes toca, é esperado que o FC Porto alinhe com Fabiano na baliza, Alex, Mangala, Reyes e Danilo na defesa. A meio-campo e no lugar de Kelvin, estará Mikel acompanhado por Carlos Eduardo e Quintero, na alas são esperados os «suspeitos do costume» Varela e Quaresma estarão no apoio ao argelino Ghilas.

18.00 No que à arbitragem diz respeito, o Conselho de Arbitragem nomeou o portuense Rui Costa para o encontro. O antigo professor de Educação Física já apitou 21 jogos na sua carreira e é conhecido pela sua média de cartões amarelos, seis por jogo. Apesar da experiência dentro de campo, esta será a sua estreia em jogos da Taça de Portugal. (Foto: Record)

17.45 Do lado do Estoril, a novidade está na chamada do brasileiro Luís Phillype. O jogador emprestado ao Beira – Mar regressou a casa e Marco Silva não hesitou em chamá-lo para o encontro. Também Evandro está de fora dos 18 eleitos, mas por castigo. Já Bruno Lopes também está de fora, o jogador tem tido treino condicionado e não foi convocado.

17.30 No que toca aos convocados, Paulo Fonseca fez apenas uma alteração. Kelvin fica de fora e dará o lugar a Mikel, também Fernando está fora dos eleitos por lesão e Otamendi não faz mais parte das escolhas do técnico azul e branco. De acordo com o treinador, o jogador Argentino «é um caso administrativo», não merecendo qualquer tipo de comentário adicional.

17.15 Já Marco Silva, treinador do Estoril Praia, espera um jogo complicado no Dragão e considera que os actuais campeões nacionais continuam a ser «muito fortes em casa. Não será um FC Porto tão confiante, depois de uma derrota, mas está habituado a ter de jogar sempre para ganhar. Para podermos estar nas meias-finais teremos de ser quase perfeitos. Há muitos anos que ninguém consegue vencer no Dragão e só um Estoril a roçar a perfeição o poderá conseguir.» No que à competição diz respeito, o treinador canarinho, quer muito chegar à próxima fase «Queríamos muito estar nos quartos de final, conseguimos, e agora não faz outro sentido que não lutarmos para estarmos nas meias-finais. Percebemos que o FC Porto é favorito, mas queremos superar-nos e vamos lutar pela passagem. Teremos de ter muita personalidade e não ter medo de discutir o jogo.» (Foto: estorilpraia.pt)

17.00 Na conferência de imprensa que antecede à partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Paulo Fonseca, diz que não espera um jogo fácil e não acredita que a equipa de Marco Silva, vá até ao Dragão apenas para defender. «O Estoril é das melhores equipas do nosso futebol. Num jogo a eliminar, o adversário vai tentar conquistar também a passagem à fase seguinte. É claro que o objetivo do FC Porto é vencer a Taça e queremos vencer o Estoril e passar à fase seguinte.» Apesar de considerar a Taça de Portugal uma competição importante, o Treinador do FC Porto continua a querer o campeonato «Para o FC Porto é importante vencer sempre, todos os jogos e todas as competições. Mas a grande prioridade é sempre o campeonato. Não fugimos desse objetivo. Mas queremos vencer sempre. O campeonato sempre foi, é e será a nossa prioridade.» (Foto: fcporto.pt)

16.45 Nos últimos encontros entre as duas equipas, o Estoril arrancou dois empates e uma derrota aos actuais campeões nacionais. A equipa mais jovem da Liga tem mostrado as garras e espera-se que o jogo de logo à noite traga bastantes surpresas.

16.30 Muito boa tarde e sejam bem-vindos à transmissão VAVEL.COM do encontro FC Porto x Estoril! Um jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal e onde é esperado bom futebol e muitas emoções. (Foto: Zerozero)