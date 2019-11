Otamendi vendido ao Valência

Já não há dúvidas. Depois de um mercado de Inverno onde foi associado a várias equipas, eis que chega ao fim mais uma novela no que à tranferência diz respeito. Desta feita, foi Nicolás Otamendi, defesa internacional argentino que deixa os ares de Portugal para rumar ao país vizinho, Espanha, onde irá representar o Valência nas próximas quatro épocas e meia.

Este era o desfecho mais provável depois de Otamendi não constar na lista de jogadores inscritos para a Liga Europa e nem sequer ter vindo a treinar com a equipa nos últimos dias. Os interessados eram muitos, com Manchester City, Zenit e até Barcelona a serem nomes constantemente indicados como potencias compradores do internacional argentino. O Valência venceu a corrida e o clube che pagará agora doze milhões de euros, ficando ainda sujeito a desembolsar mais três milhões caso o jogador cumpra os objectivos traçados.

Futuro imediato incerto

Embora tenha assinado com o clube de Valência, a verdade é que Otamendi jogará a segunda parte da época noutro clube. Isto porque a equipa comandada por Juan Antonio Pizzi não tinha mais vagas para jogadores extracomunitários, o que levará Otamendi a ser emprestado para clubes com mercado ainda aberto (Rússia ou Argentina são os cenários mais prováveis). Otamendi quererá certamente ingressar num clube onde possa jogar e ser visto, tendo na mira a presença no Mundial'14.

A vida de Dragão ao peito

Otamendi chegou ao F.C Porto no Verão de 2010, depois de ter estado presente no Mundial do mesmo ano, proveniente do Vélez Sarsfield e custando aos cofres azuis e brancos cerca de oito milhões de euros pela totalidade do passe. A vida de do ex-camisola 30 na Invicta foi repleta de sucesso e títulos, saindo do Dragão com um palmarés bem recheado: tri-campeão nacional, uma taça de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e ainda uma Liga Europa.

Recorde aqui alguns dos melhores momentos de Otamendi no F.C Porto: